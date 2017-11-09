Pioppi’nin sırrı ne?

Sağlıklı ve uzun ömürlü yaşlıların sayıca daha fazla olduğu bazı “uzun ömür ve sağlıklı yaşam beldeleri” var. Japonya’da Okinawa Adası, İtalya’da Sardunya Adası, Pakistan’da Hunza Vadisi bunların iyi bilinen örnekleri.

Bunlara bir yenisi daha eklendi: Pioppi.

Pioppi küçük, sakin, keyifli, genetiği ile oynanmamış tarihi bir İtalyan kasabası. Yeşil ile mavinin dans ettiği harika tertemiz bir yerleşim birimi. Yerellik, yerel ve geleneksel yaşama saygı ve bu hayata uygun yeme içme alışkanlıkları ile Akdeniz usulü dostluk, arkadaşlık, komşuluk ilişkilerinin yoğun olduğu son derece keyifli, huzurlu bir Akdeniz beldesi.

Bu hoş beldede yaşayan şanslıların yaşam süreleri ise dikkat çekecek kadar uzun.

Üstelik yaşlı Pioppililerde yaşlanmaya bağlı sağlık sorunları da (bunama, felç, kalp krizi, romatizma) pek görülmüyor.

Peki hemen her Pioppili uzun ve sağlıklı yaşam şansı buluyor?

Pioppi’de neler oluyor diye küçük bir araştırma yapınca mesele kolayca anlaşılıyor.

Pioppililerin şansı yaşam tarzlarında ve o güzel, temiz, hoş, geleneksel tabiatla iç içe olmayı sürdüren kasabanın suyunda, havasında ve geleneksel mirasında yatıyor.

Pioppi’de ne var?

◊ Huzur dolu, gamdan ve kederden uzak, keyifli, sakin bir hayat

◊ Temiz, mis gibi bir hava, tertemiz bir su ve harika bir deniz

◊ Güzel bir uyku

◊ Harika bir dostluk ve komşuluk ortamı

◊ Akdeniz usulü beslenme ve bol bol yürüyüş imkanı





Bir tatlı huzur, esası budur!

Ben bu beş sırrın (!) içinde en mühiminin “HUZUR!” olduğuna eminim. Ayrıca “Pioppililer elma sirkesi kullandıkları için uzun yaşıyor” diyenlere de bakıp içimden, belli etmeden gülüyorum.

Sağlıklı ve uzun bir ömür meselesini sadece yeme-içme tercihleri ile örtüştürenlere de “Allah kolaylık versin” diyorum.

Yiyip içtiklerimiz tabii ki önemli ama diğerlerini de sakın pas geçmeyin. Zira Okinawalının Sardunyalıya, Sardunyalının Hunzalı köylülere göre yiyip içtikleri çok farklı şeyler. Ama uzun ömür beldelerinin hepsinde tek bir ortak özellik var: Huzurlu bir ömür. Stresten uzak, gamsız, kasvetsiz bir yaşam...





Pioppi usulü 1 haftalık menü

Pazartesi

Kahvaltı: Peynir, domates, salatalık, yeşil otlar ve yumurta

Öğle: Mantarlı omlet, Hindistan cevizli kahve

Öğle arası: Balık ya da istiridye. Çilekli tam yağlı yoğurt. Bir avuç fındık ve üstüne tarçınlı bir çay

Akşam: Ispanaklı veya avokado dilimli biftek. 2 kare bitter çikolata, bir bardak çay





Salı

Kahvaltı: Tereyağında yumurta ve bol taze sebze, 5 adet ceviz

Öğle: Kızarmış domates ve hellim, tavuk suyuna sebze çorbası, yağlı bir balık

Akşam: Sebzelerle birlikte ızgara somon, iki kare bitter çikolata ve bir bardak demli çay

Çarşamba

Kahvaltı: Yulaflı yoğurt lapası, 10 adet badem ya da ceviz, bol yeşillik

Öğle: Tam yağlı Hindistan cevizli ve çilekli yoğurt, bir avuç fındık, tarçın, zerdeçal ile üzüm çekirdeği tozu eklenmiş çeyrek su bardağı kadar tam yağlı yoğurt

Akşam: Salata, sebze ızgara ve yoğurt.





Perşembe

Kahvaltı: 2 ya da 3 yumurta veya ızgara hellim peyniri, avokado salatası

Öğle: Kefir, zerdeçal, tarçınlı bir çay ya da bir smoothie. Bir tutam tarçın, zerdeçal ve nane eklenmiş sızma zeytinyağlı bir Akdeniz salatası

Akşam: Sızma zeytinyağı ile yapılmış tavuk suyu çorbası, salata ve çay.

Cuma

Kahvaltı: Tereyağında pastırmalı yumurta, avokado, Hindistan cevizli kahve

Öğle: Balık çorbası, salata, ceviz ya da badem

Akşam: Düşük

kalorili bir bol sebzeli peynirli pizza, bir bardak dağ çayı.

Cumartesi

Kahvaltı: Fındık ezmeli omlet, çilek ve tarçın eklenmiş 1 bardak tam yağlı yoğurt

Öğle: Akdeniz salatası, ceviz, badem ya da fındık

Akşam: Domates çorbası. Izgara tavuk, salata ve siyah çay.

Pazar

Kahvaltı: Bol sebzeli, peynirli bir omlet. Domates, salatalık, yeşil biber ve çay.

Öğle: Kefirli ve bol cevizli bir içecek, salata, sebze yemeği.

Akşam: Izgara alabalık, salata (fındık, mısır, fasulye taneleri eklenmiş)

◊ Dyt. Yasemin BECEREN

İki etkili iyi yaşlanma tüyosu

◊ Damar ve beyin yaşlanmanızı yavaşlatmak istiyorsanız olabildiğince renkli sebze ve meyveler yiyip içmeye gayret edin. Kalbinizi düşünüyorsanız kırmızıları (likopen zengini domates), beyninizi düşünüyorsanız da morları (mor lahana, mor havuç, pancar, karadut, mürdüm eriği) tercih edin. Kırmızılarda likopen, mor-siyahlarda antosiyaninler var. Özellikle antosiyaninlerin belleğe en çok destek veren antioksidanlar olduğunu iyi biliyoruz.

◊ Yaşlanmada genetik mirasın etkisi zannettiğiniz kadar fazla değil. Bu nedenle ne “benim annem babam 90 yıl yaşadı” deyip o mirasa güvenin, ne de “bizim ailede 60 yaşı geçen zor bulunur” deyin. Genetik mirasın toplam yaşlanmadaki payı yüzde 30’ları geçmiyor, konu “beyin ve bellek yaşlanması” olduğunda yüzde 25 ile sınırlı kalıyor. Zaten bu nedenle de yemesine, içmesine, aktivitesine, egzersiz seviyesine, stres yönetimine dikkat edenler daha keyifli bir yaşlılık sürebiliyor.





Yaşlanma ile kavga etmeyin!

İyimserlik bize sadece gençlik ve orta yaşlılıkta lazım olan bir duygusal ritüel değil, yaşlılıkta da mühim bir konu. Ayrıca mükemmel de bir alışkanlık.

Şu kesin: Yaşları ne olursa olsun iyimserler daha mutlu ve huzurlu. Daha iyi yaşlanıyor, yaşlılığa bağlı hastalıklara, uyku sorunları, depresyon gibi ruhsal problemlere de paçalarını daha az kaptırıyorlar.

Yaşlılıkla iyimserlik arasındaki ilişkinin önemli bir ayrıntısı da şu: “Yaşlanma ile kavga etmek” yerine “yaşlılığı olduğu gibi kabul eden” yani ona iyi ve güzel anlamlar yükleyip “yaşlanmaya da iyimser bakabilen”ler beklenenden daha uzun ömürlü ve sağlıklı.

Bir araştırmada da bu bilgi net ve açık olarak teyit edilmiş, “yaşlanma hakkında olumlu tutum sergileyip bu tutumu sürdürebilenlerin beklenenden daha uzun yaşadıkları” net ve açık olarak gösterilmiş.



