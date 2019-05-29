Mutluluğun sırrı bağırsaklarda mı?

Nasıl daha çok mutluluk hissi elde edebiliriz? Hangi moleküller beyinde bu duyguyu maksimuma çıkarır? “Mutluluk=dopamin” veya “mutluluk=serotonin” şeklinde formüle edemesek de bize kendimizi daha iyi hissettiren, dolayısıyla daha çok mutluluk hissi veren doğal moleküllerin en başında yine de bu ikili, dopamin ve serotonin var.
Bedenimizdeki toplam dopaminin yarısını beynimiz, kalan yarısını da bağırsaklarımız üretiyor. Serotonin üretiminin ise yüzde 70’inin bağırsaklarda gerçekleştirilip dolaşıma verildiği biliniyor.
Bu durumda mutluluğun sırrı bağırsaklarda gizli olmasa da bu pek de ciddiye alınmayan organımızın mutluluğumuzun mühim ortaklarından biri olduğu kesin. İşte bu nedenle bağırsak deyip geçmeyin, gaz, şişkinlik, hazımsızlık ya da kabızlığı önemseyin. Hele hele bağırsakların ev sahipliği yaptığı sayıları 100 trilyonu bulan probiyotik bakteri gücünü çok ama çok ciddiye alın.
EV BİLGİSİ
Domatesten maksimum sağlık faydası almak için...
- Küçük domatesleri tercih edin. Küçük domateslerin likopen içeriği büyük domateslerden daha fazla. Genel bir kural olarak, bir meyve ya da sebzenin kabuğu, iç bölümüne kıyasla ne kadar fazlaysa antioksidan gücü de o kadar artar.
- İşlenmiş domates ürünleri daha faydalı. Vücut, yemeğe konan salça, domates çorbası ya da pişmiş domateste bulunan likopenden çok daha fazla yararlanıyor.
- Likopen yağda eriyen bir madde olduğu için pişmiş domates ya da domates ürünlerinin üstüne bir parça sızma zeytinyağı gezdirmek dolaşım sistemine daha kolay geçmesini sağlayacaktır.
- Likopen vücutta depolanan bir karotenoid değil. Domates ürünlerini düzenli tüketmezseniz kandaki likopen düzeyi hemen düşer. Bu nedenle domates salçası, domates çorbası, ketçap ve domatesli soslar sofranızın değişmezleri arasında olmalı.
- Domates ve ürünlerinin sağlık gücü yalnızca likopenden zengin olmalarıyla sınırlı değil. Domates, potasyum, B3 ve B6 vitaminleri açısından da zengin bir kaynak.
AKLINIZDA OLSUN
Osteoporoz notları
- Tabağınızdaki hayvansal protein yoğunluğu (et, süt, yoğurt, peynir) arttıkça kemik erimesi olasılığı da artıyor.
- İnsülin direnci de yol açtığı metabolik asidoz nedeniyle kemik kaybını hızlandırabiliyor.
- Sigara önemli bir kemik kaybı tetikleyicisi.
- Hareketsiz hayat en mühim osteoporoz hızlandırıcılarından biri.
- Osteoporoz tedavisinde besinlerle doğal yoldan kazanılan (bitkisel ve hayvansal) kalsiyum, takviye yutmaktan daha etkili.
- Reflü ve gastrit tedavisinde kullanılan ilaçların çoğu osteoporoz tetikleyicisi.
- Çok özel durumlar dışında takviye kalsiyum dozu 400- 500 mg/ gün ile sınırlı tutulmalı.
- Kalsiyumun sitrat ve glisinat tuzları tercih edilmeli.
- K2 vitamini takviyesi şart değil. Yeşil sebzeler (maydanoz) ihtiyacı karşılıyor. Alındığında da günlük doz 0.25 mikrogramı geçmemeli.
Testosteron azalınca ne olur?
- Cinsel istek ve güç azalır.
- Sperm sayısı düşer.
- Memelerde büyüme başlar.
- Yorgunluk, bitkinlik, halsizlik gelişir.
- Uyku düzeni bozulur, uykusuzluk devreye girebilir.
- Vücut kıllarında azalma gözlenir.
- Kas azalması ve yağ birikimi başlar.
- Unutkanlık, kolay öfkelenme, sinirlilik ve odaklanma bozukluğu oluşur.
- Gece terlemeleri başlar.
- Depresyon eğilimi oluşabilir.
Probiyotik bilgisi...
- Probiyotikleri farklı aileler, bu aileleri de farklı konularda uzmanlaşmış “iç doktorlar” gibi düşünelim ve belirli bir probiyotik tipinin her sorunu çözemeyeceğini unutmayalım.
- Herkes aynı probiyotikten aynı faydayı sağlayamaz. Probiyotik seçimi “hekim tavsiyesi” ile yapılır.
- Her probiyotik desteğin başlangıç günlerinde geçici gaz, ağrı, şişkinlik yapma olasılığı vardır. Genelde 2’nci, 3’üncü haftadan sonra bu sorunlar geriler, faydalar ön plana geçer.
- Sabah aç karna olmak en etkili kullanım şeklidir.
- Kullanım süreci 3 aydan kısa süreli olmamalı. Genelde beklenen fayda elde edilmiş ise süre uzatılmalıdır. Kullanım süresine karar verici doktorunuzdur.
- Prebiyotik besinler (pırasa, bamya, elma, soğan, sarımsak, kuşkonmaz, patates, havuç) etkinliği daha güçlü hale getirir.
- En etkili probiyotikler laktobasillus ve bifidobacteria aileleridir.
Mutluluğun sırrı bağırsaklarda mı?
Serotonin üretiminin yüzde 70’inin bağırsaklarda gerçekleştirilip dolaşıma verildiği biliniyor. Bu durumda mutluluğun sırrı bağırsaklarda gizli olmasa da bu organımızın mutluluğumuzun mühim ortaklarından biri olduğu kesin.
Nasıl daha çok mutluluk hissi elde edebiliriz? Hangi moleküller beyinde bu duyguyu maksimuma çıkarır? “Mutluluk=dopamin” veya “mutluluk=serotonin” şeklinde formüle edemesek de bize kendimizi daha iyi hissettiren, dolayısıyla daha çok mutluluk hissi veren doğal moleküllerin en başında yine de bu ikili, dopamin ve serotonin var.
Bedenimizdeki toplam dopaminin yarısını beynimiz, kalan yarısını da bağırsaklarımız üretiyor. Serotonin üretiminin ise yüzde 70’inin bağırsaklarda gerçekleştirilip dolaşıma verildiği biliniyor.
Bu durumda mutluluğun sırrı bağırsaklarda gizli olmasa da bu pek de ciddiye alınmayan organımızın mutluluğumuzun mühim ortaklarından biri olduğu kesin. İşte bu nedenle bağırsak deyip geçmeyin, gaz, şişkinlik, hazımsızlık ya da kabızlığı önemseyin. Hele hele bağırsakların ev sahipliği yaptığı sayıları 100 trilyonu bulan probiyotik bakteri gücünü çok ama çok ciddiye alın.
EV BİLGİSİ
Domatesten maksimum sağlık faydası almak için...
- Küçük domatesleri tercih edin. Küçük domateslerin likopen içeriği büyük domateslerden daha fazla. Genel bir kural olarak, bir meyve ya da sebzenin kabuğu, iç bölümüne kıyasla ne kadar fazlaysa antioksidan gücü de o kadar artar.
- İşlenmiş domates ürünleri daha faydalı. Vücut, yemeğe konan salça, domates çorbası ya da pişmiş domateste bulunan likopenden çok daha fazla yararlanıyor.
- Likopen yağda eriyen bir madde olduğu için pişmiş domates ya da domates ürünlerinin üstüne bir parça sızma zeytinyağı gezdirmek dolaşım sistemine daha kolay geçmesini sağlayacaktır.
- Likopen vücutta depolanan bir karotenoid değil. Domates ürünlerini düzenli tüketmezseniz kandaki likopen düzeyi hemen düşer. Bu nedenle domates salçası, domates çorbası, ketçap ve domatesli soslar sofranızın değişmezleri arasında olmalı.
- Domates ve ürünlerinin sağlık gücü yalnızca likopenden zengin olmalarıyla sınırlı değil. Domates, potasyum, B3 ve B6 vitaminleri açısından da zengin bir kaynak.
AKLINIZDA OLSUN
Osteoporoz notları
- Tabağınızdaki hayvansal protein yoğunluğu (et, süt, yoğurt, peynir) arttıkça kemik erimesi olasılığı da artıyor.
- İnsülin direnci de yol açtığı metabolik asidoz nedeniyle kemik kaybını hızlandırabiliyor.
- Sigara önemli bir kemik kaybı tetikleyicisi.
- Hareketsiz hayat en mühim osteoporoz hızlandırıcılarından biri.
- Osteoporoz tedavisinde besinlerle doğal yoldan kazanılan (bitkisel ve hayvansal) kalsiyum, takviye yutmaktan daha etkili.
- Reflü ve gastrit tedavisinde kullanılan ilaçların çoğu osteoporoz tetikleyicisi.
- Çok özel durumlar dışında takviye kalsiyum dozu 400- 500 mg/ gün ile sınırlı tutulmalı.
- Kalsiyumun sitrat ve glisinat tuzları tercih edilmeli.
- K2 vitamini takviyesi şart değil. Yeşil sebzeler (maydanoz) ihtiyacı karşılıyor. Alındığında da günlük doz 0.25 mikrogramı geçmemeli.
Testosteron azalınca ne olur?
- Cinsel istek ve güç azalır.
- Sperm sayısı düşer.
- Memelerde büyüme başlar.
- Yorgunluk, bitkinlik, halsizlik gelişir.
- Uyku düzeni bozulur, uykusuzluk devreye girebilir.
- Vücut kıllarında azalma gözlenir.
- Kas azalması ve yağ birikimi başlar.
- Unutkanlık, kolay öfkelenme, sinirlilik ve odaklanma bozukluğu oluşur.
- Gece terlemeleri başlar.
- Depresyon eğilimi oluşabilir.
Probiyotik bilgisi...
- Probiyotikleri farklı aileler, bu aileleri de farklı konularda uzmanlaşmış “iç doktorlar” gibi düşünelim ve belirli bir probiyotik tipinin her sorunu çözemeyeceğini unutmayalım.
- Herkes aynı probiyotikten aynı faydayı sağlayamaz. Probiyotik seçimi “hekim tavsiyesi” ile yapılır.
- Her probiyotik desteğin başlangıç günlerinde geçici gaz, ağrı, şişkinlik yapma olasılığı vardır. Genelde 2’nci, 3’üncü haftadan sonra bu sorunlar geriler, faydalar ön plana geçer.
- Sabah aç karna olmak en etkili kullanım şeklidir.
- Kullanım süreci 3 aydan kısa süreli olmamalı. Genelde beklenen fayda elde edilmiş ise süre uzatılmalıdır. Kullanım süresine karar verici doktorunuzdur.
- Prebiyotik besinler (pırasa, bamya, elma, soğan, sarımsak, kuşkonmaz, patates, havuç) etkinliği daha güçlü hale getirir.
- En etkili probiyotikler laktobasillus ve bifidobacteria aileleridir.