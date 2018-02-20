Su içerek güzelleşmek mümkün mü?

İpeksi bir yumuşaklığa sahip, nemli, pürüzsüz, ışıl ışıl bir cilde sahip olmayı kim istemez?

Ne var ki bu 60’ından sonra da gerçekleştirilebilecek bir hedef olarak görülmüyor. Cildimiz de zamanın yıpratıcı etkisinden nasibini alıp yaşımız ilerledikçe pörsümeye, kırışmaya, sarkmaya mahkûm bir doku haline geliyor.

Peki, hiç olmazsa bu kötü gidişi yavaşlatmak mümkün mü? Muhtemelen evet.

Özellikle güneşin yıpratıcı etkilerinden, sigaranın toksik zararlarından, kalitesiz kremlerin zehirleyici temaslarından yeterince koruyabildiğiniz, vitaminlerle (bilhassa E ve C vitamini), minerallerle (özellikle çinko), antioksidanlarla (öncelikle alfa lipoik asit, CoQ10, likopen ve kateşinler) akıllıca beslediğiniz takdirde cildiniz uzun süre (gençlikteki kadar olmasa bile) sağlıklı kalabiliyor.

Peki ya her gün düzenli su içmek, hatta biraz fazla su içerek cildi nemli ve genç tutmak mümkün mü?

Genel kanaat düzenli su içmenin cildi nemlendirdiği ve desteklediği yönünde olsa da farklı sonuçlar da var.

Mesela İsrail’de yapılan bir çalışmada (Hebrew Üniversitesi) uzun süre su tüketmenin derinin nem tutma oranını azalttığını gösteren bulgulara ulaşılmış.

Özeti şu: Su içmek söz konusu olduğunda da fazlasından ve azından kaçınmak, makul bir çizgiyi tutturmak en doğru olanı.

Potasyum deposu besinler hangileri?

Günlük potasyum ihtiyacımız 3000 mg.

1 orta boy muzda 450 mg potasyum var.

1 orta boy şeftali ile iki orta boy kayısı 200 mg, 1 orta boy patates 300 mg potasyum içeriyor.

Yoğurt da harika bir potasyum kaynağı.

Büyük bir günah: Tek yönlü beslenmek

Beslenmenin de bir anayasası var. Bu anayasanın değişmez maddelerinden biri ise “çeşitlilik prensibi”.

Anlamı şu: Tek yönlü beslenmeyeceksiniz. Ne sadece ete (kırmızı veya beyaz et olması fark etmiyor), ne yalnızca süt ve süt ürünlerine (süt, ayran, yoğurt, peynir), ne de yalnızca sebze ve meyveye yükleneceksiniz.

Nedeni şu: Ette temel vitamin, mineral ve antioksidanların çoğu ve lif yani posa yok. Sebze ve meyveler vitamin, mineral ve antioksidan zengini ama onlarda da faydası tartışılmaz protein ve yağları bulabilmeniz pek mümkün değil.

Oysa sağlıklı bir bedenin proteinlere de, yağlara da, karbonhidratlara da, vitamin, mineral, antioksidan ve posalara da ihtiyacı var.





Kanser savar 15 besin

◊ Domates salçası

◊ Yeşil çay

◊ Sarımsak

◊ Soğan

◊ Zerdeçal

◊ Tarçın

◊ Lahana

◊ Karnabahar

◊ Zeytinyağı

◊ Turp

◊ Pancar

◊ Greyfurt

◊ Nar

◊ Turşular

◊ Maydanoz





◊ SORU: Kaç yaşındayım?

Yanıt: Damarlarınız kaç yaşında ise siz de o yaştasınız. (Özeti: Damarlarınıza iyi bakın.)

◊ SORU: Ne zaman yaşlıyım?

Yanıt: Yapacak bir işiniz yoksa yaşlısınız. (Özeti: Daima yapacak bir işiniz olsun.)





Doymuş yağ bombaları hangileri?

◊ Tereyağı

◊ İç yağı

◊ Kuyruk yağı

◊ Kaymak

◊ Bol yağlı kırmızı etler

◊ Tam yağlı süt, yoğurt, peynirler

◊ Margarinler



Omega-6 bombaları

◊ Ayçiçeği yağı

◊ Pamuk yağı

◊ Mısır yağı

◊ Susam yağı

◊ Fıstık yağı



