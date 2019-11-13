Stresin fazlası ömür törpüsü

DNA’larımızın ucunda bulunan ve tıpkı ayakkabı bağının ucunda yer alan sert plastik kaplama gibi DNA’mızın da tek tek dağılıp parçalanmalarını engelleyen telomerlerin sağlığımız ve yaşam sürelerimiz üzerinde önemli etkileri var. Şunu da açık ve net olarak biliyoruz: Telomerler kısaldıkça yaşam da kısalıyor. Kronik hastalıklara yakalanma yani hastalanma ihtimali artıyor.
Telomerlere hasar veren zararlıların en başında ise sürekli, tekrarlayıcı, olumsuz stresler geliyor.
Stresin düzeyi ve süresi arttıkça da telomerler adeta törpüleniyor.
Bunu fark eden -ama telomerlerden hatta DNA’dan haberi olmayan- büyüklerimiz yaramaz oğlan çocukları, huzursuzluk yaratıp stres kaynağı olan komşuları için “Ömür törpüsü” deyimini kullanmışlar.
Stres meselesini ciddiye alın. Onun da en az diğer üç yaşam tarzı kadar (beslenme, uyku, aktivite) önemli olduğunu aklınızdan hiç çıkarmayın.
Kırmızı etin fazlası neden zararlı?
Bazı uzmanlar (mesela Doktor Michael Grager), “Etin içinde erken ölüm riskini artıran ne olabilir?” sorusunun yanıtının “etteki demir zenginliği”nde gizli olabileceğini düşünüyor. Bilindiği gibi demir “oksidasyon” yani “paslanma”yı hızlandırıcı bir işlev üstlenip kansere yol açabilen serbest radikallerin üretimini tetikleyebiliyor.
Bedenlerimizin fazla demirden arınma yani aşırı demir yükünden kurtulabilmek için güçlü bir donanımı maalesef yok.
Kısacası demirin azlığı kadar çokluğu da mühim bir problem. “Kırmızı etle kazanılan aşırı demir yükünün etin sağlıksız bir besin gibi görülmesinde katkısı olabilir mi” diye düşünenler haklı olabilirler.
Harika bir mutluluk reçetesi
◊ Doyum sağlayacak kadar bir amaç
◊ Geçinebilecek kadar bir iş
◊ Temel ihtiyaçlara yetecek kadar zenginlik
◊ İş ve eğlenceyi dengeleyecek kadar sağlıklı bir akıl
◊ Birçok insanı beğenecek, bunlardan birazını da sevecek kadar şefkat
◊ Kendini sevecek kadar özsaygı
◊ Muhtaç olanlara verecek kadar iyilik duygusu
◊ Zorluklarla yüz yüze gelecek kadar cesaret
◊ Sorunları çözecek kadar yaratıcılık
◊ Her an gülecek kadar mizah duygusu
◊ İyi bir yarını bekleyecek kadar umut
◊ Hayatı bütün değerleri ile yaşayacak kadar bir sağlık
◊ Sahip oldukların için şükran duygusu
Not: Ernie J. Zelinski’den alınmıştır.
Beyin sağlığında ilk 3
Her gün...
- Bir çay kaşığı toz zerdeçal...
-250 mg. yosun ya da maya DHA’sı...
- B12 (metilkobalamin) desteği
İKİ KISA NOT
Not 1: Günde bir çay kaşığı zerdeçalı düzenli tüketmenin damarsal yararı, 1 saatlik aerobik egzersize eşdeğer bulunmuş.
Not 2: Günde 5 bardak ve daha fazla su içenlerin kalp hastalığından ölüm riski, iki bardak ve daha az içenlerinkinin yaklaşık yarısı olarak bulunmuş. (Adventist sağlık çalışması.)
Uyku borcunuz varsa hemen ödeyin
Her gün aynı saatte yatmak ve uyanmak mükemmel uykunun vazgeçilmezidir.
Ne var ki hepimiz zaman zaman şu veya bu nedenle bu düzeni bozabiliyor, uykusuz kalabiliyoruz.
Eğer bu eksiği yani borcu zamanında ödersek sorun yok. Ama her borç gibi bu borç da ertelendiğinde sorun çıkarıyor.
İşte bu nedenle uyku borcunun da en kısa zamanda ödenmesi gerekiyor.
Kaliteli bir uyku için 10 öneri
◊ Alkolü sınırlayın.
◊ Çay ve kahveyi azaltın.
◊ Yatak odanızın fiziksel şartlarını iyileştirin: Isıyı, ışığı, sesi, kokuyu gözden geçirin.
◊ Gün içindeki uykulardan kaçının.
◊ Akşam yemeklerini hafifletin. Akşam yemeğinde yağlı, baharatlı, gaz yapıcı gıdalardan kaçının.
◊ Yatmadan önce sakinleşin: Duş alın, kitap okuyun, müzik dinleyin.
◊ Yatak odanızda televizyon izlemeyin.
◊ Yatak odanızda çalışmayın, bir şey yemeyin.
◊ Düzenli olarak egzersiz
yapın.
◊ Yatmadan 2 saat önce yemeyi ve egzersizi bırakın. Uyku öncesinde fazla sıvı almayın.
Susuz kalmak bakın neler yapıyor
◊ Yorgun düşürüyor.
◊ Daha çok yediriyor.
◊ Uyku hali yapıyor.
◊ Belleği zayıf düşürüyor.
◊ Kafa karışıklığına yol açıyor.
◊ Depresif ruh halini tetikliyor.
◊ Reflü ve gastrit nedeni.
◊ Tansiyonu düşürüyor.
◊ Kabız bırakıyor.
◊ Göz kuruluğuna sebep oluyor.
◊ Bağışıklığı zayıflatıyor.
Stresin fazlası ömür törpüsü
DNA’larımızın ucunda bulunan ve tıpkı ayakkabı bağının ucunda yer alan sert plastik kaplama gibi DNA’mızın da tek tek dağılıp parçalanmalarını engelleyen telomerlerin sağlığımız ve yaşam sürelerimiz üzerinde önemli etkileri var. Şunu da açık ve net olarak biliyoruz: Telomerler kısaldıkça yaşam da kısalıyor. Kronik hastalıklara yakalanma yani hastalanma ihtimali artıyor.
Telomerlere hasar veren zararlıların en başında ise sürekli, tekrarlayıcı, olumsuz stresler geliyor.
Stresin düzeyi ve süresi arttıkça da telomerler adeta törpüleniyor.
Bunu fark eden -ama telomerlerden hatta DNA’dan haberi olmayan- büyüklerimiz yaramaz oğlan çocukları, huzursuzluk yaratıp stres kaynağı olan komşuları için “Ömür törpüsü” deyimini kullanmışlar.
Stres meselesini ciddiye alın. Onun da en az diğer üç yaşam tarzı kadar (beslenme, uyku, aktivite) önemli olduğunu aklınızdan hiç çıkarmayın.
Kırmızı etin fazlası neden zararlı?
Bazı uzmanlar (mesela Doktor Michael Grager), “Etin içinde erken ölüm riskini artıran ne olabilir?” sorusunun yanıtının “etteki demir zenginliği”nde gizli olabileceğini düşünüyor. Bilindiği gibi demir “oksidasyon” yani “paslanma”yı hızlandırıcı bir işlev üstlenip kansere yol açabilen serbest radikallerin üretimini tetikleyebiliyor.
Bedenlerimizin fazla demirden arınma yani aşırı demir yükünden kurtulabilmek için güçlü bir donanımı maalesef yok.
Kısacası demirin azlığı kadar çokluğu da mühim bir problem. “Kırmızı etle kazanılan aşırı demir yükünün etin sağlıksız bir besin gibi görülmesinde katkısı olabilir mi” diye düşünenler haklı olabilirler.
Harika bir mutluluk reçetesi
◊ Doyum sağlayacak kadar bir amaç
◊ Geçinebilecek kadar bir iş
◊ Temel ihtiyaçlara yetecek kadar zenginlik
◊ İş ve eğlenceyi dengeleyecek kadar sağlıklı bir akıl
◊ Birçok insanı beğenecek, bunlardan birazını da sevecek kadar şefkat
◊ Kendini sevecek kadar özsaygı
◊ Muhtaç olanlara verecek kadar iyilik duygusu
◊ Zorluklarla yüz yüze gelecek kadar cesaret
◊ Sorunları çözecek kadar yaratıcılık
◊ Her an gülecek kadar mizah duygusu
◊ İyi bir yarını bekleyecek kadar umut
◊ Hayatı bütün değerleri ile yaşayacak kadar bir sağlık
◊ Sahip oldukların için şükran duygusu
Not: Ernie J. Zelinski’den alınmıştır.
Beyin sağlığında ilk 3
Her gün...
- Bir çay kaşığı toz zerdeçal...
-250 mg. yosun ya da maya DHA’sı...
- B12 (metilkobalamin) desteği
İKİ KISA NOT
Not 1: Günde bir çay kaşığı zerdeçalı düzenli tüketmenin damarsal yararı, 1 saatlik aerobik egzersize eşdeğer bulunmuş.
Not 2: Günde 5 bardak ve daha fazla su içenlerin kalp hastalığından ölüm riski, iki bardak ve daha az içenlerinkinin yaklaşık yarısı olarak bulunmuş. (Adventist sağlık çalışması.)
Uyku borcunuz varsa hemen ödeyin
Her gün aynı saatte yatmak ve uyanmak mükemmel uykunun vazgeçilmezidir.
Ne var ki hepimiz zaman zaman şu veya bu nedenle bu düzeni bozabiliyor, uykusuz kalabiliyoruz.
Eğer bu eksiği yani borcu zamanında ödersek sorun yok. Ama her borç gibi bu borç da ertelendiğinde sorun çıkarıyor.
İşte bu nedenle uyku borcunun da en kısa zamanda ödenmesi gerekiyor.
Kaliteli bir uyku için 10 öneri
◊ Alkolü sınırlayın.
◊ Çay ve kahveyi azaltın.
◊ Yatak odanızın fiziksel şartlarını iyileştirin: Isıyı, ışığı, sesi, kokuyu gözden geçirin.
◊ Gün içindeki uykulardan kaçının.
◊ Akşam yemeklerini hafifletin. Akşam yemeğinde yağlı, baharatlı, gaz yapıcı gıdalardan kaçının.
◊ Yatmadan önce sakinleşin: Duş alın, kitap okuyun, müzik dinleyin.
◊ Yatak odanızda televizyon izlemeyin.
◊ Yatak odanızda çalışmayın, bir şey yemeyin.
◊ Düzenli olarak egzersiz
yapın.
◊ Yatmadan 2 saat önce yemeyi ve egzersizi bırakın. Uyku öncesinde fazla sıvı almayın.
Susuz kalmak bakın neler yapıyor
◊ Yorgun düşürüyor.
◊ Daha çok yediriyor.
◊ Uyku hali yapıyor.
◊ Belleği zayıf düşürüyor.
◊ Kafa karışıklığına yol açıyor.
◊ Depresif ruh halini tetikliyor.
◊ Reflü ve gastrit nedeni.
◊ Tansiyonu düşürüyor.
◊ Kabız bırakıyor.
◊ Göz kuruluğuna sebep oluyor.
◊ Bağışıklığı zayıflatıyor.