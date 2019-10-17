Trigliseridi azaltmanın 10 kolay yolu

Sağlıklı birinin kan trigliserid düzeylerini 100’ün altında tutmasında fayda var. 150 üst rakam kabul ediliyor, 200’den sonrasına “müdahale etmek” gerekiyor. Eğer bu rakamların üstünde bir trigliserid düzeyiniz varsa yapmanız gereken ilk 10 iş şunlar olmalı:
1 Şeker kullanımınızı minimuma indirin. Kahveye, çaya şeker eklemeyin. Tatlılara veda edin.
2 Prensip olarak daha az karbonhidrat yükü olan bir beslenme planına yönelin. Un/nişasta içeren yiyecekleri (pastane-fırın ürünleri, paketlenmiş unlu atıştırmalıklar, cipsler vb.) en aza indirin.
3 Yiyeceklerinizin içinde daha fazla posa bulunmasına dikkat edin. Daha çok sebze, badem, fındık, ceviz tüketin, fruktozu az meyveler yiyin.
4 Egzersizi sıklaştırın ve yoğunlaştırın.
5 Haftada üç kez balık yiyin. Balıksız geçen günlerde ise omega-3 desteklerinden istifade edin.
6 Doymuş yağlardan uzak durup miktarlarını sınırlayın. Doymamış yağları öne çıkarın, mesela zeytinyağını tercih edin.
7 Alkol kullanımınızı minimumda tutun.
8 Fındık, fıstık, badem ve ceviz benzeri atıştırmalıklardan yararlanın.
9 Fazla kilolarınız
varsa verin.
10 Trans yağlara (kızartmalar) yüz vermeyin.
Tiroit tembelliğinin ilk 5 işareti
◊ Yorgunluk
◊ Kilo almak
◊ Kuru cilt
◊ Kabızlık
◊ Cinsel isteksizlik
Ödem yapan besinler
Eğer aşağıdaki yiyecekler beslenme planınızın vazgeçilmezleri ise ödeme yakalanmanız kaçınılmazdır!
◊ Her türlü gazlı meşrubat
◊ Meyan kökü içeren yiyecek ve içecekler
◊ Tatlılar
◊ Unlu ve yağlı besinler
◊ Turşular
◊ Salamura yiyecekler
◊ Füme gıdalar
◊ Sosis, salam, sucuk ve pastırma gibi şarküteri ürünleri
Saç döken 5 eksiklik
◊ 1- Biotin azalması
◊ 2- Demir eksikliği
◊ 3- Çinko kaybı
◊ 4- D vitamini noksanlığı
◊ 5- Folik asit yetersizliği
Kansersavar besinler
◊ Soğan, sarımsak
◊ Yeşil çay
◊ Ispanak, marul, tere, roka gibi yeşil sebzeler
◊ Lahana, karnabahar, turp
◊ Çilek, böğürtlen, yabanmersini, kırmızı üzüm gibi kırmızı meyveler
◊ Domates, enginar
◊ Fasulye, nohut, bezelye ve mercimek
◊ Natürel sızma zeytinyağı
◊ Elma, nar, portakal
◊ Zencefil, tarçın
Et yerine ot yerseniz ne olur?
◊ Daha az serbest radikal üretir,
◊ Daha az insülin salgılarsınız.
◊ Daha az trigliserid üretir,
◊ Daha çok antioksidan kazanırsınız.
◊ Daha bağışık yönü güçlü biri haline gelir,
◊ Daha düşük kilolu,
◊ Daha az tansiyonlu,
◊ Daha güzel uyuyan biri olursunuz.
Neticede de;
◊ Daha sağlıklı ve uzun yaşayan biri olma şansı yakalarsınız.
NOT: 40’lı yaşlara merhaba dediğinizde lütfen daha az et, daha çok ot kuralını devreye sokun. “Aslan” olmayı bırakıp “kuzu” olmaya bakın.
Trigliseridi azaltmanın 10 kolay yolu
Sağlıklı birinin kan trigliserid düzeylerini 100’ün altında tutmasında fayda var. 150 üst rakam kabul ediliyor, 200’den sonrasına “müdahale etmek” gerekiyor. Eğer bu rakamların üstünde bir trigliserid düzeyiniz varsa yapmanız gereken ilk 10 iş şunlar olmalı:
1 Şeker kullanımınızı minimuma indirin. Kahveye, çaya şeker eklemeyin. Tatlılara veda edin.
2 Prensip olarak daha az karbonhidrat yükü olan bir beslenme planına yönelin. Un/nişasta içeren yiyecekleri (pastane-fırın ürünleri, paketlenmiş unlu atıştırmalıklar, cipsler vb.) en aza indirin.
3 Yiyeceklerinizin içinde daha fazla posa bulunmasına dikkat edin. Daha çok sebze, badem, fındık, ceviz tüketin, fruktozu az meyveler yiyin.
4 Egzersizi sıklaştırın ve yoğunlaştırın.
5 Haftada üç kez balık yiyin. Balıksız geçen günlerde ise omega-3 desteklerinden istifade edin.
6 Doymuş yağlardan uzak durup miktarlarını sınırlayın. Doymamış yağları öne çıkarın, mesela zeytinyağını tercih edin.
7 Alkol kullanımınızı minimumda tutun.
8 Fındık, fıstık, badem ve ceviz benzeri atıştırmalıklardan yararlanın.
9 Fazla kilolarınız
varsa verin.
10 Trans yağlara (kızartmalar) yüz vermeyin.
Tiroit tembelliğinin ilk 5 işareti
◊ Yorgunluk
◊ Kilo almak
◊ Kuru cilt
◊ Kabızlık
◊ Cinsel isteksizlik
Ödem yapan besinler
Eğer aşağıdaki yiyecekler beslenme planınızın vazgeçilmezleri ise ödeme yakalanmanız kaçınılmazdır!
◊ Her türlü gazlı meşrubat
◊ Meyan kökü içeren yiyecek ve içecekler
◊ Tatlılar
◊ Unlu ve yağlı besinler
◊ Turşular
◊ Salamura yiyecekler
◊ Füme gıdalar
◊ Sosis, salam, sucuk ve pastırma gibi şarküteri ürünleri
Saç döken 5 eksiklik
◊ 1- Biotin azalması
◊ 2- Demir eksikliği
◊ 3- Çinko kaybı
◊ 4- D vitamini noksanlığı
◊ 5- Folik asit yetersizliği
Kansersavar besinler
◊ Soğan, sarımsak
◊ Yeşil çay
◊ Ispanak, marul, tere, roka gibi yeşil sebzeler
◊ Lahana, karnabahar, turp
◊ Çilek, böğürtlen, yabanmersini, kırmızı üzüm gibi kırmızı meyveler
◊ Domates, enginar
◊ Fasulye, nohut, bezelye ve mercimek
◊ Natürel sızma zeytinyağı
◊ Elma, nar, portakal
◊ Zencefil, tarçın
Et yerine ot yerseniz ne olur?
◊ Daha az serbest radikal üretir,
◊ Daha az insülin salgılarsınız.
◊ Daha az trigliserid üretir,
◊ Daha çok antioksidan kazanırsınız.
◊ Daha bağışık yönü güçlü biri haline gelir,
◊ Daha düşük kilolu,
◊ Daha az tansiyonlu,
◊ Daha güzel uyuyan biri olursunuz.
Neticede de;
◊ Daha sağlıklı ve uzun yaşayan biri olma şansı yakalarsınız.
NOT: 40’lı yaşlara merhaba dediğinizde lütfen daha az et, daha çok ot kuralını devreye sokun. “Aslan” olmayı bırakıp “kuzu” olmaya bakın.