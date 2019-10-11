Nezle ve gribi yenmenin 6 etkili yolu

Üzülerek belirteyim ki, anlı şanlı o kocaman ve güçlü tıp bu afacan rinovirüs ve influenza virüsler karşısında hâlâ çaresiz. Hâlâ eli kolu bağlı, boynu bükük öylece duruyor.
Duruyor çünkü bunlar yapılarını inanılmaz hızla değiştirebilen, geliştirilen ilaç ve aşılara çabucak direnç oluşturan acayip mikro canlılar. Gerçi elimizde birkaç “antiviral” ilaç var ama fiyatları çok yüksek ve yan etkileri çok fazla olduğu için zorunlu olmadıkça kullanılamıyor.
Neticede de çare yine “doğal tıbba” ve yatak istirahatine kalıyor. Pek çok sağlık sorununda olduğu gibi çözümü burada da geleneksel tavsiyelerde aramak gerekiyor. Tedavinin özeti şu...
◊ İSTİRAHAT EDİLECEK: Lütfen hafife almayın. İstirahat hızla iyileşebilmeniz için çok ama çok önemli bir nokta. İstirahat etmezseniz vücudunuz bedeninizi işgal eden virüslerle mücadele edecek gücü kuvveti bulamaz. Mutlaka dinlenin. Mutlaka iyi uyuyun. İyi uyuyun ki bağışıklık sisteminiz derlenip toparlansın.
◊ BESLENMEYE ÖZEN GÖSTERİLECEK: Bol sıvı almak, C vitamininden zengin meyve ve sebzelere (portakal, mandalina, greyfurt) ağırlık vermek, protein gücü yüksek besinleri (yoğurt, yumurta, et, balık) daha çok öne çıkarmak, basit ama mühim ayrıntılar.
Tavuk suyu çorbası ise bugün de en favori “nezle ve grip besini” olmaya devam ediyor. İçine bolca havuç, bezelye veya mercimek taneleri, birkaç parça zencefil ilave edin. Bol soğan, hatta sarımsak eklemeyi, karabiber, kırmızıbiber gibi baharatlar ve limon suyuyla zenginleştirmeyi de ihmal etmeyin.
Eğer bu çorbayı sevmediyseniz size alternatif olarak “lahana-kereviz çorbasını” öneririm.
◊ BURUN, BOĞAZ VE AĞIZ TEMİZLİĞİ İHMAL EDİLMEYECEK: Boğaz temizliği için sık sık ve bolca ılık su, çay için. Kuşburnu, ıhlamur, özellikle de adaçayı en çok tavsiye edilen sıcak içecekler.
Soğutulmuş adaçayı ya da çok az tuz eklenmiş suyla günde 3-5 kez boğaz gargarası yapmayı da ihmal etmeyin.
Ayrıca boğaz sağlığınız için “zencefil+bal” karışımı veya “karabiber+bal” kombinasyonundan yararlanabilirsiniz.
◊ BİTKİSEL VE DOĞAL DESTEKLERDEN FAYDALANILACAK: Sambucus özleri (elderberry), pellorgonium ekstraktı (umclaoba) ve/veya ekinezya, en sık kullanılan anti nezle/anti grip bitkisel destekler. Listeye betaglukanı da ilave edebilirsiniz.
◊ GEREKİYORSA VİTAMİN VE MİNERALLER DEVREYE SOKULACAK: Ben nezle olduğumda günde 1-2 gram C vitamini, 20-40 mg. çinko, 10-20 bin ünite D vitamini almayı ihmal etmiyorum. Size de tavsiye ederim.
◊ SEMPTOMATİK TEDAVİ İHMAL EDİLMEYECEK: Ağrınız varsa parasetamol gibi analjeziklerden, düşük dozda (200 mg.) ibuprofen veya diklofenattan da faydalanmanız mümkün. Burun tıkanıklığı ve boğaz akıntılarını azaltmak için antihistaminiklerden istifade edebilirsiniz.
Tansiyonunuz, şekeriniz veya kalp probleminiz varsa, nezle-grip haplarını rastgele yutmayın. Çünkü içlerindeki maddeler sorun yaratabilir.
NE ZAMAN NEZLE NE ZAMAN GRİBİZ?
Nezle misiniz, grip misiniz? Bu sorunun yanıtı önemli. Ayırım bazen pek kolay olmayabiliyor ama aşağıdaki farklılıklar işinize yarayabilir.
NEZLE VE GRİP İÇİN BAĞIŞIKLIK DESTEKLERİNDE İLK 5
1- UMCLAOBA / PELLERGONIUM SIDOIDES ÖZLERİ: Daha çok Güney Afrika’da yetişen özel bir akasyanın kökünden elde edilen bu özlerde çok güçlü “antiviral” maddeler var. Bunlar virüsler üzerinde “yok edici” etkilere sahip. “Damla” şekli eczanelerde bulunabiliyor.
2- N-ASETİL SİSTEİN TOZLARI, ŞURUPLARI: Bu da doğal bir kimyasal. Özellikle solunum yollarının virüs enfeksiyonlarında işe yarayan güçlü bir madde. Suda eriyen tabletlerinden faydalanılıyor.
3- C VE D VİTAMİNİ DESTEKLERİ: İkili, bu yıl da favori destekler arasında.
4- SAMBUCUS NİGRA/KARAMÜRVER EKSTRELERİ: Karamürver özlerinde de umclaoba’ya benzer güçlü polifenoller var. Bunlar da üst solunum yollarının viral enfeksiyonları ile mücadelede işe yarıyor.
5- PROBİYOTİK DESTEKLER: Doğru seçilmiş probiyotik takviyeler bağışıklık gücünü artırarak ciddi destek sağlayabiliyor.
Nezle ve gribi yenmenin 6 etkili yolu
Üzülerek belirteyim ki, anlı şanlı o kocaman ve güçlü tıp bu afacan rinovirüs ve influenza virüsler karşısında hâlâ çaresiz. Hâlâ eli kolu bağlı, boynu bükük öylece duruyor.
Duruyor çünkü bunlar yapılarını inanılmaz hızla değiştirebilen, geliştirilen ilaç ve aşılara çabucak direnç oluşturan acayip mikro canlılar. Gerçi elimizde birkaç “antiviral” ilaç var ama fiyatları çok yüksek ve yan etkileri çok fazla olduğu için zorunlu olmadıkça kullanılamıyor.
Neticede de çare yine “doğal tıbba” ve yatak istirahatine kalıyor. Pek çok sağlık sorununda olduğu gibi çözümü burada da geleneksel tavsiyelerde aramak gerekiyor. Tedavinin özeti şu...
◊ İSTİRAHAT EDİLECEK: Lütfen hafife almayın. İstirahat hızla iyileşebilmeniz için çok ama çok önemli bir nokta. İstirahat etmezseniz vücudunuz bedeninizi işgal eden virüslerle mücadele edecek gücü kuvveti bulamaz. Mutlaka dinlenin. Mutlaka iyi uyuyun. İyi uyuyun ki bağışıklık sisteminiz derlenip toparlansın.
◊ BESLENMEYE ÖZEN GÖSTERİLECEK: Bol sıvı almak, C vitamininden zengin meyve ve sebzelere (portakal, mandalina, greyfurt) ağırlık vermek, protein gücü yüksek besinleri (yoğurt, yumurta, et, balık) daha çok öne çıkarmak, basit ama mühim ayrıntılar.
Tavuk suyu çorbası ise bugün de en favori “nezle ve grip besini” olmaya devam ediyor. İçine bolca havuç, bezelye veya mercimek taneleri, birkaç parça zencefil ilave edin. Bol soğan, hatta sarımsak eklemeyi, karabiber, kırmızıbiber gibi baharatlar ve limon suyuyla zenginleştirmeyi de ihmal etmeyin.
Eğer bu çorbayı sevmediyseniz size alternatif olarak “lahana-kereviz çorbasını” öneririm.
◊ BURUN, BOĞAZ VE AĞIZ TEMİZLİĞİ İHMAL EDİLMEYECEK: Boğaz temizliği için sık sık ve bolca ılık su, çay için. Kuşburnu, ıhlamur, özellikle de adaçayı en çok tavsiye edilen sıcak içecekler.
Soğutulmuş adaçayı ya da çok az tuz eklenmiş suyla günde 3-5 kez boğaz gargarası yapmayı da ihmal etmeyin.
Ayrıca boğaz sağlığınız için “zencefil+bal” karışımı veya “karabiber+bal” kombinasyonundan yararlanabilirsiniz.
◊ BİTKİSEL VE DOĞAL DESTEKLERDEN FAYDALANILACAK: Sambucus özleri (elderberry), pellorgonium ekstraktı (umclaoba) ve/veya ekinezya, en sık kullanılan anti nezle/anti grip bitkisel destekler. Listeye betaglukanı da ilave edebilirsiniz.
◊ GEREKİYORSA VİTAMİN VE MİNERALLER DEVREYE SOKULACAK: Ben nezle olduğumda günde 1-2 gram C vitamini, 20-40 mg. çinko, 10-20 bin ünite D vitamini almayı ihmal etmiyorum. Size de tavsiye ederim.
◊ SEMPTOMATİK TEDAVİ İHMAL EDİLMEYECEK: Ağrınız varsa parasetamol gibi analjeziklerden, düşük dozda (200 mg.) ibuprofen veya diklofenattan da faydalanmanız mümkün. Burun tıkanıklığı ve boğaz akıntılarını azaltmak için antihistaminiklerden istifade edebilirsiniz.
Tansiyonunuz, şekeriniz veya kalp probleminiz varsa, nezle-grip haplarını rastgele yutmayın. Çünkü içlerindeki maddeler sorun yaratabilir.
NE ZAMAN NEZLE NE ZAMAN GRİBİZ?
Nezle misiniz, grip misiniz? Bu sorunun yanıtı önemli. Ayırım bazen pek kolay olmayabiliyor ama aşağıdaki farklılıklar işinize yarayabilir.
NEZLE VE GRİP İÇİN BAĞIŞIKLIK DESTEKLERİNDE İLK 5
1- UMCLAOBA / PELLERGONIUM SIDOIDES ÖZLERİ: Daha çok Güney Afrika’da yetişen özel bir akasyanın kökünden elde edilen bu özlerde çok güçlü “antiviral” maddeler var. Bunlar virüsler üzerinde “yok edici” etkilere sahip. “Damla” şekli eczanelerde bulunabiliyor.
2- N-ASETİL SİSTEİN TOZLARI, ŞURUPLARI: Bu da doğal bir kimyasal. Özellikle solunum yollarının virüs enfeksiyonlarında işe yarayan güçlü bir madde. Suda eriyen tabletlerinden faydalanılıyor.
3- C VE D VİTAMİNİ DESTEKLERİ: İkili, bu yıl da favori destekler arasında.
4- SAMBUCUS NİGRA/KARAMÜRVER EKSTRELERİ: Karamürver özlerinde de umclaoba’ya benzer güçlü polifenoller var. Bunlar da üst solunum yollarının viral enfeksiyonları ile mücadelede işe yarıyor.
5- PROBİYOTİK DESTEKLER: Doğru seçilmiş probiyotik takviyeler bağışıklık gücünü artırarak ciddi destek sağlayabiliyor.