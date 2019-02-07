Ömür uzatan özel takviyeler var mı

Uzun ve keyifli bir ömür herkesin en doğal arzusu. “İyi yaşlanıp, sağlıklı ve uzun ömür sürebilme” üzerine yaptığı ciddi çalışmalarla tanınan ABD’li Dr. Bruce Ames, konuyla ilgili yeni bir araştırma yayımladı...
Zaman zaman “ne yesek içsek, hangi takviyeleri yutsak da daha sağlıklı ama daha da uzun bir ömür sürsek” diye aklımızdan geçiririz. Haksız mıyız? Bence haklıyız. Uzun ve keyifli bir ömür herkesin en doğal arzusu. Ne var ki bu “masum” sorunun (!) yanıtı hâlâ bulunabilmiş değil. Ama yine de meraklı bazı bilim insanlarının çalışmaları sürüyor.
Dr. Bruce Ames de o araştırmacılardan biri. “İyi yaşlanıp, sağlıklı ve bir uzun ömür sürebilme” üzerine yaptığı ciddi çalışmalarla tanınıyor. ABD’li Dr. Ames’in bu konuda yeni ve ilgi çekici bir önerisi var. O öneri paralelinde yaptığı yeni bir araştırmanın ön sonuçları Ekim 2018’de ünlü bir tıp dergisinde yayımlandı.
Dr. Ames “sağlık için” kullanılan bazı takviyeleri diğerlerinden ayırarak onları, “uzun ömür destekleri” adı ile yeni ve farklı bir başlık altında toplamayı teklif ediyor. Listesinde şimdilik 10 bileşik var. O, bu bileşikler üzerindeki araştırmalarını sürdürüyor.
“O bileşikler hangileridir?” sorusunu merak ediyorsanız bir zahmet, yandaki kutuya buyurunuz derim...
ÖMÜR UZATAN 10 DOĞAL MUCİZE
◊ Ergotionein (Doğal mantar özütü)
◊ Pirolokinolin kinon (PQQ) (Maydanoz, fasulye, yeşil çay)
◊ Ubikuinol (Ispanak)
◊ Lutein (Lahana, ıspanak)
◊ Zeakstantin (Pazı, su teresi, şalgam)
◊ Likopen (Domates, karpuz)
◊ Alfa ve beta karoten (Pazı, havuç)
◊ Beta kriptoksantin (Portakal, karpuz, kişniş, kayısı)
◊ Astaksantin (Deniz ürünleri)
◊ Likopen (Domates, karpuz, kayısı, pembe greyfurt)
GÜÇLÜ BİR KAHVALTI DAHA KOLAY ZAYIFLATIYOR
Kahvaltı günün en mühim öğünüdür. Gece boyunca aç kalan bedeni ilk o doyurur. Sadece doyurmakla da kalmaz, metabolik yönden ilk önce o ateşler. Eğer yapısı güçlü, protein içeriği bol, faydalı yağlardan (zeytinyağı) zengin, içinde kötü karbonhidratlar (şeker, meyve suları, reçeller, marmelatlar, fındık ezmeleri) minimum ise, o kahvaltı sizi sadece doyurmuyor, aynı zamanda zayıflatıyor. Daha doğrusu kilo almanızı da engelliyor. Çünkü, yumurtası, yoğurdu, proteini, zeytini, salatalık, domates ve biberi bol Türk usulü her kahvaltı erken acıkmayı önlüyor. Tatlı krizlerini, yeme ataklarını frenliyor. Öğlen ve akşam öğünlerini küçültmenin yolu da böyle güçlü ve büyük bir kahvaltılardan geçiyor.
HANGi PiLAV, HANGi PATATES, HANGi MAKARNA?
“Ben pilavsız, patatessiz, makarnasız yapamam” diyor ama “kilo da almamak” istiyorsanız şu tavsiyeleri dikkate alın. Her üçünü de:
◊ Çok değil az pişirin.
◊ Sıcak değil soğuk yiyin.
◊ Mümkünse bir protein zengini besinle (yoğurt, peynir, et, balık, deniz ürünleri, yumurta) değerlendirin.
◊ Sebzeli olanları tercih edin.
◊ Yağda kızartmayın ve aşırı yağ, krema eklemeyin. Aynı öğünde ekmek ve tatlı tüketmeyin.
DEMiR HAPLARI RASTGELE YUTULMAZ!
◊ Karaciğer mükemmel bir demir kaynağı. 150 g karaciğerde 10-12 mg demir var.
◊ Aynı miktar demir kazanabilmek için yarım kilo kırmızı et veya 8 adet yumurta yemelisiniz.
◊ Kısacası daha çok demir ihtiyacı olanlar, daha sık ve bol ızgara karaciğer veya arnavutciğeri yiyebilirler.
◊ Bedenimizdeki toplam demirin de 4-5 gram civarında olduğunu bilelim.
◊ Fazla demirin, demir noksanlığından daha büyük bir tehdit olduğunu bir kenara not edelim. Doktorlar reçetelerinde yazmadan “takviye amaçlı” demir hapı kullanmayalım.
Ömür uzatan özel takviyeler var mı
Uzun ve keyifli bir ömür herkesin en doğal arzusu. “İyi yaşlanıp, sağlıklı ve uzun ömür sürebilme” üzerine yaptığı ciddi çalışmalarla tanınan ABD’li Dr. Bruce Ames, konuyla ilgili yeni bir araştırma yayımladı...
Zaman zaman “ne yesek içsek, hangi takviyeleri yutsak da daha sağlıklı ama daha da uzun bir ömür sürsek” diye aklımızdan geçiririz. Haksız mıyız? Bence haklıyız. Uzun ve keyifli bir ömür herkesin en doğal arzusu. Ne var ki bu “masum” sorunun (!) yanıtı hâlâ bulunabilmiş değil. Ama yine de meraklı bazı bilim insanlarının çalışmaları sürüyor.
Dr. Bruce Ames de o araştırmacılardan biri. “İyi yaşlanıp, sağlıklı ve bir uzun ömür sürebilme” üzerine yaptığı ciddi çalışmalarla tanınıyor. ABD’li Dr. Ames’in bu konuda yeni ve ilgi çekici bir önerisi var. O öneri paralelinde yaptığı yeni bir araştırmanın ön sonuçları Ekim 2018’de ünlü bir tıp dergisinde yayımlandı.
Dr. Ames “sağlık için” kullanılan bazı takviyeleri diğerlerinden ayırarak onları, “uzun ömür destekleri” adı ile yeni ve farklı bir başlık altında toplamayı teklif ediyor. Listesinde şimdilik 10 bileşik var. O, bu bileşikler üzerindeki araştırmalarını sürdürüyor.
“O bileşikler hangileridir?” sorusunu merak ediyorsanız bir zahmet, yandaki kutuya buyurunuz derim...
ÖMÜR UZATAN 10 DOĞAL MUCİZE
◊ Ergotionein (Doğal mantar özütü)
◊ Pirolokinolin kinon (PQQ) (Maydanoz, fasulye, yeşil çay)
◊ Ubikuinol (Ispanak)
◊ Lutein (Lahana, ıspanak)
◊ Zeakstantin (Pazı, su teresi, şalgam)
◊ Likopen (Domates, karpuz)
◊ Alfa ve beta karoten (Pazı, havuç)
◊ Beta kriptoksantin (Portakal, karpuz, kişniş, kayısı)
◊ Astaksantin (Deniz ürünleri)
◊ Likopen (Domates, karpuz, kayısı, pembe greyfurt)
GÜÇLÜ BİR KAHVALTI DAHA KOLAY ZAYIFLATIYOR
Kahvaltı günün en mühim öğünüdür. Gece boyunca aç kalan bedeni ilk o doyurur. Sadece doyurmakla da kalmaz, metabolik yönden ilk önce o ateşler. Eğer yapısı güçlü, protein içeriği bol, faydalı yağlardan (zeytinyağı) zengin, içinde kötü karbonhidratlar (şeker, meyve suları, reçeller, marmelatlar, fındık ezmeleri) minimum ise, o kahvaltı sizi sadece doyurmuyor, aynı zamanda zayıflatıyor. Daha doğrusu kilo almanızı da engelliyor. Çünkü, yumurtası, yoğurdu, proteini, zeytini, salatalık, domates ve biberi bol Türk usulü her kahvaltı erken acıkmayı önlüyor. Tatlı krizlerini, yeme ataklarını frenliyor. Öğlen ve akşam öğünlerini küçültmenin yolu da böyle güçlü ve büyük bir kahvaltılardan geçiyor.
HANGi PiLAV, HANGi PATATES, HANGi MAKARNA?
“Ben pilavsız, patatessiz, makarnasız yapamam” diyor ama “kilo da almamak” istiyorsanız şu tavsiyeleri dikkate alın. Her üçünü de:
◊ Çok değil az pişirin.
◊ Sıcak değil soğuk yiyin.
◊ Mümkünse bir protein zengini besinle (yoğurt, peynir, et, balık, deniz ürünleri, yumurta) değerlendirin.
◊ Sebzeli olanları tercih edin.
◊ Yağda kızartmayın ve aşırı yağ, krema eklemeyin. Aynı öğünde ekmek ve tatlı tüketmeyin.
DEMiR HAPLARI RASTGELE YUTULMAZ!
◊ Karaciğer mükemmel bir demir kaynağı. 150 g karaciğerde 10-12 mg demir var.
◊ Aynı miktar demir kazanabilmek için yarım kilo kırmızı et veya 8 adet yumurta yemelisiniz.
◊ Kısacası daha çok demir ihtiyacı olanlar, daha sık ve bol ızgara karaciğer veya arnavutciğeri yiyebilirler.
◊ Bedenimizdeki toplam demirin de 4-5 gram civarında olduğunu bilelim.
◊ Fazla demirin, demir noksanlığından daha büyük bir tehdit olduğunu bir kenara not edelim. Doktorlar reçetelerinde yazmadan “takviye amaçlı” demir hapı kullanmayalım.