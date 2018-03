Mutluluk karnemiz ne durumda

Pek iyi bir rakam değil bu. Peki bizim milli kuruluşumuz Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu konuda ne diyor? TÜİK’e göre ne durumda mutluluk rakamlarımız? Buyurun...

Çok mu pesimistiz?

Mutluluk oranı nasıl hesaplanıyor bilmiyorum ama ben kendi gözlemlerime dayanarak şunu söyleyebilirim: Biz aslında kolay mutlu olabilen yani mutlu olmaya hazır bir milletiz. Ufak tefek güzelliklerle bile anında mutluluk perisi oluveririz. Ama mühim hem de çok mühim bir kusurumuz var: Çabuk pes ederiz!

Biz en ufak bir terslikte “ben yokum arkadaş” diyebilen “pesimist” yani “kötümser” bir toplumsal psikoloji içindeyiz. “Bu da geçer” felsefesini icat eden millet biz olsak da uygulamasını pek bilmeyiz.

TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre de (2017) “Yaşam Memnuniyeti Araştırması”na göre yüzde 58’lik bir “mutluluk oranı” ile sınıfta kalmış vaziyetteyiz.





Bizi neler mutlu ediyor?

TÜİK’in verilerine bakılırsa “sağlık” ve “evlilik” konuları bizim için mühim birer mutluluk parametresi. Sağlıklı ve evli Türkler kendini daha mutlu hissediyor. Yine TÜİK rakamlarına bakılırsa evlilik, kadınlar için daha mühim bir mutluluk faktörü.

Bir başka enteresan veri de şu: Halkımızın sadece yüzde 16.6’sı sevginin mutluluk getireceğine inanıyor. Başarı ile mutlu olabileceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 9’a çıkmış. TÜİK verilerine bakılırsa halkımız 21’inci yüzyılda da “paranın saadet getirmeyeceği” inancına sarılmış görünüyor.

“Para ile saadet olmaz” diyenlerin oranı da yüzde 3.9’a çıkmış.





EInsteIn’dan güzel bir mutluluk tavsiyesi

Ünlü fizikçi Albert Einstein’ın kendisi ne kadar mutluydu bilemem ama yazılı bir not ile bıraktığı şu MUTLULUK TAVSİYESİ bence önemli. O tavsiyeyi siz de bir kenara not edin ya da -en iyisi- benim gibi ezberleyin. O tavsiye şu: “Başarı peşinde koşmak ve bununla beraber gelen sürekli huzursuzluğa karşın sakin ve alçakgönüllü bir yaşantı daha fazla mutluluk getirecektir.”

Not: TÜİK’in 2017’de yaptığı yukarıda söz ettiğim araştırmaya bakılırsa milletimiz de Einstein’ın fikrine aynen katılıyor, zira o araştırmada “beni başarı mutlu eder” diyenlerin oranı yüzde 99 çıkmış.

Tuzlu da olmuyor tuzsuz da

Unutmayın... Un, şeker ve yağın fazlasından kaçmamız gerekiyor.

Ama bu arada tuzu da unutmamak şart. Çünkü tuzun da diğerleri gibi azı karar, çoğu zarar. Ne var ki beslenmedeki kafa karışıklığı durumu tuzda da var.

Kimi uzman “tuza dikkat edin” derken, kimi de “korkmayın istediğiniz kadar

yiyin” diyor.

Peki hangisi doğruyu söylüyor?

Doğrusu şu? Tuza fazla abanmaya asla izin yok. “Çoğu zarar, azı karar” kuralı tuzda da geçerli.

Günde 5, bilemediniz 6-7, en fazla 10 gram tuz yeterli...

KAHVENİN 10 FAYDASI

Dozunda içilen kahvenin içindeki antioksidan güç nedeniyle sağlık yararlarını gösteren yayınlar artıyor. Bakın dozunda tüketilirse kahve size neler sağlıyor...

◊ Fiziksel performansı artırıyor.

◊ Enerji seviyesini yükseltiyor.

◊ Konsantrasyonu destekliyor.

◊ Belleğe takviye oluyor.

◊ Depresif ruh halini hafifletiyor.

◊ Mutluluk hissini destekliyor.

◊ Yağ yakımını hafifçe hızlandırıyor.

◊ Karaciğer yağlanmasını engelleyebiliyor.

◊ Safra kesesi taşlarını geciktiriyor.

◊ Tip2 diyabet riskini düşürüyor.





Günde ne kadar kafeine izin var?

Konu kahvenin içindeki kafeine geldiğinde ise iş biraz karışıyor. Kafeinin fazlası zararlı da olabiliyor.

Peki ne kadar kafeine izin var? Ünlü Mayo Clinic günde 400 mg’dan fazla kafeini sakıncalı buluyor. Benim önerim 300 mg’ı aşmamanız. Peki bu ayar nasıl yapılacak?

İçinde ne kadar kafein var?

- 1 fincan Türk kahvesinde 60 mg

- Espresso’da 100 mg

- Bir fincan filtre kahvede 150-250 mg kafein var.

Hangi tuz?

Peki hangi tuz daha güvenli? İlk sıraya kaya tuzunu yazın. Ardına temiz deniz ve göl tuzlarını ekleyin. İyot eklenmiş rafine tuzları da lütfen pas geçmeyin.

Kaya tuzunun yüzde 95’i sodyum klorür, gerisi diğer mineraller. Yani onun mineral zenginliği diğerlerinden bir tık fazla.

Himalaya tuzu meselesine gelince... Palavradan ibarettir. Bizim Çankırı’nın kaya tuzları ondan katbekat güvenli ve lezzetlidir.





Kahvenin 10 muhtemel zararı

Dozu kaçırılan kahve bakın neler yapabiliyor...

◊ Uykuyu kaçırıyor.

◊ Çarpıntıları artırıyor.

◊ Sinirli ve gergin yapıyor.

◊ Elleri titretiyor.

◊ Krampları kolaylaştırıyor.

◊ Tansiyonu yükseltiyor.

◊ Baş ağrısı yapıyor.

◊ Yoruyor.

◊ Mideyi ekşitiyor.

◊ Reflüyü azdırıyor.