Sinsi ve gizli bir bellek bozan: Uyku apnesi

Uyku apnesi zannedildiğinden daha yaygın bir problem.

Başım neden ağrıyor? Her sabah neden yorgun uyanıyorum? Dikkatimi toplamada neden zorlanıyorum? Tansiyon ayarım neden bozuldu? İş verimim neden düştü? Zihnim neden dağınık?

Bu ve benzeri sorulara yanıt arayanların önemli bir bölümünde muhtemel bir gizli, gözden kaçmış “tıkayıcı uyku apnesi” sorunu var.

Bellek sorununuz mu başladı? Odaklanmada zorlanıyor musunuz? Dalgınlık sınırlarınızı aştınız mı?

Eğer bu üç sorudan birine yanıtınız evetse lütfen siz de “Bende de uyku apnesi olabilir mi?” sorusuna yanıt arayın.

UNUTMAYIN



Endoskopi biyolojiyi göstermez

Her mide-bağırsak sorunu olanın ilk aklına gelen şey bir “endoskopik inceleme”den geçmek oluyor.

Oysa, endoskopi son derece mühim, faydalı bir teşhis hatta tedavi aracı olmasına rağmen ne mide ne de bağırsaklardaki biyolojik denge ya da dengesizliği (disbiyozis) gösteriyor.

Sindirim sistemimizde konuk ettiğimiz trilyonlarca bakterinin oluşturduğu o muazzam ekosistemde (mikrobiyota) nelerin olup bittiğini anlamanın yolu bu yapıyı ortaya koyan hassas bazı biyolojik testlerden geçiyor.

“Nereye gitti şu bizim bifidobakterileri?”, “Neden çoğaldı bu kandidiyalar?” gibi sorunların yanıtı için dışkı incelemesi şart!

Eğer gaz, şişkinlik, ishal veya kabızlık atakları gibi yakınmalarınız varsa lütfen mikrobiotanızın ne durumda olduğuna, yani probiyotik gücünüz iyi mi, bir de ona baktırın derim.

ZOR SORU



Annem Alzheimer’dı, ben de olur muyum?

Önce lütfen korkmayın, paniğe kapılmayın. Gaza gelmeyin, heyecanlanmayın. Alzheimer hastalığı mutlak bir genetik yazgı değildir.

Birinci dereceden bir akrabanızın Alzheimer hastası olması sizin de olacağınız anlamına gelmez.

Sadece hastalığın en ender rastlanan tipi olan “erken yaşta başlayan Alzheimer tipi” genlerle aktarılır.

İYİ BİLGİ



Dalgınlıkla bellek zayıflaması ayrı şeyler



Dalgınlık yaygın bir sorun, giderek daha da yaygınlaşacak. Çünkü “yeni hayat” dayattığı “yeni değişimler” ile bize böyle emrediyor.

Bize daha fazla iş yükü, daha çok sorun, daha çok ilişki yükleyerek birden çok işi aynı anda yapmaya zorluyor.

Dalgınlık da zaten genelde aynı anda iki veya daha çok işi birden yapmaya çalıştığınızda ortaya çıkıyor.

İki işi birden aynı anda yapmaya kalktığınızda birine odaklanamıyor, gerekli dikkati toparlayamıyoruz.

Neticede de “kayıt” yapamıyor, “bilgiyi geriye çağırma” sistemini “arıza”ya geçiriyoruz.

Kısacası bir koltukta çok karpuz taşımak düşünüldüğü kadar güzel bir şey değil.

OKUR SORUSU



Hipertansiyonlu biri etobor mu, otobur mu olmalı?

Vejetaryen beslenmeye geçen hafif hipertansiyonlu birinin kan basıncı daha kolay ayarlanıyor. Bu biraz insülin direnci ile mücadelenin kolaylaşmasından biraz da bedene daha fazla potasyum ve magnezyum görmesinden kaynaklanıyor.

Özeti şudur: Otobur olanların etobur ve hepobur olanlara oranla tansiyonla mücadele etmeleri daha kolaydır.

NOT ALIN



Karaciğer dostu 5 besin

* Limon: Antioksidan bioflavonoid, hesperidin zenginliği ve alkali gücü ile...

* Lahanagiller: Sülfür zenginlikleri, glukozinolat yükleri ile...

* Enginar: Silimarin gibi harika bir antioksidanla tıka basa dolu oluşu sayesinde...

* Zerdeçal: Antioksidan, anti-iltihap güçleriyle...

* Sarımsak: Sülfür zenginliğinin getirdiği detoks gücü ile...