Testosteron azalınca bakın neler oluyor?

Testosteronu yalnızca bir cinsel güç aktivatörü, bir cinsel istek motivatörü gibi görürseniz yanılırsınız. İtiraf edeyim bu yanılgıya biz doktorlar da çok sık düşeriz. Ne var ki, özellikle orta yaş virajını dönen bir erkekte testosteronda beklenenden daha ciddi bir azalmanın olması bir değil, birçok soruna zemin hazırlar. İşte o sorunların ilk 10’u...

◊ Daha kolay kilo alırsınız

◊ Göbeğiniz daha hızlı büyür

◊ Daha çabuk yorulursunuz

◊ Uyku kaliteniz bozulur

◊ Daha sık, çok, fazla, kolay öfkelenirsiniz

◊ Ruhsal çökkünlük hali hissedersiniz

◊ Kas kitleniz azalır

◊ Kemikleriniz zayıf düşer

◊ Eklemlerinizde ağrılar başlar

◊ Ve... Cinsel fonksiyonlarınız azalır.

Şu sorulara da yanıt arayın

Herhangi bir bedensel ya da ruhsal sağlık sorununuz olduğunda lütfen hemen bir ilaca, bir ota veya çöpe sarılmayın. İster reçeteli ister takviye olarak alınsın “hapı yutmak” bazen gerçekten de “hapı yutmanız” anlamına gelebiliyor, aman dikkatli olun. Ve işe önce şu sorulara samimi yanıtlar arayarak işe başlayın...

◊ İyi uyuyor muyum?

◊ Egzersiz kapasitemi koruyor muyum?

◊ Yorgunluğumun nedeni örtülü bir depresyon olabilir mi?

◊ Enerji düzeyim iyi mi?

◊ Hazım sistemim iyi çalışıyor mu?

◊ Beslenmemde bir hatam olabilir mi?

◊ Bağışıklık gücüm yeterli mi?

◊ Kafamı kurcalayan ciddi bir sorun var mı?

◊ Kilomda bir değişim oldu mu?

3 mühim hatırlatma

◊ Hiçbir şeyden emin olmayın. Emin olmak ilerlemenin, değişim ve gelişmenin gizli frenidir.

◊ Her şey gelir ve geçer, “gelir geçer” olmayan tek şey vardır, o da “zaman”dır. Zamanı iyi kullanın.

◊ Unutmayın “zaman” pek çok sorunu çözen, adı konmamış mühim ve zararsız bir ilaçtır.

Hoşuma giden 4 tavsiye

◊ Oyalanmayı bırak, düşündüğünü yap!

◊ Eylem sözden güçlüdür, unutma!

◊ Daha az çene, daha çok iş, daha fazla yaratıcılık...

◊ Kazanmak istiyorsan sen de o sürecin içinde ol!

Şanssızım demeyin, şansınıza küsmeyin, gücenmeyin...

◊ “Hayat” hepimize adil davranmıyor.

◊ Bu en azından genetik miras için doğru bir bilgi.

◊ Kimimizin genetiği gerektiğinden de güçlü, kimimizin ki ise çoook zayıf.

◊ Yani bazılarının elindeki kartlar diğerlerininkinden çok daha iyi.

◊ Ama şunu da iyi bilin, hayat maçının nasıl süreceği ve biteceğinde,

◊ Sadece elinizdeki kartların gücü değil,

◊ Sizin hayat oyununu nasıl oynadığınız da etkilidir.

◊ Oyunun nasıl oynanacağına ise aklınız ve tecrübelerinizle

◊ Siz karar veriyorsunuz.

◊ Doğru kararlar verirseniz,

◊ Doğru sonuçlar alır,

◊ Daha az hastalanıp daha formda ve zinde yaşar, bilgece ve zarafetle yaşlanma fırsatı yakalarsınız.

Karbonhidrat çağının kralları

◊ Avrupa-Orta Doğu’nun başını

buğday

◊ Asya’nın başını pirinç

◊ Afrika’nın başını darı

◊ Amerika’nınkini ise mısır yakmış olabilir mi?

Bu üçlüye dikkat edin

Murphy yasası / Yanlış gidebilecek her şey yanlış gider.

Parkinson yasası / Her iş tamamlanması için gereken zamanı kapsayacak şekilde genişler.

Manson yasası / Bir şey kimliğinizi ne kadar fazla tehdit ediyorsa siz ondan o kadar fazla kaçarsınız.

Fonksiyonel tıbbın testleri biraz farklı

◊ Disbiyozis testleri (probiyotik güç)

◊ Açlık-tokluk insülini

◊ HbA1c takibi

◊ Hs-CRP ve ferritin gibi inflamasyon testleri

◊ Metilasyon döngüsünü inceleyen testler

◊ Organik asitler (mitokondrial güç araştırmaları)

◊ B12 takibi

◊ Metil malonik asit testi

Fonksiyonel tıbbın yeni ve farklı soruları var

◊ Mitokondrilerinizin sayısı ve gücü yeterli mi?

◊ Probiyotik gücünüz iyi mi?

◊ Bağışıklık sisteminiz sağlam mı?

◊ Toksinlerinizi yeterince temizleyebiliyor musunuz?

◊ Antioksidan kapasiteniz ne durumda?

◊ Metilasyon sisteminiz iyi çalışıyor mu?

◊ Sarkopeniden yeterince korunuyor musunuz?

◊ Belleğinizi izliyor musunuz?

◊ Huzurlu musunuz?

◊ Detoks sistemleriniz iyi çalışıyor mu?

◊ Ağır metal yükünüz var mı?