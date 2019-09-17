Neden magnezyumsuz olmuyor?

Sağlıklı bir beden magnezyumsuz yapamıyor. Kas ve sinir fonksiyonlarının korunması, kalp ritminin düzenlenmesi, kemik bütünlüğünün sürmesi, bağışıklık sisteminin güçlü kalması ve daha pek çok işlev için magnezyum şart.
Magnezyumun 300’den fazla biyokimyasal süreçte yer aldığını ve sayısız enzimin aktivasyonu için vazgeçilmez olduğunu bilirseniz, yetersizliğinin başınıza ne gibi işler açabileceğini daha iyi anlarsınız.
Magnezyum eksikliğinin farklı işaretleri var. Onları bir başka kutuda özetledim.
Eksikliği belirlemede de kan tahlilleri maalesef yüzde yüz yeterli değil.
Beden, kendisi eksiklik içinde kıvranırken başka doku ve yapılardan temin ettiği magnezyumla kan seviyelerini korumaya çalışıyor.
Netice şu: Magnezyum eksikliği mühim bir konu, eksiği yerine koymak önemli bir görev.
Zaten biraz da bu nedenle magnezyum takviyeleri son yılların en fazla kullanılan besin desteklerinden biri haline geldi.
Peki sorun ne?
Sorun şu: Ne siz ne de biz doktorların önemli bir bölümü magnezyum eksikliğinin ve eksiklik sonucu oluşabilen sorunların yeterince farkındayız.
Daha da mühimi, hangi sorunda hangi magnezyumu kullanacağımızı da bilmiyoruz.
Peki ne yapmalı?
“Hangi soruna hangi magnezyum?” sorusunun cevabı çok önemli. Aşağıdaki bilgilerin işinize yarayacağını düşünüyorum.
Magnezyum seçiminde yol haritası
EN KÖTÜSÜ
Magnezyum oksit: Bu form güçlü bir müshil etkisine sahip. Büyük oranda magnezyum içermesine rağmen, biyolojik olarak yararlanımı (bioavailability) düşüktür ve ishale neden olur. Bu nedenle takviye için en az uygunluğa sahip olarak kabul edilir.
AMAN DİKKAT!
Magnezyum sülfat: Bu form genellikle damar içi uygulamalarda kullanılır, ağız yolu ile kullanılmaz. Cilt yoluyla bir miktar emilebilirliği olduğu için “Epsom” banyo tuzlarında da bulunur.
iYi BiR SEÇiM
Magnezyum sitrat: Okside kıyasla iyi bir biyoyararlanıma sahip, yaygın olarak kullanılan bir formdur. Sindirim kanalında çok hızlı bir şekilde emilir, aynı zamanda dışkı gevşetici bir etkiye sahiptir. Bu form, birçok takviyede bulunur ve vücuda magnezyum iletimi için güvenilir bir seçenektir.
HARİKA BİR TERCİH
Magnezyum aspartat: Oksit ve sitrat ile karşılaştırıldığında bu formun biyoyararlanımı daha yüksektir.
Magnezyum ve potasyum aspartat kombinasyonunun yorgunluk üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu ve kas hipereksitabilitesini azalttığını gösteren bazı umut verici klinik denemeler bulunmaktadır. Hem magnezyum hem de aspartik asidin hücresel enerjide kritik oyuncular olması, fizyolojik olarak bunu mantıklı kılmaktadır. Bu form yaygın olarak bulunmaz, ancak kronik yorgunluk sendromu için kullanılır.
BELLEK DOSTU
Magnezyum L-Treonat: Magnezyumun bu türü, hafıza ve beyin fonksiyonlarını iyileştirir. Hayvanlarda yapılan bir ön çalışma, hem kısa süreli hem de uzun süreli hafızayı önemli ölçüde artırdığını göstermiştir.
Bu çalışmaya dayanarak, Magnezyum L-Treonat’ın, beyin fonksiyonlarını iyileştirebilen, oldukça emilebilir bir magnezyum biçimi olduğu anlaşılmaktadır.
Araştırma umut verici olmakla birlikte, faydasını doğrulamak için daha fazlasına ihtiyaç vardır.
KAS AĞRILARI İÇİN
Magnezyum malat: Daha az bilinen bu kombinasyon fibromiyaljide kullanılmak için çalışılmıştır.
Malat, hücresel enerji döngüsündeki bir substrat olduğundan, ATP üretiminin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Fibromiyalji hastalarında kas ağrısını azalttığına dair ön kanıtlar vardır.
SORUN STRES VE UYKUSUZLUK iSE
Magnezyum glisinat: Glisin, iyi bilinen sakinleştirici bir amino asittir. Bu kombinasyon iyi bir biyoyararlanıma sahiptir ve glisin aktif olarak bağırsak duvarı boyunca taşındığından, müshil etkisi yoktur. Hem glisin hem de magnezyumun sakinleştirici ve rahatlatıcı etkisinden dolayı, bu kombinasyon kronik ağrı ve kas hipertonikliği için kullanılır.
İSTİKBAL VADEDİYOR
Magnezyum taurat: Hem magnezyum hem de taurin amino asidi, kalp fonksiyonlarını iyileştirme yeteneğini paylaşır; her birinin insülin duyarlılığı üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Her ikisinin de eylemleri, kardiyovasküler sağlık söz konusu olduğunda çarpıcı benzerliklere sahiptir. Her ikisi de kan basıncını düşürür, sinir hücrelerini stabilize eder, kalp kasının büzülmesini iyileştirir. Ayrıca düşük seviyede B6 vitamini seviyesinin hem magnezyum hem de taurini daha da tükettiği gösterilmiştir.
KALBİNİZ İÇİN
Magnezyum orotat: Bu, orotik asit içeren bir başka nispeten bilinmeyen şelat birleşimidir. Bu formun biyoyararlanımı iyidir, özellikle kalp sağlığı için çalışılmıştır.
Orotatlar magnezyum iyonunun hücresel mitokondri ve çekirdeğin en iç katmanlarına etkili şekilde verilmesini sağlayan hücre zarlarına nüfuz edebilir.
Orotatlar, kalp hücrelerinin onarımına yardımcı olan ve bu nedenle işlevi geliştiren RNA ve DNA oluşumunu artırır.
Kombinasyonun klinik çalışmalarda kalp yetmezliğini, anjin belirtilerini ve egzersiz performansını iyileştirdiği gösterilmiştir.
Neden magnezyumsuz olmuyor?
Sağlıklı bir beden magnezyumsuz yapamıyor. Kas ve sinir fonksiyonlarının korunması, kalp ritminin düzenlenmesi, kemik bütünlüğünün sürmesi, bağışıklık sisteminin güçlü kalması ve daha pek çok işlev için magnezyum şart.
Magnezyumun 300’den fazla biyokimyasal süreçte yer aldığını ve sayısız enzimin aktivasyonu için vazgeçilmez olduğunu bilirseniz, yetersizliğinin başınıza ne gibi işler açabileceğini daha iyi anlarsınız.
Magnezyum eksikliğinin farklı işaretleri var. Onları bir başka kutuda özetledim.
Eksikliği belirlemede de kan tahlilleri maalesef yüzde yüz yeterli değil.
Beden, kendisi eksiklik içinde kıvranırken başka doku ve yapılardan temin ettiği magnezyumla kan seviyelerini korumaya çalışıyor.
Netice şu: Magnezyum eksikliği mühim bir konu, eksiği yerine koymak önemli bir görev.
Zaten biraz da bu nedenle magnezyum takviyeleri son yılların en fazla kullanılan besin desteklerinden biri haline geldi.
Peki sorun ne?
Sorun şu: Ne siz ne de biz doktorların önemli bir bölümü magnezyum eksikliğinin ve eksiklik sonucu oluşabilen sorunların yeterince farkındayız.
Daha da mühimi, hangi sorunda hangi magnezyumu kullanacağımızı da bilmiyoruz.
Peki ne yapmalı?
“Hangi soruna hangi magnezyum?” sorusunun cevabı çok önemli. Aşağıdaki bilgilerin işinize yarayacağını düşünüyorum.
Magnezyum seçiminde yol haritası
EN KÖTÜSÜ
Magnezyum oksit: Bu form güçlü bir müshil etkisine sahip. Büyük oranda magnezyum içermesine rağmen, biyolojik olarak yararlanımı (bioavailability) düşüktür ve ishale neden olur. Bu nedenle takviye için en az uygunluğa sahip olarak kabul edilir.
AMAN DİKKAT!
Magnezyum sülfat: Bu form genellikle damar içi uygulamalarda kullanılır, ağız yolu ile kullanılmaz. Cilt yoluyla bir miktar emilebilirliği olduğu için “Epsom” banyo tuzlarında da bulunur.
iYi BiR SEÇiM
Magnezyum sitrat: Okside kıyasla iyi bir biyoyararlanıma sahip, yaygın olarak kullanılan bir formdur. Sindirim kanalında çok hızlı bir şekilde emilir, aynı zamanda dışkı gevşetici bir etkiye sahiptir. Bu form, birçok takviyede bulunur ve vücuda magnezyum iletimi için güvenilir bir seçenektir.
HARİKA BİR TERCİH
Magnezyum aspartat: Oksit ve sitrat ile karşılaştırıldığında bu formun biyoyararlanımı daha yüksektir.
Magnezyum ve potasyum aspartat kombinasyonunun yorgunluk üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu ve kas hipereksitabilitesini azalttığını gösteren bazı umut verici klinik denemeler bulunmaktadır. Hem magnezyum hem de aspartik asidin hücresel enerjide kritik oyuncular olması, fizyolojik olarak bunu mantıklı kılmaktadır. Bu form yaygın olarak bulunmaz, ancak kronik yorgunluk sendromu için kullanılır.
BELLEK DOSTU
Magnezyum L-Treonat: Magnezyumun bu türü, hafıza ve beyin fonksiyonlarını iyileştirir. Hayvanlarda yapılan bir ön çalışma, hem kısa süreli hem de uzun süreli hafızayı önemli ölçüde artırdığını göstermiştir.
Bu çalışmaya dayanarak, Magnezyum L-Treonat’ın, beyin fonksiyonlarını iyileştirebilen, oldukça emilebilir bir magnezyum biçimi olduğu anlaşılmaktadır.
Araştırma umut verici olmakla birlikte, faydasını doğrulamak için daha fazlasına ihtiyaç vardır.
KAS AĞRILARI İÇİN
Magnezyum malat: Daha az bilinen bu kombinasyon fibromiyaljide kullanılmak için çalışılmıştır.
Malat, hücresel enerji döngüsündeki bir substrat olduğundan, ATP üretiminin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Fibromiyalji hastalarında kas ağrısını azalttığına dair ön kanıtlar vardır.
SORUN STRES VE UYKUSUZLUK iSE
Magnezyum glisinat: Glisin, iyi bilinen sakinleştirici bir amino asittir. Bu kombinasyon iyi bir biyoyararlanıma sahiptir ve glisin aktif olarak bağırsak duvarı boyunca taşındığından, müshil etkisi yoktur. Hem glisin hem de magnezyumun sakinleştirici ve rahatlatıcı etkisinden dolayı, bu kombinasyon kronik ağrı ve kas hipertonikliği için kullanılır.
İSTİKBAL VADEDİYOR
Magnezyum taurat: Hem magnezyum hem de taurin amino asidi, kalp fonksiyonlarını iyileştirme yeteneğini paylaşır; her birinin insülin duyarlılığı üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Her ikisinin de eylemleri, kardiyovasküler sağlık söz konusu olduğunda çarpıcı benzerliklere sahiptir. Her ikisi de kan basıncını düşürür, sinir hücrelerini stabilize eder, kalp kasının büzülmesini iyileştirir. Ayrıca düşük seviyede B6 vitamini seviyesinin hem magnezyum hem de taurini daha da tükettiği gösterilmiştir.
KALBİNİZ İÇİN
Magnezyum orotat: Bu, orotik asit içeren bir başka nispeten bilinmeyen şelat birleşimidir. Bu formun biyoyararlanımı iyidir, özellikle kalp sağlığı için çalışılmıştır.
Orotatlar magnezyum iyonunun hücresel mitokondri ve çekirdeğin en iç katmanlarına etkili şekilde verilmesini sağlayan hücre zarlarına nüfuz edebilir.
Orotatlar, kalp hücrelerinin onarımına yardımcı olan ve bu nedenle işlevi geliştiren RNA ve DNA oluşumunu artırır.
Kombinasyonun klinik çalışmalarda kalp yetmezliğini, anjin belirtilerini ve egzersiz performansını iyileştirdiği gösterilmiştir.