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Osman Müftüoğlu

Osman Müftüoğlu

osmanmuftuoglu55@gmail.com

Nezle ve gribe ev işi çözümler

22 Ekim 2019

Gripte de nezlede de can sıkıcı sorunlar yaşarız. Kimimiz yorgunluk, bitkinlik, ağrılar ve halsizlikten, kimimiz ateş, öksürük gibi sorunlardan yakınırız. Ama en çok “boğaz ağrıları, akıntı ve yanmaları”nın canımızı yaktığı kesindir. Peki bu gibi durumlara “ilaçsız çözümler” var mı? İlk akla gelen 7 çözümü biz sıraladık. Diğerlerini siz araştırın...

LİMONLU ILIK SU

Limonlu ılık su gargaraları, soğuk algınlığına bağlı boğaz ağrısını hafifleten, aynı zamanda ferahlık veren ev yapımı bir üründür.
Limon, C vitamini ve antioksidanlar içerir.
Ayrıca tükürük salgısını artırarak yutak mukozasının nemli kalmasına yardımcı olur.
Sıcak su ve bir parça bal ya da tuzla karıştırılması, limonun yararlı etkilerini artırmaktadır.

TUZLU SUYLA GARGARA

Tuzlu su ile gargara, boğazdaki ağrı, yanma ve akıntı iltihabından kurtulmanın muhtemelen en etkili ve en ucuz çaresidir. Tuz çözeltisi hem ağız ve boğazdaki şişliğin giderilmesine hem de istenmeyen mikropların yok edilmesine yardımcıdır.
İşlem gayet basit: Bir bardak ılık suyun içerisinde 1 çay kaşığı dolusu tuzu eritin. Bu çözeltinin bir ağız dolusu miktarı ile 30 saniye süreyle gargara yapın ve uygulamayı 1-2 saatte bir tekrarlayın.

BALLI KARIŞIMLAR

Bal, boğaz ağrısını tedavi etmek amacıyla genellikle başka doğal mucizelerle karıştırılarak kullanılır.
Bal enfeksiyon ile mücadele ve ağrı kesici etkisinin yanı sıra hazırlanan farklı karışımların tadını da daha cazip hale getirir.
Balı ılık su ve elma sirkesi veya soğuk algınlığında kullanılan çeşitli baharatlarla (tarçın, zencefil gibi) kombine edebilirsiniz.
Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, balı 1-2 yaşından küçük çocuklara vermemenizdir. Balda bulunabilen botulizm sporları onları etkileyebilir.
Şekerden kaçınması gerekenlerin de yüksek şeker içeriği nedeniyle baldan uzak durmalarında fayda vardır. Kısacası “ballı tarçın” veya “ballı zencefil” de ev işi destekler olabilirler.

ELMA SiRKESi VE BAL KARIŞIMI

Soğuk algınlığı belirtilerini azaltırken kullanılan ev yapımı doğal ilaçlardan biri de elma sirkesidir. Elma sirkesinin etken maddesi, bakterilere karşı antiseptik etki gösteren asetik asittir.
Tıbbın babası olarak bilinen Hipokrat, “oksimel” olarak adlandırılan elma sirkesi-bal karışımını öksürük, yutak iltihabı, soğuk algınlığı tedavisinde kullanmıştır.
Bir yemek kaşığı elma sirkesi ve bir yemek kaşığı balla karıştırdığınız 1 bardak ılık suyu, boğaz ağrısını gidermek için içebilir veya bu karışımla gargara yapabilirsiniz.

TARÇINLI BADEM SÜTÜ VEYA SALEP

Bu da enteresan ve etkili bir ev yapımı çözüm... Salep hazır olarak satılıyor. Alıp kullanabilirsiniz.
Bademli sütün hazırlanışına gelince...
Malzemeler şunlar: 1 bardak badem sütü, 1 çay kaşığı tarçın, çeyrek çay kaşığı karbonat, 1 yemek kaşığı bal...
Hazırlanışı: Tarçın ve karbonatın üzerine badem sütünü ilave ederek iyice karıştırın. Karışımı kaynamaya başlayıncaya kadar ısıttıktan sonra ateşten indirin ve bal ekleyerek karıştırın.

HATMİ ÇİÇEĞİ KÖKÜ

Hatmi çiçeği bitkisinin yaprakları, çiçekleri ve kökleri çok eski zamanlardan beri yutak iltihabı ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılıyor.
Özellikle yaşlı hatmi kökleri “müsilaj” olarak da bilinen jelatin benzeri bir madde içeriyor. Müsilaj yutulduğunda yutak ve boğazı kaplayarak kayganlaştırıyor.
Hatmi çiçeği kökünün etkili olduğu farklı çalışmalarda test edilmiş ve yüksek dozlarda bile toksik olmadığı bulunmuş.
Boğaz ağrısına birebir olan hatmi çiçeğinin kurutulmuş yaprakları, 1 litre kaynamış suyun içerisine atılarak beklenir ve süzülerek içilir.
Ya da 1 litre soğuk suyun içerisine tülbente sarılarak konulan 30 gram kadar kurutulmuş hatmi kökü, en az 8 saat suyun içerisinde bırakılır. Hazırlanan içecek gün boyunca azar azar içilir.

TAVUK SUYUNA BAĞIŞIKLIK ÇORBASI

Tavuk suyu çorbası bin yıldır bilinen doğal bir soğuk algınlığı devası. Bana göre tavuk sevmiyorsanız işkembe veya kelle paça çorbasını da deneyebilirsiniz.
Tavuk suyu çorbaya havuç, zencefil, zerdeçal ve sarımsak da ekleyebilirsiniz.
Çorba yapacak vaktiniz olmuyorsa, katkısız hazır tavuk suyu alarak da çorbanızı hazırlayabilirsiniz.

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