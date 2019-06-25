Trigliserid yüksekliği neden önemli?

Trigliserid seviyesi çoğu zaman karın ve göbek bölgesinden kilo alma, iyi kolesterolde azalma, kan şekerinde yükselme gibi sorunlarla beraber yükseliyor. Bu nedenle yaptırdığınız kan testinde trigliserid seviyeniz yüksek çıkarsa bu durumu ciddiye almanızda fayda var.
12 saatlik açlıktan sonra alınan kan örneğinizde trigliserid seviyeniz 200 mg/dl hele hele 300-400 mg/dl üzerinde bulunursa, testi iki hafta sonra mutlaka tekrarlatın.
Bu iki haftalık süre içerisinde de kesinlikle alkol kullanmamaya ve karbonhidratlı besinlerden, özellikle şekerli gıdalardan uzak kalmaya özen gösterin.
Tekrarlanan ölçümde de trigliserid düzeyiniz yüksek bulunursa, bu durumu ciddiye almanızda yarar var.
Çünkü yüksek trigliserid düzeyi çoğu zaman karın ve göbek bölgesinden kilo alma, iyi kolesterolde (HDL) azalma, kan şekerinde -özellikle de tokluk kan şekeri- yükselme ve bazen de ürik asit düzeyinde artış gibi sorunlarla beraber oluyor.
Bu durumların tümünde koroner kalp hastalığı riski belirgin olarak
yükseliyor.
Trigliserid düzeyiniz yüksekse sakın hemen ilaca başlamayın. Önce beslenmenizi gözden geçirin. Gerekirse beslenme uzmanlarından destek alın. Sağlıklı bir kiloya inmeye çalışın. Düzenli egzersiz alışkanlığı edinin. Alkolü kesin.
Bütün bu önlemlere rağmen 12 saat açlıktan sonra yapılan kan analizinizde trigliserid düzeyiniz hâlâ yüksekse durumunuzu doktorunuzla görüşmenizde yarar var.
Not: İdeal düzey 150’nin altında, yüzde 100 mg ve altı mükemmel rakamlardır.
İsmimizi, resmimizi kullananlardan uzak durun!
İnternette izinsiz, saygısız, hiçbir etik kurala uymadan daha önce yayınlanmış konuşmalarımdan, video/fotoğraflarımdan alıntı yaparak dolayısıyla ismimi ve resmimi kullanarak satış yapmaya çalışan sahtekârlara bir yenisi daha eklendi.
Multicollagen Turkey ismiyle/markasıyla internete reklam veren bu firmanın ürünlerinin güvenirliliği ve etkinliği hakkında hiçbir bilgim ve tavsiyem yoktur.
Lütfen bu ve bunun gibi ürünlerden uzak durunuz. Saygılarımla.
Yeşil eczanede ilk 10
◊ Kateşinler: Üzerinde en çok çalışılan antioksidan gruplarından biri. Çok sayıda kateşin var ve hepsi faydalı, hepsi değerli. En zengin kaynakları ise çay ve böğürtlengiller.
Yeşil çayda siyah çaydan biraz daha fazla bulunuyor.
◊ Resveratrol: Üzüm ve şaraptaki siyah mucize olarak ünlenen bu değerli antioksidanın üzüm asmasının yaprağında, pekmez ve üzüm suyunda da bulunduğu aklınızda olsun. Üzüm yemek, üzüm suyu içmek ve pekmez yemek bu nedenle akılcı.
◊ Kapsaisin: Son yıllarda önemi daha da anlaşılan kapsaisinin metabolizmayı hızlandırdığı, kolesterol seviyesini az da olsa azalttığı, iltihabi süreçleri baskıladığı kanıtlandı. Kırmızıbibere acısını veren madde de aynı kimyasal. Kırmızı acı biber bu nedenle tavsiye ediliyor.
◊ Antosiyaninler: Siyah, mor ya da koyu kırmızı sebze ve meyveler en zengin kaynaklar. Son derece güçlü bir antioksidan, kanserden ve damar sertliğinden korumada oldukça faydalı bulunan bu maddenin yaban mersini, kiraz, vişne ve üzümde bol bulunduğu aklınızda olsun. Karadut ve böğürtlen de çok güçlü birer antosiyanin kaynağıdır.
◊ Sülforafan: Bilinen en güçlü, doğal kanser koruyucu maddelerden biri olan sülforafanı lahana, karalahana, karnabahar ve turpta bol miktarda bulabilirsiniz.
◊ Kuersetin: Bu antioksidan madde, özellikle kanserden korunma ve virüs enfeksiyonlarını önlemede etkili. En zengin olduğu besinlerin başında kırmızı soğan ve elma geliyor.
Bu nedenle her gün bir soğan ve bir elma yemek son derece mantıklı.
◊ Likopen: Kırmızı mucize olarak bilinen bu doğal antioksidan, kanserden damar sertliğine kadar pek çok soruna çare olarak gösteriliyor. Cilt yaşlanmasını geciktirdiği de doğru. En çok bulunduğu besinlerin başında domates ve domates ürünleri (salça, domates suyu) geliyor.
Diyetinize bol bol pişmiş domates ekleyin. Kayısı, karpuz ve pembe greyfurtta da likopen bulunuyor.
◊ Beta karoten: Beta karoten, A vitamininin öncü maddesi ve çok güçlü bir antioksidandır. Sarı, turuncu meyve ve sebzelerin çoğunda bulunuyor. Havuç ve kayısı ise en zengin kaynaklar.
◊ Elajik asit: Yıldızı son yıllarda parlayan güçlü bir antioksidan. Üzüm, kiraz ve çilekte bulunuyor ama en zengin olduğu yiyeceklerin başında nar var. Her gün dörtte bir su bardağı kadar nar suyu ihtiyacı karşılıyor.
◊ Pektin: Kıymeti son yıllarda anlaşılan bir madde çok güçlü bir kolesterol azaltıcı olarak tanımlanıyor. Elma ve greyfurt en çok bulunduğu yiyecekler.
Demir ve ferritine ne zaman bakılmalı?
◊ Tırnaklarınız düzleşip çukurlaşıyor, kolay kırılıyorsa
◊ Saçlarınız cansız ve mat görünüyor, kırılıp dökülüyorsa
◊ Dilinizin üstündeki pütürler yok olmuş ve hassaslaşmışsa
◊ Ağzınızın köşelerinde çatlaklar varsa
◊ Kendinizi yorgun ve halsiz hissediyorsanız
◊ Unutkan ve dalgınsanız
◊ Depresyona eğilimliyseniz
◊ Çarpıntı, nefes darlığı gibi şikâyetleriniz varsa
◊ Cildiniz soluk ve kuruysa, kan sayımı yaptırmanız ve mümkünse demir ile ferritin seviyelerinizi araştırmanızda fayda var.
B12 azalınca neler oluyor?
◊ Unutkanlık
◊ Yorgunluk
◊ Uykusuzluk
◊ Kulak çınlaması
◊ Denge bozukluğu
◊ Ayağa kalkınca baş dönmesi
◊ Odaklanma sorunu
◊ Ayak ve el uyuşması
◊ Kaslarda yorgunluk ve güçsüzlük
◊ Dilde yanma
◊ Kas krampları
◊ İştah bozukluğu
◊ Hızlı kilo alma, zor kilo verme
Trigliserid yüksekliği neden önemli?
Trigliserid seviyesi çoğu zaman karın ve göbek bölgesinden kilo alma, iyi kolesterolde azalma, kan şekerinde yükselme gibi sorunlarla beraber yükseliyor. Bu nedenle yaptırdığınız kan testinde trigliserid seviyeniz yüksek çıkarsa bu durumu ciddiye almanızda fayda var.
12 saatlik açlıktan sonra alınan kan örneğinizde trigliserid seviyeniz 200 mg/dl hele hele 300-400 mg/dl üzerinde bulunursa, testi iki hafta sonra mutlaka tekrarlatın.
Bu iki haftalık süre içerisinde de kesinlikle alkol kullanmamaya ve karbonhidratlı besinlerden, özellikle şekerli gıdalardan uzak kalmaya özen gösterin.
Tekrarlanan ölçümde de trigliserid düzeyiniz yüksek bulunursa, bu durumu ciddiye almanızda yarar var.
Çünkü yüksek trigliserid düzeyi çoğu zaman karın ve göbek bölgesinden kilo alma, iyi kolesterolde (HDL) azalma, kan şekerinde -özellikle de tokluk kan şekeri- yükselme ve bazen de ürik asit düzeyinde artış gibi sorunlarla beraber oluyor.
Bu durumların tümünde koroner kalp hastalığı riski belirgin olarak
yükseliyor.
Trigliserid düzeyiniz yüksekse sakın hemen ilaca başlamayın. Önce beslenmenizi gözden geçirin. Gerekirse beslenme uzmanlarından destek alın. Sağlıklı bir kiloya inmeye çalışın. Düzenli egzersiz alışkanlığı edinin. Alkolü kesin.
Bütün bu önlemlere rağmen 12 saat açlıktan sonra yapılan kan analizinizde trigliserid düzeyiniz hâlâ yüksekse durumunuzu doktorunuzla görüşmenizde yarar var.
Not: İdeal düzey 150’nin altında, yüzde 100 mg ve altı mükemmel rakamlardır.
İsmimizi, resmimizi kullananlardan uzak durun!
İnternette izinsiz, saygısız, hiçbir etik kurala uymadan daha önce yayınlanmış konuşmalarımdan, video/fotoğraflarımdan alıntı yaparak dolayısıyla ismimi ve resmimi kullanarak satış yapmaya çalışan sahtekârlara bir yenisi daha eklendi.
Multicollagen Turkey ismiyle/markasıyla internete reklam veren bu firmanın ürünlerinin güvenirliliği ve etkinliği hakkında hiçbir bilgim ve tavsiyem yoktur.
Lütfen bu ve bunun gibi ürünlerden uzak durunuz. Saygılarımla.
Yeşil eczanede ilk 10
◊ Kateşinler: Üzerinde en çok çalışılan antioksidan gruplarından biri. Çok sayıda kateşin var ve hepsi faydalı, hepsi değerli. En zengin kaynakları ise çay ve böğürtlengiller.
Yeşil çayda siyah çaydan biraz daha fazla bulunuyor.
◊ Resveratrol: Üzüm ve şaraptaki siyah mucize olarak ünlenen bu değerli antioksidanın üzüm asmasının yaprağında, pekmez ve üzüm suyunda da bulunduğu aklınızda olsun. Üzüm yemek, üzüm suyu içmek ve pekmez yemek bu nedenle akılcı.
◊ Kapsaisin: Son yıllarda önemi daha da anlaşılan kapsaisinin metabolizmayı hızlandırdığı, kolesterol seviyesini az da olsa azalttığı, iltihabi süreçleri baskıladığı kanıtlandı. Kırmızıbibere acısını veren madde de aynı kimyasal. Kırmızı acı biber bu nedenle tavsiye ediliyor.
◊ Antosiyaninler: Siyah, mor ya da koyu kırmızı sebze ve meyveler en zengin kaynaklar. Son derece güçlü bir antioksidan, kanserden ve damar sertliğinden korumada oldukça faydalı bulunan bu maddenin yaban mersini, kiraz, vişne ve üzümde bol bulunduğu aklınızda olsun. Karadut ve böğürtlen de çok güçlü birer antosiyanin kaynağıdır.
◊ Sülforafan: Bilinen en güçlü, doğal kanser koruyucu maddelerden biri olan sülforafanı lahana, karalahana, karnabahar ve turpta bol miktarda bulabilirsiniz.
◊ Kuersetin: Bu antioksidan madde, özellikle kanserden korunma ve virüs enfeksiyonlarını önlemede etkili. En zengin olduğu besinlerin başında kırmızı soğan ve elma geliyor.
Bu nedenle her gün bir soğan ve bir elma yemek son derece mantıklı.
◊ Likopen: Kırmızı mucize olarak bilinen bu doğal antioksidan, kanserden damar sertliğine kadar pek çok soruna çare olarak gösteriliyor. Cilt yaşlanmasını geciktirdiği de doğru. En çok bulunduğu besinlerin başında domates ve domates ürünleri (salça, domates suyu) geliyor.
Diyetinize bol bol pişmiş domates ekleyin. Kayısı, karpuz ve pembe greyfurtta da likopen bulunuyor.
◊ Beta karoten: Beta karoten, A vitamininin öncü maddesi ve çok güçlü bir antioksidandır. Sarı, turuncu meyve ve sebzelerin çoğunda bulunuyor. Havuç ve kayısı ise en zengin kaynaklar.
◊ Elajik asit: Yıldızı son yıllarda parlayan güçlü bir antioksidan. Üzüm, kiraz ve çilekte bulunuyor ama en zengin olduğu yiyeceklerin başında nar var. Her gün dörtte bir su bardağı kadar nar suyu ihtiyacı karşılıyor.
◊ Pektin: Kıymeti son yıllarda anlaşılan bir madde çok güçlü bir kolesterol azaltıcı olarak tanımlanıyor. Elma ve greyfurt en çok bulunduğu yiyecekler.
Demir ve ferritine ne zaman bakılmalı?
◊ Tırnaklarınız düzleşip çukurlaşıyor, kolay kırılıyorsa
◊ Saçlarınız cansız ve mat görünüyor, kırılıp dökülüyorsa
◊ Dilinizin üstündeki pütürler yok olmuş ve hassaslaşmışsa
◊ Ağzınızın köşelerinde çatlaklar varsa
◊ Kendinizi yorgun ve halsiz hissediyorsanız
◊ Unutkan ve dalgınsanız
◊ Depresyona eğilimliyseniz
◊ Çarpıntı, nefes darlığı gibi şikâyetleriniz varsa
◊ Cildiniz soluk ve kuruysa, kan sayımı yaptırmanız ve mümkünse demir ile ferritin seviyelerinizi araştırmanızda fayda var.
B12 azalınca neler oluyor?
◊ Unutkanlık
◊ Yorgunluk
◊ Uykusuzluk
◊ Kulak çınlaması
◊ Denge bozukluğu
◊ Ayağa kalkınca baş dönmesi
◊ Odaklanma sorunu
◊ Ayak ve el uyuşması
◊ Kaslarda yorgunluk ve güçsüzlük
◊ Dilde yanma
◊ Kas krampları
◊ İştah bozukluğu
◊ Hızlı kilo alma, zor kilo verme