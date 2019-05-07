Sıvı kaloriye dikkat

Neleri yediğimize dikkatlice bakar ama neleri ne kadar ve ne sıklıkta içtiğimizi hep ıskalarız. Ne var ki kilo fazlalığı problemi sadece yediklerinizden gelen kalorilerden kaynaklanmaz. “Sıvı kaloriler” de en az yiyecekler kadar önemlidir.
Hayattan keyif almanın ve dostlarla doyumsuz sohbetler yapmanın vazgeçilmezleri haline gelen soğuk ve sıcak içecekler, dikkat edilmezse birer kalori bombasına dönüşebilir.
Bol süt veya krema eklenmiş sıcak bir kahvenin toplam enerjisi, içine şeker de katıldığında 250-300 kaloriye kadar çıkabiliyor.
Bir fincan “cafe mocha” veya bir bardak “cafe latte”nin 3-4 dilim tereyağlı ekmek kadar kalori içerebileceğini hiç düşündünüz mü? Hemen her köşede açılan “kafe zincirleri” bir bardak çikolatalı cafe mocha’yı, 400-500 kaloriye çıkarmayı başardı ki bu neredeyse bir öğle yemeği öğününe denk enerji kazanımı anlamına geliyor.
İçeceklerle kazandığınız sıvı kalorilerin, meşrubatlardan, şekerli-soğuk çay içeceklerinden de gelebileceğini unutmayın.
Günde bir fincan cafe mocha, bir şişe meşrubat, bir şişe soğuk çay içiyorsanız bunların toplamının günde 600-650, haftada 4000-4500, ayda 17.000-17.500 kaloriye patlayabileceğini belirten uzmanlar, her 7500 kalorinin bir kilo yağ depolamak anlamına geldiğini hatırlatıyor ve ekliyor:
Eğer her ay sadece sıvı kalorilerden birkaç kilo almak istemiyorsanız, tükettiğiniz sıvı kalorileri gözetim altında tutun.
Şeker yerine şekersiz veya tatlandırıcılarla hazırlanmış düşük kalorili içecekleri tüketmek, daha çok su içmek veya çay-kahve içerken kullanılan şeker miktarını azaltmak ilk akla gelen çözümlerdir.
DEMİRİN FAZLASI KALBİ YORAR MI?
◊ Aşırı demir yükü, damarların yapısını bozabiliyor
◊ Bu, LDL kolesterolün oksidasyonuna bağlanıyor
◊ LDL okside olunca plak oluşumu kolaylaşıyor
◊ Kandaki demir yoğunluğu 220 mg/dl’yi aşınca, kalp krizi riski ikiye, hem demir hem LDL yüksekse risk 4’e katlanıyor
◊ Özeti şu: Daha çok sağlık arayışı içindeyseniz, kontrolsüz demir hapı yutmayın, demirli multivitamin kullanmayın!
HAMBURGERE HİÇ İZİN YOK MU?
Sorun hamburgerin içinden ziyade dışında, yani ekmek/un kısmında... Eti, peyniri sarmalayan o beyaz un bombası bölüm arızayı başlatıyor.
Hamburgerde o kadar çok kötü yağ ve karbonhidrat oldukça, hamburgerin yanında kola ve kızarmış patates durdukça, içine çuvalla yeşillik bile koysanız onu sağlıklı bir ürün haline getiremezsiniz.
Gelin şu hamburger sevdasından vazgeçin. Mis gibi ince hamurlu lahmacuna veya bol sebzeli etli ekmeğe yer açın.
ÜZÜM ÇEKİRDEĞİNDE NELER VAR?
Üzüm çekirdeği müthiş bir doğal sağlık havuzu. Harika bir doğal iyileşme kılavuzu. Yeteneklerinin en kısa özeti şu...
◊ Üzüm tohumu yüzde 10-20 yağ içeriyor
◊ Soğuk presleme ile elde edilen yağı çok değerli
◊ Salata ve yemeklerde kullanılabiliyor
◊ Polifenoller, kateşinler, resveratrol ve prosiyanidin zengini
◊ Yani tam bir antioksidan bombası
◊ E vitamini ile tıka basa dolu
◊ Linoleik asit zengini
◊ Zeytindeki oleik asitten de zengin bir
içeriği var.
HAVUÇ NEDEN FAYDALI?
Bir betakaroten ve lutein bombası da ondan! Peki betakaroten ve lutein ne işe yarar?
◊ Görmeye yardımcı olur.
◊ Kansere karşı direnç kazandırır.
◊ Cilt yaşlanmasını geciktirir.
◊ Cildi güneşin hasarlarından korur.
◊ Antioksidan kapasiteyi artırır.
Sıvı kaloriye dikkat
Neleri yediğimize dikkatlice bakar ama neleri ne kadar ve ne sıklıkta içtiğimizi hep ıskalarız. Ne var ki kilo fazlalığı problemi sadece yediklerinizden gelen kalorilerden kaynaklanmaz. “Sıvı kaloriler” de en az yiyecekler kadar önemlidir.
Hayattan keyif almanın ve dostlarla doyumsuz sohbetler yapmanın vazgeçilmezleri haline gelen soğuk ve sıcak içecekler, dikkat edilmezse birer kalori bombasına dönüşebilir.
Bol süt veya krema eklenmiş sıcak bir kahvenin toplam enerjisi, içine şeker de katıldığında 250-300 kaloriye kadar çıkabiliyor.
Bir fincan “cafe mocha” veya bir bardak “cafe latte”nin 3-4 dilim tereyağlı ekmek kadar kalori içerebileceğini hiç düşündünüz mü? Hemen her köşede açılan “kafe zincirleri” bir bardak çikolatalı cafe mocha’yı, 400-500 kaloriye çıkarmayı başardı ki bu neredeyse bir öğle yemeği öğününe denk enerji kazanımı anlamına geliyor.
İçeceklerle kazandığınız sıvı kalorilerin, meşrubatlardan, şekerli-soğuk çay içeceklerinden de gelebileceğini unutmayın.
Günde bir fincan cafe mocha, bir şişe meşrubat, bir şişe soğuk çay içiyorsanız bunların toplamının günde 600-650, haftada 4000-4500, ayda 17.000-17.500 kaloriye patlayabileceğini belirten uzmanlar, her 7500 kalorinin bir kilo yağ depolamak anlamına geldiğini hatırlatıyor ve ekliyor:
Eğer her ay sadece sıvı kalorilerden birkaç kilo almak istemiyorsanız, tükettiğiniz sıvı kalorileri gözetim altında tutun.
Şeker yerine şekersiz veya tatlandırıcılarla hazırlanmış düşük kalorili içecekleri tüketmek, daha çok su içmek veya çay-kahve içerken kullanılan şeker miktarını azaltmak ilk akla gelen çözümlerdir.
DEMİRİN FAZLASI KALBİ YORAR MI?
◊ Aşırı demir yükü, damarların yapısını bozabiliyor
◊ Bu, LDL kolesterolün oksidasyonuna bağlanıyor
◊ LDL okside olunca plak oluşumu kolaylaşıyor
◊ Kandaki demir yoğunluğu 220 mg/dl’yi aşınca, kalp krizi riski ikiye, hem demir hem LDL yüksekse risk 4’e katlanıyor
◊ Özeti şu: Daha çok sağlık arayışı içindeyseniz, kontrolsüz demir hapı yutmayın, demirli multivitamin kullanmayın!
HAMBURGERE HİÇ İZİN YOK MU?
Sorun hamburgerin içinden ziyade dışında, yani ekmek/un kısmında... Eti, peyniri sarmalayan o beyaz un bombası bölüm arızayı başlatıyor.
Hamburgerde o kadar çok kötü yağ ve karbonhidrat oldukça, hamburgerin yanında kola ve kızarmış patates durdukça, içine çuvalla yeşillik bile koysanız onu sağlıklı bir ürün haline getiremezsiniz.
Gelin şu hamburger sevdasından vazgeçin. Mis gibi ince hamurlu lahmacuna veya bol sebzeli etli ekmeğe yer açın.
ÜZÜM ÇEKİRDEĞİNDE NELER VAR?
Üzüm çekirdeği müthiş bir doğal sağlık havuzu. Harika bir doğal iyileşme kılavuzu. Yeteneklerinin en kısa özeti şu...
◊ Üzüm tohumu yüzde 10-20 yağ içeriyor
◊ Soğuk presleme ile elde edilen yağı çok değerli
◊ Salata ve yemeklerde kullanılabiliyor
◊ Polifenoller, kateşinler, resveratrol ve prosiyanidin zengini
◊ Yani tam bir antioksidan bombası
◊ E vitamini ile tıka basa dolu
◊ Linoleik asit zengini
◊ Zeytindeki oleik asitten de zengin bir
içeriği var.
HAVUÇ NEDEN FAYDALI?
Bir betakaroten ve lutein bombası da ondan! Peki betakaroten ve lutein ne işe yarar?
◊ Görmeye yardımcı olur.
◊ Kansere karşı direnç kazandırır.
◊ Cilt yaşlanmasını geciktirir.
◊ Cildi güneşin hasarlarından korur.
◊ Antioksidan kapasiteyi artırır.