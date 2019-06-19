Yağlı karaciğer kanser bile yapıyor

Kanda aşırı insülin birikimine ilk direnç gösteren, neticede ilk yağlanan organımız karaciğer oluyor. Yağlanan karaciğer bir süre sonra karaciğer sirozundan karaciğer kanserine (Hepatoma) kadar uzanan tehlikeli bir yolculuğa zemin hazırlıyor.
Sık sık tekrarlıyor ve uyarıyoruz: Yağlı karaciğer de tıpkı obezite, tip2 diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalığı kadar yaygın bir sağlık sorunu. Nedeni de bu saydığım hastalıklarla olan “yakınlık” yani “akrabalık” ilişkileri. Zira, sayıları hızla artan yağlı karaciğer hastalarının da temel problemi insülin direnci meselesi.
Kanda aşırı insülin birikimine ilk direnç gösteren, neticede ilk yağlanan organımız karaciğer oluyor. Yağlanan karaciğer sadece yorgunluk, terleme, halsizlik ve detoks işlevlerinde durgunluk yanında, insülin direncini daha da içinden çıkılmaz bir problem yumağı oluşturmakla kalmıyor; bir süre sonra karaciğer sirozundan karaciğer kanserine (Hepatoma) kadar uzanan tehlikeli bir yolculuğa da zemin hazırlıyor.
Karaciğer yağlanmasını lütfen ciddiye alın.
Eğer böyle bir sorununuz varsa, aşağıdaki kutuda özetlenen 10 tavsiyeyi uygulamaya çalışın...
Yağlı karaciğer için yapılacak ilk 10 şey
◊ Daha az kalori içeren bir beslenme modeline geçmeli.
◊ Karbonhidrat tüketimi (özellikle şeker, un ve nişasta bazlı besinler) sınırlanmalı.
◊ Meyve tüketimi azaltılmalı.
◊ Alkolden kesinlikle uzak durulmalı.
◊ İnsülin direnci sorunu varsa çözülmeli.
◊ Tip2 diyabet varsa kan şekeri ayarı düzenlenmeli.
◊ Fazla kilolar varsa verilmeli.
◊ Bel çevresi kalınsa (erkeklerde>100 cm, kadınlarda>88 cm) inceltilmeli.
◊ Günde en az 7500 adımlık yürüyüş hedeflenmeli veya düzenli egzersiz planı yapılmalı.
◊ Günde 2-3 tane Türk kahvesi içilmeli.
Sağlıklı mangal için 5 öneri
◊ Öncelikle mümkün olduğu ölçüde yağı az et kullanılması ve etin görünen yağlarının temizlenmesi gerekiyor.
◊ Ayrıca mangalda pişirilen et ne kadar küçük doğranmış olursa o kadar iyi. Küçük parçalar daha çabuk piştiği için daha az kanserojen madde ortaya çıkıyor.
◊ Daha sağlıklı bir mangal keyfi için etlerin önceden marine edilmesi daha doğru. Marinasyon için yoğurt ve damak tadına göre içine kekik, sarımsak, soğan, limon, maydanoz eklenebilir. Marine edilmiş etlerde etin dışı sosla kaplandığı için, kanserojen maddenin etin içine nüfuz etme ihtimali azalıyor.
◊ Etin yanında sebze, salata, yeşillik, soğan gibi antioksidanlar açısından zengin besinler tüketmek, ette oluşan kanserojen maddelere karşı koruma sağlayabiliyor.
◊ İçecek olarak ise gazoz, kola, meyve konsantresi gibi şekerli/gazlı ürünler yerine ayran ya da şalgam suyu tavsiye ediliyor.
Kırmızı mucizelerden şalgam da son derece zengin bir antioksidan kaynağı.
Cipse dikkat
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, içinde en çok akrilamid bulunan yiyecekler listesini yayınladı. O liste sayesinde dünyanın en önemli cips üreticilerinden birinin ürünlerinde çok yüksek miktarlarda “kanserojen akrilamid” maddesinin bulunduğu anlaşıldı.
Sizi sadece kanserle filan da korkutmak istemiyorum. Vücudunuzun, genetiğinizin kesinlikle tanımadığı cips ve benzeri gıdalar, gastrit ve safra kesesi problemlerinin, damar sertliğinin, obezitenin de başlıca sebebi.
Üstelik bunların hepsi damar düşmanı trans yağ zengini! Sağlıklı bir yaşam sürmek, sağlıklı beslenmek istiyorsanız çocuklarınızı cipsten koruyun.
Romatizma hapı yutuyorsanız...
1. Romatizma ilaçlarını çoklu değil, tek olarak kullanın. İlacı düşük dozda kullanmak da mantıklı olabilir.
2. Mide ve bağırsak sorunlarınız varsa önce basit ağrı kesicileri deneyin. Mutlaka kullanmanız gerekiyorsa, mide koruyucu özelliği bulunan ilaçlarla birlikte kullanmaya özen gösterin.
3. Romatizma ilacına yeni başladıysanız, bir hafta sonra doktorunuzla tekrar görüşün. Eğer belirtileriniz hafiflemediyse başka alternatiflerin devreye girmesi gerekebilir.
4. Romatizma ilaçları, sadece belirtileri gidermeye ya da hafifletmeye yarar. Bu ilaçlar tam tedavi, kökten bir çözüm sağlayamaz.
5. Kalp, karaciğer veya böbrek yetmezliği benzeri sorunlarınız varsa ilaç kullanırken daha da dikkatli davranmanız gerekir.
Yağlı karaciğer kanser bile yapıyor
Kanda aşırı insülin birikimine ilk direnç gösteren, neticede ilk yağlanan organımız karaciğer oluyor. Yağlanan karaciğer bir süre sonra karaciğer sirozundan karaciğer kanserine (Hepatoma) kadar uzanan tehlikeli bir yolculuğa zemin hazırlıyor.
Sık sık tekrarlıyor ve uyarıyoruz: Yağlı karaciğer de tıpkı obezite, tip2 diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalığı kadar yaygın bir sağlık sorunu. Nedeni de bu saydığım hastalıklarla olan “yakınlık” yani “akrabalık” ilişkileri. Zira, sayıları hızla artan yağlı karaciğer hastalarının da temel problemi insülin direnci meselesi.
Kanda aşırı insülin birikimine ilk direnç gösteren, neticede ilk yağlanan organımız karaciğer oluyor. Yağlanan karaciğer sadece yorgunluk, terleme, halsizlik ve detoks işlevlerinde durgunluk yanında, insülin direncini daha da içinden çıkılmaz bir problem yumağı oluşturmakla kalmıyor; bir süre sonra karaciğer sirozundan karaciğer kanserine (Hepatoma) kadar uzanan tehlikeli bir yolculuğa da zemin hazırlıyor.
Karaciğer yağlanmasını lütfen ciddiye alın.
Eğer böyle bir sorununuz varsa, aşağıdaki kutuda özetlenen 10 tavsiyeyi uygulamaya çalışın...
Yağlı karaciğer için yapılacak ilk 10 şey
◊ Daha az kalori içeren bir beslenme modeline geçmeli.
◊ Karbonhidrat tüketimi (özellikle şeker, un ve nişasta bazlı besinler) sınırlanmalı.
◊ Meyve tüketimi azaltılmalı.
◊ Alkolden kesinlikle uzak durulmalı.
◊ İnsülin direnci sorunu varsa çözülmeli.
◊ Tip2 diyabet varsa kan şekeri ayarı düzenlenmeli.
◊ Fazla kilolar varsa verilmeli.
◊ Bel çevresi kalınsa (erkeklerde>100 cm, kadınlarda>88 cm) inceltilmeli.
◊ Günde en az 7500 adımlık yürüyüş hedeflenmeli veya düzenli egzersiz planı yapılmalı.
◊ Günde 2-3 tane Türk kahvesi içilmeli.
Sağlıklı mangal için 5 öneri
◊ Öncelikle mümkün olduğu ölçüde yağı az et kullanılması ve etin görünen yağlarının temizlenmesi gerekiyor.
◊ Ayrıca mangalda pişirilen et ne kadar küçük doğranmış olursa o kadar iyi. Küçük parçalar daha çabuk piştiği için daha az kanserojen madde ortaya çıkıyor.
◊ Daha sağlıklı bir mangal keyfi için etlerin önceden marine edilmesi daha doğru. Marinasyon için yoğurt ve damak tadına göre içine kekik, sarımsak, soğan, limon, maydanoz eklenebilir. Marine edilmiş etlerde etin dışı sosla kaplandığı için, kanserojen maddenin etin içine nüfuz etme ihtimali azalıyor.
◊ Etin yanında sebze, salata, yeşillik, soğan gibi antioksidanlar açısından zengin besinler tüketmek, ette oluşan kanserojen maddelere karşı koruma sağlayabiliyor.
◊ İçecek olarak ise gazoz, kola, meyve konsantresi gibi şekerli/gazlı ürünler yerine ayran ya da şalgam suyu tavsiye ediliyor.
Kırmızı mucizelerden şalgam da son derece zengin bir antioksidan kaynağı.
Cipse dikkat
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, içinde en çok akrilamid bulunan yiyecekler listesini yayınladı. O liste sayesinde dünyanın en önemli cips üreticilerinden birinin ürünlerinde çok yüksek miktarlarda “kanserojen akrilamid” maddesinin bulunduğu anlaşıldı.
Sizi sadece kanserle filan da korkutmak istemiyorum. Vücudunuzun, genetiğinizin kesinlikle tanımadığı cips ve benzeri gıdalar, gastrit ve safra kesesi problemlerinin, damar sertliğinin, obezitenin de başlıca sebebi.
Üstelik bunların hepsi damar düşmanı trans yağ zengini! Sağlıklı bir yaşam sürmek, sağlıklı beslenmek istiyorsanız çocuklarınızı cipsten koruyun.
Romatizma hapı yutuyorsanız...
1. Romatizma ilaçlarını çoklu değil, tek olarak kullanın. İlacı düşük dozda kullanmak da mantıklı olabilir.
2. Mide ve bağırsak sorunlarınız varsa önce basit ağrı kesicileri deneyin. Mutlaka kullanmanız gerekiyorsa, mide koruyucu özelliği bulunan ilaçlarla birlikte kullanmaya özen gösterin.
3. Romatizma ilacına yeni başladıysanız, bir hafta sonra doktorunuzla tekrar görüşün. Eğer belirtileriniz hafiflemediyse başka alternatiflerin devreye girmesi gerekebilir.
4. Romatizma ilaçları, sadece belirtileri gidermeye ya da hafifletmeye yarar. Bu ilaçlar tam tedavi, kökten bir çözüm sağlayamaz.
5. Kalp, karaciğer veya böbrek yetmezliği benzeri sorunlarınız varsa ilaç kullanırken daha da dikkatli davranmanız gerekir.