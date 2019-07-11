Pancar suyu yorgunluğu nasıl önlüyor?

Pancar kökü, nitrat bakımından en zengin besinlerden biri. Günün yorgunluğundan daha kolay kurtulmak ve damarların yaşlanma hızını azaltmak için iyi bir seçenek.
Eğer fiziksel performansınızı biraz daha artırmak istiyorsanız, bedeninize daha fazla “nitrat” kazandırmaya bakın.
Bunu da hapla çöple değil, nitrat zengini yeşil sebzeler ile, öncelikle de pancar köküyle başarmaya çalışın.
Pancar kökü nitrat bakımından en zengin besinlerden biri.
Besinlerle kazandığımız nitrat bileşikleri ise bedenimizde nitrik okside indirgeniyor.
Nitrik oksit, mucizevi bir molekül. Kas kasılmalarını düzenlemeden kalsiyum dengesini planlamaya, kan akımını artırmadan mitokondriyal fonksiyonları güçlendirmeye pek çok alanda inanılmaz işler başarıyor.
Eğer egzersiz performansınızı artırmak, dahası günün yorgunluğundan daha kolay kurtulmak ve damarlarınızın yaşlanma hızını bir nebze olsun azaltmak istiyorsanız pancar suyu veya pancar salatası sizin için de iyi bir seçenek olabilir.
Tartılar da yalan söyler
Bilelim ki sadece şarkılar değil (!) bazen tartılar da yalan söyler. Nedeni şu: Tartı cihazları kalça, basen ve bacakta biriken 3-5 kilo yağı önemser, göbekte depolanan iltihap üreticisi, diyabet, tansiyon, kalp krizi, felç, Alzheimer ve hatta kansere davetiye yağları görmezden gelir.
Oysa yağ artışının metabolik, hormonal ve de yaşamsal sonuçlarını basen ve kalça değil; göbek yağları belirler.
Lütfen göbek çevrenizi dikkatle izleyin. Kadınsanız 88, erkekseniz 100 cm’i aşmasına asla ve asla müsaade etmeyin.
Unutmayın: Göbekte biriken yağlar sadece kozmetik, yalnızca mekanik değil; yaşamsal bir sorundur. Sorunu çözmenin yolu; adım sayısını artırıp lokma sayısını azaltmak, şekere, una, alkole uzak durup günde iki öğünle beslenmektir.
Patlamış mısır sağlıklı mı?
Yanıtım net: Mısır nişasta zengini. Nişasta demek, çoklu ve de örtülü yani gizli şeker demek. Ağızda ve bağırsakta amilaz enzimi ile parçalanan nişasta anında şekere dönüyor. Bu durumda patlamış mısıra yumulmak (!) toz şekeri avuçla yemekle aynı anlama geliyor. Bu nedenle karar da sizin. Kararında bırakmak da...
Bellek için 5 mühim öneri
Bellek gücü bize her yaşta, en çok da 50’li yaşları izleyen, ikinci hayat yolculuğunda lazım. Bu işi başarmanın yolu bir değil birçok! Yapılacak işler, yerine konacak eksikliklerin listesi bir hayli uzun.
Gelin biz yine de ilk beşini yeniden hatırlayalım: 50’nin üstünde D vitamini, 50’nin üstünde demir, 500’ün üstünde B12, 2’den düşük insülin direnci ve beslenme sistemine daha çok antosiyanin yani mor, siyah, kırmızı sebze ile meyve ilavesi...
Glutatyon zamanı
Glutatyon mucizevi bir molekül. Paslanma, iltihaplanma ve yaşlanma önleyicilerin en etkilisi. Mükemmel bir detoks işçisi. Harika bir toksin temizleyicisi. Üstelik cilde de müthiş faydaları var.
Peki bedenimizde daha çok glutatyon depolamamız mümkün mü? Evet! Nasıl mı? Beslenmede daha dikkatli, daha bilinçli olmak yeterli. Takviyesi var mı? Var. Dil altı tabletleri ve ampulleri. Bize göre de damar yolu ile uygulananları en etkilisi...
Mitokondri zehirlerinde ilk 10
◊ Hareketsizlik
◊ Aşırı şeker ve unlu gıdalar
◊ Trans yağlar
◊ Cıva, kurşun gibi ağır metaller
◊ Alkol
◊ Kolesterol hapları
(statinler)
◊ Ağrı kesici parasetamol
◊ Toksik
kimyasallar
◊ Ciprofloxasin ve benzeri Kinolon içeren antibiyotikler
◊ Metformin hapları
Mitokondri dostlarında ilk 10
◊ Düzenli egzersiz
◊ Glutatyon
◊ Katalaz
◊ Peroksidaz
◊ C vitamini
◊ Alfa lipoik asit
◊ Selenyum
◊ N-asetil sistein
◊ Metil folat
◊ Silimarin
Pancar suyu yorgunluğu nasıl önlüyor?
Pancar kökü, nitrat bakımından en zengin besinlerden biri. Günün yorgunluğundan daha kolay kurtulmak ve damarların yaşlanma hızını azaltmak için iyi bir seçenek.
Eğer fiziksel performansınızı biraz daha artırmak istiyorsanız, bedeninize daha fazla “nitrat” kazandırmaya bakın.
Bunu da hapla çöple değil, nitrat zengini yeşil sebzeler ile, öncelikle de pancar köküyle başarmaya çalışın.
Pancar kökü nitrat bakımından en zengin besinlerden biri.
Besinlerle kazandığımız nitrat bileşikleri ise bedenimizde nitrik okside indirgeniyor.
Nitrik oksit, mucizevi bir molekül. Kas kasılmalarını düzenlemeden kalsiyum dengesini planlamaya, kan akımını artırmadan mitokondriyal fonksiyonları güçlendirmeye pek çok alanda inanılmaz işler başarıyor.
Eğer egzersiz performansınızı artırmak, dahası günün yorgunluğundan daha kolay kurtulmak ve damarlarınızın yaşlanma hızını bir nebze olsun azaltmak istiyorsanız pancar suyu veya pancar salatası sizin için de iyi bir seçenek olabilir.
Tartılar da yalan söyler
Bilelim ki sadece şarkılar değil (!) bazen tartılar da yalan söyler. Nedeni şu: Tartı cihazları kalça, basen ve bacakta biriken 3-5 kilo yağı önemser, göbekte depolanan iltihap üreticisi, diyabet, tansiyon, kalp krizi, felç, Alzheimer ve hatta kansere davetiye yağları görmezden gelir.
Oysa yağ artışının metabolik, hormonal ve de yaşamsal sonuçlarını basen ve kalça değil; göbek yağları belirler.
Lütfen göbek çevrenizi dikkatle izleyin. Kadınsanız 88, erkekseniz 100 cm’i aşmasına asla ve asla müsaade etmeyin.
Unutmayın: Göbekte biriken yağlar sadece kozmetik, yalnızca mekanik değil; yaşamsal bir sorundur. Sorunu çözmenin yolu; adım sayısını artırıp lokma sayısını azaltmak, şekere, una, alkole uzak durup günde iki öğünle beslenmektir.
Patlamış mısır sağlıklı mı?
Yanıtım net: Mısır nişasta zengini. Nişasta demek, çoklu ve de örtülü yani gizli şeker demek. Ağızda ve bağırsakta amilaz enzimi ile parçalanan nişasta anında şekere dönüyor. Bu durumda patlamış mısıra yumulmak (!) toz şekeri avuçla yemekle aynı anlama geliyor. Bu nedenle karar da sizin. Kararında bırakmak da...
Bellek için 5 mühim öneri
Bellek gücü bize her yaşta, en çok da 50’li yaşları izleyen, ikinci hayat yolculuğunda lazım. Bu işi başarmanın yolu bir değil birçok! Yapılacak işler, yerine konacak eksikliklerin listesi bir hayli uzun.
Gelin biz yine de ilk beşini yeniden hatırlayalım: 50’nin üstünde D vitamini, 50’nin üstünde demir, 500’ün üstünde B12, 2’den düşük insülin direnci ve beslenme sistemine daha çok antosiyanin yani mor, siyah, kırmızı sebze ile meyve ilavesi...
Glutatyon zamanı
Glutatyon mucizevi bir molekül. Paslanma, iltihaplanma ve yaşlanma önleyicilerin en etkilisi. Mükemmel bir detoks işçisi. Harika bir toksin temizleyicisi. Üstelik cilde de müthiş faydaları var.
Peki bedenimizde daha çok glutatyon depolamamız mümkün mü? Evet! Nasıl mı? Beslenmede daha dikkatli, daha bilinçli olmak yeterli. Takviyesi var mı? Var. Dil altı tabletleri ve ampulleri. Bize göre de damar yolu ile uygulananları en etkilisi...
Mitokondri zehirlerinde ilk 10
◊ Hareketsizlik
◊ Aşırı şeker ve unlu gıdalar
◊ Trans yağlar
◊ Cıva, kurşun gibi ağır metaller
◊ Alkol
◊ Kolesterol hapları
(statinler)
◊ Ağrı kesici parasetamol
◊ Toksik
kimyasallar
◊ Ciprofloxasin ve benzeri Kinolon içeren antibiyotikler
◊ Metformin hapları
Mitokondri dostlarında ilk 10
◊ Düzenli egzersiz
◊ Glutatyon
◊ Katalaz
◊ Peroksidaz
◊ C vitamini
◊ Alfa lipoik asit
◊ Selenyum
◊ N-asetil sistein
◊ Metil folat
◊ Silimarin