GÖZÜNÜZ AYDIN: Alzheimer aşısı geliyor.
HARİKA GELİŞME: Kanser immunoterapisi ümit veriyor.
ÖNEMLİ: Takviye devri bitiyor. Sorun çözen doğal ürünler (tıbbi besinler) geliyor.
İYİ HABER: Kas erimesine de çözüm var: Kolajen!
SEVİNEBİLİRİZ: Biyoteknolojik çözümler umut vaat ediyor.
MÜTHİŞ: Analitik yaklaşım tıbba da giriyor: Fonksiyonel tıp.
GÜZEL GELİŞME: Mitokondri bazlı yaklaşımlarda iyi gelişmeler var.
HAZIR OLUN: Giyilebilir teknolojiler erken teşhisi kolaylaştırıyor.
ŞAŞIRACAKSINIZ: Biohacking devreye giriyor.
MÜHİM BİR YENİLİK: Epigenetik yaklaşımlarda gelişmeler var.
ŞAŞIRMAYIN: Mutfaklar eczane gibi olacak.
SEVİNDİRİCİ: Diyabete, hipertansiyona, damar sertliğine ilaçsız çözüm: Life Style Medicine.
SIRLARDAN BİRİ DAHA ÇÖZÜLDÜ: İki öğün beslenenler daha şanslı.
AKLINIZDA OLSUN: Sahte detokslar bitiyor, detoksta da bilimsel ve fonksiyonel çözümler geliyor.
YILIN TAKVİYE TRENDLERİ
Minerallerde: Magnezyum, selenyum ve çinko yine popüler.
Vitaminlerde: Gamma tokoferol, benfotiyamin geliyor.
Antioksidanlarda: Glutatyon, R form Alfa Lipoik Asit, Ubiquinol bu yıl da gözde.
Dermokozmetiklerde: Kolajenler, hyaluronik asit ile ferulik asid var.
Bağışıklık güçlendiricilerde: Probiyotikler ve N Asetil sistein öne çıkıyor.
İLERİ YAŞLARDA GÜVENLİ UYKU İÇİN
1) Başucunuzda kolayca ulaşıp açabileceğiniz bir lambanız olsun.
2) Banyolar ve koridorlarda yolunuzu aydınlatan loş ışıklar veya hareket sensörlü ışıklar bulunsun.
3) Takılma ve tökezlemeyi engellemek için banyoya giden yoldaki engelleri ve halıları kaldırın.
4) Yatağınızın yanında acil numaraların hızlı aramada kayıtlı olduğu bir telefon bulundurun.
ŞU SORUNLAR DAHA SIK KONUŞULACAK
İnsülin direnci.
Nöropatiler.
Fibromiyalji.
Otoimmun hastalıklar.
Disbiyozis ve sibo.
Karaciğer yağlanması.
Tendon ve eklem sorunları.
Kas erimesi.
Sisli beyin.
Uyku problemleri.
Yorgunluk.
Sağlıkta 2020
GÖZÜNÜZ AYDIN: Alzheimer aşısı geliyor.
HARİKA GELİŞME: Kanser immunoterapisi ümit veriyor.
ÖNEMLİ: Takviye devri bitiyor. Sorun çözen doğal ürünler (tıbbi besinler) geliyor.
İYİ HABER: Kas erimesine de çözüm var: Kolajen!
SEVİNEBİLİRİZ: Biyoteknolojik çözümler umut vaat ediyor.
MÜTHİŞ: Analitik yaklaşım tıbba da giriyor: Fonksiyonel tıp.
GÜZEL GELİŞME: Mitokondri bazlı yaklaşımlarda iyi gelişmeler var.
HAZIR OLUN: Giyilebilir teknolojiler erken teşhisi kolaylaştırıyor.
ŞAŞIRACAKSINIZ: Biohacking devreye giriyor.
MÜHİM BİR YENİLİK: Epigenetik yaklaşımlarda gelişmeler var.
ŞAŞIRMAYIN: Mutfaklar eczane gibi olacak.
SEVİNDİRİCİ: Diyabete, hipertansiyona, damar sertliğine ilaçsız çözüm: Life Style Medicine.
SIRLARDAN BİRİ DAHA ÇÖZÜLDÜ: İki öğün beslenenler daha şanslı.
AKLINIZDA OLSUN: Sahte detokslar bitiyor, detoksta da bilimsel ve fonksiyonel çözümler geliyor.
YILIN TAKVİYE TRENDLERİ
Minerallerde: Magnezyum, selenyum ve çinko yine popüler.
Vitaminlerde: Gamma tokoferol, benfotiyamin geliyor.
Antioksidanlarda: Glutatyon, R form Alfa Lipoik Asit, Ubiquinol bu yıl da gözde.
Dermokozmetiklerde: Kolajenler, hyaluronik asit ile ferulik asid var.
Bağışıklık güçlendiricilerde: Probiyotikler ve N Asetil sistein öne çıkıyor.
İLERİ YAŞLARDA GÜVENLİ UYKU İÇİN
1) Başucunuzda kolayca ulaşıp açabileceğiniz bir lambanız olsun.
2) Banyolar ve koridorlarda yolunuzu aydınlatan loş ışıklar veya hareket sensörlü ışıklar bulunsun.
3) Takılma ve tökezlemeyi engellemek için banyoya giden yoldaki engelleri ve halıları kaldırın.
4) Yatağınızın yanında acil numaraların hızlı aramada kayıtlı olduğu bir telefon bulundurun.
ŞU SORUNLAR DAHA SIK KONUŞULACAK
İnsülin direnci.
Nöropatiler.
Fibromiyalji.
Otoimmun hastalıklar.
Disbiyozis ve sibo.
Karaciğer yağlanması.
Tendon ve eklem sorunları.
Kas erimesi.
Sisli beyin.
Uyku problemleri.
Yorgunluk.