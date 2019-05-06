Oruç faydalı

Farklı ülkelerde, farklı merkezlerde yapılan pek çok bilimsel araştırma bize net ve açık olarak şunu gösterdi: Besin tüketimimiz azalıp aç kalma süremiz uzadıkça sağlığımız iyileşiyor. Özellikle 50’li yaşları takiben daha az ve öz yemek, günde 2 öğüne geçmek sadece hayat kalitemizi yükseltmekle kalmıyor, hastalıkları önlüyor, ömrü uzatıyor.
Ramazanda bir ay süre ile uyguladığımız oruç ritüeli işte bu nedenle bedensel sağlığımızı da olumlu yönde etkiliyor. Günde 2 öğünle (iftar-sahur) beslenip gıda tüketimini de abartmazsak (özellikle iftarda), bedenimiz rahatlıyor. Metabolizmamız daha verimli, hormonal ve enzimatik sistemlerimiz daha güçlü çalışıyor. Nedenine gelince...
OTOFAJİ EŞİTTİR SAĞLIK
Anlaşılan o ki “imalat şartnamemiz”, başka bir deyişle “fabrika çıkış ayarlarımız” bize mümkünse günde 2 öğün ile yetinmemizi tavsiye ediyor. Sağlık faydaları gözetilerek uygulanan kısa aralıklı açlık kürlerinin hücresel sağlığı neden ve nasıl iyileştirdiğini kanıtlayan araştırmalarıyla Nobel Ödülü kazanan Japon bilimadamı Yoshinori Ohsumi’nin bulgularından daha önce de bahsetmiştim. Ünlü araştırmacı o çalışmaları ile bize gösterdi ki bedenlerimiz aç kaldığı sürede kendini daha fazla tamir etme, eksiğini, gediğini giderme, yırtığını söküğünü onarma imkânı buluyor. Açlık süremiz uzadıkça üretim atıklarından ve toksinlerden kurtulma faaliyetlerimiz hızlanıyor. Zira hücrelerimiz bu dönemde otofaji süreçlerini devreye sokarak toksik birikimlerini ve kendi üretim artıklarını tüketiyor, onlarla besleniyor. Kısacası bizi 1 ay süre ile “sahur-iftar” ritmi ile iki öğün beslenmeye yöneltip 13-16 saat civarında gıda tüketimine ‘dur’ diyen bu güzel ayın güzel emri “oruç”u tutmak sadece ruhsal değil, bedensel sağlık açısından da faydalı.
TOK TUTAN SAHUR
1- Yumurta: Vazgeçilmez bir sahur seçeneği. Onu omlet olarak ya da menemen gibi sebzelerle zenginleştirerek tüketmek en doğrusu.
2- Peynir: Başlı başına bir sahur seçeneği olabilir. Onun yerine yoğurdu da tercih edebilirsiniz.
3- Proteinli salatalar: Ton balığı, tavuk ve et parçalarıyla zenginleştirilmiş salatalara da sahurda yer verebilirsiniz.
4- Baklagiller: Bol mercimekli salatalar, kıymalı mercimek, nohut, fasulye karışımları sahur için iyi seçimlerdir.
5- Posa zengini çorbalar: Özellikle kuru baklagil eklenmiş yoğurt çorbaları, yulaf kepeği ve mercimek eklenmiş sebze çorbaları ile nohutlu çorbalar akılcı sahur seçenekleri arasında.
6- Etli dolmalar: Dolma hazırlarken pirinç yerine kepekli bulguru tercih etmenizi öneririz.
7- Taze meyveli veya kuru yemişli yoğurtlar: Taze kayısı, elma, muz, çilek parçaları veya badem, ceviz, fındık eklenmiş bir kâse yoğurt, mükemmel bir sahur seçeneği...
8- Yağlar: Zeytinyağı ve ketentohumu yağı, tokluk süresini uzatır. Bu nedenle sahur seçeneklerinize bu yağlardan ekleyebilirsiniz.
9- Ayran, kefir: Ayran mükemmel bir sahur içeceğidir. Ancak sahurda sadece ayrana değil, kefire de yer vermeyi düşünün. Cacık da içecek yerine geçebilir.
10- Badem, fındık, fıstık: Her sahura iki adet ceviz, üç adet fındık, dört adet bademle başlamanızı tavsiye ederim.
SAĞLIK AYI
Bu güzel ay stresten ve huzur bozucu olumsuz duygulardan uzaklaşıp iyiliğe, dostluğa, güzele odaklanmak için müthiş bir fırsattır.
Bu huzurlu ay, duygusal/ruhsal yaşamamıza can suyu vermek için de bize mükemmel olanaklar sunar.
Bu olanakların en başında şükretmek, kabullenmek, affetmek, hoş görmek, maneviyat, inanç ve onun aracısı duaların gücünden istifade ederek ruhu sakinleştirip dinlendirmek, kucaklayıp barışmak, az ile yetinmeyi hatırlamak, dostluk ve aile bağlarını sıkılaştırmak var.
Ramazanda korkmadan yapacağımız samimi iç hesaplaşmalar, yıl boyu birikmiş duygusal toksinlerden (öfke, kin, hasetlik, korku, endişe) arınmamıza da yardımcı olacaktır.
Bu güzel ayda ruhsal iyilik için çoğalmanın, aile ve çevreyle sosyal ilişkileri arttırmanın ruh sağlığı için vazgeçilmez ilaçlar olduğunu yeniden hatırlarız. Bu mübarek ayda aile büyüklerine yapılan ziyaretler, komşular, eş-dost ve akrabalarla birlikte yapılan iftarlar ile sosyal ve toplumsal katılımla da iç dünyamızdaki denge ve barışa da hizmet eder.
Ramazan ayı aynı zamanda bir “olumlu düşünme” ayıdır. Olumlu düşüncelerin artması, endişe ve korkuların azalmasını, pişmanlıkların minimuma inmesini sağlar.
Örnek İFTAR
Başlangıç: 2 hurma, çorba (Kuru baklagil ve sebze çorbalarını tercih edin), az tuzlu peynir çeşidi, 4-5 adet zeytin, kepekli veya tam buğday unundan yapılmış ekmek veya pide.
(15 dakika ara verin)
1. SEÇENEK
Etli sebze yemeği veya kuru baklagil yemeği
Yoğurt, ayran veya cacık
Salata
Bulgur pilavı
2. SEÇENEK
Izgara et (tavuk/balık/köfte)
Salata
Bir çeşit zeytinyağlı sebze yemeği
Yoğurt veya ayran veya cacık
Tam buğday makarna
3. SEÇENEK
Ekşi mayalı tam tahıl sandviç ekmeğinin arasına yeşillik ile birlikte aşağıdaki et grubu seçeneklerinden birini koyabilirsiniz:
Haşlanmış tavuk veya köfte veya ton balığı
Yoğurt veya ayran
Meyve
Dyt. Nilüfer BAYRAM
3 MÜHİM TAVSİYE
ÜÇ önemli önerimi yeniden hatırlatmak istiyorum.
1) İftar sofralarını ifrat sofraları haline getirmeyin.
2) Bu mübarek ayın diyet ayı değil niyet ayı olduğunu unutmayın.
3) Sahurun kıymetini bilin! Sahur yapmadan oruç tutmaya teşebbüs etmeyin.
Oruç faydalı
Farklı ülkelerde, farklı merkezlerde yapılan pek çok bilimsel araştırma bize net ve açık olarak şunu gösterdi: Besin tüketimimiz azalıp aç kalma süremiz uzadıkça sağlığımız iyileşiyor. Özellikle 50’li yaşları takiben daha az ve öz yemek, günde 2 öğüne geçmek sadece hayat kalitemizi yükseltmekle kalmıyor, hastalıkları önlüyor, ömrü uzatıyor.
Ramazanda bir ay süre ile uyguladığımız oruç ritüeli işte bu nedenle bedensel sağlığımızı da olumlu yönde etkiliyor. Günde 2 öğünle (iftar-sahur) beslenip gıda tüketimini de abartmazsak (özellikle iftarda), bedenimiz rahatlıyor. Metabolizmamız daha verimli, hormonal ve enzimatik sistemlerimiz daha güçlü çalışıyor. Nedenine gelince...
OTOFAJİ EŞİTTİR SAĞLIK
Anlaşılan o ki “imalat şartnamemiz”, başka bir deyişle “fabrika çıkış ayarlarımız” bize mümkünse günde 2 öğün ile yetinmemizi tavsiye ediyor. Sağlık faydaları gözetilerek uygulanan kısa aralıklı açlık kürlerinin hücresel sağlığı neden ve nasıl iyileştirdiğini kanıtlayan araştırmalarıyla Nobel Ödülü kazanan Japon bilimadamı Yoshinori Ohsumi’nin bulgularından daha önce de bahsetmiştim. Ünlü araştırmacı o çalışmaları ile bize gösterdi ki bedenlerimiz aç kaldığı sürede kendini daha fazla tamir etme, eksiğini, gediğini giderme, yırtığını söküğünü onarma imkânı buluyor. Açlık süremiz uzadıkça üretim atıklarından ve toksinlerden kurtulma faaliyetlerimiz hızlanıyor. Zira hücrelerimiz bu dönemde otofaji süreçlerini devreye sokarak toksik birikimlerini ve kendi üretim artıklarını tüketiyor, onlarla besleniyor. Kısacası bizi 1 ay süre ile “sahur-iftar” ritmi ile iki öğün beslenmeye yöneltip 13-16 saat civarında gıda tüketimine ‘dur’ diyen bu güzel ayın güzel emri “oruç”u tutmak sadece ruhsal değil, bedensel sağlık açısından da faydalı.
TOK TUTAN SAHUR
1- Yumurta: Vazgeçilmez bir sahur seçeneği. Onu omlet olarak ya da menemen gibi sebzelerle zenginleştirerek tüketmek en doğrusu.
2- Peynir: Başlı başına bir sahur seçeneği olabilir. Onun yerine yoğurdu da tercih edebilirsiniz.
3- Proteinli salatalar: Ton balığı, tavuk ve et parçalarıyla zenginleştirilmiş salatalara da sahurda yer verebilirsiniz.
4- Baklagiller: Bol mercimekli salatalar, kıymalı mercimek, nohut, fasulye karışımları sahur için iyi seçimlerdir.
5- Posa zengini çorbalar: Özellikle kuru baklagil eklenmiş yoğurt çorbaları, yulaf kepeği ve mercimek eklenmiş sebze çorbaları ile nohutlu çorbalar akılcı sahur seçenekleri arasında.
6- Etli dolmalar: Dolma hazırlarken pirinç yerine kepekli bulguru tercih etmenizi öneririz.
7- Taze meyveli veya kuru yemişli yoğurtlar: Taze kayısı, elma, muz, çilek parçaları veya badem, ceviz, fındık eklenmiş bir kâse yoğurt, mükemmel bir sahur seçeneği...
8- Yağlar: Zeytinyağı ve ketentohumu yağı, tokluk süresini uzatır. Bu nedenle sahur seçeneklerinize bu yağlardan ekleyebilirsiniz.
9- Ayran, kefir: Ayran mükemmel bir sahur içeceğidir. Ancak sahurda sadece ayrana değil, kefire de yer vermeyi düşünün. Cacık da içecek yerine geçebilir.
10- Badem, fındık, fıstık: Her sahura iki adet ceviz, üç adet fındık, dört adet bademle başlamanızı tavsiye ederim.
SAĞLIK AYI
Bu güzel ay stresten ve huzur bozucu olumsuz duygulardan uzaklaşıp iyiliğe, dostluğa, güzele odaklanmak için müthiş bir fırsattır.
Bu huzurlu ay, duygusal/ruhsal yaşamamıza can suyu vermek için de bize mükemmel olanaklar sunar.
Bu olanakların en başında şükretmek, kabullenmek, affetmek, hoş görmek, maneviyat, inanç ve onun aracısı duaların gücünden istifade ederek ruhu sakinleştirip dinlendirmek, kucaklayıp barışmak, az ile yetinmeyi hatırlamak, dostluk ve aile bağlarını sıkılaştırmak var.
Ramazanda korkmadan yapacağımız samimi iç hesaplaşmalar, yıl boyu birikmiş duygusal toksinlerden (öfke, kin, hasetlik, korku, endişe) arınmamıza da yardımcı olacaktır.
Bu güzel ayda ruhsal iyilik için çoğalmanın, aile ve çevreyle sosyal ilişkileri arttırmanın ruh sağlığı için vazgeçilmez ilaçlar olduğunu yeniden hatırlarız. Bu mübarek ayda aile büyüklerine yapılan ziyaretler, komşular, eş-dost ve akrabalarla birlikte yapılan iftarlar ile sosyal ve toplumsal katılımla da iç dünyamızdaki denge ve barışa da hizmet eder.
Ramazan ayı aynı zamanda bir “olumlu düşünme” ayıdır. Olumlu düşüncelerin artması, endişe ve korkuların azalmasını, pişmanlıkların minimuma inmesini sağlar.
Örnek İFTAR
Başlangıç: 2 hurma, çorba (Kuru baklagil ve sebze çorbalarını tercih edin), az tuzlu peynir çeşidi, 4-5 adet zeytin, kepekli veya tam buğday unundan yapılmış ekmek veya pide.
(15 dakika ara verin)
1. SEÇENEK
Etli sebze yemeği veya kuru baklagil yemeği
Yoğurt, ayran veya cacık
Salata
Bulgur pilavı
2. SEÇENEK
Izgara et (tavuk/balık/köfte)
Salata
Bir çeşit zeytinyağlı sebze yemeği
Yoğurt veya ayran veya cacık
Tam buğday makarna
3. SEÇENEK
Ekşi mayalı tam tahıl sandviç ekmeğinin arasına yeşillik ile birlikte aşağıdaki et grubu seçeneklerinden birini koyabilirsiniz:
Haşlanmış tavuk veya köfte veya ton balığı
Yoğurt veya ayran
Meyve
Dyt. Nilüfer BAYRAM
3 MÜHİM TAVSİYE
ÜÇ önemli önerimi yeniden hatırlatmak istiyorum.
1) İftar sofralarını ifrat sofraları haline getirmeyin.
2) Bu mübarek ayın diyet ayı değil niyet ayı olduğunu unutmayın.
3) Sahurun kıymetini bilin! Sahur yapmadan oruç tutmaya teşebbüs etmeyin.