Sinemaya evet mısıra hayır

Hayatınıza keyif, kalite katmak istiyorsanız “Sinemaya evet” deyin. Damarlarınızı pıhtı ve plaklarla tıkayıp, şekere, tansiyona paçanızı kaptırmak istemiyorsanız sinemalardaki “patlamış mısır rezaletine hayır!” deyin.
Sinema müthiş bir sanat. Her film bir eğlence, bir dinlence, bir eğitim küpü. Patlamış mısıra gelince... O sadece bir trans yağ, kalori ve nişasta topu. Hayatınıza keyif, kalite, anlam, ayrıcalık ve farkındalık katmak istiyorsanız “Sinemaya evet” deyin. Damarlarınızı pıhtı ve plaklarla tıkayıp, şekere, tansiyona paçanızı kaptırmak, kocaman bir göbek ve yağlı bir karaciğerle ortalarda dolaşıp, erken yaşlarda bunamak istemiyorsanız sinemalardaki “patlamış mısır rezaletine hayır!” deyin. Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve Yılmaz Erdoğan’a sadece Türk sineması için değil sağlığınız ve çocuklarınız için de destek verin...
O kutunun içinde ne var?
Sinema büfesinde elinize tutuşturulan, içi tıka basa trans yağ, şeker ve nişasta yüklü kalori bombasının enerji değerini merak ediyorsanız buyurun...
* PATLAMIŞ MISIR (50 GR) (KÜÇÜK BOY)
Kalori: 210 kal
Yağ: 8 gr (1 gr doymuş yağ)
Sodyum: 660 mg
* PATLAMIŞ MISIR (80 GR) (ORTA BOY)
Kalori: 335 kal
Yağ: 13 gr (1.6 gr doymuş yağ)
Sodyum: 1056 mg
* PATLAMIŞ MISIR (120 GR) (BÜYÜK BOY)
Kalori: 500 kal
Yağ: 19 gr (2.3 gr doymuş yağ)
Sodyum: 1584 mg
DYT. Nilüfer Bayram
Tatlılar ne sıklıkta yenmeli?
Ağzınızın tadını bozmak istemem ama “bayramdan bayrama yiyin, onda da en az ile yetinin!” desem abartmış olmam. Nedeni şu: Hayatımızı sürdürmek için gerekli olup olmadığını bir yana bırakalım, büyümek ve gelişmek için bile tatlıya ihtiyacımız yok. 2 yaşına gelene kadar aldığımız anne sütünün içinde şeker yok.
Şeker, hayatımızın ilerleyen evrelerinde sonradan alıştığımız ilave bir tat. Yaşamsal bir katkısı yok.
Aksine tahrip edici birçok önemli biyokimyasal sürecin tetikleyicisi. Kimyasal özellikleri nedeniyle kolesterolden daha tehlikeli bir damar tıkayıcısı ve bilinen en güçlü iltihap tetikleyicilerinden biri.
Şeker tüketimi arttıkça bağışıklığımız çöküyor. Aynı zamanda iflah olmaz bir insülin uyarıcısı.
Yüksek insülin seviyeleri ve insülin direnci marifetiyle belin kalınlaşıp göbeğin büyümesine, karaciğerin yağlanıp safra taşlarının oluşmasına, diyabete, obeziteye davetiye çıkarıyor.
Ayrıca belleği zayıflatıyor, kıkırdağı eritiyor, iktidarı dahi azaltıyor.
Tabii ki tatlısız bir hayat olmaz, ağız tadıdır ama zararlarını unutmayarak, “ne kadar az tüketirsek o kadar iyidir” diyoruz.
Dikkat edelim, tatlıyla damak çatlatırken damar çatlatmayalım.
Besinlerin protein gücü
◊ 100 gr balıkta 25-26 gr
◊ 100 gr pişmiş tavuk göğsünde 30 gr
◊ 100 gr kırmızı ette 23 gr
◊ 1 orta boy yumurtada 8 gr
◊ 1 su bardağı sütte 8 gr
◊ 100 gr hindi göğsünde 25-28 gr
◊ 100 gr süzme yoğurtta 10 gr
◊ 100 gr normal yoğurtta 4-5 gr
◊ 100 gr beyaz peynirde 12 gr
◊ 100 gr pişmiş yeşil mercimekte 12-15 gr
YÜKSELTİN...
◊ D vitamininizi 50’den
◊ B12 vitamininizi 500’den
◊ Demirinizi 50’den
◊ Ferritininizi 50’den
◊ Hemoglobininizi 13’ten
◊ Hematokritinizi 43’den
◊ Koenziminizi 2000’den
◊ Çinkonuzu 100’den
◊ Selenyumunuzu 100’den
◊ Magnezyumunuzu 2’den yüksek tutmaya çalışın.
İNDİRİN...
◊ Kan basıncınızı 120/80’den
◊ Nabzınızı 70’ten
◊ Açlık şekerinizi 100’den
◊ Açlık insülininizi 5’ten
◊ HbA1C’nizi 5.5’ten
◊ Bel çevrenizi (E) 100, (K) 88 cm.den
◊ LDL kolesterolünüzü 120’den
◊ Trigliseridinizi 100’den
◊ Homosisteininizi 10’dan
◊ Ürik asidinizi 5’ten
◊ İnsülin direncinizi 2.5’ten
◊ TSH’nızı 2.5’ten düşük tutmaya gayret edin.
NOT: Sağlıklı bir bedenin her bir kilo için 0.75-1 gram civarında proteine ihtiyacı vardır. Ciddi bedensel egzersiz yapanlar için üst sınır kilo başına 1.5 gramdan fazla olmamalıdır.
DYT. Nilüfer Bayram
Sinemaya evet mısıra hayır
Hayatınıza keyif, kalite katmak istiyorsanız “Sinemaya evet” deyin. Damarlarınızı pıhtı ve plaklarla tıkayıp, şekere, tansiyona paçanızı kaptırmak istemiyorsanız sinemalardaki “patlamış mısır rezaletine hayır!” deyin.
Sinema müthiş bir sanat. Her film bir eğlence, bir dinlence, bir eğitim küpü. Patlamış mısıra gelince... O sadece bir trans yağ, kalori ve nişasta topu. Hayatınıza keyif, kalite, anlam, ayrıcalık ve farkındalık katmak istiyorsanız “Sinemaya evet” deyin. Damarlarınızı pıhtı ve plaklarla tıkayıp, şekere, tansiyona paçanızı kaptırmak, kocaman bir göbek ve yağlı bir karaciğerle ortalarda dolaşıp, erken yaşlarda bunamak istemiyorsanız sinemalardaki “patlamış mısır rezaletine hayır!” deyin. Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve Yılmaz Erdoğan’a sadece Türk sineması için değil sağlığınız ve çocuklarınız için de destek verin...
O kutunun içinde ne var?
Sinema büfesinde elinize tutuşturulan, içi tıka basa trans yağ, şeker ve nişasta yüklü kalori bombasının enerji değerini merak ediyorsanız buyurun...
* PATLAMIŞ MISIR (50 GR) (KÜÇÜK BOY)
Kalori: 210 kal
Yağ: 8 gr (1 gr doymuş yağ)
Sodyum: 660 mg
* PATLAMIŞ MISIR (80 GR) (ORTA BOY)
Kalori: 335 kal
Yağ: 13 gr (1.6 gr doymuş yağ)
Sodyum: 1056 mg
* PATLAMIŞ MISIR (120 GR) (BÜYÜK BOY)
Kalori: 500 kal
Yağ: 19 gr (2.3 gr doymuş yağ)
Sodyum: 1584 mg
DYT. Nilüfer Bayram
Tatlılar ne sıklıkta yenmeli?
Ağzınızın tadını bozmak istemem ama “bayramdan bayrama yiyin, onda da en az ile yetinin!” desem abartmış olmam. Nedeni şu: Hayatımızı sürdürmek için gerekli olup olmadığını bir yana bırakalım, büyümek ve gelişmek için bile tatlıya ihtiyacımız yok. 2 yaşına gelene kadar aldığımız anne sütünün içinde şeker yok.
Şeker, hayatımızın ilerleyen evrelerinde sonradan alıştığımız ilave bir tat. Yaşamsal bir katkısı yok.
Aksine tahrip edici birçok önemli biyokimyasal sürecin tetikleyicisi. Kimyasal özellikleri nedeniyle kolesterolden daha tehlikeli bir damar tıkayıcısı ve bilinen en güçlü iltihap tetikleyicilerinden biri.
Şeker tüketimi arttıkça bağışıklığımız çöküyor. Aynı zamanda iflah olmaz bir insülin uyarıcısı.
Yüksek insülin seviyeleri ve insülin direnci marifetiyle belin kalınlaşıp göbeğin büyümesine, karaciğerin yağlanıp safra taşlarının oluşmasına, diyabete, obeziteye davetiye çıkarıyor.
Ayrıca belleği zayıflatıyor, kıkırdağı eritiyor, iktidarı dahi azaltıyor.
Tabii ki tatlısız bir hayat olmaz, ağız tadıdır ama zararlarını unutmayarak, “ne kadar az tüketirsek o kadar iyidir” diyoruz.
Dikkat edelim, tatlıyla damak çatlatırken damar çatlatmayalım.
Besinlerin protein gücü
◊ 100 gr balıkta 25-26 gr
◊ 100 gr pişmiş tavuk göğsünde 30 gr
◊ 100 gr kırmızı ette 23 gr
◊ 1 orta boy yumurtada 8 gr
◊ 1 su bardağı sütte 8 gr
◊ 100 gr hindi göğsünde 25-28 gr
◊ 100 gr süzme yoğurtta 10 gr
◊ 100 gr normal yoğurtta 4-5 gr
◊ 100 gr beyaz peynirde 12 gr
◊ 100 gr pişmiş yeşil mercimekte 12-15 gr
YÜKSELTİN...
◊ D vitamininizi 50’den
◊ B12 vitamininizi 500’den
◊ Demirinizi 50’den
◊ Ferritininizi 50’den
◊ Hemoglobininizi 13’ten
◊ Hematokritinizi 43’den
◊ Koenziminizi 2000’den
◊ Çinkonuzu 100’den
◊ Selenyumunuzu 100’den
◊ Magnezyumunuzu 2’den yüksek tutmaya çalışın.
İNDİRİN...
◊ Kan basıncınızı 120/80’den
◊ Nabzınızı 70’ten
◊ Açlık şekerinizi 100’den
◊ Açlık insülininizi 5’ten
◊ HbA1C’nizi 5.5’ten
◊ Bel çevrenizi (E) 100, (K) 88 cm.den
◊ LDL kolesterolünüzü 120’den
◊ Trigliseridinizi 100’den
◊ Homosisteininizi 10’dan
◊ Ürik asidinizi 5’ten
◊ İnsülin direncinizi 2.5’ten
◊ TSH’nızı 2.5’ten düşük tutmaya gayret edin.
NOT: Sağlıklı bir bedenin her bir kilo için 0.75-1 gram civarında proteine ihtiyacı vardır. Ciddi bedensel egzersiz yapanlar için üst sınır kilo başına 1.5 gramdan fazla olmamalıdır.
DYT. Nilüfer Bayram