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Osman Müftüoğlu

Osman Müftüoğlu

osmanmuftuoglu55@gmail.com

NBŞ’yle savaşta haydi Türkiye!

4 Şubat 2019

Cumhurbaşkanımız Sayın R. Tayyip Erdoğan’nın sağlık sorunlarına gösterdiği hassasiyet hepimizin malumu.

Başbakanlığı döneminde “tedavi edici” sağlık hizmetlerinde önemli değişimleri teşvik etti, mühim projelere imza attı. Aynı duyarlılığı “koruyucu sağlık” alanında da gösterdi. “Sigara karşıtı” kampanyalara verdiği yoğun ve samimi destek bunun işareti idi. Geçtiğimiz hafta çok ama çok daha önemli bir karara daha imzasını attı: “nişasta bazlı şeker (fruktoz)” yani NBŞ kotasını yüzde 2.5 ile sınırladı. Şu kesin: NBŞ yeni bin yılın en mühim sağlık tehditlerinden biri. Bana sorarsanız muhtemelen de en önemlisi. NBŞ’li şekerdeki “çakma fruktoz”un sağlık günahlarını saymakla bitmez. En mühim “10 büyük günahı”nı aşağıda özetledim. Cumhurbaşkanımıza “obezite ve kronik hastalıklar ile savaş” konusundaki bu önemli kararı nedeniyle teşekkür ediyor, yakın bir gelecekte “Haydi Türkiye!” diyerek toplumsal bir aktivite programına, “Türkiye yürüyor!” projesine de destek vereceğini umuyoruz.NBŞ’yle savaşta haydi Türkiye

FRUKTOZ’UN 10 BÜYÜK GÜNAHI

Karaciğerde insülin direncine yol açıp, obeziteyi teşvik ediyor.

Karaciğeri yağlandırıp detoks süreçlerini aksatıyor.

Kanda trigliserit artışı ile damarlarımızın yapısını bozuyor.

Ürik asidi yükseltip gut hastalığını kolaylaştırıyor.

Bu kötü gelişmeler şeker hastalığı, hipertansiyon, kalp ve beyin krizlerine giden tehlikeli bir yolculuğu başlatıyor.

Mitokondri yorgunluğu nedeniyle yorgun, bitkin düşürüyor.

Bedenin her noktasında iltihabı süreçleri tetikliyor, bağırsakların canına okuyor.

Kanser oluşumunu ve alerjileri teşvik ediyor.

Hücre, doku, organ ve sistemleri daha hızlı yaşlanıyor.

Bağırsak bütünlüğünü bozup “sızdıran bağırsak” sorununa zemin hazırlıyor.

KALKAN BESİNLER

Zerdeçal (kurkumin ve türmeronlar)

Yağlı balıklar (EPA/OMEGA3)

Nar (Elajik ve pünisik asit)

Siyah üzüm kabuğu ve çekirdeği (Resveratrol)

Yeşil, siyah ve beyaz çay (Kateşinler)

Lahanagiller (13 c/indol -3- kubinol)

Soğan (Kuvarsetin)

Maydanoz (Apigenin)

fermente besinler (turşu, kefir, şalgam/probiyotikler)

İLTİHABI ÖNLE SAĞLIKLI YAŞA

Yaşlanmaya bağlı hastalıkların çoğu basitçe “iltihaplanma” olarak tanımlanan bir “iç yangın”ın beklenen neticesi. Bu iç yangın ise yaşlılık hastalıklarının “bir numaralı tetikçisi!”. Yaş altmışları, hele hele yetmişleri geçince şu veya bu nedenle başlayan o “iç yangın/inflamasyon”, “kronik iltihaplanma” süreçleri devreye giriyor. Hücrenin duvarında, organcıklar ve çekirdeğinde (DNA dahil) hasarlar başlıyor. İltihaplanma, o hücrelerin beklenenden daha hızlı yaşlanıp erken ölmesine sebep oluyor; doku, organ ve sistemler paslanıp çürümeye başlıyor. Zaten bu nedenle de bilim insanları özellikle son 50 yılda “iltihaplanmayı önleyebilen, önleyemese bile hızını kesip yavaşlatabilen moleküller” arıyor. Peki o moleküller doğada var mı? Var! Peki nerelerde, nerede o “uzun ve sağlıklı ömür destekçileri”? Yanıt yukarıdaki kutuda...

2019’UN SAĞLIK TRENDLERİ

Fermente besinler (turşu, turşu suları, kambuça, boza, şalgam, kefir)

İki öğün beslenme

Aralıklı oruç kürleri

Bitki ağırlıklı beslenme (sebze, bakliyat, tam tahıl)

Filizlenmiş bakliyat ve tahıllar

Kolajen zengini sofralar (kemikli etler, sakatat)

Nitrat zengini besinler (pancar, pazı, kişniş ravent, reyhan)

Zerdeçal ve zerdeçal ile hazırlanmış baharat karışımları (zahter)

Daha az kırmızı et!

Yapısı güçlendirilmiş turşu suları

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