Tansiyonunuz normal mi?

Çok ciddi sağlık sorunlarına yol açan hipertansiyon problemi çoğu zaman herhangi bir belirti vermiyor. Sessiz ve derinden ilerleyerek zaman içinde organları tahrip etmeye başlıyor.
Acaba bende de hipertansiyon problemi var mı? sorusunu cevaplamanın tek bir yolu var, o da düzenli olarak tansiyonunuzu ölçtürmek.
Yaşı 40’ı geçen herkesin yılda en az iki defa tansiyonunu ölçtürmesi gerekiyor. Çocuklarınızın da tansiyonunu kontrol ettirmenizi öneriyorum.
15 yaşından sonra çocuğunuzun tansiyonunu en az iki yılda bir kontrol ettirmelisiniz. Gençler ise 25 yaşından sonra en az yılda bir defa tansiyonlarını ölçtürmeliler.
Biraz önce de belirttiğim gibi, çok ciddi sağlık sorunlarına yol açan bu önemli problem çoğu zaman herhangi bir belirti vermiyor. Sessiz ve derinden ilerleyerek zaman içinde organları tahrip etmeye başlıyor.
Çoğu insan hiç ağrı sızı yapmadığı için hipertansiyona maalesef gereken önemi de vermiyor, kan basıncını ölçmüyor, ölçtürmüyor. Ölçtürse ve tansiyonu yüksek çıksa bile, durumu takip etmeye gerek duymuyor!
Hatta bir doktora bile danışmıyor. Doktora giden ve hipertansiyon hastası olduğunu öğrenenlerin büyük bir kısmı ise bu konuda önlem almıyor. Zaten doktora da adeta yasak savmak için gidiyor. Doktorun söylediklerini yapmıyor, önerdiği ilacı almıyor. Hatta uygulaması en basit kurala bile uymayarak bol tuzlu yemeye devam ediyor.
Bazıları tavsiye edilen ilacı hiç almazken, çoğu da bir süre kullandıktan sonra doktoruna danışmadan ilacı bırakıveriyor.
Tabii, doktorunun yazdığı ilacı bırakıp komşusunun, arkadaşının tavsiye ettiği ilacı almaya başlayanları da unutmamak lazım!
Dozu kafasına göre ayarlamaya çalışanlara ne demeli? Turşu yediğinde ilacının dozunu artıran tansiyon hastaları tanıyorum! Sadece başı ağrıdığı, göğsü sıkıştığı, çarpıntısı olduğu zamanlar ilacını kullananların sayısı da bir hayli fazla.
Kısacası söz konusu hipertansiyon olduğunda çok fazla hata yapıyoruz. Ama bu hataların er ya da geç size önemli sağlık sorunları olarak döneceğini lütfen aklınızdan çıkarmayın.
7 SORU 7 CEVAP
1 - SORU
Tansiyonumuz yaşlandıkça yükselir mi?
İleri yaşlarda yüksek tansiyon problemine daha sık rastlanır. Özellikle 50 yaşından sonra büyük tansiyon yavaş yavaş yükselmeye başlar. Büyük tansiyon değerindeki artış özellikle 70’li yaşlardan sonra daha da belirgin bir hal alır. Bazı kişilerde, yaşa bağlı izole sistolik hipertansiyon denen ve sadece büyük tansiyonun 140mm.Hg üstüne tırmandığı özel bir durumla karşılaşma olasılığı da artar.
2 - SORU
En iyi tansiyon ilacı hangisi?
En iyi ilacı değil, size en uygun ilacı kullanmak daha akılcı bir yaklaşımdır.
Her ilaç herkese uymaz. Başka birinde çok başarılı olan bir ilaçtan siz faydalanamayabilir, daha da kötüsü ciddi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
Kullanacağınız ilaca, dozuna, kullanım şekline doktorunuz karar vermelidir.
Doktorunuz bu kararı verirken sağlığınızdaki diğer problemleri, kullandığınız diğer ilaçları da göz önüne alacaktır.
3 - SORU
Seks tansiyonu yükseltir mi?
Seks yaparken başlangıçta kısa bir süre için kan basıncının yükselmesi mümkün, fakat tansiyonu ilaçlarla ya da diyetle denetim altında olan bir hipertansiyon hastasının seks yapmasında sağlık açısından hiçbir risk yoktur.
Ayrıca kan basıncı tansiyon ilacı ile dengelenmiş bir hipertansiyon hastası ereksiyon problemi yaşıyorsa Viagra, Cialis ya da Levitra gibi ilaçlardan da faydalanabilir.
4 - SORU
Tansiyonu yükselten ilaçlar hangileri?
Evet, bazı ilaçlar tansiyon fırlamalarına neden olabilir. Özellikle hipertansiyon hastaları bu ilaçlara karşı dikkatli olmalıdır.
Soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan ilaçların bazıları, kortizon içeren ilaçlar, bazı ağrı kesiciler, depresyon ilaçlarının bir kısmı, burun açıcı spreyler, aktif maddesi sibutramin olan iştah kesici zayıflama hapları gibi bazı ilaçların hipertansiyona yol açabildiği biliniyor.
Şifa niyetine içtiğiniz bitkiler de bazen hipertansiyon nedeni olabiliyor. Örneğin efedra içeren “şifalı bitkiler” ve zayıflama ilaçlarının içine yasa dışı olarak yerleştirilen bazı maddeler tansiyonu ciddi biçimde artırabiliyor.
5 - SORU
Büyük tansiyon mu küçük tansiyon mu önemli?
Doktorlar, yıllardır küçük tansiyonun yüksek olmasının daha önemli olduğunu, büyük tansiyondaki zaman zaman oluşan fırlamaların vücut tarafından tolere edilebildiğini düşündüler.
Yani, sürekli yüksek olan küçük tansiyonun bazı doku hasarlarına yol açma riskinin daha büyük olduğu teorisi geçerliydi.
Fakat bu teori son yıllarda tekrar gözden geçirildi. Artık büyük tansiyonun yüksek olmasının en az küçük tansiyon kadar önemli olduğu biliniyor.
Hatta 50 yaşından büyük olanlarda büyük tansiyonun daha önemli bir risk faktörü olabileceği düşünülüyor. Küçük tansiyonunuzun 9’dan düşük, büyük tansiyonunuzun 14’ten yüksek olması, çok yaygın olan bir yüksek tansiyon probleminden mustarip olduğunuzu gösterir.
6 - SORU
Tansiyonu dengeleyen bir besin var mı?
Sarımsak özlerinin kan basıncını ayarlamada etkili olabileceği ileri sürülse de eğer bir hipertansiyon hastasıysanız sorunu sarımsakla çözmeye çalışmanızı kesinlikle önermem!
İlaç kullanmanız gerekiyorsa size en uygun, yan etkileri en az ilacı doktorunuz belirleyecektir. Mesela ginseng takviyelerinin bazı kişilerde kan basıncını yükselttiği biliniyor!
7 - SORU
UYKUSUZLUK TANSİYONU YÜKSELTİR Mİ?
Mayıs 2006’da Hipertansiyon Tıp Dergisi’nin yayınladığı bir rapora göre uzun süreli uykusuzluk hipertansiyon riskini artırıyor.
Yaşları 32 ile 86 arasında olan 4810 katılımcı ile yapılan çalışmada, yaşları 32 ile 59 arasında olan ve günde 6 saatten az uyuyan katılımcılardaki yüksek tansiyon riskinin, 6 saatten fazla uyuyanlara 2 kat daha fazla olduğu görüldü. Yeterince uyumamak ve tansiyon arasındaki bu ilişkinin 59 yaşından daha yaşlı katılımcılarda çok da belirgin olmadığı gözlendi.
Daha önceki çalışmalarda uyku apnesi ile kardiyovasküler hastalıklar arasında bir ilişki olduğu görülmüştü.
Fakat yeterli olmayan uykunun, uyku bozukluğu olmayan bireylerde de kan basıncını etkileyip etkilemediği net değildir.
Bu çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılara göre, günde 6 saatten az uyuyan kişilerde tansiyon riski ve bu durumun zaman içinde kronik bir hipertansiyon problemine dönüşme olasılığı artıyor. Az uykunun yüksek kan basıncı üzerine etkisini anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor ama bu çalışmaya göre 60 yaşından genç kişilerde uyku miktarı ve kalitesini artırmak yüksek kan basıncını önlemede önemli rol oynayabilir.
Tansiyonunuz normal mi?
Çok ciddi sağlık sorunlarına yol açan hipertansiyon problemi çoğu zaman herhangi bir belirti vermiyor. Sessiz ve derinden ilerleyerek zaman içinde organları tahrip etmeye başlıyor.
Acaba bende de hipertansiyon problemi var mı? sorusunu cevaplamanın tek bir yolu var, o da düzenli olarak tansiyonunuzu ölçtürmek.
Yaşı 40’ı geçen herkesin yılda en az iki defa tansiyonunu ölçtürmesi gerekiyor. Çocuklarınızın da tansiyonunu kontrol ettirmenizi öneriyorum.
15 yaşından sonra çocuğunuzun tansiyonunu en az iki yılda bir kontrol ettirmelisiniz. Gençler ise 25 yaşından sonra en az yılda bir defa tansiyonlarını ölçtürmeliler.
Biraz önce de belirttiğim gibi, çok ciddi sağlık sorunlarına yol açan bu önemli problem çoğu zaman herhangi bir belirti vermiyor. Sessiz ve derinden ilerleyerek zaman içinde organları tahrip etmeye başlıyor.
Çoğu insan hiç ağrı sızı yapmadığı için hipertansiyona maalesef gereken önemi de vermiyor, kan basıncını ölçmüyor, ölçtürmüyor. Ölçtürse ve tansiyonu yüksek çıksa bile, durumu takip etmeye gerek duymuyor!
Hatta bir doktora bile danışmıyor. Doktora giden ve hipertansiyon hastası olduğunu öğrenenlerin büyük bir kısmı ise bu konuda önlem almıyor. Zaten doktora da adeta yasak savmak için gidiyor. Doktorun söylediklerini yapmıyor, önerdiği ilacı almıyor. Hatta uygulaması en basit kurala bile uymayarak bol tuzlu yemeye devam ediyor.
Bazıları tavsiye edilen ilacı hiç almazken, çoğu da bir süre kullandıktan sonra doktoruna danışmadan ilacı bırakıveriyor.
Tabii, doktorunun yazdığı ilacı bırakıp komşusunun, arkadaşının tavsiye ettiği ilacı almaya başlayanları da unutmamak lazım!
Dozu kafasına göre ayarlamaya çalışanlara ne demeli? Turşu yediğinde ilacının dozunu artıran tansiyon hastaları tanıyorum! Sadece başı ağrıdığı, göğsü sıkıştığı, çarpıntısı olduğu zamanlar ilacını kullananların sayısı da bir hayli fazla.
Kısacası söz konusu hipertansiyon olduğunda çok fazla hata yapıyoruz. Ama bu hataların er ya da geç size önemli sağlık sorunları olarak döneceğini lütfen aklınızdan çıkarmayın.
7 SORU 7 CEVAP
1 - SORU
Tansiyonumuz yaşlandıkça yükselir mi?
İleri yaşlarda yüksek tansiyon problemine daha sık rastlanır. Özellikle 50 yaşından sonra büyük tansiyon yavaş yavaş yükselmeye başlar. Büyük tansiyon değerindeki artış özellikle 70’li yaşlardan sonra daha da belirgin bir hal alır. Bazı kişilerde, yaşa bağlı izole sistolik hipertansiyon denen ve sadece büyük tansiyonun 140mm.Hg üstüne tırmandığı özel bir durumla karşılaşma olasılığı da artar.
2 - SORU
En iyi tansiyon ilacı hangisi?
En iyi ilacı değil, size en uygun ilacı kullanmak daha akılcı bir yaklaşımdır.
Her ilaç herkese uymaz. Başka birinde çok başarılı olan bir ilaçtan siz faydalanamayabilir, daha da kötüsü ciddi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
Kullanacağınız ilaca, dozuna, kullanım şekline doktorunuz karar vermelidir.
Doktorunuz bu kararı verirken sağlığınızdaki diğer problemleri, kullandığınız diğer ilaçları da göz önüne alacaktır.
3 - SORU
Seks tansiyonu yükseltir mi?
Seks yaparken başlangıçta kısa bir süre için kan basıncının yükselmesi mümkün, fakat tansiyonu ilaçlarla ya da diyetle denetim altında olan bir hipertansiyon hastasının seks yapmasında sağlık açısından hiçbir risk yoktur.
Ayrıca kan basıncı tansiyon ilacı ile dengelenmiş bir hipertansiyon hastası ereksiyon problemi yaşıyorsa Viagra, Cialis ya da Levitra gibi ilaçlardan da faydalanabilir.
4 - SORU
Tansiyonu yükselten ilaçlar hangileri?
Evet, bazı ilaçlar tansiyon fırlamalarına neden olabilir. Özellikle hipertansiyon hastaları bu ilaçlara karşı dikkatli olmalıdır.
Soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan ilaçların bazıları, kortizon içeren ilaçlar, bazı ağrı kesiciler, depresyon ilaçlarının bir kısmı, burun açıcı spreyler, aktif maddesi sibutramin olan iştah kesici zayıflama hapları gibi bazı ilaçların hipertansiyona yol açabildiği biliniyor.
Şifa niyetine içtiğiniz bitkiler de bazen hipertansiyon nedeni olabiliyor. Örneğin efedra içeren “şifalı bitkiler” ve zayıflama ilaçlarının içine yasa dışı olarak yerleştirilen bazı maddeler tansiyonu ciddi biçimde artırabiliyor.
5 - SORU
Büyük tansiyon mu küçük tansiyon mu önemli?
Doktorlar, yıllardır küçük tansiyonun yüksek olmasının daha önemli olduğunu, büyük tansiyondaki zaman zaman oluşan fırlamaların vücut tarafından tolere edilebildiğini düşündüler.
Yani, sürekli yüksek olan küçük tansiyonun bazı doku hasarlarına yol açma riskinin daha büyük olduğu teorisi geçerliydi.
Fakat bu teori son yıllarda tekrar gözden geçirildi. Artık büyük tansiyonun yüksek olmasının en az küçük tansiyon kadar önemli olduğu biliniyor.
Hatta 50 yaşından büyük olanlarda büyük tansiyonun daha önemli bir risk faktörü olabileceği düşünülüyor. Küçük tansiyonunuzun 9’dan düşük, büyük tansiyonunuzun 14’ten yüksek olması, çok yaygın olan bir yüksek tansiyon probleminden mustarip olduğunuzu gösterir.
6 - SORU
Tansiyonu dengeleyen bir besin var mı?
Sarımsak özlerinin kan basıncını ayarlamada etkili olabileceği ileri sürülse de eğer bir hipertansiyon hastasıysanız sorunu sarımsakla çözmeye çalışmanızı kesinlikle önermem!
İlaç kullanmanız gerekiyorsa size en uygun, yan etkileri en az ilacı doktorunuz belirleyecektir. Mesela ginseng takviyelerinin bazı kişilerde kan basıncını yükselttiği biliniyor!
7 - SORU
UYKUSUZLUK TANSİYONU YÜKSELTİR Mİ?
Mayıs 2006’da Hipertansiyon Tıp Dergisi’nin yayınladığı bir rapora göre uzun süreli uykusuzluk hipertansiyon riskini artırıyor.
Yaşları 32 ile 86 arasında olan 4810 katılımcı ile yapılan çalışmada, yaşları 32 ile 59 arasında olan ve günde 6 saatten az uyuyan katılımcılardaki yüksek tansiyon riskinin, 6 saatten fazla uyuyanlara 2 kat daha fazla olduğu görüldü. Yeterince uyumamak ve tansiyon arasındaki bu ilişkinin 59 yaşından daha yaşlı katılımcılarda çok da belirgin olmadığı gözlendi.
Daha önceki çalışmalarda uyku apnesi ile kardiyovasküler hastalıklar arasında bir ilişki olduğu görülmüştü.
Fakat yeterli olmayan uykunun, uyku bozukluğu olmayan bireylerde de kan basıncını etkileyip etkilemediği net değildir.
Bu çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılara göre, günde 6 saatten az uyuyan kişilerde tansiyon riski ve bu durumun zaman içinde kronik bir hipertansiyon problemine dönüşme olasılığı artıyor. Az uykunun yüksek kan basıncı üzerine etkisini anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor ama bu çalışmaya göre 60 yaşından genç kişilerde uyku miktarı ve kalitesini artırmak yüksek kan basıncını önlemede önemli rol oynayabilir.