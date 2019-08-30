Zarafetle yaşlanın

Yaşlanma süreci ve “iyi yaşlanma” meselesine kafasını takmış bir hekim olarak, yaşlanma sürecinin sadece genlere ve şanslara bırakılmaması gerektiğini düşünüyorum.
Bana göre “zarafetle ve bilgece” yaşlanmak da yaşlanma yolculuğunun en az “uzun bir ömür beklentisi” kadar önemli ama hep göz ardı edilen iki önemli ayrıntısı. Amerikalı ünlü anti-aging uzmanı Dr. A. Weil, “zarafetle yaşlanma” yaklaşımını daha sık kullanıyor ve onu “Mümkün olduğunca uzun ve olabildiğince iyi yaşayarak, hayatın sonunda çok süratli bir düşüşe geçmek” diye tarif ediyor. “Yapabileceğimiz en iyi şey, yaşlanmanın kaçınılmazlığını, önlenmezliğini, tersine çevrilmezliğini kabul edip ona uyum sağlamaya çalışmaktır” diyor ve ekliyor: “Yapabileceğimiz en iyi diğer şey de her yaş için en iyi sağlığa sahip olmaktır.”
İyi yaşlanmak bir ayrıcalıktır
Eğer bilgece ve zarafetle yaşlanan, kendiyle barışık, çevresinde sevilen biri olmayı arzu ediyorsanız, işe yaşlanmanın neden ortaya çıktığını doğru anlamakla ve insan olmanın değerini kavramakla başlamalısınız.
Yaşlanmayı yozlaşmak, çürümek ya da ihtiyarlamak değil, olgunlaşmak ve bilgeleşmek gibi algılamalısınız.
Özetle doğadaki her şeyin yaşlandıkça değer, anlam ve güç kazandığını unutmamalısınız. Peki ama nasıl?
Doğru bir yol haritası
Yaşlandıkça hayatınıza zenginlik katmaya, iç dünyanıza yeni güçler kazandırmaya, önleyemeyeceğiniz bedensel çöküşleri kazanacağınız ruhsal güçlenmelerle tamamlamaya, hayatta kalmanın güçlü yanlarını kavramaya çalışın.
Önleyici sağlık tedbirlerini unutmamalı, hastalıkları önlemenin onları tedavi etmekten çok daha kolay ve ucuz olduğunu hatırlamalısınız.
Hangi yaşta olursanız olun kendinize gözünüzün içi gibi bakmalı, ruh ve bedeninizi barışık tutmalısınız.
Düzenli sağlık taramalarınızı her yıl yaptırmalı, sağlığınıza zarar verecek yanlışlardan, kötü alışkanlıklardan ısrarla kaçınmalısınız.
İyi ve güzel yaşayıp, zarafetle ve bilgece yaşlanmak isteyenlerin bilmesi gereken üç ayrıntı daha var.
Onları yandaki kutularda bulabilirsiniz.
TAVSİYE 1
Hoş bir seda bırakın!
Eğer daha uzun yaşamayı samimiyetle istiyorsanız, gelecek nesillere bir şeyler bırakmaya yani “Baki kalan gök kubbede hoş bir seda” olmaya bakın.
Ben bu yaklaşımı “anılma-akılda kalma yaşı” diye tanımlıyorum.
Biyolojik yaşınız da, kronolojik yaşınız da size bu dünyada lazımdır.
“Anılma yaşınız” ise sizden sonrasında.
Mevlana’nın neredeyse 800 yıldır hem de her yıl biraz daha gençleşerek yaşaması, hatta hatırlanarak ölümsüzlük sırrını yakalamış olmasının da sebebi işte bu “hoş bir seda bırakmak” değil midir?
TAVSİYE 2
Duygusal egzersizleri unutmayın
Hayat yolculuğunuzda yalnız “hatıralar” değil “umutlar” da biriktirmeli, “erdem”in hoşgörüyle, “güven”in dostluk ve bilgelikle iç içe olduğu, sağlıklı bir beyin-kalp ilişkisini de gerçekleştirmelisiniz.
Beyninizin kaslarınız gibi çalıştıkça, egzersiz yaptıkça güçlendiğini unutmamalı, ona sık sık “duygu antrenmanları” yaptırmalısınız.
Okumalı, öğrenmeli, düşünmeli, sevmeli, gülmeli, kızmalı -ama hiddetlenmemeli-, ağlamalısınız. Yeni şeylerden hoşlanmalı, yeniliklere hazır olmalısınız. Kötü ve zararlı duygulardan (kıskançlık, öfke, kin) uzak durmalısınız.
TAVSİYE 3
Tek kişilik masalarda oturmayın
Eş, dost ve sevilen insanların içinde daha sık bulunmak, hayatı iyileştirmenin etkili bir yoludur. “Tek kişilik masalar”ın sıkıcı olduğunda bütün uzmanlar hemfikir!
Yeni arkadaşlar edinmek, eski dostlukları güçlendirmek, bekârsanız evlenmek, emekliyseniz bir köşeye çekilmemek, spor etkinliklerine, sosyal toplantılara katılmak bedeni ve ruhu gençleştiriyor.
Yalnızlığı yenmenin yollarından biri de evcil hayvan edinmektir. Evcil hayvan besleyenler daha çok hareket ediyor. Daha sakin ve huzurlu oluyor.
Bu durum kilo kontrolü, tansiyon ve kolesterol gibi sorunları kontrol altına almayı kolaylaştırıyor. Hayvan beslemenin ruhsal faydaları ihmal edilmeyecek kadar çok gibi görünüyor.
UNUTMAYIN
Kötü yaşlanmanın sebepleri
◊ Beslenme yanlışları
◊ Hipertansiyon, şeker hastalığı, damar sertliği gibi kronik sağlık sorunları
◊ Genetik mirasın bozukluğu
◊ Kas ve eklem sorunları
◊ Egzersiz eksikliği (hareketsiz yaşam tarzı)
◊ Yoğun stres, mutsuzluk, kötümserlik, depresyon gibi ruhsal sorunlar
◊ Organ yetmezlikleri (tiroit bezi tembelliği, karaciğer yetersizliği, kalp, böbrek, hipofiz yetmezliği)
◊ Yoğun çevresel kirlilik ve radyasyona maruz kalma, sigara ve alkol
◊ Yetersiz ve kalitesiz uyku
◊ Sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı
◊ Paslanma (oksidasyon), iltihaplanma (inflamasyon), şekerlenme (glikasyon) çetesinin etkisi
FARKLI BİR BAKIŞ
Hastalıklar öğretmendir
“Bir hastalıkla savaşmak, hastalanan kişiye daha evvel hiç tanımadığı bir güç verir ve çoğunlukla onu öyle kökten değiştirir ki, sevdikleri kendilerine ‘Bu benim tanıdığım kişi mi’ diye soracak kadar şaşırırlar. Hastalanan kişinin benliğindeki dönüşüm öyle bir boyuta varır ki, kişi farklı bir kimlikle, farklı bir isimle yaşayabilecek kadar değişir. Hatta, Eskimolar arasındaki bir inanca göre insan hasta düştüğünde her zamanki ismi bile onu terk eder.”
Toksöz Karasu (Huzurlu Yaşama Sanatı’ndan)
Zarafetle yaşlanın
Yaşlanma süreci ve “iyi yaşlanma” meselesine kafasını takmış bir hekim olarak, yaşlanma sürecinin sadece genlere ve şanslara bırakılmaması gerektiğini düşünüyorum.
Bana göre “zarafetle ve bilgece” yaşlanmak da yaşlanma yolculuğunun en az “uzun bir ömür beklentisi” kadar önemli ama hep göz ardı edilen iki önemli ayrıntısı. Amerikalı ünlü anti-aging uzmanı Dr. A. Weil, “zarafetle yaşlanma” yaklaşımını daha sık kullanıyor ve onu “Mümkün olduğunca uzun ve olabildiğince iyi yaşayarak, hayatın sonunda çok süratli bir düşüşe geçmek” diye tarif ediyor. “Yapabileceğimiz en iyi şey, yaşlanmanın kaçınılmazlığını, önlenmezliğini, tersine çevrilmezliğini kabul edip ona uyum sağlamaya çalışmaktır” diyor ve ekliyor: “Yapabileceğimiz en iyi diğer şey de her yaş için en iyi sağlığa sahip olmaktır.”
İyi yaşlanmak bir ayrıcalıktır
Eğer bilgece ve zarafetle yaşlanan, kendiyle barışık, çevresinde sevilen biri olmayı arzu ediyorsanız, işe yaşlanmanın neden ortaya çıktığını doğru anlamakla ve insan olmanın değerini kavramakla başlamalısınız.
Yaşlanmayı yozlaşmak, çürümek ya da ihtiyarlamak değil, olgunlaşmak ve bilgeleşmek gibi algılamalısınız.
Özetle doğadaki her şeyin yaşlandıkça değer, anlam ve güç kazandığını unutmamalısınız. Peki ama nasıl?
Doğru bir yol haritası
Yaşlandıkça hayatınıza zenginlik katmaya, iç dünyanıza yeni güçler kazandırmaya, önleyemeyeceğiniz bedensel çöküşleri kazanacağınız ruhsal güçlenmelerle tamamlamaya, hayatta kalmanın güçlü yanlarını kavramaya çalışın.
Önleyici sağlık tedbirlerini unutmamalı, hastalıkları önlemenin onları tedavi etmekten çok daha kolay ve ucuz olduğunu hatırlamalısınız.
Hangi yaşta olursanız olun kendinize gözünüzün içi gibi bakmalı, ruh ve bedeninizi barışık tutmalısınız.
Düzenli sağlık taramalarınızı her yıl yaptırmalı, sağlığınıza zarar verecek yanlışlardan, kötü alışkanlıklardan ısrarla kaçınmalısınız.
İyi ve güzel yaşayıp, zarafetle ve bilgece yaşlanmak isteyenlerin bilmesi gereken üç ayrıntı daha var.
Onları yandaki kutularda bulabilirsiniz.
TAVSİYE 1
Hoş bir seda bırakın!
Eğer daha uzun yaşamayı samimiyetle istiyorsanız, gelecek nesillere bir şeyler bırakmaya yani “Baki kalan gök kubbede hoş bir seda” olmaya bakın.
Ben bu yaklaşımı “anılma-akılda kalma yaşı” diye tanımlıyorum.
Biyolojik yaşınız da, kronolojik yaşınız da size bu dünyada lazımdır.
“Anılma yaşınız” ise sizden sonrasında.
Mevlana’nın neredeyse 800 yıldır hem de her yıl biraz daha gençleşerek yaşaması, hatta hatırlanarak ölümsüzlük sırrını yakalamış olmasının da sebebi işte bu “hoş bir seda bırakmak” değil midir?
TAVSİYE 2
Duygusal egzersizleri unutmayın
Hayat yolculuğunuzda yalnız “hatıralar” değil “umutlar” da biriktirmeli, “erdem”in hoşgörüyle, “güven”in dostluk ve bilgelikle iç içe olduğu, sağlıklı bir beyin-kalp ilişkisini de gerçekleştirmelisiniz.
Beyninizin kaslarınız gibi çalıştıkça, egzersiz yaptıkça güçlendiğini unutmamalı, ona sık sık “duygu antrenmanları” yaptırmalısınız.
Okumalı, öğrenmeli, düşünmeli, sevmeli, gülmeli, kızmalı -ama hiddetlenmemeli-, ağlamalısınız. Yeni şeylerden hoşlanmalı, yeniliklere hazır olmalısınız. Kötü ve zararlı duygulardan (kıskançlık, öfke, kin) uzak durmalısınız.
TAVSİYE 3
Tek kişilik masalarda oturmayın
Eş, dost ve sevilen insanların içinde daha sık bulunmak, hayatı iyileştirmenin etkili bir yoludur. “Tek kişilik masalar”ın sıkıcı olduğunda bütün uzmanlar hemfikir!
Yeni arkadaşlar edinmek, eski dostlukları güçlendirmek, bekârsanız evlenmek, emekliyseniz bir köşeye çekilmemek, spor etkinliklerine, sosyal toplantılara katılmak bedeni ve ruhu gençleştiriyor.
Yalnızlığı yenmenin yollarından biri de evcil hayvan edinmektir. Evcil hayvan besleyenler daha çok hareket ediyor. Daha sakin ve huzurlu oluyor.
Bu durum kilo kontrolü, tansiyon ve kolesterol gibi sorunları kontrol altına almayı kolaylaştırıyor. Hayvan beslemenin ruhsal faydaları ihmal edilmeyecek kadar çok gibi görünüyor.
UNUTMAYIN
Kötü yaşlanmanın sebepleri
◊ Beslenme yanlışları
◊ Hipertansiyon, şeker hastalığı, damar sertliği gibi kronik sağlık sorunları
◊ Genetik mirasın bozukluğu
◊ Kas ve eklem sorunları
◊ Egzersiz eksikliği (hareketsiz yaşam tarzı)
◊ Yoğun stres, mutsuzluk, kötümserlik, depresyon gibi ruhsal sorunlar
◊ Organ yetmezlikleri (tiroit bezi tembelliği, karaciğer yetersizliği, kalp, böbrek, hipofiz yetmezliği)
◊ Yoğun çevresel kirlilik ve radyasyona maruz kalma, sigara ve alkol
◊ Yetersiz ve kalitesiz uyku
◊ Sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı
◊ Paslanma (oksidasyon), iltihaplanma (inflamasyon), şekerlenme (glikasyon) çetesinin etkisi
FARKLI BİR BAKIŞ
Hastalıklar öğretmendir
“Bir hastalıkla savaşmak, hastalanan kişiye daha evvel hiç tanımadığı bir güç verir ve çoğunlukla onu öyle kökten değiştirir ki, sevdikleri kendilerine ‘Bu benim tanıdığım kişi mi’ diye soracak kadar şaşırırlar. Hastalanan kişinin benliğindeki dönüşüm öyle bir boyuta varır ki, kişi farklı bir kimlikle, farklı bir isimle yaşayabilecek kadar değişir. Hatta, Eskimolar arasındaki bir inanca göre insan hasta düştüğünde her zamanki ismi bile onu terk eder.”
Toksöz Karasu (Huzurlu Yaşama Sanatı’ndan)