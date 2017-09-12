Yaz sonu için kırışıklık azaltma planı

Yaz güzeldi. Geçen yaza oranla daha az derdi, tasası, stresi vardı ama ne yazık ki her yaz gibi onu da yavaş yavaş yolcu ediyoruz. Ve şimdi sonbahar ile kışa hazırlanma zamanı. Bunun içinde bedensel ve ruhsal hazırlıklar da olmalı. Beden hazırlıklarına da dıştan içe, yani önce ciltten başlamalı, “yaz yorgunu” ciltler yeniden canlandırılmalı. Peki bu iş nasıl başarılacak diyorsanız, buyurun...

Cilt dostu besinlere ağırlık verin

Güne mutlaka iyi bir kahvaltıyla başlayın. Öğün atlamayın. Öğle yemeğinde bol protein ve sebze alın.

Akşam yemeğini hafifletmeye bakın. Gün boyu minerali bol, alkalisi güçlü su için. Şekerli ve gazlı, kolalı içeceklerden kesinlikle uzak durun. Balığa, bakliyat ve tahıllara sofranızda daha sık yer verin.

Domatese ve domatesli yiyeceklere yer açmayı da ihmal etmeyin.

Nişastalı, unlu, yağlı, kızartmalı sofralardan uzak durun. Kahveyi, alkolü azaltın. Yemek üstüne tatlı ve meyveden vazgeçin. Yaz keyfi dondurmaya ara verin.

Salatalarınıza mercimek, ton balığı, öğütülmüş keten tohumu, ayçiçeği ve kabak çekirdeği ekleyin. Şeftali ve elmaya ara öğünlerinizde öncelik verin. Karpuzu, inciri, üzümü abartmayın.

Son bir tavsiye: Yüzünüzdeki bazı çizgilerin size hayatın armağanları olduğunu da unutmayın...

Antioksidan desteklerden faydalanın

Cildinizin özellikle hoşlandığı etkin antioksidanlardan birisi doğal bir karotenoid olan “likopen”dir. Likopen en çok domates ve domates ürünlerinde bulunur. Karpuz, pembe greyfurt ve kayısıda da mevcuttur. Ciltte birikmekte, cildi oksitleyici, yaşlandırıcı, serbest radikallerin zararlarından korumaktadır.

Likopenin dışında başka antioksidan destekler de var. Cildiniz bunlardan özellikle zeozantin, yeşil çay ekstraktlarını, piknogenolleri, alfa lipoik asidi, koenzim Q-10 ve üzüm çekirdeği özütlerini sever. Yeşil çayda bulunan EPCG ve benzeri antioksidanlar, üzüm çekirdeği yağında bulunan proantosiyanidinler ve çam kabuğu ekstrelerinden elde edilen piknogenoller, cildinizi yaşlanmadan korumada, çevresel yaşlanmaya engel olmada ustalaşmışlardır.

Cildinizi ağız yoluyla güzelleştiren “güzellik reçeteleri” arasına “gecesefası çiçeği yağı” yani “EPO” kapsüllerini de ekleyebilirsiniz.

Cilt tamircilerini unutmayın

Yiyip içtiğimiz besinlerde cildin yaşlanmasını yavaşlatan pek çok tabii zenginlikler var. Eğer beslenmenizle bu zenginlikleri yeterince alamıyorsanız kapsül veya tabletlerden yararlanabilirsiniz.

Cildi besleyen vitamin ve diğer besin unsurlarından hazırlanmış tablet ve kapsüllerin ortak bir isimleri var: “Nütri-farmasötikler”ler ya da “kozmo-farmasötikler”. Siz onlara “gençlik ve güzellik tabletleri” de diyebilirsiniz.

Bunların ortak özellikleri, ağız yoluyla alındıklarında özellikle ciltte yoğunlaşmaları, birer “cilt tamircisi” gibi çalışmalarıdır. Gençlik ve güzellik tabletlerinin en iyi bilineni “C vitamini”dir.

Kolajeni hatırlayın

Destek olarak kullanılan kolajen toz, tablet ve şurupları da mühim birer cilt desteği. Ne var ki bunların da iyileri, kötüleri, etkilileri ve etkisizleri var.

Kolajen ve hyalüronik asitte ürün seçimi çok önemli. Piyasada satılan kolajen ürünlerinin çoğu -maalesef- yeterli miktarda etken madde içermiyor. İçerenlerin de çoğu bağırsaklardan emilmiyor.

Günde 3-5 gramdan daha az kolajenin bir faydası da olmuyor, unutmayın.

Karpuz bir cinsel destek olabilir mi?

Araştırma sonuçlarına bakılırsa karpuzun birden çok sağlık yararı var.

İçindeki ‘citrulline’ isimli madde vücutta arginine dönüşüyor. Arginin de damar duvarında daha fazla nitrik oksit üretilmesini sağlıyor. Nitrik oksit, cinsel gücü artırıcı ilaçlar gibi çalışıyor. Çünkü bu tip ilaçlar da etkisini nitrik oksit üzerinden gösteriyor.

Eğer karpuzun bu etkisinden daha çok faydalanmak istiyorsanız size küçük bir tavsiyem var:

Eski geleneklerinize geri dönün. Karpuzu ortadan kesin, içindeki kırmızı kısmı bıçakla bir güzel oyup çıkarın.

Geriye kalan bölümü kabuğun beyaz kısmını da içine alacak şekilde kazıyın ve kaşıklayın! Çünkü citruline maddesinin karpuzda en yoğun bulunduğu kısım kırmızı ve tatlı bölümün hemen altındaki beyaz tabaka.

Yani daha fazla citruline kazanmak istiyorsanız kabuğa yakın o beyaz kesimlerinden de yemeniz daha doğru.

Karpuzun ayrıca ciddi bir C vitamini, potasyum, demir ve likopen kaynağı olduğunu da hatırlatalım. Özellikle likopen yaz güneşinden korunmada ve kırışıklıkları önlemede mükemmel bir cilt desteğidir.

B6 vitamininden zengin oluşu karpuza stres-savar bir güç de kazandırıyor.