Trigliserid yükü nasıl azaltılabilir?

O da damarların plaklarla tıkanmasında, yani kalp krizleri ve felçlere giden yolculukta çok önemli bir oyuncu. Peki yüksek trigliserid seviyelerini düşüren yaşam tarzı değişimlerimiz neler olmalı? İşte yapmamız gereken ilk 10 şey:

◊ Kahvenize, çayınıza şeker eklemeyin...

◊ Balı, pekmezi, reçeli sofranızdan kaldırın...

◊ Meyve sularının her türlüsüne veda edin...

◊ Meyve tüketiminizi günde bir porsiyonla sınırlayın...

◊ Alkolle ilişkinizi kesip fırın ve pastanelerle samimiyete son verin...

◊ Ekmek dahil unlu gıdaları iyice azaltın...

◊ Pirinci bırakıp bulgurun da azı ile yetinin...

◊ Sebze ağırlıklı bir beslenmeye geçin...

◊ Fazla kilolarınız varsa verin...

◊ Ve her gün en az 30-45 dakika tempolu yürüyün...

Omega-3 zenginliği ne sağlar?

Bol omega-3 kazanmak (balık, ceviz, chia, keten tohumu) bakın sağlığınıza hangi avantajları sağlıyor...

◊ Kalp krizlerini engeller

◊ Aritmi (ritim bozukluğu) olasılığını azaltır

◊ Tansiyonu dengeler

◊ Belleği destekler

◊ Artriti (romatizma) frenler

◊ Görmeyi takviye eder

◊ İltihapları baskılar

◊ Kilo dengesini destekler





Düzenli egzersiz ne kazandırır?

Düzenli ve tekrarlanan egzersizlerin özellikle de aerobik olanların (yürüme, yüzme, bisiklete binme, kayak yapma) faydaları saymakla bitmez. İlk 10 faydaya şunları yazabiliriz...

◊ İyi kolesterolünüz (HDL) artar

◊ Trigliseridiniz dip yapar

◊ Kan şekeriniz dengelenir

◊ İnsülin direnciniz kırılır

◊ Bağışıklığınız güçlenir

◊ Kas gücünüz tavan yapar

◊ Osteoporoz riskiniz düşer

◊ İnme, kalp kriziniz minimuma iner

◊ Bellek kaybı riskiniz azalır

◊ Ömrünüz uzar





Sağlık da iki kanatlı bir kuştur

Sağlık da nazlı bir kuş gibi. Hassas, kırılgan ve alıngan.

Sağlık, iki kanatlı bir kuş. Bir kanadı beslenme, diğer kanadı egzersizden oluşuyor.

O kuş da tıpkı diğer kuşlar gibi iki kanadını aynı anda kullanamazsa uçmuyor, uçamıyor. Uçsa bile uzun mesafeleri alabilmesi mümkün olmuyor, olamıyor.

Zaten böyle olduğu için de biz son yıllarda beslenme konuları kadar aktivite konularına da temas etmeye çalışıyoruz.

Bugünün sorusu şu:

Minimum sağlık yararı için gerekli minimum bir egzersiz süresi var mı? Bu konuda yapılan önemli bir çalışma kısa bir süre önce yayınlandı.

Araştırmanın sonuçlarına bakılırsa düzenli fiziksel aktivite gerçekten müthiş etkileri olan doğal bir ilaç. Yeterli sağlık yararlarını sağlayabilmeniz için de bir gününüzün ortalama 21 dakikasını oturarak ya da hareketsiz geçirmekten vazgeçmeniz bile işe yarıyor.





İnsülin direnci nasıl kırılır?

İnsülin üretimini tahrik eden besinler sınırlanır:

◊ Şeker ve şekerli içecekler (meyve suları)

◊ Tatlılar

◊ Meyveler

◊ Unlu/nişastalı besinler

◊ Alkollü içecekler

Kaslar harekete geçirilip kandaki insülin birikimi azaltılır:

◊ Yürünür

◊ Yüzülür

◊ Bisiklete binilir

◊ Dans edilir

◊ Pilates yapılır

◊ Yoga denenir

Koenzim çok önemli

CoQ10 yaşlanma süreçlerini yavaşlatma ile uğraşan doktorların gözde besin desteklerinden biri olmaya devam ediyor.

Bu mucize bileşeni vücudumuz kendisi üretebiliyor, ürettiğini de hücrelerin enerji üretiminde mitokondri desteği olarak kullanıyor.

Bu çok özel maddenin bağışıklık sistemini aktive ettiği, yağ yakmayı desteklediği, antikanser özelliklere sahip olduğu ve güçlü bir antioksidan görevi üstlendiği de biliniyor.

Koenzimin hemen hemen tüm hücreler için temel enerji üretim merkezi olan mitokondrilerin genç, sağlam ve sağlıklı kalabilmeleri söz konusu olduğunda da vazgeçilmez doğal destekler olduğundan hiç kimse şüphe etmiyor.

Ne var ki yaş ilerledikçe pek çok faydalı molekül gibi onun da üretimi yavaş yavaş azalmaya başlıyor.

Oysa daha fazla koenzime en çok da yaşlılık sürecinde ihtiyaç duyuluyor.

Koenzimi gıdalarla almak da mümkün.

Ispanakta, soğanda, fındıkta, susam yağında, hayvansal besinlerin çoğunda bir miktar koenzim var.

Peki, yeterli mi?

Maalesef değil.

İşte bu nedenle ihtiyacı olanların CoQ10 takviyelerinden (ubiquinol) istifade etmelerinde fayda var.

CoQ10 seviyelerini kanda ölçebiliyoruz.

Biraz pahalı bir test olsa da önemli ve yönlendirici bir yardımcı test.

Eğer bu ölçümlere dikkat edilerek koenzimin seviyesi artırılabilirse alınan sonuçlar daha da güvenli oluyor.

Özeti şudur:

CoQ10 desteği eğer düzenli bir şekilde alınabilirse yaşlılık sorunları ile mücadelede işe yarayabiliyor, aklınızda olsun.



