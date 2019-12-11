Şekerimin normal olması yetmez mi?

Açlık insülini 20’yi geçen ama açlık kan şekeri 100 civarında, üç aylık kan şekeri ortalamasını gösteren hemoglobin A1C (HbA1C) seviyesi ise 5.9 olarak saptanan bir hastam, insülin yüksekliği konusunda uyardığımda bana başlıktaki cümle ile yanıt verdi.
O hastama “insülin yüksekliğinin büyük bir risk olduğunu, sorunun sadece kilo fazlalığı ve karaciğer yağlanması ile sınırlı kalmayabileceğini” söyleyince çok şaşırdı.
Ona “insülin seviyeleri aşırı yüksek olan pek çok kişide henüz diyabet ortaya çıkmadan yıllar önce kalp damarlarında (koroner arterler) plaklar, göz damarlarında (retinal arterler) kanamalar ve pıhtılar, böbrek damarları ve süzme sistemlerinde (glomerüller) hasarlar oluşabileceğini” anlattım.
Bu bilgi çok önemli. Zira çoğumuz kan şekerimiz 110 barajını geçene ve doktorlar “Tip 2 diyabet” hastası olduğumuz haberini bize verene kadar ne insülin fazlalığını ne de insülin direncini ciddiye alıyoruz. Problemi sadece “göbekli olmak” ile sınırlı sanıyoruz.
Lütfen sizin de aklınızda olsun:
Kan şekeri artışı da, zamanla gelişen trigliserit, kolesterol ve ürik asit yükselişi de sebep değil sonuçtur.
Sebep “insülin fazlalığı” yani “ hiperinsülinemi” ve onun neticesinde gelişen “insülin direnci” meselesidir.
Problem bu iki aşamada çözülmez de süreç “gizli şeker” veya “Tip 2 diyabet” aşamasına kadar ilerlerse damar hasarı çoktan başlamış demektir.
Etkin bir ev ve ofis egzersizi: Çömelme
Çömelme egzersizi,
◊ Büyük kas gruplarınızın çoğunu çalıştırır: Kalça, bacak ve sırt kaslarınızı aktifleştirir.
◊ En etkili güçlendirme egzersizlerinden biri kabul edilir.
◊ Dengeyi garantiye almanın ve düşmelere engel olmanın garantisidir.
◊ Size ciddi ölçüde kalori harcatır, kilo dengesine yardımcıdır.
◊ Harika bir dolaşım desteğidir.
◊ Kas ve kemik erimelerinin ilacı gibidir.
Etkin bir çömelme egzersizi için
◊ Kollarınızı göğüs hizasında bağlayın.
◊ Ayakta dururken üst bacaklarınız yere paralel gelene kadar gövdenizi alçaltın.
◊ Sonra tekrar ayakta düz duruma geçin.
◊ Aynı hareketi 20-25 defa tekrarlayın.
◊ Geliştirdikçe güçlendikçe tekrar sayısını artırın.
Erkekler ve bazı gerçekler
1- En sık görüleni prostat kanseri değildir
Akciğer kanseri hem kadınları hem de erkekleri en çok öldüren kanserdir. Prostat kanseri erkekler için ikinci sıradadır. Amerikan Kanser Derneği’ne göre her 36 erkekten 1’i prostat kanserinden hayatını kaybedecektir.
2- Erkekler de meme kanserine yakalanabilir
Her 1000 erkekten 1’i meme kanserine yakalanmaktadır. İleri yaşın yanında diğer risk faktörleri; ailede meme kanserine yakalananların olması, yüksek östrojen yaratan genetik durumlar, kronik karaciğer hastalıkları, alkol bağımlılığı ve obezitedir.
3- Tıraş oldukça sakallarınız daha sert çıkmaz
Kıl foliküllerinin boyutu ve şekli, kılların kalınlığı ve tipini belirler. Genelde kalın ve sert veya küçük ve incedir. Kıllar daha sert görünebilirler, ancak tıraş olmak folikülün yapısını değiştirmez. Yani sık tıraş olmak sakalın daha sert olmasına neden olmaz.
4- Saç kurutma makinesi kullanmak kelliğe yol açmaz
Şapka takmanın veya saç kurutma makinesi kullanmanın kellik yaptığına dair bir kanıt bulunmamaktadır. Erkek tipi saç dökülmesi, saç foliküllerinin giderek küçülerek kısa ve daha ince saçlara, sonunda da saçsızlığa yol açması ile meydana gelir.
5- “Egzersiz sırasında ağrı hissetmezseniz faydasızdır” görüşü yanlıştır
Egzersiz sırasında ağrı hissetmenin bir faydası yoktur. Ayrıca ağrı hissedene kadar egzersiz yapmak veya ağrı hissettikten sonra yapmaya devam etmek, sakatlanmanıza veya kendinizi yaralamanıza bile sebep olabilir.
6- Hormon seviyeniz cinsel performansınızın aynası değildir
Testosteron seviyesi 18 yaşında doruk noktaya ulaşır. Ama hormon seviyeleri her zaman cinsel performans seviyesiyle örtüşmez.
7- Erkekler de osteoporoz (kemik erimesi) olabilirler
Erkeklerde osteoporozun daha az görülmesinin nedeni kemiklerinin daha fazla olması ve menopoza girmemeleridir. Ancak bazı erkekler, osteoporoza yakalanma açısından risk altındadır.
Osteoporoz için risk faktörleri ileri yaş, testosteron seviyelerinin azalması, alkol kullanımı, sigara kullanımı ve hareketsizliktir.
8- Dar iç çamaşırı giymek spermlere zarar vermez
Uzun süre yüksek sıcaklıkta kalmanın sperm sayısını etkileyebileceği veya dar iç çamaşırı giymenin sperm sayısını azalttığı kanıtlanmamıştır.
Şekerimin normal olması yetmez mi?
Açlık insülini 20’yi geçen ama açlık kan şekeri 100 civarında, üç aylık kan şekeri ortalamasını gösteren hemoglobin A1C (HbA1C) seviyesi ise 5.9 olarak saptanan bir hastam, insülin yüksekliği konusunda uyardığımda bana başlıktaki cümle ile yanıt verdi.
O hastama “insülin yüksekliğinin büyük bir risk olduğunu, sorunun sadece kilo fazlalığı ve karaciğer yağlanması ile sınırlı kalmayabileceğini” söyleyince çok şaşırdı.
Ona “insülin seviyeleri aşırı yüksek olan pek çok kişide henüz diyabet ortaya çıkmadan yıllar önce kalp damarlarında (koroner arterler) plaklar, göz damarlarında (retinal arterler) kanamalar ve pıhtılar, böbrek damarları ve süzme sistemlerinde (glomerüller) hasarlar oluşabileceğini” anlattım.
Bu bilgi çok önemli. Zira çoğumuz kan şekerimiz 110 barajını geçene ve doktorlar “Tip 2 diyabet” hastası olduğumuz haberini bize verene kadar ne insülin fazlalığını ne de insülin direncini ciddiye alıyoruz. Problemi sadece “göbekli olmak” ile sınırlı sanıyoruz.
Lütfen sizin de aklınızda olsun:
Kan şekeri artışı da, zamanla gelişen trigliserit, kolesterol ve ürik asit yükselişi de sebep değil sonuçtur.
Sebep “insülin fazlalığı” yani “ hiperinsülinemi” ve onun neticesinde gelişen “insülin direnci” meselesidir.
Problem bu iki aşamada çözülmez de süreç “gizli şeker” veya “Tip 2 diyabet” aşamasına kadar ilerlerse damar hasarı çoktan başlamış demektir.
Etkin bir ev ve ofis egzersizi: Çömelme
Çömelme egzersizi,
◊ Büyük kas gruplarınızın çoğunu çalıştırır: Kalça, bacak ve sırt kaslarınızı aktifleştirir.
◊ En etkili güçlendirme egzersizlerinden biri kabul edilir.
◊ Dengeyi garantiye almanın ve düşmelere engel olmanın garantisidir.
◊ Size ciddi ölçüde kalori harcatır, kilo dengesine yardımcıdır.
◊ Harika bir dolaşım desteğidir.
◊ Kas ve kemik erimelerinin ilacı gibidir.
Etkin bir çömelme egzersizi için
◊ Kollarınızı göğüs hizasında bağlayın.
◊ Ayakta dururken üst bacaklarınız yere paralel gelene kadar gövdenizi alçaltın.
◊ Sonra tekrar ayakta düz duruma geçin.
◊ Aynı hareketi 20-25 defa tekrarlayın.
◊ Geliştirdikçe güçlendikçe tekrar sayısını artırın.
Erkekler ve bazı gerçekler
1- En sık görüleni prostat kanseri değildir
Akciğer kanseri hem kadınları hem de erkekleri en çok öldüren kanserdir. Prostat kanseri erkekler için ikinci sıradadır. Amerikan Kanser Derneği’ne göre her 36 erkekten 1’i prostat kanserinden hayatını kaybedecektir.
2- Erkekler de meme kanserine yakalanabilir
Her 1000 erkekten 1’i meme kanserine yakalanmaktadır. İleri yaşın yanında diğer risk faktörleri; ailede meme kanserine yakalananların olması, yüksek östrojen yaratan genetik durumlar, kronik karaciğer hastalıkları, alkol bağımlılığı ve obezitedir.
3- Tıraş oldukça sakallarınız daha sert çıkmaz
Kıl foliküllerinin boyutu ve şekli, kılların kalınlığı ve tipini belirler. Genelde kalın ve sert veya küçük ve incedir. Kıllar daha sert görünebilirler, ancak tıraş olmak folikülün yapısını değiştirmez. Yani sık tıraş olmak sakalın daha sert olmasına neden olmaz.
4- Saç kurutma makinesi kullanmak kelliğe yol açmaz
Şapka takmanın veya saç kurutma makinesi kullanmanın kellik yaptığına dair bir kanıt bulunmamaktadır. Erkek tipi saç dökülmesi, saç foliküllerinin giderek küçülerek kısa ve daha ince saçlara, sonunda da saçsızlığa yol açması ile meydana gelir.
5- “Egzersiz sırasında ağrı hissetmezseniz faydasızdır” görüşü yanlıştır
Egzersiz sırasında ağrı hissetmenin bir faydası yoktur. Ayrıca ağrı hissedene kadar egzersiz yapmak veya ağrı hissettikten sonra yapmaya devam etmek, sakatlanmanıza veya kendinizi yaralamanıza bile sebep olabilir.
6- Hormon seviyeniz cinsel performansınızın aynası değildir
Testosteron seviyesi 18 yaşında doruk noktaya ulaşır. Ama hormon seviyeleri her zaman cinsel performans seviyesiyle örtüşmez.
7- Erkekler de osteoporoz (kemik erimesi) olabilirler
Erkeklerde osteoporozun daha az görülmesinin nedeni kemiklerinin daha fazla olması ve menopoza girmemeleridir. Ancak bazı erkekler, osteoporoza yakalanma açısından risk altındadır.
Osteoporoz için risk faktörleri ileri yaş, testosteron seviyelerinin azalması, alkol kullanımı, sigara kullanımı ve hareketsizliktir.
8- Dar iç çamaşırı giymek spermlere zarar vermez
Uzun süre yüksek sıcaklıkta kalmanın sperm sayısını etkileyebileceği veya dar iç çamaşırı giymenin sperm sayısını azalttığı kanıtlanmamıştır.