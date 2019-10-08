Nezleyi probiyotiklerle yenmek mümkün mü?

Etkili probiyotik takviyelerinin soğuk algınlığına yakalanma olasılığını ciddi ölçüde azaltabileceğini gösteren bilimsel kanıtlar var.
Güçlü bir probiyotik takviyesinin bağışıklık sistemi için önemini tartışmak bile mümkün değil.
Etkili probiyotik takviyelerinin soğuk algınlığına yakalanma olasılığını ciddi ölçüde azaltabileceğini gösteren bilimsel kanıtların sayısı oldukça fazla.
Probiyotik takviyelerle koruma altına alınan bireylerin nezleye yakalanma ihtimalleri daha düşük bir olasılık.
Takviye alanlarda, almayanlara oranla hastalık daha hafif seyrediyor ve daha kısa sürüyor.
Özetle “Etkili Probiyotik Desteği” ile kışı daha sağlıklı ve sağlam geçirmek mümkün.
Ben kış boyu “çiğneme tableti” şeklinde probiyotik kullanırım. Ekim-mart arasında bu alışkanlığımı ısrarla sürdürürüm.
Bir diğer iyi haber de şu:
Yıllardır yurtdışından (İsviçre ve İsveç) taşımak zorunda kaldığım o probiyotikli çiğneme tabletleri şimdi bizim eczanelerimizde de var. Denemeye değer mi?
Evet!
BİR SORU
Doğal su mu filtre su mu?
Daha önce de yazdım: Bütün suların formülleri aynıdır: H20! Ne var ki içme sularını birbirinden ayıran ve birini diğerinden daha değerli kılan, o suyun içindeki mineral gücü ve suyun güvenlik derecesidir.
Günümüzde “kaliteli” yani “sağlıklı” su bulmak kadar “güvenli” suyu bulup içebilmek de mühim bir mesele haline gelmiştir.
İşte bu nedenle özellikle “güvenlik” ve “kalite” kaygısı nedeniyle su seçiminde çok hassas davranmanızı öneriyorum.
Mineral yükü fazla, magnezyum, kalsiyum zengini sular daha sağlıklı ve faydalı.
Filtrasyon cihazları ile elde edilen suların mineral yükü azalıyor. Bu nedenle filtrasyon cihazlarını değil, mineral yükü güçlü, hijyenik yapısı güvenli ve temiz olan ambalajlı suları tercih etmenizde yarar var. Ben evimde de filtrasyon cihazı kullanmıyorum.
Özeti şu: Güvenli su mineral zengini ambalajlı sudur.
KISA BİLGİ
Daha bol kalsiyum için
◊ Yoğurt, peynir
◊ Ayran, kefir
◊ Lahanalı lezzetler
◊ Badem
◊ Yeşil yapraklı sebzeler
◊ Susam/Tahin
◊ Bakliyat
◊ Siyah kuru erik
KESİP SAKLAYIN
10 soru 10 yanıt
◊ Zeytin mi, zeytinyağı mı?
Yanıt: Zeytin
◊ Domates mi, salçası mı?
Yanıt: Salçası
◊ Kurkumin tozu mu, hapı mı? Yanıt: Tozu
◊ Kemik tozu mu, kolajen hidrolizatı mı? Yanıt: Kolajen hidrolizatı
◊ Koenzim olarak ubikuinon mu, ubikuinol mü? Yanıt: Ubikuinol
◊ E vitamini mi, C vitamini mi? Yanıt: İkisi de!
◊ E ve C vitaminleri mi, Alfa Lipoik Asit mi? Yanıt: Alfa Lipoik Asit
◊ DHA mı, EPA mı? Yanıt: Kalp ve damar için EPA, bellek ve gözler için DHA
◊ Sinarin mi, silimarin mi? Yanıt: Silimarin
◊ Cilt için Hyaluronik asitin hapı mı, kremi mi? Yanıt: Kremi
BİR NOT
Sağlıklı mısınız?
I.X. Mayr’a göre bir insanın sağlıklı kabul edilmesi için; sabah dinlenmiş olarak uyanması, güne mutlu bir başlangıç yapması, yeterli enerji ile dolu olması, ağrı çekmemesi, solunum, dolaşım ve sindirim işlevlerinin sorunsuz gerçekleşmesinin yanı sıra kusursuz bir zihin açıklığı, dikkat yoğunlaşması ve bellek yeteneklerine sahip olması gerekir.
Yorgunluk, sağlıklı bir insanın yaşamında ancak, yoğun bir çalışma gününün ardından akşam saatlerinde ortaya çıkan bir durum olmalı ve dinlendirici bir uykuyla giderilebilmelidir. (Dr. Hasan İnsel / Sindirim Sanatı / 2019)
Nezleyi probiyotiklerle yenmek mümkün mü?
Etkili probiyotik takviyelerinin soğuk algınlığına yakalanma olasılığını ciddi ölçüde azaltabileceğini gösteren bilimsel kanıtlar var.
Güçlü bir probiyotik takviyesinin bağışıklık sistemi için önemini tartışmak bile mümkün değil.
Etkili probiyotik takviyelerinin soğuk algınlığına yakalanma olasılığını ciddi ölçüde azaltabileceğini gösteren bilimsel kanıtların sayısı oldukça fazla.
Probiyotik takviyelerle koruma altına alınan bireylerin nezleye yakalanma ihtimalleri daha düşük bir olasılık.
Takviye alanlarda, almayanlara oranla hastalık daha hafif seyrediyor ve daha kısa sürüyor.
Özetle “Etkili Probiyotik Desteği” ile kışı daha sağlıklı ve sağlam geçirmek mümkün.
Ben kış boyu “çiğneme tableti” şeklinde probiyotik kullanırım. Ekim-mart arasında bu alışkanlığımı ısrarla sürdürürüm.
Bir diğer iyi haber de şu:
Yıllardır yurtdışından (İsviçre ve İsveç) taşımak zorunda kaldığım o probiyotikli çiğneme tabletleri şimdi bizim eczanelerimizde de var. Denemeye değer mi?
Evet!
BİR SORU
Doğal su mu filtre su mu?
Daha önce de yazdım: Bütün suların formülleri aynıdır: H20! Ne var ki içme sularını birbirinden ayıran ve birini diğerinden daha değerli kılan, o suyun içindeki mineral gücü ve suyun güvenlik derecesidir.
Günümüzde “kaliteli” yani “sağlıklı” su bulmak kadar “güvenli” suyu bulup içebilmek de mühim bir mesele haline gelmiştir.
İşte bu nedenle özellikle “güvenlik” ve “kalite” kaygısı nedeniyle su seçiminde çok hassas davranmanızı öneriyorum.
Mineral yükü fazla, magnezyum, kalsiyum zengini sular daha sağlıklı ve faydalı.
Filtrasyon cihazları ile elde edilen suların mineral yükü azalıyor. Bu nedenle filtrasyon cihazlarını değil, mineral yükü güçlü, hijyenik yapısı güvenli ve temiz olan ambalajlı suları tercih etmenizde yarar var. Ben evimde de filtrasyon cihazı kullanmıyorum.
Özeti şu: Güvenli su mineral zengini ambalajlı sudur.
KISA BİLGİ
Daha bol kalsiyum için
◊ Yoğurt, peynir
◊ Ayran, kefir
◊ Lahanalı lezzetler
◊ Badem
◊ Yeşil yapraklı sebzeler
◊ Susam/Tahin
◊ Bakliyat
◊ Siyah kuru erik
KESİP SAKLAYIN
10 soru 10 yanıt
◊ Zeytin mi, zeytinyağı mı?
Yanıt: Zeytin
◊ Domates mi, salçası mı?
Yanıt: Salçası
◊ Kurkumin tozu mu, hapı mı? Yanıt: Tozu
◊ Kemik tozu mu, kolajen hidrolizatı mı? Yanıt: Kolajen hidrolizatı
◊ Koenzim olarak ubikuinon mu, ubikuinol mü? Yanıt: Ubikuinol
◊ E vitamini mi, C vitamini mi? Yanıt: İkisi de!
◊ E ve C vitaminleri mi, Alfa Lipoik Asit mi? Yanıt: Alfa Lipoik Asit
◊ DHA mı, EPA mı? Yanıt: Kalp ve damar için EPA, bellek ve gözler için DHA
◊ Sinarin mi, silimarin mi? Yanıt: Silimarin
◊ Cilt için Hyaluronik asitin hapı mı, kremi mi? Yanıt: Kremi
BİR NOT
Sağlıklı mısınız?
I.X. Mayr’a göre bir insanın sağlıklı kabul edilmesi için; sabah dinlenmiş olarak uyanması, güne mutlu bir başlangıç yapması, yeterli enerji ile dolu olması, ağrı çekmemesi, solunum, dolaşım ve sindirim işlevlerinin sorunsuz gerçekleşmesinin yanı sıra kusursuz bir zihin açıklığı, dikkat yoğunlaşması ve bellek yeteneklerine sahip olması gerekir.
Yorgunluk, sağlıklı bir insanın yaşamında ancak, yoğun bir çalışma gününün ardından akşam saatlerinde ortaya çıkan bir durum olmalı ve dinlendirici bir uykuyla giderilebilmelidir. (Dr. Hasan İnsel / Sindirim Sanatı / 2019)