Yorgunluğa takviye var mı?

Sonbaharla birlikte doktor muayenehaneleri “yorgunluk” nedeniyle bitkin düşüp keyfi kaçan ve yine yorgunluk nedeniyle hayattan zevk almakta zorlananlarla doldu.
Bizim klinikte de durum aynı. “Yorgun musunuz?” sorusunu yönelttiğim her iki kişiden en az biri tereddütsüz “Evet!” diyor. Kimi depresyon, anemi, uyku sorunu, hipoglisemi, tiroit tembelliği, kimi de obezite problemi, fibromiyalji meselesi, tansiyon düşmesi gibi nedenlerle yorgun düşmüş. Peki, hepsinin işine yarayabilecek basit, doğal, ucuz çözümler var mı? Kuşkusuz ki var! Hem de pek pahalı olmayan çözümler bunlar. İlk 5’ini yeniden hatırlamaya hazırsanız, buyurun...
Yorgunluk takviyeleri
Magnezyum, kas dostu:
Yorgunluk söz konusu olduğunda her nedense kalsiyuma göre ikinci planda tutulsa da önemli bir mineraldir ve eksikliği kendinizi bitkin, halsiz hissetmenize neden olur. Yorgunluk desteği olarak günde 300 miligram magnezyum takviyesi almayı düşünebilirsiniz. Magnezyum, sitrat, glisinat ve taurat tuzlarını tercih edin. Seçimi ise siz değil doktorunuz yapsın.
B12, beynin sütü
B grubundan bu önemli vitaminin eksikliği de tıpkı demir eksikliği gibi kansızlığa ve dolayısıyla yorgunluğa yol açabiliyor. Kanda B12 değerini ölçtürün ve bu değerin 500’ün altında olmamasına dikkat edin. Laboratuvarlarda normal olarak nitelendirilen B12 değeri 300 civarıdır, buna güvenmeyin. Özellikle, 40 yaşından sonra bu değerin 500’ün altına düşmemesi gerektiğini unutmayın!
Metilkobalamin içeren B12 vitamini ürünlerini tercih edin.
Ginseng, can simidi
Bu bitkisel besin takviyesinin yorgunluğu azalttığını, dayanıklılığı, fiziksel ve zihinsel performansı artırdığını gösteren güvenilir bilimsel çalışmalar mevcut. Bununla birlikte, aynı bitkinin uykunuzu kaçırabileceğini, tansiyonunuzun fırlamasına neden olabileceğini, kalp ritim bozukluğuna yol açabileceğini de lütfen göz önüne alın! Özellikle çocuk ve gençlerin, kan sulandırıcı ilaç kullananların ginseng içerek multivitamin haplarından uzak durmaları gerektiğini unutmayın.
Koenzim Q10, mitokondri yakıtı
Bir enerji üretim merkezi gibi çalışan hücre organcığı mitokondriyalarda bulunan ve enerji üretimini artıran bu değerli madde, aynı zamanda güçlü antioksidan özelliklere de sahiptir. Arabaya koyduğunuz benzinin performansını artırmak için kullandığınız özel karışımlar gibi, düzenli besleniyor olsanız da, yılda bir-iki defa iki aylık bir koenzim Q10 kürü yapmak akılcı bir anti-yorgunluk stratejisidir.
Yüksek GGT “toksik alarm” işareti
Karaciğerim sağlam mı? Bu soruya yanıt ararken en sık başvurulan testlerden biri de Gamma Glutamil Transferaz... Yani GGT isimli karaciğer enziminin ölçülmesi...
Oysa GGT sadece karaciğer fonksiyonlarını tarama, değerlendirme veya takipte kullanılması gereken öyle sıradan bir karaciğer enzimi değil. Onun hafif yükselmelerinin bile ciddiye alınması gerekir. Zira GGT artışı bir toksin yükünün, bir karaciğer yetersizliğinin, bir glutatyon açlığının da ilk bulgularından biridir.
GGT artışı, karaciğerin detoks süreçlerinde zorlandığını, gereği kadar glutatyon üretemeyip glutatyon açlığı içinde kıvrandığını gösteren önemli bir uyarıcıdır.
Sağlıklı birinin GGT değerleri 40’ı, hele hele 50’yi asla geçmemeli, daha yüksek değerlerin ciddi bir glutatyon eksikliği işareti olduğu iyi bilinmelidir.
Bu bilgi öncelikle alkole bağlı karaciğer yağlanması olanlar ve alkolik hepatit riski nedeniyle izlenen hastalar için çok daha önemlidir.
Yıllık sağlık kontrollerinizde GGT testinizi de izleyiniz.
Mitokondri takviyelerinden faydalanalım
Mitokondriler, hücrelerimizin enerji üretim merkezleridir. Hücreler ihtiyaçları olan enerjiyi onlarla temin ederler.
Soluduğumuz havadaki oksijenle, gıdalarla kazanılan şekeri veya yağ asitlerini yakarak ATP üretip hücrenin yani bedenin ihtiyacı olan enerjiyi onlar temin ederler.
Görevlerini yapabilmeleri için serbest oksijen radikalleri (SOR) ve toksin saldırılarından korunmaları lazım. Aksi taktirde yorgun, halsiz düşer, erken yaşlanıp iş üretemez, erken ölürler.
Peki onlara destek olabilecek ek bazı tavsiyeler var mı? Var! Bilinçli kullanıldıklarında o takviyelerin hepsi de işe yararlar. O takviyelerden ilk 10’unu yandaki kutuda bulabilirsiniz.
Mitokondri takviyelerinde ilk 10
1- Glutatyon (en güçlüsü)
2- Ubiquinol
3- Thioctic acid
4- N-Acetyl cystein
5- Selenomethionin
6- Ascorbic acid
7- Zinc picolinate
8- Milk thistle
9- C vitamini
10- Magnezyum
Yorgunluğa takviye var mı?
Sonbaharla birlikte doktor muayenehaneleri “yorgunluk” nedeniyle bitkin düşüp keyfi kaçan ve yine yorgunluk nedeniyle hayattan zevk almakta zorlananlarla doldu.
Bizim klinikte de durum aynı. “Yorgun musunuz?” sorusunu yönelttiğim her iki kişiden en az biri tereddütsüz “Evet!” diyor. Kimi depresyon, anemi, uyku sorunu, hipoglisemi, tiroit tembelliği, kimi de obezite problemi, fibromiyalji meselesi, tansiyon düşmesi gibi nedenlerle yorgun düşmüş. Peki, hepsinin işine yarayabilecek basit, doğal, ucuz çözümler var mı? Kuşkusuz ki var! Hem de pek pahalı olmayan çözümler bunlar. İlk 5’ini yeniden hatırlamaya hazırsanız, buyurun...
Yorgunluk takviyeleri
Magnezyum, kas dostu:
Yorgunluk söz konusu olduğunda her nedense kalsiyuma göre ikinci planda tutulsa da önemli bir mineraldir ve eksikliği kendinizi bitkin, halsiz hissetmenize neden olur. Yorgunluk desteği olarak günde 300 miligram magnezyum takviyesi almayı düşünebilirsiniz. Magnezyum, sitrat, glisinat ve taurat tuzlarını tercih edin. Seçimi ise siz değil doktorunuz yapsın.
B12, beynin sütü
B grubundan bu önemli vitaminin eksikliği de tıpkı demir eksikliği gibi kansızlığa ve dolayısıyla yorgunluğa yol açabiliyor. Kanda B12 değerini ölçtürün ve bu değerin 500’ün altında olmamasına dikkat edin. Laboratuvarlarda normal olarak nitelendirilen B12 değeri 300 civarıdır, buna güvenmeyin. Özellikle, 40 yaşından sonra bu değerin 500’ün altına düşmemesi gerektiğini unutmayın!
Metilkobalamin içeren B12 vitamini ürünlerini tercih edin.
Ginseng, can simidi
Bu bitkisel besin takviyesinin yorgunluğu azalttığını, dayanıklılığı, fiziksel ve zihinsel performansı artırdığını gösteren güvenilir bilimsel çalışmalar mevcut. Bununla birlikte, aynı bitkinin uykunuzu kaçırabileceğini, tansiyonunuzun fırlamasına neden olabileceğini, kalp ritim bozukluğuna yol açabileceğini de lütfen göz önüne alın! Özellikle çocuk ve gençlerin, kan sulandırıcı ilaç kullananların ginseng içerek multivitamin haplarından uzak durmaları gerektiğini unutmayın.
Koenzim Q10, mitokondri yakıtı
Bir enerji üretim merkezi gibi çalışan hücre organcığı mitokondriyalarda bulunan ve enerji üretimini artıran bu değerli madde, aynı zamanda güçlü antioksidan özelliklere de sahiptir. Arabaya koyduğunuz benzinin performansını artırmak için kullandığınız özel karışımlar gibi, düzenli besleniyor olsanız da, yılda bir-iki defa iki aylık bir koenzim Q10 kürü yapmak akılcı bir anti-yorgunluk stratejisidir.
Yüksek GGT “toksik alarm” işareti
Karaciğerim sağlam mı? Bu soruya yanıt ararken en sık başvurulan testlerden biri de Gamma Glutamil Transferaz... Yani GGT isimli karaciğer enziminin ölçülmesi...
Oysa GGT sadece karaciğer fonksiyonlarını tarama, değerlendirme veya takipte kullanılması gereken öyle sıradan bir karaciğer enzimi değil. Onun hafif yükselmelerinin bile ciddiye alınması gerekir. Zira GGT artışı bir toksin yükünün, bir karaciğer yetersizliğinin, bir glutatyon açlığının da ilk bulgularından biridir.
GGT artışı, karaciğerin detoks süreçlerinde zorlandığını, gereği kadar glutatyon üretemeyip glutatyon açlığı içinde kıvrandığını gösteren önemli bir uyarıcıdır.
Sağlıklı birinin GGT değerleri 40’ı, hele hele 50’yi asla geçmemeli, daha yüksek değerlerin ciddi bir glutatyon eksikliği işareti olduğu iyi bilinmelidir.
Bu bilgi öncelikle alkole bağlı karaciğer yağlanması olanlar ve alkolik hepatit riski nedeniyle izlenen hastalar için çok daha önemlidir.
Yıllık sağlık kontrollerinizde GGT testinizi de izleyiniz.
Mitokondri takviyelerinden faydalanalım
Mitokondriler, hücrelerimizin enerji üretim merkezleridir. Hücreler ihtiyaçları olan enerjiyi onlarla temin ederler.
Soluduğumuz havadaki oksijenle, gıdalarla kazanılan şekeri veya yağ asitlerini yakarak ATP üretip hücrenin yani bedenin ihtiyacı olan enerjiyi onlar temin ederler.
Görevlerini yapabilmeleri için serbest oksijen radikalleri (SOR) ve toksin saldırılarından korunmaları lazım. Aksi taktirde yorgun, halsiz düşer, erken yaşlanıp iş üretemez, erken ölürler.
Peki onlara destek olabilecek ek bazı tavsiyeler var mı? Var! Bilinçli kullanıldıklarında o takviyelerin hepsi de işe yararlar. O takviyelerden ilk 10’unu yandaki kutuda bulabilirsiniz.
Mitokondri takviyelerinde ilk 10
1- Glutatyon (en güçlüsü)
2- Ubiquinol
3- Thioctic acid
4- N-Acetyl cystein
5- Selenomethionin
6- Ascorbic acid
7- Zinc picolinate
8- Milk thistle
9- C vitamini
10- Magnezyum