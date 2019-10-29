Ömür hesabınız ne durumda?

Beslenme tavsiyeleri bitmez. Dahası bu tavsiyeler bazen tartışma düzeyine bile varabilir.
Dr. J.X. Mayr’ın 100 yıl kadar önce önerdiği beslenme tarzı son yıllarda pek sık gündeme geliyor.
Tamamına katılmasam bile benim de beğendiğim yönleri olan bu metodu Mayr doktorları uyguluyor.
Dr. Hasan İnsel ülkemizin ilk ve tek Mayr doktoru.
Aslında dahiliye uzmanı ama biraz da benim ısrarımla 1 yıl evvel Mayr doktoru oldu.
İyi de etti. Hasan kardeşim bilgi ve birikimlerini mükemmel bir kitapta bizimle paylaşıyor.
Kitabın adı “Sindirim Sanatı”... İşte o kitaptan harika bir kesit...
DİKKAT
BU HESAP İYİ HESAP!
Bilmem seyrettiniz mi “In Time” adı filmi... İlginç bir teması var. İnsanlar 25 yaşına geldiklerinde yaşlanma duruyor, önlerinde sadece bir seneleri kalıyor yaşamak için.
Yaptıkları her şey hayatlarından dakikalar götürüyor veya kazandırıyor. Para yok o düzende. Kahve mi içtiler, 4 dakika verecekler hayatlarından. Hiçbir şey yapmasalar da zaman saatleri sıfıra doğru ilerliyor. Bu bir senede zaman kazananlar yaşayıp gidiyorlar, zaman kazanamayanlarsa hayata devam edemiyorlar, kollarındaki saatler duruyor.
Gelin hep beraber şöyle bir yaşam hayal edelim. Bizim bir ömür hesabımız olsun. Yaptığımız iyi şeyler ömür hesabımıza artı, zararlı şeyler eksi yazılsın.
Banka hesabına benzeyen bir ömür hesabı yapalım yani...
Sabah kalktık şöyle bir aynaya gülümseyerek baktık, kendi kendimize “Sen harikasın!” dedik ve 3 dakika kazandık. Eşimizle küçük bir kahvaltı münakaşası yaşadık ve 7 dakika gitti ömrümüzden. Stres önemli tabii ki...
Kahvaltıda sucuklu yumurta yemek, biliyoruz ki hesabımızdan 22 dakika götürecek.
Listesi var tüm bu iyilerin ve kötülerin. Dakika dakika yazılı.
“Aman boş ver” deyip sucuklu yumurtayı yedik diyelim, gitti 22 dakika.
Ama üzerine 45 dakika tempolu yürüyüş bize artı 20 dakika ömür getirdi.
Kahvaltı masasında münakaşaydı, sucuklu yumurtaydı, toplam 6 dakika eksideyiz sabah sabah...
Sabah kalkınca ömür hesabınıza şöyle bir göz atın. Bugünü nasıl bitireceksiniz? Yılları satın alabilir misiniz acaba bu gidişle? Unutmayın, tek kat için bile olsa merdivenleri kullanmak birkaç dakika ömür satın almak demektir.
Sağlıklı bir kahvaltıyla başlayan bir gün, gece yatarken birkaç haftalık ömür satın alacaktır. Tam tersine “battı balık” zihniyetiyle yaptığımız bir küçük yanlışı gün boyu sürdürmek belki de ömür hesabımızdan haftalar eksiltecektir.
Unutmayın ömür hesabı çok önemli. Cimri olmayın ama hesabınızı da bilin. Ben size hesabınızı yönetmeyi ve yüklü faizler almayı anlatıyor olacağım zaten.
Siz de lütfen elinize geçen fırsatları iyi kullanın, hakkınız olan yılları boşa harcamayın, tam tersine ilave yıllar alın, ömrünüze katın.
(Dr. Hasan İnsel / Sindirim Sanatı / 2019)
NOT ALIN
MENOPOZUN 5 ÖN İŞARETİ
◊ Adet düzeninin değişmesi, adet döngüsünün süresinin kısalmaya başlaması
◊ Ateş basmaları ve terleme atakları
◊ Uykusuzluk ya da farklı uyku bozuklukları
◊ Sinirlilik, huzursuzluk, gerginlik, depresyona benzer ruhsal değişimler gibi duygusal değişiklikler
◊ Cinsel istek azalması gibi cinsel sorunlar
İYİ BİLGİ
SPERM SAYISI NASIL ARTAR?
◊ Fazla kilolar verilmeli
◊ Sigara bırakılmalı
◊ Alkolden uzak durulmalı
◊ Uyku sorunları giderilmeli
◊ Düzenli egzersiz yapılmalı
◊ Beslenme gözden geçirilmeli
◊ Doğal desteklerden de (çinko, C vitamini, D vitamini, CoQ10, arginin, D-aspartik asit) istifade edilmeli
DENEYİN
UYKUYA ZOR DALIYORSANIZ
◊ Uyku öncesi ılık duş alın
◊ Uykudan 1 saat evvel bir fincan papatya/melisa çayı karışımı için
◊ 25 gram, yüzde 90’lık bitter çikolata ile keyiflenin
◊ 5 dakikalık bir farkındalık çalışması (mesela bir dua) deneyin
◊ Keyifli bir kitap okuma zamanlamasını uygulamaya koyun
KISA NOT
KANSERDE KARA LİSTE
◊ Nitrozamin, aspartam, gıda boyası ve aromatik ekler içeren besinler
◊ Akrilamid içeren yiyecekler (toz kahveler, kızarmış ekmekler, patatesler)
◊ Alkol tüketimindeki artış
◊ Şeker tüketimindeki patlama (çakma früktoz)
◊ Yanmış etler
◊ Füme gıdalar
◊ Tarım ilaçları ile kirlenmiş gıdalar
◊ Et ve sütlerdeki büyüme hormonu
Ömür hesabınız ne durumda?
Beslenme tavsiyeleri bitmez. Dahası bu tavsiyeler bazen tartışma düzeyine bile varabilir.
Dr. J.X. Mayr’ın 100 yıl kadar önce önerdiği beslenme tarzı son yıllarda pek sık gündeme geliyor.
Tamamına katılmasam bile benim de beğendiğim yönleri olan bu metodu Mayr doktorları uyguluyor.
Dr. Hasan İnsel ülkemizin ilk ve tek Mayr doktoru.
Aslında dahiliye uzmanı ama biraz da benim ısrarımla 1 yıl evvel Mayr doktoru oldu.
İyi de etti. Hasan kardeşim bilgi ve birikimlerini mükemmel bir kitapta bizimle paylaşıyor.
Kitabın adı “Sindirim Sanatı”... İşte o kitaptan harika bir kesit...
DİKKAT
BU HESAP İYİ HESAP!
Bilmem seyrettiniz mi “In Time” adı filmi... İlginç bir teması var. İnsanlar 25 yaşına geldiklerinde yaşlanma duruyor, önlerinde sadece bir seneleri kalıyor yaşamak için.
Yaptıkları her şey hayatlarından dakikalar götürüyor veya kazandırıyor. Para yok o düzende. Kahve mi içtiler, 4 dakika verecekler hayatlarından. Hiçbir şey yapmasalar da zaman saatleri sıfıra doğru ilerliyor. Bu bir senede zaman kazananlar yaşayıp gidiyorlar, zaman kazanamayanlarsa hayata devam edemiyorlar, kollarındaki saatler duruyor.
Gelin hep beraber şöyle bir yaşam hayal edelim. Bizim bir ömür hesabımız olsun. Yaptığımız iyi şeyler ömür hesabımıza artı, zararlı şeyler eksi yazılsın.
Banka hesabına benzeyen bir ömür hesabı yapalım yani...
Sabah kalktık şöyle bir aynaya gülümseyerek baktık, kendi kendimize “Sen harikasın!” dedik ve 3 dakika kazandık. Eşimizle küçük bir kahvaltı münakaşası yaşadık ve 7 dakika gitti ömrümüzden. Stres önemli tabii ki...
Kahvaltıda sucuklu yumurta yemek, biliyoruz ki hesabımızdan 22 dakika götürecek.
Listesi var tüm bu iyilerin ve kötülerin. Dakika dakika yazılı.
“Aman boş ver” deyip sucuklu yumurtayı yedik diyelim, gitti 22 dakika.
Ama üzerine 45 dakika tempolu yürüyüş bize artı 20 dakika ömür getirdi.
Kahvaltı masasında münakaşaydı, sucuklu yumurtaydı, toplam 6 dakika eksideyiz sabah sabah...
Sabah kalkınca ömür hesabınıza şöyle bir göz atın. Bugünü nasıl bitireceksiniz? Yılları satın alabilir misiniz acaba bu gidişle? Unutmayın, tek kat için bile olsa merdivenleri kullanmak birkaç dakika ömür satın almak demektir.
Sağlıklı bir kahvaltıyla başlayan bir gün, gece yatarken birkaç haftalık ömür satın alacaktır. Tam tersine “battı balık” zihniyetiyle yaptığımız bir küçük yanlışı gün boyu sürdürmek belki de ömür hesabımızdan haftalar eksiltecektir.
Unutmayın ömür hesabı çok önemli. Cimri olmayın ama hesabınızı da bilin. Ben size hesabınızı yönetmeyi ve yüklü faizler almayı anlatıyor olacağım zaten.
Siz de lütfen elinize geçen fırsatları iyi kullanın, hakkınız olan yılları boşa harcamayın, tam tersine ilave yıllar alın, ömrünüze katın.
(Dr. Hasan İnsel / Sindirim Sanatı / 2019)
NOT ALIN
MENOPOZUN 5 ÖN İŞARETİ
◊ Adet düzeninin değişmesi, adet döngüsünün süresinin kısalmaya başlaması
◊ Ateş basmaları ve terleme atakları
◊ Uykusuzluk ya da farklı uyku bozuklukları
◊ Sinirlilik, huzursuzluk, gerginlik, depresyona benzer ruhsal değişimler gibi duygusal değişiklikler
◊ Cinsel istek azalması gibi cinsel sorunlar
İYİ BİLGİ
SPERM SAYISI NASIL ARTAR?
◊ Fazla kilolar verilmeli
◊ Sigara bırakılmalı
◊ Alkolden uzak durulmalı
◊ Uyku sorunları giderilmeli
◊ Düzenli egzersiz yapılmalı
◊ Beslenme gözden geçirilmeli
◊ Doğal desteklerden de (çinko, C vitamini, D vitamini, CoQ10, arginin, D-aspartik asit) istifade edilmeli
DENEYİN
UYKUYA ZOR DALIYORSANIZ
◊ Uyku öncesi ılık duş alın
◊ Uykudan 1 saat evvel bir fincan papatya/melisa çayı karışımı için
◊ 25 gram, yüzde 90’lık bitter çikolata ile keyiflenin
◊ 5 dakikalık bir farkındalık çalışması (mesela bir dua) deneyin
◊ Keyifli bir kitap okuma zamanlamasını uygulamaya koyun
KISA NOT
KANSERDE KARA LİSTE
◊ Nitrozamin, aspartam, gıda boyası ve aromatik ekler içeren besinler
◊ Akrilamid içeren yiyecekler (toz kahveler, kızarmış ekmekler, patatesler)
◊ Alkol tüketimindeki artış
◊ Şeker tüketimindeki patlama (çakma früktoz)
◊ Yanmış etler
◊ Füme gıdalar
◊ Tarım ilaçları ile kirlenmiş gıdalar
◊ Et ve sütlerdeki büyüme hormonu