Mühim bir hata: Küçük bir kahvaltı, kocaman bir akşam yemeği

Bu mühim hatayı maalesef çoğumuz yapıyoruz. Oysa beslenmede temel prensip tersine çalışıyor. Kahvaltıyı güçlü yapmak, akşam yemeğini ise mümkün olduğu kadar hafifletmek gerekiyor.

Başlıktaki özet sadece kilo sorununu çözemeyenlerin değil, reflü, gastrit, kolit gibi “hazımsızlık yakınması” içeren sorunlar yaşayanların da ortak dertlerinden biridir.

Bu mühim hatayı maalesef çoğumuz yapıyor, küçük bir kahvaltı ile yetinip akşam sofrasında homini gırtlak gıda tüketerek midemizi çöp torbası haline getiriyoruz. Hatta bazılarımız kahvaltıyı atlama hatasına bile düşebiliyor.

Oysa beslenmede temel prensip tam da tersine çalışıyor.

Kahvaltıyı güçlü, kuvvetli, protein zengini haline getirmek (yumurta, peynir, yoğurt), akşam yemeğini ise mümkün olduğu kadar hafifletmek gerekiyor.

“Güçlü kahvaltı hafif akşam yemeği” prensibi sadece sizin için değil, çocuklarınız için de geçerli.

Onların okul başarıları da düzenli kahvaltı alışkanlığı ile yakından ilişkili.

Bahar mesajları-nızın arasına bu tavsiyeyi de yerleştirirseniz beni çok sevindirirsiniz...

Bisikletle tanıştınız mı?

Cadde ve sokaklarda bisikletle dolaşanların çoğaldığını gördükçe acayip keyif alıyorum. Hele bir de onları sabahın erken veya akşamüzerinin dingin saatlerinde Boğaz’da gruplar halinde turlarken görmek beni müthiş mutlu ediyor. Bisiklet keyfinden uzak kalmak bizim en büyük yanlışlarımızdan biri.

Bunda belediyelerimiz, şehir planlayıcılarımız ve eğitimcilerimizle biz doktorların da payı var.

Yollarımız -maalesef- bu harika fiziksel aktiviteyi yapmaya bu güzel keyfin tadına varmaya pek uygun değil.

Ama ne olursa olsun fırsat bulduğunda herkesin bu egzersizden faydalanması lazım.

Çünkü o sadece aerobik bir egzersiz değil, pek çok marifetleri olan harika bir aktivite biçimi. O marifetlerin neler olduğunu merak ediyorsanız yandaki kutuya göz atabilirsiniz.

Bisiklete binmek size ne kazandırır?

◊ Dengenizi destekler.

◊ Kardiyovasküler gücünüzü artırır.

◊ Kas kapasitenizi yükseltir.

◊ Eklemlerinize fazla yük bindirmeden aerobik güç sağlar.

◊ Temiz havada dolaşma, oksijenden daha fazla faydalanma imkânı verir.

◊ Dikkat ve konsantrasyon yeteneğinizi artırır.

Eğitim, eğitim, eğitim

Hep deriz ya “eğitim mühim mesele” diye... Hakikaten de eğitim konusu zannettiğinizden çoook daha mühim bir konu. Sağlıkla yakından ilişkili. İşte ilk nedenlerim...

◊ Daha iyi eğitim alanlar daha uzun yaşıyor.

◊ Eğitim yoğunlaştıkça bellek kaybı riski azalıyor.

◊ Düzenli eğitim çabası stres ve depresyondan da koruyor.

◊ Eğitimli kişilerde kişisel hijyen daha iyi oluyor.

◊ Eğitim düzeyi arttıkça madde bağımlılığı ihtimali azalıyor.

Alzheimer’da neler oluyor?

Beyinde amiloid plakları gelişiyor. Bu plaklarla beyin adeta kar yağmış bir ormana dönüyor.

Sinir hücreleri yani nöronlar küçülüyor. Nöronları koruyan yalıtım sisteminin yapısı bozuluyor. Nöronları birbirine bağlayan bağlantıların (sinaps) sayısı azalıyor.

Neticede bellek kapasitesinde yavaş ama ilerleyici ve kalıcı bir gerileme devreye giriyor.

Bellek için 5 tavsiye

◊ Yeni fikirlere açık olun.

◊ Akıl yürütmeye dayalı tartışmalara katılın.

◊ Yeni bir dil öğrenmeyi deneyin.

◊ Gevşeme/relaksasyon çalışmaları (doğa, yoga, meditasyon) yapın.

◊ Yaratıcı fikirler geliştirmeye odaklanın.

Yavaş hayat daha rahat

Yavaşlatılmış bir hayat tarzı sadece daha rahat değil, aynı zamanda daha da sağlıklı.

Hızlandık! Hem de çok hızlandık. Öyle ki sadece daha hızlı çalışmıyor, daha hızlı yemiyor, aynı

zamanda daha hızlı düşünüyor, uyuyor, hatta seviyor, sevişiyoruz.

Neticede hayata d

air pek çok güzel ve anlamlı şeyi ister istemez “ıskalıyoruz!”

Kısacası bu

“hızlı yaşam” sorununa bir çözüm üretmemiz şart.

Peki, ne mi yapacağız? İlk çare “yavaş yemek!” Lokmaları en az

20 defa çiğnemek...

Mümkünse de 40’ı hedeflemek.

Mudurnu’yu kutluyorum. Seferihisar’dan sonra Mudurnu da harika bir ödül aldı.

“Slow city” unvanı ile taçlandı.

Damarları sertleştiren ilk 5

1- Aşırı şeker ve beyaz un tüketimi

2- Kontrolsüz doymuş yağ kazanımı

3- Hareketsiz bir yaşam tarzı

4- Yüksek tansiyon

5- Sigara ve stres

Daima gülümseyin

Sevgili dostum, kardeşim, Sezen Aksu’nun en güzel şarkılarından biridir “Gülümse!”

Mükemmel bir şiir (Kemal Burkay), mükemmel bir müzik ve de Sezen’in muhteşem sesiyle birleşince ortaya unutulmaz bir klasik eser çıkmıştır. Sağ olasın sevgili Sezen!

Tıbbi bakımdan yani sağlığımız için de gülümsemek önemli. Hem de çok önemli. Çünkü şu bilgi çok net ve açık:

◊ Gülümseyen insanlar daha mutludur.

◊ Mutlu insanlar daha uzun yaşar.