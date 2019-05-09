Sahurda ne yenecek?

Sahursuz oruç, sağlıksız oruçtur. Sahursuz ramazan, sorunlu ramazandır. Sahurda doğru beslenmek ise dingin, mutlu, keyifli bir orucun vazgeçilmez anahtarıdır. Besleyici ve lezzetli sahur seçenekleri için sözü kliniğimizin beslenme bölümü başkanı Dyt. Nilüfer Bayram’a bırakıyoruz...
Sahur yıldızı besinler
Yanda verdiğimiz tok tutan besleyici lezzetlerle sizlere sahur örnekleri hazırladık.
◊ Yumurta
◊ Yoğurt
◊ Peynir
◊ Bakliyat
◊ Çorbalar
◊ Kuruyemişler
◊ Ayran
◊ Kefir
◊ Meyveler
◊ Tam tahıllı ekşi mayalı ekmek
Sağlıklı sahur seçenekleri
· Menemen
· 1 çay bardağı lor peyniri
· 2-3 bütün ceviz
· Tam buğday ekşi mayalı ekmek
· Söğüş sebzeler (domates, salatalık, biber)
· Maydanozlu peynirli omlet
· Tam buğday ekşi mayalı ekmek
· 1 su bardağı kefir
· 1 porsiyon meyve
· 1-2 adet haşlanmış yumurta
· Tam buğday ekşi mayalı ekmek ile tost
· 1 su bardağı ayran
· Söğüş sebzeler (domates, salatalık, biber
· Salata üzerine haşlanmış 6 çorba kaşığı yeşil mercimek
· 1 çay bardağı lor peyniri
· 2-3 bütün ceviz
· 1 porsiyon meyve
· 1-2 kepçe tarhana çorbası
· 1 su bardağı yoğurt
· 1-2 dilim dil peyniri
· 10-12 adet badem
HDL neden önemli?
İyi ya da faydalı kolesterol olarak bilinen HDL gerçekten de iyi ve faydalı mı? Kötü kolesterol LDL’si yüksek olan birinde iyi kolesterol HDL’nin de yüksek olması bizi gerçekten de rahatlatmalı mı? Önce şunu bilelim: HDL de LDL de kolesterolün kendisi değil, kolesterol taşıyıcısı kamyonlar ya da konteynerler. Damarlarınızı İstanbul Boğazı gibi düşünün. Boğazdan geçen gemilerin taşıdığı LDL konteynerleri damarlarınıza yani boğaza zararlı, HDL konteynerleri ise faydalı sayıları yükler.
Metabolik süreçler zorunlu olarak sulu kanda yağlı kolesterolü taşıyabilmek için böyle bir “paketleme” sistemi oluşturmuş. HDL damar duvarında ve/veya dokularda biriken kolesterol çöpünü toplayıp karaciğerinize yeniden taşıyan çöp kamyonları gibi çalışıyor.
Bu sayede oksitlenerek damar duvarına zarar veren oradaki iltihabi süreçleri tetikleyip plak-pıhtı oluşumunu tetikleyebilen “okside LDL” parçacıklarını adeta “paketleyip” karaciğere taşıyarak temizleyen bu sistem çok önemli. Eğer HDL’niz ve ApoA1 seviyeniz yüksekse temizlik işleri örgütünüzün oldukça güçlü olduğunu düşünebilirsiniz.
Probiyotik kullanacaksanız...
◊ Kısa süreli ve düşük dozlu kullanım maalesef istenen yararı sağlayamıyor. Ağız yoluyla alındıklarında bağırsakların çoğu zaten ulaşamıyor. Ulaşanlar da en çok 2-3 hafta yaşayabiliyor. Kullanımı sürdürmek en az 2-3 ay devamlı kılmak lazım. Bu onların yerleştikleri yeni biyolojik ortama alışmaları, ev bark edinmeleri, iş-güç sahibi olmaları için zorunlu olarak ihtiyaç duydukları bir zaman dilimi.
◊ Probiyotik desteklerin etkisini güçlendirmek için prebiyotik besinleri daha çok ve sık tüketmek de mühim bir ayrıntı. Prebiyotikler, probiyotikler için adeta “yem” işlevi gören özel doğal moleküller.
İnülin ve oligafruktoz en iyi bilinen prebiyotik doğal besinler. Daha çok probiyotik kazanmak için daha sık ve bol pırasa, bamya, soğan, sarımsak, kuşkonmaz, yerelması, yarı olgun muz, elma yemelisiniz. Daha sık ve bol lahana, karnabahar tüketmelisiniz.
Sahurda ne yenecek?
Sahursuz oruç, sağlıksız oruçtur. Sahursuz ramazan, sorunlu ramazandır. Sahurda doğru beslenmek ise dingin, mutlu, keyifli bir orucun vazgeçilmez anahtarıdır. Besleyici ve lezzetli sahur seçenekleri için sözü kliniğimizin beslenme bölümü başkanı Dyt. Nilüfer Bayram’a bırakıyoruz...
Sahur yıldızı besinler
Yanda verdiğimiz tok tutan besleyici lezzetlerle sizlere sahur örnekleri hazırladık.
◊ Yumurta
◊ Yoğurt
◊ Peynir
◊ Bakliyat
◊ Çorbalar
◊ Kuruyemişler
◊ Ayran
◊ Kefir
◊ Meyveler
◊ Tam tahıllı ekşi mayalı ekmek
Sağlıklı sahur seçenekleri
· Menemen
· 1 çay bardağı lor peyniri
· 2-3 bütün ceviz
· Tam buğday ekşi mayalı ekmek
· Söğüş sebzeler (domates, salatalık, biber)
· Maydanozlu peynirli omlet
· Tam buğday ekşi mayalı ekmek
· 1 su bardağı kefir
· 1 porsiyon meyve
· 1-2 adet haşlanmış yumurta
· Tam buğday ekşi mayalı ekmek ile tost
· 1 su bardağı ayran
· Söğüş sebzeler (domates, salatalık, biber
· Salata üzerine haşlanmış 6 çorba kaşığı yeşil mercimek
· 1 çay bardağı lor peyniri
· 2-3 bütün ceviz
· 1 porsiyon meyve
· 1-2 kepçe tarhana çorbası
· 1 su bardağı yoğurt
· 1-2 dilim dil peyniri
· 10-12 adet badem
HDL neden önemli?
İyi ya da faydalı kolesterol olarak bilinen HDL gerçekten de iyi ve faydalı mı? Kötü kolesterol LDL’si yüksek olan birinde iyi kolesterol HDL’nin de yüksek olması bizi gerçekten de rahatlatmalı mı? Önce şunu bilelim: HDL de LDL de kolesterolün kendisi değil, kolesterol taşıyıcısı kamyonlar ya da konteynerler. Damarlarınızı İstanbul Boğazı gibi düşünün. Boğazdan geçen gemilerin taşıdığı LDL konteynerleri damarlarınıza yani boğaza zararlı, HDL konteynerleri ise faydalı sayıları yükler.
Metabolik süreçler zorunlu olarak sulu kanda yağlı kolesterolü taşıyabilmek için böyle bir “paketleme” sistemi oluşturmuş. HDL damar duvarında ve/veya dokularda biriken kolesterol çöpünü toplayıp karaciğerinize yeniden taşıyan çöp kamyonları gibi çalışıyor.
Bu sayede oksitlenerek damar duvarına zarar veren oradaki iltihabi süreçleri tetikleyip plak-pıhtı oluşumunu tetikleyebilen “okside LDL” parçacıklarını adeta “paketleyip” karaciğere taşıyarak temizleyen bu sistem çok önemli. Eğer HDL’niz ve ApoA1 seviyeniz yüksekse temizlik işleri örgütünüzün oldukça güçlü olduğunu düşünebilirsiniz.
Probiyotik kullanacaksanız...
◊ Kısa süreli ve düşük dozlu kullanım maalesef istenen yararı sağlayamıyor. Ağız yoluyla alındıklarında bağırsakların çoğu zaten ulaşamıyor. Ulaşanlar da en çok 2-3 hafta yaşayabiliyor. Kullanımı sürdürmek en az 2-3 ay devamlı kılmak lazım. Bu onların yerleştikleri yeni biyolojik ortama alışmaları, ev bark edinmeleri, iş-güç sahibi olmaları için zorunlu olarak ihtiyaç duydukları bir zaman dilimi.
◊ Probiyotik desteklerin etkisini güçlendirmek için prebiyotik besinleri daha çok ve sık tüketmek de mühim bir ayrıntı. Prebiyotikler, probiyotikler için adeta “yem” işlevi gören özel doğal moleküller.
İnülin ve oligafruktoz en iyi bilinen prebiyotik doğal besinler. Daha çok probiyotik kazanmak için daha sık ve bol pırasa, bamya, soğan, sarımsak, kuşkonmaz, yerelması, yarı olgun muz, elma yemelisiniz. Daha sık ve bol lahana, karnabahar tüketmelisiniz.