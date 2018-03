Yaygın bir sorun Hazımsızlık

Kimimiz Aspirin ve benzeri antiromatizmal ilaçlar, kimimiz sigara ve alkol, kimimiz de yanlış besinler nedeniyle hazımsızlık çekeriz.

Aramızda hızlı yediği, lokmaları çiğnemeden yuttuğu için hazımsızlıktan yakınanlar da var.

Ayrıca mide asidinin azlığı, yokluğu ya da çokluğunun da hazımsızlık nedeni olabileceği biliniyor.

Midedeki asitli içeriğin yemek borusuna geri kaçması yani “reflü özafajiti” sorunu da hazımsızlık nedeni olabiliyor.

Tavsiyem şudur:

Hazımsızlık deyip geçmeyin. Bazen önemli bir mide sorununun, hatta bir mide kanserinin başlangıç dönemindeki ilk belirtisi de yine hazımsızlık olabiliyor.

Bu nedenle uzamış hazımsızlık sorunlarını otla, çöple geçiştirmeyi bırakıp “Nerede hata yapıyorum?” sorusuna yanıt aramanız ve gerekiyorsa bir tıbbi yardım istemenizde fayda var.

Doğal çözümleri tercih edin

Kabızlık yaygın bir sorun. Yaş ilerledikçe daha da yaygınlaşıyor. Özellikle diyet yapanlarla posasız beslenenler bu problemle daha sık karşılaşıyor.

Peki çözüm ne?

Öncelikli çözüm lif/posa miktarı yüksek besinleri hemen devreye sokmak. Taze sebze ve meyvelerden, bakliyattan daha sık ve bol faydalanmak.

Eğer bu çözüm yeterli olmuyorsa psillium, metilseliloz, pektin gibi bağırsak hacmini artıracak doğal ürünlerden faydalanmak lazım. Özellikle psilliumun çok etkin bir çözüm olduğunu daima hatırlayın.

Psillium bizde karnıyarık otu tohumu olarak da biliniyor. Bu tohumun kabuklarından hazırlanan tozlar, tablet ve kapsüller çok işe yarıyor. Günde 8-10 bardak su içmek, güne 1 yemek kaşığı dolusu zeytinyağı ile başlamak, oturmayı bırakıp ayağa kalkmak ve düzenli yürümek de en az beslenme modelini değiştirmek kadar etkili çözümler.

Önemli bir uyarı:

Kabızlık sorununu çözerken sinameki içeren kabızlık çaylarından, toz ve haplarından uzak durmaya dikkat edin.





İdrarınızı izliyor musunuz?

Böbreklerimiz en güçlü detoks organlarımızdan. Bu işi de “idrar üreterek” yapıyor.

İdrarın azalması da artması da önemsenmeli, hatta renk ve koku değişiklikleri bile dikkatle izlenmeli.

Normalde idrar berrak ve sarıdır. Bulanık idrar bir idrar yolu enfeksiyonunu düşündürür. Kırmızımsı renkte idrar yapmaksa eğer pancar gibi kırmızı pigment içeren bir şey yenilmediyse kanama ya da böbrek süzme sisteminde iltihaplanmayı akla getirir.

Kokulu idrar da mühim bir işarettir. Ama bilin ki yiyecekleriniz de idrarınızın kokusunu etkiler. Örneğin kuşkonmaz yedikten sonra idrarınıza keskin bir koku ekleyen şey kuşkonmazdaki asparajin adlı maddedir.

İdrar tahlillerinin başta şeker hastalığı olmak üzere pek çok metabolik hastalığın ve böbrek fonksiyonu bozukluğunun teşhisinde de işe yarayabileceğini bir kenara not edin.





Meme kanseri ile mücadele eden ilk 10 besin

Meme kanseri kadınların baş belalarından biri. Memede kanser gelişimini önlemeye yarayabilecek besinleri sizin için özetledik...

1- Antikanser gücü, özellikle allicin zenginliği nedeniyle sarımsak.

2- Tıka basa kateşin dolu olması sayesinde yeşil ve siyah çay.

3- Antosiyanin ve elajik asit gücü nedeniyle ahududu, kiraz, pancar ve siyah erik.

4- Omega-3 zenginliği sayesinde yağlı balıklar, keten tohumu, ceviz, fındık, badem ve semizotu.

5- Pembe mucize astaksantin yükü nedeniyle somon.

6- İzotiyosiyanat bolluğu ile lahana ve “saz arkadaşları”, yani karnabahar, turp, roka vb.

7- Kurkumoid zenginliği sayesinde baharatların kraliçesi zerdeçal.

8- Betakaroten yüklü havuç.

9- Punik ve elajik asit yani omega-5 zenginliği ile nar.

10- Ve tabii ki pek çok nedenle ama özellikle omega-9 (oleik asit) zenginliği sayesinde zeytinyağı.





Sistite kızılcık suyu iyi gelir mi?

Sistit sık görülen bir sorun. İdrar torbasının iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bu soruna kadınlarda erkeklerden daha sık rastlandığı kesin.

Sorunun tekrarlaması durumunda kızılcık suyu desteğinin ya da kızılcık özü haplarının (cranberry ekstrakt) kullanılmasının işe yarayabileceği de gösterilmiş.

Kızılcık bu gücünü zengin antosiyanin yapılanmasından alıyor. Ama yine de aklınızda olsun. Kızılcık suyu ya da hapları ile sistit tedavi etmek doğru bir iş değil. İdrar kültürü yapıp en uygun antibiyotiği kullanmak şart.

Kızılcık özlerinden ise korunma/önleme amacıyla faydalanmak daha doğru.





Şeker hücreye nasıl giriyor?

Sağlıklı her hücrenin şekere ihtiyacı var. Çünkü hücreler enerjiyi şekeri kullanarak üretiyor. Metabolik süreçlerde kanda insülin hormonu ve glikoz (şeker) damarda birlikte dolaşıyor.

Şeker hücreye gireceğinde önce insülin hücrenin dış yüzeyindeki insülin reseptörlerine yerleşiyor. İnsülin bu reseptörlere tutunduğunda da şeker taşıyıcıları adı verilen kimyasallara “biz geldik” (!) şeklinde sinyaller gönderiyor.

Sinyali alan şeker taşıyıcıları glikoz moleküllerinin hücreye girmek için beklediği hücre dış yüzeyine doğru ilerliyor ve glikozu hücrenin içine alıyor. Bundan sonrası kolay. Hücre ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretmeye başlıyor.

İnsülin direnci olarak bilinen durumda bu süreç daha yolun en başında insülinin reseptörlere yerleşme aşamasında bloke oluyor. Neticede kanda şeker de, un da birikiyor ama hücre ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretemiyor.





Temizlik ürünleri zehirleyebiliyor

Elinizi, yüzünüzü, bedeninizi ve tabii ki banyonuzu, lavabonuzu, mutfak tezgâhınızı temizlerken kullandığınız temizlik ürünlerinin içi toksik kimyasal kaynıyor. Her gün yüzlerce insan bu nedenle hastalanıyor.

Amerika’da Ulusal Zehir Kontrol Merkezi, ülkede her 15 saniyede bir sağlıklı birinin bu maddeler nedeniyle zehirlendiğini belirtiyor.

Bitmedi! Sırada kozmetik ve kişisel bakım ürünleri de var. Şampuanlar, deodorantlar, el-yüz bakım kremleri, antibakteriyel sabunlar da gırtlaklarına kadar toksik kimyasal kaynıyor.

Kısacası saçınız, cildiniz, solunum ve sindirim sisteminiz her gün bu “zehirli kokteyllerle” baş başa kalıyor.

Unutmayın: Toksik olmayan, organik, doğal sabunlar ve temizlik malzemelerinden faydalanmaktan başka çareniz yok.