Sisli beyin tehdidi büyüyor

Yeni bin yılın sık görülen sağlık sorunlarından biri de sisli beyin! Sorun önemli.
Hayat kalitemizde ciddi düşmelere; iş, aile ve sosyal başarılarımızda önemli engellere yol açıyor. ‘Sisli beyin’ bir hastalık değil, bir sorun ama mühim bir mesele. Biliyorsunuz, modern tıp, sağlık ve hastalık hali arasına kalın ve katı bir duvar örmüş durumda. Eğer şikâyetleriniz ya da sorunlarınız ‘belirli bir hastalık kalıbına uymuyor’sa sizi hasta olarak kabul etmiyor, sorunlarınızla baş başa bırakıyor. Yani sağlık ‘beyaz’ ise hastalık durumunu ‘kara/siyah’ kabul edip aradaki ‘gri alanı’ görmezden geliyor. Sisli beyin işte bu ‘gri alan’ sorunlarından biri. Eğer yandaki kutuda göreceğiniz 10 sorudan en az 5’ine yanıtınız “Evet!” ise lütfen rahat bir yere oturun ve bu yazıyı biraz daha bir dikkatle okuyun.
SİSLİ BEYİN İÇİN 10 İŞARET
1) Unutkanlık, dikkat dağınıklığı, odaklanma/konsantrasyon eksikliği
2) Düşünceleri toparlamada ve kelime bulmada (yazmada/hatırlamada/karar vermede) zorlanma
3) Evde veya işyerinde eşyaları bulamama, sık sık eşya kaybetme, yapacağı işleri birbirine karıştırma ya da hatırlamada zorlanma
4) Karar verme güçlüğü, bir işi başlama ya da tamamlamada güçlük çekme
5) Uyku sorunları, uykuya dalmada ve sürdürmede zorlanma, kalitesiz uyku
6) Sabah yorgunluğu, isteksizliği, enerjisizliği, güne mutsuz başlama
7) Özellikle sabahları belirginleşen endişe ve kaygı hali, olumlu değil olumsuz düşüncelere yoğunlaşma durumu
8) Duygu durum değişiklikleri, gereksiz öfke sinirlilik içeren tepkiler
9) Depresyona benzer ruhsal değişimler, bitkinlik, yorgunluk hatta tükenmişlik hissi
10) Gün içinde tekrarlayan kısa süreli uyuklamalar, mikro uyku atakları, kafa karışıklıkları, bilinç dalgalanmaları
BEYİN SİSİ NEDENLERİ
Vitamin ve mineral noksanlıkları.
B12 ve D vitamini eksiklikleri.
Omega-3, özellikle DHA azalması.
Magnezyum ve iyot eksikliği.
Hormonal eksilmeler.
Tiroid tembelliği.
Menopoz/östrojen kaybı.
Testosteron eksilmesi.
Böbreküstü bezi yorgunluğu.
Maskeli ya da açık depresyon, fibromiyalji.
Ağır metal (cıva, kurşun) toksisitesi.
Alkol, ilaçlar ve diğer maddelerin birikimi/detoks ihtiyacı.
Bağırsak iç dengesinin bozulması/disbiyosiz.
Gluten/histamin/früktoz/laktoz duyarlılığı.
Hipoglisemi.
Homosistein birikimi.
Demir eksikliği.
MENOPOZDA RİSK ARTIYOR
BEYİN sisi meselesi, “menopoz” döneminde pik yapıyor. ABD’de yapılan bir çalışma 50 yaş üstü kadınların yüzde 60’ında odaklanma güçlüğü ve diğer bilişsel (belleksel) sorunların varlığına işaret ediyor. Bu nedenle menopoz öncesi (premenopoz) ve sonrası (postmenopoz) dönemi kadınlarının “sisli beyin” bakımından daha bir uyanık olmaları lazım. Araştırmaların ve uzmanların artık düşünceleri şu: Östrojen, progesteron, FSH ve LH seviyeleri ile “bilişsel güç” arasında ilişki var. Menopozda gelişen “hormonal kayıp” bilişsel sorunların tetikçisi olabilir.
SİSLİ BEYİN İÇİN ÖNERİLER
Sağlık sorununuz var mı, denetlenmesini isteyin.
Mineral, vitamin veya hormonal eksikliğiniz olabilir mi, inceletin. Omega-3 takviyesi
almayı düşünün.
Uykusuzluk varsa düzenleyin. Uyku sorunu mutlaka çözülmeli.
Stres düzeyinizi azaltın.
Beslenmenize ayar verin, bitki bazlı beslenin.
Düzenli egzersiz yapın. Yürümek son derece etkili.
Ruhsal iyileşmeye odaklanın. Seyahat edin.
Dinlenmeyi ihmal etmeyin.
Beyin jimnastiklerine yoğunlaşıp “aklınızı daha çok çalıştırmayı” deneyin.
Homosistein seviyesini inceletin. Eğer 12’den yüksekse Methyl B12, Methyl Folat, B6 kombinasyonu takviyeler deneyin.
SAATLERİNİZİ UYUMAK İÇİN KURUN!
EĞER uyku kalitenizi arttırmak istiyorsanız, saatlerinizi uyanmak için değil, uyumak için kurun. Bu alışkanlık size akşam belli bir saatte uyuma ve sabah aynı saatte uyanma şansı verir, uyku sürenizi biyoritme uydurur ve 7-8 saatlik bir gece uykusunu garantiye alır. Uyanmak için saat zili kullanımı, uykudan stresle ve gergin kalkmaya, bedende kortizol ve adrenalini zıplatmaya sebep olduğu için sağlıksız bir seçimdir. Sabah uyanmak için bir uyarı arıyorsanız müzikle, kuş sesiyle uyandırabilen, daha da iyisi ışık değişimi ile uykuya son veren sistemlere yönelin.
SAĞ YANA YATMAK DAHA VERİMLİ
BEYNİNİZİN toksinlerden arınmasını sağlayan G-Lenfatik temizleme sisteminin daha etkin çalışması için sağ yana yatmayı tercih edin. İkinci tercih sol yana, üçüncüsü sırtüstü olanıdır. Yüzükoyun yatanlarda bu sistem tıkanıyor ve sabah yorgunluğu olasılığı artıyor.
Sisli beyin tehdidi büyüyor
Yeni bin yılın sık görülen sağlık sorunlarından biri de sisli beyin! Sorun önemli.
Hayat kalitemizde ciddi düşmelere; iş, aile ve sosyal başarılarımızda önemli engellere yol açıyor. ‘Sisli beyin’ bir hastalık değil, bir sorun ama mühim bir mesele. Biliyorsunuz, modern tıp, sağlık ve hastalık hali arasına kalın ve katı bir duvar örmüş durumda. Eğer şikâyetleriniz ya da sorunlarınız ‘belirli bir hastalık kalıbına uymuyor’sa sizi hasta olarak kabul etmiyor, sorunlarınızla baş başa bırakıyor. Yani sağlık ‘beyaz’ ise hastalık durumunu ‘kara/siyah’ kabul edip aradaki ‘gri alanı’ görmezden geliyor. Sisli beyin işte bu ‘gri alan’ sorunlarından biri. Eğer yandaki kutuda göreceğiniz 10 sorudan en az 5’ine yanıtınız “Evet!” ise lütfen rahat bir yere oturun ve bu yazıyı biraz daha bir dikkatle okuyun.
SİSLİ BEYİN İÇİN 10 İŞARET
1) Unutkanlık, dikkat dağınıklığı, odaklanma/konsantrasyon eksikliği
2) Düşünceleri toparlamada ve kelime bulmada (yazmada/hatırlamada/karar vermede) zorlanma
3) Evde veya işyerinde eşyaları bulamama, sık sık eşya kaybetme, yapacağı işleri birbirine karıştırma ya da hatırlamada zorlanma
4) Karar verme güçlüğü, bir işi başlama ya da tamamlamada güçlük çekme
5) Uyku sorunları, uykuya dalmada ve sürdürmede zorlanma, kalitesiz uyku
6) Sabah yorgunluğu, isteksizliği, enerjisizliği, güne mutsuz başlama
7) Özellikle sabahları belirginleşen endişe ve kaygı hali, olumlu değil olumsuz düşüncelere yoğunlaşma durumu
8) Duygu durum değişiklikleri, gereksiz öfke sinirlilik içeren tepkiler
9) Depresyona benzer ruhsal değişimler, bitkinlik, yorgunluk hatta tükenmişlik hissi
10) Gün içinde tekrarlayan kısa süreli uyuklamalar, mikro uyku atakları, kafa karışıklıkları, bilinç dalgalanmaları
BEYİN SİSİ NEDENLERİ
Vitamin ve mineral noksanlıkları.
B12 ve D vitamini eksiklikleri.
Omega-3, özellikle DHA azalması.
Magnezyum ve iyot eksikliği.
Hormonal eksilmeler.
Tiroid tembelliği.
Menopoz/östrojen kaybı.
Testosteron eksilmesi.
Böbreküstü bezi yorgunluğu.
Maskeli ya da açık depresyon, fibromiyalji.
Ağır metal (cıva, kurşun) toksisitesi.
Alkol, ilaçlar ve diğer maddelerin birikimi/detoks ihtiyacı.
Bağırsak iç dengesinin bozulması/disbiyosiz.
Gluten/histamin/früktoz/laktoz duyarlılığı.
Hipoglisemi.
Homosistein birikimi.
Demir eksikliği.
MENOPOZDA RİSK ARTIYOR
BEYİN sisi meselesi, “menopoz” döneminde pik yapıyor. ABD’de yapılan bir çalışma 50 yaş üstü kadınların yüzde 60’ında odaklanma güçlüğü ve diğer bilişsel (belleksel) sorunların varlığına işaret ediyor. Bu nedenle menopoz öncesi (premenopoz) ve sonrası (postmenopoz) dönemi kadınlarının “sisli beyin” bakımından daha bir uyanık olmaları lazım. Araştırmaların ve uzmanların artık düşünceleri şu: Östrojen, progesteron, FSH ve LH seviyeleri ile “bilişsel güç” arasında ilişki var. Menopozda gelişen “hormonal kayıp” bilişsel sorunların tetikçisi olabilir.
SİSLİ BEYİN İÇİN ÖNERİLER
Sağlık sorununuz var mı, denetlenmesini isteyin.
Mineral, vitamin veya hormonal eksikliğiniz olabilir mi, inceletin. Omega-3 takviyesi
almayı düşünün.
Uykusuzluk varsa düzenleyin. Uyku sorunu mutlaka çözülmeli.
Stres düzeyinizi azaltın.
Beslenmenize ayar verin, bitki bazlı beslenin.
Düzenli egzersiz yapın. Yürümek son derece etkili.
Ruhsal iyileşmeye odaklanın. Seyahat edin.
Dinlenmeyi ihmal etmeyin.
Beyin jimnastiklerine yoğunlaşıp “aklınızı daha çok çalıştırmayı” deneyin.
Homosistein seviyesini inceletin. Eğer 12’den yüksekse Methyl B12, Methyl Folat, B6 kombinasyonu takviyeler deneyin.
SAATLERİNİZİ UYUMAK İÇİN KURUN!
EĞER uyku kalitenizi arttırmak istiyorsanız, saatlerinizi uyanmak için değil, uyumak için kurun. Bu alışkanlık size akşam belli bir saatte uyuma ve sabah aynı saatte uyanma şansı verir, uyku sürenizi biyoritme uydurur ve 7-8 saatlik bir gece uykusunu garantiye alır. Uyanmak için saat zili kullanımı, uykudan stresle ve gergin kalkmaya, bedende kortizol ve adrenalini zıplatmaya sebep olduğu için sağlıksız bir seçimdir. Sabah uyanmak için bir uyarı arıyorsanız müzikle, kuş sesiyle uyandırabilen, daha da iyisi ışık değişimi ile uykuya son veren sistemlere yönelin.
SAĞ YANA YATMAK DAHA VERİMLİ
BEYNİNİZİN toksinlerden arınmasını sağlayan G-Lenfatik temizleme sisteminin daha etkin çalışması için sağ yana yatmayı tercih edin. İkinci tercih sol yana, üçüncüsü sırtüstü olanıdır. Yüzükoyun yatanlarda bu sistem tıkanıyor ve sabah yorgunluğu olasılığı artıyor.