Soğuk algınlığı ve gribe yakalanan ne yapmalı?

Zor bir kış geçirdik. Aslında geçmiş de sayılmaz. Daha mart var. Biliyoruz ki mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır! Onun için gelin beni dinleyin, şimdi, şu anda nezle grip olmasanız bile bu yazıyı siz de dikkatle okuyun. İşte alınacak tedbirlerin 15 maddelik listesi...
Grip–nezle tedavisinin el kitabı
İLK BEŞ
El–boğaz temizliği önemli
- Bir daha hatırlatalım. Korunmak tedaviden çok daha kolay. Bu nedenle aşılanmak akılcı bir önlem.
- Aşı en etkili bir korunma aracı. Herkesin değil ama risk grubundakilerin aşılanması önemli. Koah ve kalp hastaları, ileri derecede düşkün yaşlılar, bağışıklık gücü şu veya bu nedenle azalanların aşı olmaları lazım.
- Grip ve soğuk algınlığına yakalananların kendilerine iyi bakmaları, aynı zamanda da hastalığı başkalarına bulaştırmamak için gereken titizliği göstermeleri mühim bir ayrıntı.
- Bağışıklığı azaltabilen hatalardan sakınmak, beslenme, uyku, aktivite gibi ayrıntılara daha bir dikkat etmek mühim bir görev.
- El, ağız ve boğaz temizliğine dikkat etmek yapılacak ilk iş. Hastalığa yakalananlarla öpüşüp sarılarak hatta el sıkışarak merhabalaşmaları bırakmak önemli bir önlem. Ayrıca elleri dikkatle ve sık sık bol sabunlu suyla yıkamakta da fayda var.
İKİNCİ BEŞ
Beslenme ve takviyeler mühim
İmkan ölçüsünde daha çok protein (süt ürünleri, etler, bakliyat) ve vitamin, mineral, antioksidan zengini meyve ve sebze tüketmek doğru bir yaklaşım.
- Daha sık ve bol sıvı gıda (çay/çorba) tüketmek vazgeçilmez bir seçim, “tavuk
suyuna çorba” efsanesi
ise hâlâ geçerli.
- Kanıtlanmamış olduğunu düşünenler ve “gereksiz” diyenler var ama ben koruyucu olarak günde 500-1000 mg C vitamini takviyesini hatta Pelargonium sidoides, Sambucus nigra, Echinacea özlerinin ve de N -Asetil Sistein takviyesinin işe yarayabileceği kanaatindeyim.
- Koruyucu olarak
düzenli alındıklarında yakalanma olasılığını azaltıp şifayı hızlandırdığı kanıtlanan probiyotik tabletlerinin de işe yarayabildiklerine inanıyorum.
- Saydığım bu doğal takviyeler hastalığın süresi ve şiddetini de azaltabiliyorlar.
ÜÇÜNCÜ BEŞ
İstirahat de ilaç da önemli
- İstirahat hâlâ en etkili ilaç. Kesin istirahat vazgeçilmez bir şifa aracı.
- Ağrıları azaltan, ateşi düşürüp geniz boğaz burun akıntısını hafifleterek hastalık dönemini daha az ıstırapla geçirmeyi sağlayan ürünlerden de doktor tavsiyesi ile faydalanmak doğru bir yaklaşım.
- Hastanelere hücum edip serum taktırmanın herhangi bir faydası yok. Komplikasyonlar dışında hastaneye yatmak da gereksiz.
- Tekrar hatırlatalım: Antiviral ilaçların sadece doktor önerisi ile kullanılabilen, ciddi yan etkilere sahip ürünler oldukları bilinmeli, gerekiyorsa istifade etmekten de çekinmemeliyiz.
- Özeti şudur: Soğuk algınlığı, “griptir, nasıl olsa geçer” diye küçümsenmemeli. Özellikle gribin ciddi problemler yaratabileceğini bilerek dikkatli olmak ve gerektiğinde doktor yardımı almak zorundayız.
Soğuk algınlığı ve gribe yakalanan ne yapmalı?
Zor bir kış geçirdik. Aslında geçmiş de sayılmaz. Daha mart var. Biliyoruz ki mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır! Onun için gelin beni dinleyin, şimdi, şu anda nezle grip olmasanız bile bu yazıyı siz de dikkatle okuyun. İşte alınacak tedbirlerin 15 maddelik listesi...
Grip–nezle tedavisinin el kitabı
İLK BEŞ
El–boğaz temizliği önemli
- Bir daha hatırlatalım. Korunmak tedaviden çok daha kolay. Bu nedenle aşılanmak akılcı bir önlem.
- Aşı en etkili bir korunma aracı. Herkesin değil ama risk grubundakilerin aşılanması önemli. Koah ve kalp hastaları, ileri derecede düşkün yaşlılar, bağışıklık gücü şu veya bu nedenle azalanların aşı olmaları lazım.
- Grip ve soğuk algınlığına yakalananların kendilerine iyi bakmaları, aynı zamanda da hastalığı başkalarına bulaştırmamak için gereken titizliği göstermeleri mühim bir ayrıntı.
- Bağışıklığı azaltabilen hatalardan sakınmak, beslenme, uyku, aktivite gibi ayrıntılara daha bir dikkat etmek mühim bir görev.
- El, ağız ve boğaz temizliğine dikkat etmek yapılacak ilk iş. Hastalığa yakalananlarla öpüşüp sarılarak hatta el sıkışarak merhabalaşmaları bırakmak önemli bir önlem. Ayrıca elleri dikkatle ve sık sık bol sabunlu suyla yıkamakta da fayda var.
İKİNCİ BEŞ
Beslenme ve takviyeler mühim
İmkan ölçüsünde daha çok protein (süt ürünleri, etler, bakliyat) ve vitamin, mineral, antioksidan zengini meyve ve sebze tüketmek doğru bir yaklaşım.
- Daha sık ve bol sıvı gıda (çay/çorba) tüketmek vazgeçilmez bir seçim, “tavuk
suyuna çorba” efsanesi
ise hâlâ geçerli.
- Kanıtlanmamış olduğunu düşünenler ve “gereksiz” diyenler var ama ben koruyucu olarak günde 500-1000 mg C vitamini takviyesini hatta Pelargonium sidoides, Sambucus nigra, Echinacea özlerinin ve de N -Asetil Sistein takviyesinin işe yarayabileceği kanaatindeyim.
- Koruyucu olarak
düzenli alındıklarında yakalanma olasılığını azaltıp şifayı hızlandırdığı kanıtlanan probiyotik tabletlerinin de işe yarayabildiklerine inanıyorum.
- Saydığım bu doğal takviyeler hastalığın süresi ve şiddetini de azaltabiliyorlar.
ÜÇÜNCÜ BEŞ
İstirahat de ilaç da önemli
- İstirahat hâlâ en etkili ilaç. Kesin istirahat vazgeçilmez bir şifa aracı.
- Ağrıları azaltan, ateşi düşürüp geniz boğaz burun akıntısını hafifleterek hastalık dönemini daha az ıstırapla geçirmeyi sağlayan ürünlerden de doktor tavsiyesi ile faydalanmak doğru bir yaklaşım.
- Hastanelere hücum edip serum taktırmanın herhangi bir faydası yok. Komplikasyonlar dışında hastaneye yatmak da gereksiz.
- Tekrar hatırlatalım: Antiviral ilaçların sadece doktor önerisi ile kullanılabilen, ciddi yan etkilere sahip ürünler oldukları bilinmeli, gerekiyorsa istifade etmekten de çekinmemeliyiz.
- Özeti şudur: Soğuk algınlığı, “griptir, nasıl olsa geçer” diye küçümsenmemeli. Özellikle gribin ciddi problemler yaratabileceğini bilerek dikkatli olmak ve gerektiğinde doktor yardımı almak zorundayız.