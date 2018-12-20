Trigliseridiniz normal mi?

Trigliserid seviyesi yüksekliğine en çok metabolik sendromlu (insülin direnci) veya diyabetli kişilerde rastlanıyor. Bu yükü azaltmanın yolu da yine beslenme ve egzersiz planından geçiyor.
Trigliserid de kolesterol gibi damarlarımızda dolaşan yağlardan biri. Hepimizin belirli bir miktarda trigliseride ihtiyacı var.
Sağlıklı bir insanın kanında trigliserid seviyesi 150 mg/dl.’yi geçmiyor. Bu seviyeleri geçmesi halinde, özellikle 500 mg’ı aştığı durumlarda ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor.
Aşırı trigliserid yükü damarlarda plak oluşumu ve tıkanmayı kolaylaştırıyor. Bu da kalp krizi ve/veya felç geçirme riskini artırabiliyor. Rakam büyüdükçe, son derece tehlikeli bir başka sağlık sorunu, pankreas bezi iltihaplanması (pankreatit) devreye giriyor.
Trigliserid seviyesi yüksekliğine en çok metabolik sendromlu (insülin direnci) ve/veya diyabetli kişilerde rastlandığı için bu yükü azaltmanın yolu da yine beslenme ve egzersiz planından geçiyor.
Temel kural fazla kilolarınız varsa verin ve her gün 35-40 dakika tempolu yürüyün. Ayrıca şunları da ihmal etmeyin...
◊ Kahvenize, çayınıza şeker eklemeyin.
◊ Balı, pekmezi, reçeli sofranızdan kaldırın.
◊ Meyve sularının her türlüsüne veda edin.
◊ Meyve tüketiminizi günde bir porsiyonla sınırlayın.
◊ Alkolle ilişkinizi kesin.
◊ Ekmek dahil unlu gıdaları iyice azaltın, pastanelere veda edin.
◊ Pirinci bırakıp bulgurun da azı ile yetinin.
◊ Sebze ağırlıklı bir beslenmeye geçin.
İşyerinde stresle başa çıkmak için 20 tavsiye
İLK 5
◊ Gün içinde yorgun düşmemek, hipoglisemi nedeniyle strese girmemek istiyorsanız güne proteinden zengin (yumurta, yoğurt, peynir) nişastası, unu sınırlı, taze sebzesi bol bir kahvaltı ile başlayın. Gün sonunda rahatlamak için, sebze ve bakliyat içeriği zengin bir akşam yemeğini tercih edin.
◊ İş yükünüzü ayarlayın. İşler arasında bir seçim yapın ve size hangisi daha fazla zevk veriyorsa onu tercih edin.
◊ “Hayır” demeyi öğrenin. Aşırı stres altında olan insanlar genellikle kendilerini ifade edemezler ve her şeyi yutarak, “Bunu yapmak istemiyorum” veya “Yardıma ihtiyacım var” demek yerine bütün işleri kendi başlarına halletmeye çalışırlar. Böylece kaldırabileceklerinden çok daha fazlasını yüklenirler.
◊ İyi uyuyun. Uykunun sizi dinlendirdiğinden ve beyninizi boşalttığından emin olun.
◊ Öfkenizi dizginlemeyi öğrenin: Spor yaparak, duygularınızı dışa vurarak gerginliğinizi azaltın.
İKİNCİ 5
◊ Kaslarınızı gevşetin: Gün sonunda vücut derecesinden 1-2 derece yüksek olan küvette 15 dakika yatın.
◊ Elinize sıkabileceğiniz bir şeyler alın: İşyerinizdeki masanızda bir el egzersiz aleti ya da tenis topu bulundurun ve gergin olduğunuzda bunu sıkın.
◊ Başkalarına yardımcı olun: Bu başarı duygusunu ve kendine saygıyı aşılar. Ayrıca başkalarının dertlerini görünce kendi sorunlarınızın ne kadar önemsiz olduğunu anlayabilirsiniz.
◊ Dik oturun: Bu nefes almanızı kolaylaştırır.
◊ Nefesinizi tutun, doğru nefes almayı öğrenin: Bu teknik 30 saniyede rahatlamanıza yardımcı olabilir. Derin bir nefes alın ve içinizde tutun. Ellerinizi parmak uçlarınızı birleştirerek itin. 5 saniye bekleyin ve ellerinizi gevşetirken nefesinizi yavaşça bırakın. Rahatlayana kadar bu hareketi 5-6 kez tekrarlayın.
ÜÇÜNCÜ 5
◊ Espri gücünüzü kullanın. Araştırmalar güldüğünüzde stresle savaşan beyin kimyasallarının salgılandığını göstermiştir.
◊ 10 dakikalık bir tatil yapın: Sadece gözlerinizi kapatın, derin bir nefes alın ve kendinizi deniz kenarında düşleyin.
Güneşin sıcaklığını hissedin. Dalgaları dinleyin. Havadaki deniz kokusunu içinize çekin. Kendinizle stres arasına biraz mesafe koyun. Günde birkaç dakika süreli bir “tatil araları” size çok yardımcı olabilir.
◊ Koklayın: Masanızda bir elma veya limon bulundurmak sinirlerinizi yatıştırabilir.
◊ Sesinizi alçaltın: Eğer çok gürültülü bir ortamda yaşıyor veya çalışıyorsanız kulak tıkacı kullanmayı deneyin. Aldığınız tıkaçların, sesi en az 20 desibel azalttığından emin olun.
◊ Programınızı gevşetin: Yapacağınız hemen hemen bütün işlerin sizin öngördüğünüzden daha uzun süre alabileceğinin farkına varın.
Bir işi bitirmek için kendinize yeterli zamanı vererek anksiyetenizi azaltabilirsiniz.
DÖRDÜNCÜ 5
◊ Liste yapın: Stresi yenmek için önceliklerimizi belirlemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Her günün başlangıcında tanımlamanız gereken en önemli işinizi seçin ve onu bitirin.
◊ Strateji geliştirin: Bazı kişiler sizi gereksiz yere strese sokuyorsa, kim olurlarsa olsunlar, bir an durup kendinizi onların yerine koyun.
◊ Boş zamanlar üretin: Mutluluk için yeterince bol, boş zamana sahip olmak şarttır. Boş zamanları yeterince kuvvetli bir stres giderici olarak kullanabilirsiniz.
◊ Esnek olun: Kolay öfkelenmeyin. Kabul edebileceğiniz esneklik sınırlarını olabildiğince geniş tutun.
◊ Ayağınızı yorganınıza göre uzatın.
Trigliseridiniz normal mi?
Trigliserid seviyesi yüksekliğine en çok metabolik sendromlu (insülin direnci) veya diyabetli kişilerde rastlanıyor. Bu yükü azaltmanın yolu da yine beslenme ve egzersiz planından geçiyor.
Trigliserid de kolesterol gibi damarlarımızda dolaşan yağlardan biri. Hepimizin belirli bir miktarda trigliseride ihtiyacı var.
Sağlıklı bir insanın kanında trigliserid seviyesi 150 mg/dl.’yi geçmiyor. Bu seviyeleri geçmesi halinde, özellikle 500 mg’ı aştığı durumlarda ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor.
Aşırı trigliserid yükü damarlarda plak oluşumu ve tıkanmayı kolaylaştırıyor. Bu da kalp krizi ve/veya felç geçirme riskini artırabiliyor. Rakam büyüdükçe, son derece tehlikeli bir başka sağlık sorunu, pankreas bezi iltihaplanması (pankreatit) devreye giriyor.
Trigliserid seviyesi yüksekliğine en çok metabolik sendromlu (insülin direnci) ve/veya diyabetli kişilerde rastlandığı için bu yükü azaltmanın yolu da yine beslenme ve egzersiz planından geçiyor.
Temel kural fazla kilolarınız varsa verin ve her gün 35-40 dakika tempolu yürüyün. Ayrıca şunları da ihmal etmeyin...
◊ Kahvenize, çayınıza şeker eklemeyin.
◊ Balı, pekmezi, reçeli sofranızdan kaldırın.
◊ Meyve sularının her türlüsüne veda edin.
◊ Meyve tüketiminizi günde bir porsiyonla sınırlayın.
◊ Alkolle ilişkinizi kesin.
◊ Ekmek dahil unlu gıdaları iyice azaltın, pastanelere veda edin.
◊ Pirinci bırakıp bulgurun da azı ile yetinin.
◊ Sebze ağırlıklı bir beslenmeye geçin.
İşyerinde stresle başa çıkmak için 20 tavsiye
İLK 5
◊ Gün içinde yorgun düşmemek, hipoglisemi nedeniyle strese girmemek istiyorsanız güne proteinden zengin (yumurta, yoğurt, peynir) nişastası, unu sınırlı, taze sebzesi bol bir kahvaltı ile başlayın. Gün sonunda rahatlamak için, sebze ve bakliyat içeriği zengin bir akşam yemeğini tercih edin.
◊ İş yükünüzü ayarlayın. İşler arasında bir seçim yapın ve size hangisi daha fazla zevk veriyorsa onu tercih edin.
◊ “Hayır” demeyi öğrenin. Aşırı stres altında olan insanlar genellikle kendilerini ifade edemezler ve her şeyi yutarak, “Bunu yapmak istemiyorum” veya “Yardıma ihtiyacım var” demek yerine bütün işleri kendi başlarına halletmeye çalışırlar. Böylece kaldırabileceklerinden çok daha fazlasını yüklenirler.
◊ İyi uyuyun. Uykunun sizi dinlendirdiğinden ve beyninizi boşalttığından emin olun.
◊ Öfkenizi dizginlemeyi öğrenin: Spor yaparak, duygularınızı dışa vurarak gerginliğinizi azaltın.
İKİNCİ 5
◊ Kaslarınızı gevşetin: Gün sonunda vücut derecesinden 1-2 derece yüksek olan küvette 15 dakika yatın.
◊ Elinize sıkabileceğiniz bir şeyler alın: İşyerinizdeki masanızda bir el egzersiz aleti ya da tenis topu bulundurun ve gergin olduğunuzda bunu sıkın.
◊ Başkalarına yardımcı olun: Bu başarı duygusunu ve kendine saygıyı aşılar. Ayrıca başkalarının dertlerini görünce kendi sorunlarınızın ne kadar önemsiz olduğunu anlayabilirsiniz.
◊ Dik oturun: Bu nefes almanızı kolaylaştırır.
◊ Nefesinizi tutun, doğru nefes almayı öğrenin: Bu teknik 30 saniyede rahatlamanıza yardımcı olabilir. Derin bir nefes alın ve içinizde tutun. Ellerinizi parmak uçlarınızı birleştirerek itin. 5 saniye bekleyin ve ellerinizi gevşetirken nefesinizi yavaşça bırakın. Rahatlayana kadar bu hareketi 5-6 kez tekrarlayın.
ÜÇÜNCÜ 5
◊ Espri gücünüzü kullanın. Araştırmalar güldüğünüzde stresle savaşan beyin kimyasallarının salgılandığını göstermiştir.
◊ 10 dakikalık bir tatil yapın: Sadece gözlerinizi kapatın, derin bir nefes alın ve kendinizi deniz kenarında düşleyin.
Güneşin sıcaklığını hissedin. Dalgaları dinleyin. Havadaki deniz kokusunu içinize çekin. Kendinizle stres arasına biraz mesafe koyun. Günde birkaç dakika süreli bir “tatil araları” size çok yardımcı olabilir.
◊ Koklayın: Masanızda bir elma veya limon bulundurmak sinirlerinizi yatıştırabilir.
◊ Sesinizi alçaltın: Eğer çok gürültülü bir ortamda yaşıyor veya çalışıyorsanız kulak tıkacı kullanmayı deneyin. Aldığınız tıkaçların, sesi en az 20 desibel azalttığından emin olun.
◊ Programınızı gevşetin: Yapacağınız hemen hemen bütün işlerin sizin öngördüğünüzden daha uzun süre alabileceğinin farkına varın.
Bir işi bitirmek için kendinize yeterli zamanı vererek anksiyetenizi azaltabilirsiniz.
DÖRDÜNCÜ 5
◊ Liste yapın: Stresi yenmek için önceliklerimizi belirlemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Her günün başlangıcında tanımlamanız gereken en önemli işinizi seçin ve onu bitirin.
◊ Strateji geliştirin: Bazı kişiler sizi gereksiz yere strese sokuyorsa, kim olurlarsa olsunlar, bir an durup kendinizi onların yerine koyun.
◊ Boş zamanlar üretin: Mutluluk için yeterince bol, boş zamana sahip olmak şarttır. Boş zamanları yeterince kuvvetli bir stres giderici olarak kullanabilirsiniz.
◊ Esnek olun: Kolay öfkelenmeyin. Kabul edebileceğiniz esneklik sınırlarını olabildiğince geniş tutun.
◊ Ayağınızı yorganınıza göre uzatın.