Yaşlanıyor musunuz?

Şundan hiç şüpheniz olmasın; bir gün herkes gibi siz de yaşlılıkla yüzleşeceksiniz. Bir şeylerin aksadığını fark edip “Yaşlanıyor muyum?” sorusunu siz de kendinize soracaksınız. Doğru yanıtı bulabilmeniz için size birkaç sorum var. İşte o sorular...

* Egzersiz toleransınızda düşme hissediyor musunuz?

* Libidonuz (cinsel arzunuz) azaldı mı?

* Günlük temponuz eskisi kadar yoğun olmasa da günün sonunda tükenmişlik ve aşırı bitkinlik hissediyor musunuz?

* Rahat uyuyamıyor, uzun, kesintisiz ve dingin uykulara özlem duyuyor musunuz?

* Egzersize karşı isteksizlik hissediyor, düzenli egzersiz yapmanıza rağmen sinsice şişmanlıyor musunuz?

* Telefon numaralarını, adresleri, isimleri hatırlamada güçlük çekiyor musunuz?

* Yüzünüzde kırışıklıkların oluştuğunu, cildinizin gevşeyip kaslarınızın sarktığını hissetmeye mi başladınız?

Bu sorulara verdiğiniz yanıtlar genelde evet ise hiç çekinmeden sandalyenizde arkanıza yaslanın ve siz de “Hoş geldin yaşlanma süreci” deyin. Ha, bu arada yaşlanma hızınızı yani hangi süratle yaşlanacağınızı merak ediyorsanız gelin yandaki kolay testten istifade edin. Eğer bu testteki rakamlar biyolojik yaşınızı sizden daha fazla gösteriyorsa aklı başında bir yaşlanma programına dâhil olmaya karar verin. Detaylar için buyurun...

BİR TEST



Yaşlanma hızını ölçün

Cevaplarınızın skorları:

Asla: 0, Ender: 1, Seyrek: 2, Sık: 3, Alışkanlık: 4

* Günde 5-8 bardak su / meyve suyu / bitki çayı içiyor musunuz?

* Gece 22.30’dan önce uykuya geçip verimli uyuyor musunuz?

* Günlük egzersiz yapıyor musunuz? (Dans, koşma, yürüme)

* Sınırsız yemek yeme alışkanlığınızı önleyebildiniz mi?

* Duygularınızı özgürce dışa vurabiliyor musunuz?

* Stres ile mücadeleniz yeterince hızlı mı?

* Kendinizi değerli bulup, kendinize iyi bakıyor musunuz?

* Diyetiniz dengeli mi? (Balık, meyve, sebze, tahıl)

* Hayvansal yağlar yerine zeytinyağı tercih ediyor musunuz?

* Vejetaryen diyet veya 1-5 kere haftada balık yiyor musunuz? (Kırmızı et yerine)

* Antioksidan katkılar kullanıyor musunuz?

* Solunum egzersiz teknikleri kullanıyor musunuz?

* Kendinizi beğendiğimizi ifade etmekten korkmuyorsunuz değil mi?

* Kendinize gülebiliyor musunuz?

* Pozitif düşüncede misiniz?

* Düzenli diyet ile temizleme programı (detoks kürleri) uyguluyor musunuz?

* Sağlıklı sosyal ilişkileriniz var mı?

* İşinizden keyif alıp, yaratıcı faaliyetler gösteriyor musunuz?

* 80 yaşın üzerinde sağlıklı yaşayan aile bireyleri var mı?

* Huzurlu musunuz?

Biyolojik yaşınız için skorları toplayın

0-10 Kronolojik yaşınıza 10 yıl ekleyin.

11-20 Kronolojik yaşınıza 5 yıl ekleyin.

21-40 Kronolojik yaşınız=Biyolojik yaşınız.

41-60 Kronolojik yaşınızdan 5 yıl çıkarın.

61-80 Kronolojik yaşınızdan 10 yıl çıkarın.

Dr. Michael Roizen’den alınmıştır.

Daha iyi hatırlamanın 10 kolay yolu



Eğer daha sağlam, daha güçlü bir bellek ile yaşamınızı sürdürmek istiyorsanız aşağıdaki önerileri dikkate almalısınız. Belleği korumak, geliştirmekten daha kolay ve daha güvenilirdir.



1- EGZERSİZDEN İSTİFADE EDİN: Düzenli fiziksel egzersizler size bellek takviyesi yapabilir. Yapılan bir çalışmada düzenli aerobik egzersiz yapanların yapmayanlara göre bellek testinde daha başarılı oldukları görülmüştür. Aerobik egzersizler beyinde oksijen verimliliğini artırır.

2- DİKKAT GÖSTERİN: Bu en basit ve en çok unutulan bellek yardımıdır. Başka bir müşteriyle konuşurken, diğer müşterinizin adını, işini, sorununu ezberlemeyi beklemeyin. Pazartesi akşam oynanacak futbol maçını düşünürken, karşınızdaki insanın ismini ezberlemeyi beklemeyin. Çok basit bir kuralı en az üç kez hatırlayın: Odaklanın, odaklanın, odaklanın. Eğer bir şey gerçekten belleğinize girmezse, onu hatırlamanız imkansızdır. Önemli bir bilgiyle karşılaştığınızda elinizdekini bırakın ve sadece ona odaklanın.

3- HER ŞEYİ HATIRLAMAYA ÇALIŞMAYIN: İnsanoğlu; telefon rehberini, adres defterini, bilgisayar dosyalarını, kalemi, post-it’leri keşfetmiş. Bunların hepsini hatırlamak için kullanın.

4- LİSTE YAPIN: Gününüzü iyi planlamanın ve “unutmadan” sürdürmenin en kolay yolu bir “yapılacak işler listesi” oluşturmaktır. Gün boyu tamamlamayı düşündüğünüz işler için bir görev listesi oluşturun. Yaptıklarınızın üstünü çizin ve hemen unutun. Birkaç gün sonra hâlâ tamamlanmamış olanlar varsa bunları yeni listenize geçirin. Strese girmeden, gününüzü iyi planlayarak bu görev listesini tamamlamaya gayret edin. Zaman zaman görev listenizi gözden geçirin. Güncelliğini kaybedenlerden ve vazgeçebileceklerinizden vazgeçin. Listeniz giderek daha uzun ve karışık bir hale geliyorsa fazla dikkat gerektirenlerin yanına bir yıldız koyun.

5- PLANLAYIN: Zamanınızı iyi değerlendirmek, yapacağınız işleri “zamanında ve unutmadan” yapmak istiyorsanız, işlerinizi de zamanınızı da iyi planlayın. İşyerinde duvara, evinizde mutfağınıza veya çalışma masanızın yanına asacağınız bir takvimden “yaşamınızı ve işinizi planlama” konusunda yararlanın. Planlamanın “hatırlatıcı etki”sinden yararlanın.

6- ÖZETLEYİN: Yeni öğrendikleriniz ve karşılaştıklarınızla ilgili kısa notlar alıp bu bilgileri yeniden kullanılmak üzere kayıt tutma, dosyalama ve saklamaya özen gösterin. Not almak, özetler yapıp muhafaza etmek yeni bilgileri belleğimize kayıt etmeyi de kolaylaştırır. Üzerinde daha fazla düşündüğümüz, özetlemeye çalıştığımız yeni bilgiler bellek kaydını kolaylaştırır ve sağlamlaştırır.

7- STRESİNİZİ SINIRLAYIN: Yoğun stres yükü altındaysanız belleğiniz bundan rahatsız olur. Belleğinize yeni kayıtlar yapmakta da, belleğinizdeki eski kayıtlarınızı muhafaza etmekte de belirgin olarak zorlanırsınız. Zamana karşı yarışarak daha çok telefon, faks, e-mail, mobil telefon, sesli mesaj kaydedici, taşınabilir bilgisayar kullanarak zamanın para olduğu tutkusunda yoğunlaşmak bellek performansınızı ve bu performansın temel belirleyicisi olan yaşam enerjinizi çabucak tüketir.

8- GÜZEL UYUYUN: Uyku eksikliği bellek sorunlarının başlıca sebeplerindendir. Uykusuzluk sorunu çeken hastaların çoğunun ortak sorunu bellek yeteneklerindeki azalmadır. Uykusuzluk ve yorgunluk sadece bellek kaybına değil, konsantrasyon güçlüğüne de yol açar.

9- İŞİNİZLE EĞLENCENİZİ DENGELEYİN: Yeterince dinlendiğinizden, eğlendiğinizden, gerektiğinde kendinizle, işinizle ve yaşamınızla dalga geçtiğinizden emin olun. Gereğinden fazla ciddiye alınmış bir iş yoğunluğu ve yeterince dinlenmelerle süslenip ödüllendirilmemiş bir yaşamınız varsa bellek gücünüz tehlikede demektir.

10- İLAÇLARA DİKKAT: Bazı ilaçların bellek bozukluğu yaptığı bilinmektedir. Özellikle beyne etkili ilaçların bellek gücünde belirgin azalmaya sebep olabileceğini unutmayın. Antidepresan ilaçlar bellek kaybı yapar. Bununla birlikte depresyonu uygun antidepresan ilaçlarla tedavi ederseniz bellek gücünde belirgin düzelme sağlayabilirsiniz. Bazı bitkisel destekler (Valeriyanlar, Kava kava, St.John’s Wart) bellek gücünü olumsuz etkileyebilir. Bellek gücünü azaltan tüm ilaçlardan uzak durun.



BİR DESTEK



Evening primrose oil

* Esansiyel (temel) yağ asitlerinden GLA’nın (Gamma Linolenic Acid) güvenilir bir kaynağıdır.

* Premenstrual sendromda, menstruasyon döneminde ve fibrokistik meme hastalığında yararlıdır.

* Artritik eklem ağrılarını azaltır, eklemlerdeki kayganlığı artırır.

* Şeker hastalığına bağlı sinir hasarının (diyabetik nöropati) oluşturduğu belirtileri (ayak ağrıları, yanma, karıncalanma, kramp ve uyuşuklukları) azaltır.

* Egzama belirtilerini azaltır.

* Rosacea ve akneye bağlı cilt sorunlarını geriletir.

* Alzheimer hastalığına bağlı bellek sorunlarını sınırlar.

* Yaşlanmaya karşı koruyucudur.

* Saç ve tırnakları destekler.

* 1000-1300 mg’lık yumuşak kapsüllerden günde iki kez alınabilir.