Telefonlarınıza gelen sağlık mesajlarına dikkat edin

Cep telefonlarıyla mesajlaşmak ve “bilgi paylaşmak” son yılların yaygın sosyal aktivitelerinden biri.

Bu mesajlardan bazıları sağlığımızı da etkileyebiliyor. Etkilenme bazen iyi, bazen de kötü yönde oluyor.

Mesela geçenlerde aldığım bir mesaj son derece yanlış, hatta tehlikeli de olabilecek önermelerle doluydu. Mesajı hazırlayanlar ya bilgisiz ya da art niyetli kişiler olmalıydı.

Mesajda “kanserin bir hastalık olmadığı, amigdalin isimli bir maddenin eksikliğinden kaynaklandığı” yazılıydı.

Mesajın devamında daha da ileri gidiliyor, amigdaline “B17 vitamini” adı verilerek kanser için mucize bir tedavi desteği gibi takdim ediliyordu.

Aman dikkatli olun ve sakın bu yanlış mesajlara inanıp sonradan onarılması zor yanlışlara düşmeyin.

Cep telefonlarında paylaşılan bu tür mesajların keyifli ve “öğretici-hatırlatıcı” olanları da var.

Onlardan birini www.50densonrahayat.com isimli siteden alan bir arkadaşım bana da yollamış. Mesajdaki düşüncelere ben de katılıyor ve aynen yayınlıyorum. Buyurun...

50’den sonra hayatı iyileştirecek azalt/çoğalt tablosu

ÇOĞALT

◊ Doğal ve dengeli beslenmeyi

◊ İçtiğin suyu (8 bardak)

◊ Günlük attığın adımı (en az 5000 adım)

◊ Kendine vakit ayırmayı

◊ Neşeli, kendiyle barışık insan sayısını

◊ Sevdiğin insanlarla geçirdiğin zamanları

◊ Açık havada dolaşmayı

◊ Müzik dinlemeyi, konserlere gitmeyi

◊ Hobilerine ayırdığın zamanları

◊ Seyahatlere çıkmayı

◊ Kişisel bakımına gösterdiğin özeni

◊ Sağlığına gösterdiğin dikkati

◊ Kendini şımartmayı

AZALT

◊ Yediğin her şeyi (yarıya indir)

◊ TV karşısında ve kanepede geçirdiğin zamanı

◊ Buğday esaslı her türlü gıdayı

◊ Rafine şekeri ve ondan mamul her şeyi

◊ Kendi ihtiyaçlarından sürekli fedakarlık etmeyi

◊ Çevrendeki şikâyetçi insanların sayısını

◊ İşlevi ve anlamı olmayan fazla eşyaları

◊ Ertelemeci ve ihmalci tutumları

◊ Çevrendeki benmerkezci insanları

◊ Sülalenin dertleriyle fazlaca ilgili olmayı

Cilt dostu besinlerin kısa bir listesi

◊ Kırmızı-mor meyveler: Antioksidan antosiyaninlerin güçleriyle kırışıklıklarla savaşır: Her gün yarım su bardağı kadar.

◊ Greyfurt: C vitamini zenginliği ile kolajeni artırarak cildinizi sıkılaştırır: Her gün 1 küçük boy.

◊ Havuç: Beta karoten gücüyle cildinizi güneş hasarından korur: 1 orta boy. Dilerseniz her gün salata, çorba veya lezzet verici olarak sebze yemeklerinizde kullanabilirsiniz.

◊ Karnabahar ve pırasa: Elastini destekleyerek cildinizin elastikiyetini korur: Haftada 2 kez 1 su bardağı.

◊ Sarımsak: Antioksidan allisinin gücü ile cildinize ışıltı verir: Her gün 1 diş veya tazesini çiğ olarak salatalarınıza katın. (Kokudan çekinirseniz maydanoz veya karanfil çiğneyin.)

◊ Domates veya kırmızı taze biber: Likopen ve C vitamini zenginliği ile cilt renginizi dengeler, güneş hasarlarını engeller, cildinize güç ve kuvvet sağlar, kırışıklıkları önler: Mevsiminde her gün 1 orta boy domates ve biber.

◊ Somon: İçindeki cilt dostu omega-3 yağ asitleri ile yüzdeki ince çizgilerle savaşır: 150g haftada 2-3 kez.

◊ Yağlı tohumlar: Hyalüronik asit üretimini destekleyerek cildinizi içeriden nemlendirir: Her gün 1-2 avuç içi kadar.

◊ Yulaf ezmesi: Toksinleri atar, cildinizi nemlendirir: Haftada 2-3 kez yarım su bardağı kadar. (Çiğ veya pişmiş olarak tüketebilirsiniz.)

◊ Zeytinyağı: Güçlü omega-9 yapısı ve oleoprenin içeriği sayesinde cildinizi pürüzsüzleştirir ve nemlendirir: Her gün 2-4 yemek kaşığı.

◊ Avokado: Yapısındaki bitkisel tekli doymamış yağ asitleri ile cildinizi pürüzsüzleştirir ve sıkılaştırır: Haftada 2-3 kez yarım avokado.

◊ Koyu yeşil yapraklı sebzeler: (Roka, ıspanak, pazı, pancar yaprakları, su teresi vb): İçerdikleri fitonutrientler ile cildinize nefes aldırır ve kolajen dokuyu destekler. Salata, çorba veya zeytinyağlı olarak her gün en az bir kez 1 su bardağı kadar tüketin.

Metabolizmanıza destek olabilecek 5 mühim besin

◊ KIRMIZI BİBER: Her gün 1-2 adet kahvaltılarınıza veya salatalarınıza ekleyin.

◊ YEŞİL ÇAY: Şeker emilimini yavaşlatıcı etkisi ve antioksidan içeriğiyle yağ yakımında vazgeçilmezdir. İçine eklediğiniz limon dilimleriyle bu etkisini artırırsınız. Günde 2 fincan tüketin. Sadece 2 dakika demleyin.

◊ YOĞURT: İnsülin salınımı dengelemesi ve içerdiği kalsiyum ile yağ yakımının temel taşıdır. Ana ve ara öğünlerde günde 2-3 kase tüketin.

◊ YUMURTA: Dengeli yağ ve protein içeriğiyle hem tok tutucu hem de vazgeçilmez bir metabolizma ateşleyicisidir. Her gün 1 adet ara ve ana öğünlerde mutlaka tüketin.

◊ BADEM: İçeriğindeki yağ asitleri insülin duyarlılığını artırır, ara öğünlerde kan şekerini dengeler. Günde 20 adet tüketebilirsiniz.

CİLDİNİZ İÇİN

YAPIN

- Günde en az 10 bardak su için

- Kan dolaşımınızı hızlandırın (yürüyün, sıçrayın, egzersiz yapın)

- Yoga, meditasyon veya esneme egzersizlerini ihmal etmeyin

- Sindirim sisteminizi rahatlatın, kabızlıktan ve gazdan kurtulun

- Posalı besinlere yer açın (daha çok çiğ sebze, suyu bol meyve tüketin)

- Yağlı tohumlar (badem, fındık, ceviz) tüketin

- Erken yatıp erken kalkın

- Daha çok balık ve deniz ürünü yiyin

- Domatese yüklenin

- Kolajen ve hiyalüronik asit takviyelerinden faydalanın

- Omega-3, CoQ10, Alfa lipoik asit desteği alın

NEDEN PİLATES

Pilates kas gücünü, beden kuvvetini ve dengesini içeriden dışarıya doğru destekleyen harika bir egzersiz seçimi de ondan! Pilatesin, zihin ve beden bütünlüğünü sağlayan denge, nefes ve hareket birlikteliği bedeninizi de ruhunuzu da destekler. Ayrıca;

◊ Güçlü, esnek ve dayanıklı kılar

◊ Kaslarınıza düzgün bir duruşu getirir

◊ Daha iyi bir denge ve koordinasyonu sağlar

◊ Enerji ve canlılık verir

◊ Sakatlanmalara neden olabilecek güçsüzlükten kurtarır.

◊ Kas kuvveti ve dayanıklılığı ile de yorgunluğu azaltır

◊ Zihinsel farkındalık ile özgüven ile konsantrasyon ve odaklanmayı güçlendirdiği de biliniyor.

◊ Dyt. Müge BAŞER