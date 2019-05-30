Şu kesin: Modern tıp “akut” yani aniden gelişen acil sağlık sorunlarında, mikroplarla, travmalarla mücadelede çok başarılı. Modern tıbbın hayatımıza çok şey katıp ortalama ömrü uzattığı da doğru.
Kısacası, siz “çakma otçu” veya “örtülü çöpçü” taifesinin (!) palavralarını boş verin. Modern tıbbın size sunduğu nimet, fırsat ve kolaylıklardan asla vazgeçmeyin.
Peki konu “kronik” yani “uzun süreli” hastalıklar olduğunda ne oluyor? Modern tıp neden burada yeterli değil? Sorun ne?
Sorun “yaşam tarzımız”la ilgili.
Yanlış ve kötü beslenme, hareketsizlik, uyku sorunları, stres-depresyon meseleleri, kötü alışkanlıklar (alkol, sigara) ile bağlantılı hastalıklarda sorunlarımız yalnızca ilaçlar veya ameliyatlarla çözülemiyor.
Diyabette, hipertansiyonda, kalp-damar, beyin-damar hastalıkları, kanserler, bunamalar veya eklem-kemik bozuşmalarında yanlış yaşam tarzı seçimlerimiz ve alışkanlıklardan da vazgeçmemiz gerekiyor.
Modern tıp, sorunları sizin yardımınız olmadan çözümleyemiyor, yalnızca “kontrol altında” tutmaya gayret ediyor.
İşte bu nedenle modern tıbbın “geleneksel tedavi” ve “tamamlayıcı iyileştirme yolları” ile desteklenmesi gerekiyor.
Kısacası yeni ve farklı bir tıp yaklaşımına ihtiyacımız var...
Neleri kaybettik?
Son 50 yılda besinlerimizde, beslenme sistemimizde kayıplar oldu. Bunların ilk 10 sırasında şunlar var...
◊ Gıdaların vitamin gücü azaldı.
◊ Mineral zenginlikleri küçüldü.
◊ Probiyotik güçleri minimuma indi.
◊ Omega-3 değerleri dibe vurdu.
◊ Posa içerikleri küçüldü.
◊ Sodyumu çoğaldı, potasyumu azaldı.
◊ Şeker yükü arttı.
◊ Kimyasal katkı oranı tepe yaptı.
◊ Zirai atıklarla kirlenme oranı arttı.
◊ Kalori yükleri pik yaptı.
Çocuğunuzu demirden mahrum bırakmayın
Demir eksikliği yaygın bir problem. Demir noksanlığının sebep olduğu sağlık sorunları ise oldukça fazla.
Özellikle çocuklar yeterli miktarda demir kazanamadıklarında pek çok sistem olumsuz yönde etkileniyor. Önce bir “demir eksikliği anemisi” ortaya çıkıyor, bu da bedensel gelişmeyi yavaşlatıyor. Sorun sadece bedensel gelişmenin yavaşlaması ile sınırlı kalsa neyse. Sürece kısa bir süre sonra beyinsel gelişmenin duraksaması, yani zekâ gelişiminin yavaşlaması da giriyor. Kısacası her çocuğun demir eksikliği yönünden yakın bir takip altında tutulmasında fayda var.
Menopoz uykusuzluk yapar mı?
Menopoz kadınlar için hayatın hem zor, hem kolay, hem keyifli hem de problemli bir dönemi. Önemli hormonal, metabolik, fiziksel ve psikolojik değişikliklerin yaşandığı farklı bir yaşam dilimi. Uyku bozukluğu ise vazgeçilmez işaretlerinden biri.
Menopoza giren kadınların yarıdan fazlası uykuya dalmakta, derin bir uyku uyuyabilmekte zorluk çektiğini söylüyor. Ayrıca uykularının dinlendirici olmadığını da ifade ediyor.
Bunda muhakkak ki o dönemde devreye giren sıcak basmaları, gece terlemeleri, yüze kan hücumları gibi problemlerin de etkisi olmalı.
Çözüm pek kolay değil. Başlangıçta bitkisel bazı destekler işe yarayabilir ama zamanla daha etkili uyku desteklerinden istifade etmek de gerekebiliyor.
D vitamininin kanıtlanmış 10 sağlık yararı
◊ Kemikleri güçlendirip osteoporozu engeller.
◊ Kalp sağlığını destekler.
◊ Kansere direnci artırır.
◊ Diyabet riskini azaltır.
◊ Bağışıklığı güçlendirir.
◊ Depresyonla mücadeleye destek olur.
◊ Kas gücünü takviye eder.
◊ Belleğe güç verir.
◊ Saç ve cilt sağlığının vazgeçilmezidir.
◊ Felç riskini azaltır.
Kinoa nasıl popüler oldu?
Kinoa çok güçlü ve özellikleri olan bir tahıl. Proteinden çok zengin.
Diğer taraftan öbür tahılların aksine kinoa gluten de içermiyor. Bu nedenle çölyak hastası olsun olmasın glutensiz beslenmek isteyenler için ideal bir yiyecek. Posa içeriğinin güçlü olması, kanda şeker ve insülin dalgalanmalarını engellediği, tok tuttuğu için de kilo kontrolü sorunu olanlar tarafından beğeniliyor.
Bir başka özelliği de mineral ve vitaminlerden güçlü yapısı. Minerallerden demiri, kalsiyumu, vitaminlerden B grubunu bol miktarda içeriyor.
Düşük kalori içeriği, düşük yağ kompozisyonu da onu öne çıkaran özellikler. Demiri, kalsiyumu, magnezyumu, çinkosu, selenyumu güçlü, kalorisi düşük, proteini mükemmel, ucuz ve lezzetli böyle bir yiyeceği kim sevmez? Peki, mercimekle kinoayı yarıştırmanın bir âlemi var mı? Bizce yok. Övgüler ne kadar güçlü olursa olsun siz mercimekten de vazgeçmeyin.
Sonuç şu: Mercimekli kinoa salatası yemeyi alışkanlık haline getirin.
Sorun ne?
Modern tıp, ani gelişen sağlık sorunlarına müdahalede çok başarılı. Ancak söz konusu uzun süreli hastalıklar olduğunda yetersiz kalıyor. Peki ama neden?
Şu kesin: Modern tıp “akut” yani aniden gelişen acil sağlık sorunlarında, mikroplarla, travmalarla mücadelede çok başarılı. Modern tıbbın hayatımıza çok şey katıp ortalama ömrü uzattığı da doğru.
Kısacası, siz “çakma otçu” veya “örtülü çöpçü” taifesinin (!) palavralarını boş verin. Modern tıbbın size sunduğu nimet, fırsat ve kolaylıklardan asla vazgeçmeyin.
Peki konu “kronik” yani “uzun süreli” hastalıklar olduğunda ne oluyor? Modern tıp neden burada yeterli değil? Sorun ne?
Sorun “yaşam tarzımız”la ilgili.
Yanlış ve kötü beslenme, hareketsizlik, uyku sorunları, stres-depresyon meseleleri, kötü alışkanlıklar (alkol, sigara) ile bağlantılı hastalıklarda sorunlarımız yalnızca ilaçlar veya ameliyatlarla çözülemiyor.
Diyabette, hipertansiyonda, kalp-damar, beyin-damar hastalıkları, kanserler, bunamalar veya eklem-kemik bozuşmalarında yanlış yaşam tarzı seçimlerimiz ve alışkanlıklardan da vazgeçmemiz gerekiyor.
Modern tıp, sorunları sizin yardımınız olmadan çözümleyemiyor, yalnızca “kontrol altında” tutmaya gayret ediyor.
İşte bu nedenle modern tıbbın “geleneksel tedavi” ve “tamamlayıcı iyileştirme yolları” ile desteklenmesi gerekiyor.
Kısacası yeni ve farklı bir tıp yaklaşımına ihtiyacımız var...
Neleri kaybettik?
Son 50 yılda besinlerimizde, beslenme sistemimizde kayıplar oldu. Bunların ilk 10 sırasında şunlar var...
◊ Gıdaların vitamin gücü azaldı.
◊ Mineral zenginlikleri küçüldü.
◊ Probiyotik güçleri minimuma indi.
◊ Omega-3 değerleri dibe vurdu.
◊ Posa içerikleri küçüldü.
◊ Sodyumu çoğaldı, potasyumu azaldı.
◊ Şeker yükü arttı.
◊ Kimyasal katkı oranı tepe yaptı.
◊ Zirai atıklarla kirlenme oranı arttı.
◊ Kalori yükleri pik yaptı.
Çocuğunuzu demirden mahrum bırakmayın
Demir eksikliği yaygın bir problem. Demir noksanlığının sebep olduğu sağlık sorunları ise oldukça fazla.
Özellikle çocuklar yeterli miktarda demir kazanamadıklarında pek çok sistem olumsuz yönde etkileniyor. Önce bir “demir eksikliği anemisi” ortaya çıkıyor, bu da bedensel gelişmeyi yavaşlatıyor. Sorun sadece bedensel gelişmenin yavaşlaması ile sınırlı kalsa neyse. Sürece kısa bir süre sonra beyinsel gelişmenin duraksaması, yani zekâ gelişiminin yavaşlaması da giriyor. Kısacası her çocuğun demir eksikliği yönünden yakın bir takip altında tutulmasında fayda var.
Menopoz uykusuzluk yapar mı?
Menopoz kadınlar için hayatın hem zor, hem kolay, hem keyifli hem de problemli bir dönemi. Önemli hormonal, metabolik, fiziksel ve psikolojik değişikliklerin yaşandığı farklı bir yaşam dilimi. Uyku bozukluğu ise vazgeçilmez işaretlerinden biri.
Menopoza giren kadınların yarıdan fazlası uykuya dalmakta, derin bir uyku uyuyabilmekte zorluk çektiğini söylüyor. Ayrıca uykularının dinlendirici olmadığını da ifade ediyor.
Bunda muhakkak ki o dönemde devreye giren sıcak basmaları, gece terlemeleri, yüze kan hücumları gibi problemlerin de etkisi olmalı.
Çözüm pek kolay değil. Başlangıçta bitkisel bazı destekler işe yarayabilir ama zamanla daha etkili uyku desteklerinden istifade etmek de gerekebiliyor.
D vitamininin kanıtlanmış 10 sağlık yararı
◊ Kemikleri güçlendirip osteoporozu engeller.
◊ Kalp sağlığını destekler.
◊ Kansere direnci artırır.
◊ Diyabet riskini azaltır.
◊ Bağışıklığı güçlendirir.
◊ Depresyonla mücadeleye destek olur.
◊ Kas gücünü takviye eder.
◊ Belleğe güç verir.
◊ Saç ve cilt sağlığının vazgeçilmezidir.
◊ Felç riskini azaltır.
Kinoa nasıl popüler oldu?
Kinoa çok güçlü ve özellikleri olan bir tahıl. Proteinden çok zengin.
Diğer taraftan öbür tahılların aksine kinoa gluten de içermiyor. Bu nedenle çölyak hastası olsun olmasın glutensiz beslenmek isteyenler için ideal bir yiyecek. Posa içeriğinin güçlü olması, kanda şeker ve insülin dalgalanmalarını engellediği, tok tuttuğu için de kilo kontrolü sorunu olanlar tarafından beğeniliyor.
Bir başka özelliği de mineral ve vitaminlerden güçlü yapısı. Minerallerden demiri, kalsiyumu, vitaminlerden B grubunu bol miktarda içeriyor.
Düşük kalori içeriği, düşük yağ kompozisyonu da onu öne çıkaran özellikler. Demiri, kalsiyumu, magnezyumu, çinkosu, selenyumu güçlü, kalorisi düşük, proteini mükemmel, ucuz ve lezzetli böyle bir yiyeceği kim sevmez? Peki, mercimekle kinoayı yarıştırmanın bir âlemi var mı? Bizce yok. Övgüler ne kadar güçlü olursa olsun siz mercimekten de vazgeçmeyin.
Sonuç şu: Mercimekli kinoa salatası yemeyi alışkanlık haline getirin.