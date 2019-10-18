Ürik asit yüksekliği neden önemli?

Ürik asit yüksekliği, kolesterol, trigliserit ve şeker yüksekliği kadar önemli bir sorun. Sadece romatizmal açıdan değil, kalp ve damarlar için de mühim bir risk. Ne var ki çoğumuz bu büyük tehlikenin farkında bile değiliz. “Peki, aşırı ürik asit birikimi bedende ne gibi sorunlar yaratır?” diyorsanız, buyurun...
1- Ürik asit yüksekliği bedeninizdeki metabolik süreçlerde bir aksama olduğunun ilk işareti olabilir.
2- Gelişmekte olan bir metabolik sendromun ve ilerleyici bir insülin direncinin de ilk işaret fişeklerinden biri kanda ürik asit birikimidir.
3- Özellikle yağlı bir karaciğeriniz varsa fazla protein tüketmeseniz bile tatlı ve meyve tüketiminiz arttıkça kanınızda ürik asit seviyesi yükselecektir.
4- Ürik asit genetik sebeple de artabilir ve bu durum zaman içinde gut hastalığı ile neticelenir. (Başparmakta ağrılı şişlik ile başlayıp zamanla diğer eklemlere yayılan eklem romatizması.)
5- İnatçı bir ürik asit yüksekliğinin ilerleyici bir böbrek yetersizliğinin işareti olabileceği de aklınızda olsun.
6- Ürik asidin fazlası damarlarınızda birikerek damar sertleşmesine, kalp kapaklarınızda birikerek kalp kapak problemlerine de yol açabilir.
Özeti şudur: Ürik asit yüksekliğini ciddiye almanızda, tedavi için doktorunuzla işbirliği yapmanızda fayda var.
Egzersizden sonra ne yemeli, içmeli?
Egzersiz sonrası yenilecekler, kolay sindirilebilen gıdalar olmalıdır. Aşağıda bunların listesini bulabilirsiniz:
Karbonhidrat
seçimi için:
◊ Kakaolu süt
◊ Kinoa
◊ Meyveler (ananas, çilek, muz, kivi)
◊ Pilav
◊ Yulaf lapası
◊ Makarna
◊ Koyu yeşil yapraklı sebzeler
Protein kaynağı olarak:
◊ Yumurta
◊ Yoğurt
◊ Lor peyniri
◊ Somon
◊ Tavuk, hindi
◊ Balık
Yağ tercihi amacıyla:
◊ Avokado
◊ Zeytinyağı
◊ Ceviz
◊ Badem
◊ Kuruyemiş ve kuru meyve karışımı
Bu listeden farklı kombinasyonlar yapmanız, egzersiz sonrası gerekli bütün besinleri kazanmanızı sağlayan mükemmel öğünler hazırlayabilmeniz için yeterli olacaktır.
Hangi makarna daha sağlıklı?
◊ Az pişmiş makarna çok pişmişinden
◊ Soğuk makarna sıcak olandan
◊ Kepekli makarna kepeksizinden
◊ Yağı az makarna bol yağlısından
◊ Kremasız makarna kremalısından
◊ Sebzeli makarna sebzesizinden
◊ Kıymalı, yoğurtlu makarna sade makarnadan daha sağlıklıdır.
Hangisi daha faydalı?
◊ Bulgur pilavı pirinç pilavından
◊ Soğuk pilav sıcak pilavdan
◊ Kepekli pilav kepeksiz olandan
◊ Etli, yoğurtlu, sebzeli pilav sade pilavdan
◊ Az pişmiş pilav, lapa olanından daha faydalıdır.
Probiyotik zengini besinlerde ilk 10
◊ Doğal yoğurt
◊ Probiyotikli yoğurt
◊ Kefir
◊ Ayran
◊ Peynir
◊ Boza
◊ Tarhana
◊ Şalgam
suyu
◊ Bira mayası
◊ Turşular
Alkali gücünüzü takviye edin
Alkali zengini sebzeler
◊ Sarımsak, soğan, maydanoz, salatalık
◊ Kereviz, pazı, lahana, karnabahar
◊ Bezelye, bakla, karalahana
◊ Bal kabağı, turp, patlıcan, marul, kabak
◊ Biber, kırmızıbiber, yeşil fasulye, ıspanak
◊ Havuç, kırmızı pancar, domates, mantar
Alkali gücü yüksek meyveler
◊ Limon
◊ Elma
◊ Armut
◊ Greyfurt
◊ Çilek
◊ Misket limon
◊ Karpuz
Potasyum deposu besinlerde ilk 5
Günlük potasyum ihtiyacımız 3000 mg’dır.
◊ 1 orta boy muzda 450 mg potasyum var.
◊ 1 orta boy şeftali, iki orta boy kayısı 200 mg,
◊ 1 orta boy patates 300 mg potasyum,
◊ 1 tabak pişmiş ıspanak 300 mg potasyum içeriyor.
◊ Yoğurt da harika bir potasyum kaynağı.
Ürik asit yüksekliği neden önemli?
Ürik asit yüksekliği, kolesterol, trigliserit ve şeker yüksekliği kadar önemli bir sorun. Sadece romatizmal açıdan değil, kalp ve damarlar için de mühim bir risk. Ne var ki çoğumuz bu büyük tehlikenin farkında bile değiliz. “Peki, aşırı ürik asit birikimi bedende ne gibi sorunlar yaratır?” diyorsanız, buyurun...
1- Ürik asit yüksekliği bedeninizdeki metabolik süreçlerde bir aksama olduğunun ilk işareti olabilir.
2- Gelişmekte olan bir metabolik sendromun ve ilerleyici bir insülin direncinin de ilk işaret fişeklerinden biri kanda ürik asit birikimidir.
3- Özellikle yağlı bir karaciğeriniz varsa fazla protein tüketmeseniz bile tatlı ve meyve tüketiminiz arttıkça kanınızda ürik asit seviyesi yükselecektir.
4- Ürik asit genetik sebeple de artabilir ve bu durum zaman içinde gut hastalığı ile neticelenir. (Başparmakta ağrılı şişlik ile başlayıp zamanla diğer eklemlere yayılan eklem romatizması.)
5- İnatçı bir ürik asit yüksekliğinin ilerleyici bir böbrek yetersizliğinin işareti olabileceği de aklınızda olsun.
6- Ürik asidin fazlası damarlarınızda birikerek damar sertleşmesine, kalp kapaklarınızda birikerek kalp kapak problemlerine de yol açabilir.
Özeti şudur: Ürik asit yüksekliğini ciddiye almanızda, tedavi için doktorunuzla işbirliği yapmanızda fayda var.
Egzersizden sonra ne yemeli, içmeli?
Egzersiz sonrası yenilecekler, kolay sindirilebilen gıdalar olmalıdır. Aşağıda bunların listesini bulabilirsiniz:
Karbonhidrat
seçimi için:
◊ Kakaolu süt
◊ Kinoa
◊ Meyveler (ananas, çilek, muz, kivi)
◊ Pilav
◊ Yulaf lapası
◊ Makarna
◊ Koyu yeşil yapraklı sebzeler
Protein kaynağı olarak:
◊ Yumurta
◊ Yoğurt
◊ Lor peyniri
◊ Somon
◊ Tavuk, hindi
◊ Balık
Yağ tercihi amacıyla:
◊ Avokado
◊ Zeytinyağı
◊ Ceviz
◊ Badem
◊ Kuruyemiş ve kuru meyve karışımı
Bu listeden farklı kombinasyonlar yapmanız, egzersiz sonrası gerekli bütün besinleri kazanmanızı sağlayan mükemmel öğünler hazırlayabilmeniz için yeterli olacaktır.
Hangi makarna daha sağlıklı?
◊ Az pişmiş makarna çok pişmişinden
◊ Soğuk makarna sıcak olandan
◊ Kepekli makarna kepeksizinden
◊ Yağı az makarna bol yağlısından
◊ Kremasız makarna kremalısından
◊ Sebzeli makarna sebzesizinden
◊ Kıymalı, yoğurtlu makarna sade makarnadan daha sağlıklıdır.
Hangisi daha faydalı?
◊ Bulgur pilavı pirinç pilavından
◊ Soğuk pilav sıcak pilavdan
◊ Kepekli pilav kepeksiz olandan
◊ Etli, yoğurtlu, sebzeli pilav sade pilavdan
◊ Az pişmiş pilav, lapa olanından daha faydalıdır.
Probiyotik zengini besinlerde ilk 10
◊ Doğal yoğurt
◊ Probiyotikli yoğurt
◊ Kefir
◊ Ayran
◊ Peynir
◊ Boza
◊ Tarhana
◊ Şalgam
suyu
◊ Bira mayası
◊ Turşular
Alkali gücünüzü takviye edin
Alkali zengini sebzeler
◊ Sarımsak, soğan, maydanoz, salatalık
◊ Kereviz, pazı, lahana, karnabahar
◊ Bezelye, bakla, karalahana
◊ Bal kabağı, turp, patlıcan, marul, kabak
◊ Biber, kırmızıbiber, yeşil fasulye, ıspanak
◊ Havuç, kırmızı pancar, domates, mantar
Alkali gücü yüksek meyveler
◊ Limon
◊ Elma
◊ Armut
◊ Greyfurt
◊ Çilek
◊ Misket limon
◊ Karpuz
Potasyum deposu besinlerde ilk 5
Günlük potasyum ihtiyacımız 3000 mg’dır.
◊ 1 orta boy muzda 450 mg potasyum var.
◊ 1 orta boy şeftali, iki orta boy kayısı 200 mg,
◊ 1 orta boy patates 300 mg potasyum,
◊ 1 tabak pişmiş ıspanak 300 mg potasyum içeriyor.
◊ Yoğurt da harika bir potasyum kaynağı.