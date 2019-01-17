Yulaf ezmesi mi mısır gevreği mi?

Yulaf ezmesi ya da mısır gevreği alternatiflerinden birini seçmek zorunda olursanız, sağlığınız için yulafı seçin. Yulafın içeriği mısır gevreğine göre daha temiz. Yapısı daha seçkin. Kalorisi daha düşük.
Benim kahvaltı tercihim kayıtsız şartsız Türk kahvaltısıdır. Onun içinde de, zeytin, peynir, sahanda yumurta, bir dilim köy ekmeği, makul miktarda tereyağı vardır. Tabii ki o sofraya domates, salatalık, yeşil biber, maydanoz gibi lezzetler de çok yakışır.
Eğer bir sabah kahvaltısında yulaf ezmesi ya da mısır gevreği alternatiflerinden birini seçmek zorunda olursanız, sağlığınız için yulafı seçin. Yulafın içeriği mısır gevreğine göre daha temiz. Yapısı daha seçkin. Kalorisi daha düşük. Posa/lif yapısı ise çok güçlü. Protein içeriği diğer tahıllara oranla daha fazla. Ayrıca güçlü bir mineral zenginliği var. Çinko, bakır, manganez, magnezyum, selenyum içeriği mükemmel. Bağışıklığa güç veren beta glukan gücü de çok iyi. Mısıra oranla daha fazla kolesterol düşürür.
Yulaf aynı zamanda daha çok prebiyotik güç sahibidir. İçindeki beta glukan bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi kan şekerini dengelemeye de yardımcı oluyor. Yulafın içinde fitoöstrojenler, özellikle lignanların olması da ayrı bir avantaj.
Yulafın vitamin gücünü -özellikle E vitamini gücünü-de yabana atmamamız lazım. Bitmedi! Yulafın tiamin ve pantotenik asit zenginliğini de not düşelim. Tahıl seçimi yaparken “daha az gluten, daha çok fitobesin ve posa, daha bol protein” düşüncesi ile yulafa öncelik verebilirsiniz.
Erik kurusunda neler var?
Siyah kuru erik en başta lezzetli, doyurucu aynı zamanda kalorisi düşük bir doğal atıştırmalık. Aynı zamanda çok da faydalı. Öncelikle güçlü bir posa kaynağı. İçinde fazla miktarda bağırsak dostu sorbitol var. Yani kabızlıkla mücadelede tıpkı incir gibi etkili bir doğal destek. Kuru erikteki diğer mucizenin adı boron.
Boron kemikler için çok önemli bir mineral. Bu nedenle erik güçlü bir kemik dostu. Her akşam yenecek iki-üç kuru siyah erik kemikleri korumada muhtemelen süt veya yoğurt kadar etkili. Ayrıca bağırsak, meme gibi kanserlerden korunma ve şekeri önlemede de oldukça faydalı.
Siyah eriğin en güçlü taraflarından biri de antioksidan kapasitesi. ORAC (oksijen radikali emme kapasitesi) değeri dikkate alındığında antioksidan gücü yüksek olan besinler listesinin ilk sırasına yerleşiyor.
Kuru eriğin oksijen radikali emme kapasitesi 5500 iken hemen ardından gelen kuru üzümde bu seviye 2500’e iniyor. Yani ikinci sıradaki besine iki kat fark atmış durumda.
Kuru siyah erik bilinen en güçlü pas önleyicilerinden biri. Kuru eriğin mucizeleri bununla da bitmiyor. Potasyum, demir ve vitamin gücü de bir hayli fazla. Kısacası, hayatınıza “her akşam iki siyah kuru erik” formülünü sokmanızda fayda var.
Reflü ilaçlarını abartıyoruz
Şu kesin: Reflü tedavisinde kullanılan asit pompası baskılayıcı ilaçları çok fazla kullanıyorsunuz. Bunda o ilaçlara bel bağlayan siz hastalar kadar biz doktorların da payı var. Bu ilaçlar da diğerleri gibi yan etkileri, toksik etkileri olan kimyasallar.
Midenin çok önemli bir görevini, asit oluşturma fonksiyonunu felç ediyorlar. Asit oluşturmayan bir mide her şeyden önce protein sindiriminde çuvallar, asidi azalan mide, bizi bakterilere karşı koruyamaz.
Asit pompasının felci, midenin diğer fonksiyonların bozulmasına da neden olabilir. Bunları sık kullananlarda kemik erimesine, astım krizlerine, zatürre gibi akciğer iltihaplarına daha sık rastlanır. Bunlar midenin mikrop yok etme ve B12 emilimine destek verme görevlerini de aksatırlar.
Metformin hapları zayıflatır mı?
Kolay kilo almanıza ve/ veya zor kilo vermenize neden olan sorun insülin direnci ise çözüm için metformin içeren haplardan tabii ki faydalanın. Ama bunu sadece doktor izni ile ve doktorunuzun önerdiği dozla yapın. Bu arada sadece hapa güvenmeyin. Beslenme ve egzersizi de sakın ihmal etmeyin. Bize göre en uygun çözüm şu:
Yumurtalı ıspanak belleği destekler
Doğal omega-3’ten zengin yumurta yalnızca bu vasfı ile değil, yüksek kaliteli protein yapısı, vitamin ve mineral zenginliği nedeniyle de beyninizin en güçlü dostlarından biridir. Eğer onu haftada 1-2 defa da ıspanaklı yumurta şeklinde yerseniz, beyninizin işinin daha da kolaylaşacağından emin olabilirsiniz! Nedeni şu: Ispanak folik asit ve koenzimden çok zengin. Bu çok özel yapısı ile yumurtanın bellek gücünü daha da artırıyor.
İnsülin direnci ile savaşa 100 puan verirsek
◊ 50 puanı beslenmeden,
◊ 40 puanı aktivitenizde insülin direnci temizliği yapmaktan,
◊ 10 puanı ilaç desteklerinden geçer.
Yulaf ezmesi mi mısır gevreği mi?
Yulaf ezmesi ya da mısır gevreği alternatiflerinden birini seçmek zorunda olursanız, sağlığınız için yulafı seçin. Yulafın içeriği mısır gevreğine göre daha temiz. Yapısı daha seçkin. Kalorisi daha düşük.
Benim kahvaltı tercihim kayıtsız şartsız Türk kahvaltısıdır. Onun içinde de, zeytin, peynir, sahanda yumurta, bir dilim köy ekmeği, makul miktarda tereyağı vardır. Tabii ki o sofraya domates, salatalık, yeşil biber, maydanoz gibi lezzetler de çok yakışır.
Eğer bir sabah kahvaltısında yulaf ezmesi ya da mısır gevreği alternatiflerinden birini seçmek zorunda olursanız, sağlığınız için yulafı seçin. Yulafın içeriği mısır gevreğine göre daha temiz. Yapısı daha seçkin. Kalorisi daha düşük. Posa/lif yapısı ise çok güçlü. Protein içeriği diğer tahıllara oranla daha fazla. Ayrıca güçlü bir mineral zenginliği var. Çinko, bakır, manganez, magnezyum, selenyum içeriği mükemmel. Bağışıklığa güç veren beta glukan gücü de çok iyi. Mısıra oranla daha fazla kolesterol düşürür.
Yulaf aynı zamanda daha çok prebiyotik güç sahibidir. İçindeki beta glukan bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi kan şekerini dengelemeye de yardımcı oluyor. Yulafın içinde fitoöstrojenler, özellikle lignanların olması da ayrı bir avantaj.
Yulafın vitamin gücünü -özellikle E vitamini gücünü-de yabana atmamamız lazım. Bitmedi! Yulafın tiamin ve pantotenik asit zenginliğini de not düşelim. Tahıl seçimi yaparken “daha az gluten, daha çok fitobesin ve posa, daha bol protein” düşüncesi ile yulafa öncelik verebilirsiniz.
Erik kurusunda neler var?
Siyah kuru erik en başta lezzetli, doyurucu aynı zamanda kalorisi düşük bir doğal atıştırmalık. Aynı zamanda çok da faydalı. Öncelikle güçlü bir posa kaynağı. İçinde fazla miktarda bağırsak dostu sorbitol var. Yani kabızlıkla mücadelede tıpkı incir gibi etkili bir doğal destek. Kuru erikteki diğer mucizenin adı boron.
Boron kemikler için çok önemli bir mineral. Bu nedenle erik güçlü bir kemik dostu. Her akşam yenecek iki-üç kuru siyah erik kemikleri korumada muhtemelen süt veya yoğurt kadar etkili. Ayrıca bağırsak, meme gibi kanserlerden korunma ve şekeri önlemede de oldukça faydalı.
Siyah eriğin en güçlü taraflarından biri de antioksidan kapasitesi. ORAC (oksijen radikali emme kapasitesi) değeri dikkate alındığında antioksidan gücü yüksek olan besinler listesinin ilk sırasına yerleşiyor.
Kuru eriğin oksijen radikali emme kapasitesi 5500 iken hemen ardından gelen kuru üzümde bu seviye 2500’e iniyor. Yani ikinci sıradaki besine iki kat fark atmış durumda.
Kuru siyah erik bilinen en güçlü pas önleyicilerinden biri. Kuru eriğin mucizeleri bununla da bitmiyor. Potasyum, demir ve vitamin gücü de bir hayli fazla. Kısacası, hayatınıza “her akşam iki siyah kuru erik” formülünü sokmanızda fayda var.
Reflü ilaçlarını abartıyoruz
Şu kesin: Reflü tedavisinde kullanılan asit pompası baskılayıcı ilaçları çok fazla kullanıyorsunuz. Bunda o ilaçlara bel bağlayan siz hastalar kadar biz doktorların da payı var. Bu ilaçlar da diğerleri gibi yan etkileri, toksik etkileri olan kimyasallar.
Midenin çok önemli bir görevini, asit oluşturma fonksiyonunu felç ediyorlar. Asit oluşturmayan bir mide her şeyden önce protein sindiriminde çuvallar, asidi azalan mide, bizi bakterilere karşı koruyamaz.
Asit pompasının felci, midenin diğer fonksiyonların bozulmasına da neden olabilir. Bunları sık kullananlarda kemik erimesine, astım krizlerine, zatürre gibi akciğer iltihaplarına daha sık rastlanır. Bunlar midenin mikrop yok etme ve B12 emilimine destek verme görevlerini de aksatırlar.
Metformin hapları zayıflatır mı?
Kolay kilo almanıza ve/ veya zor kilo vermenize neden olan sorun insülin direnci ise çözüm için metformin içeren haplardan tabii ki faydalanın. Ama bunu sadece doktor izni ile ve doktorunuzun önerdiği dozla yapın. Bu arada sadece hapa güvenmeyin. Beslenme ve egzersizi de sakın ihmal etmeyin. Bize göre en uygun çözüm şu:
Yumurtalı ıspanak belleği destekler
Doğal omega-3’ten zengin yumurta yalnızca bu vasfı ile değil, yüksek kaliteli protein yapısı, vitamin ve mineral zenginliği nedeniyle de beyninizin en güçlü dostlarından biridir. Eğer onu haftada 1-2 defa da ıspanaklı yumurta şeklinde yerseniz, beyninizin işinin daha da kolaylaşacağından emin olabilirsiniz! Nedeni şu: Ispanak folik asit ve koenzimden çok zengin. Bu çok özel yapısı ile yumurtanın bellek gücünü daha da artırıyor.
İnsülin direnci ile savaşa 100 puan verirsek
◊ 50 puanı beslenmeden,
◊ 40 puanı aktivitenizde insülin direnci temizliği yapmaktan,
◊ 10 puanı ilaç desteklerinden geçer.