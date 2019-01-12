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Osman Müftüoğlu

Osman Müftüoğlu

osmanmuftuoglu55@gmail.com

Midenin dişi yok

12 Ocak 2019

Gıdaları hızlı ve büyük lokmalar halinde yutmak mühim bir beslenme hatasıdır. Lokmaları iyice ve uzun uzun çiğnememiz sindirimi kolaylaştıracaktır.

Hızlı yiyor, gıdaları yeteri kadar çiğnemeden ve büyük lokmalar şeklinde yutuyoruz. İşin kötüsü, bunun da çok mühim bir “beslenme hatası” olduğunun farkında bile değiliz.
Oysa lokmaları iyice ve uzun uzun çiğnememiz hem midemizin işini kolaylaştırıp sindirime yardım edecek, hem de o besinden aldığımız tada, duyduğumuz keyfe takla attıracaktır.
Masada oturarak, küçük lokmaları iyi çiğneyerek, arada çatal ve bıçağı tabağın kenarına bırakarak, yalnız değilseniz sohbet ederek, yeteri kadar yavaşlatıp olabildiğince uzatacağınız bir yemek ritüeli sizi çok daha iyi doyuracaktır.
Yeme süresinin en az 20 dakika olması, beyne doygunluk ile ilgili gerekli uyarıların ulaşması için yeterlidir.
Ayrıca, yemeğin ortalarına doğru kendinizi sorgulayıp, tokluk duyusuna ulaşıp ulaşmadığınızı kontrol etmenizi öneriyoruz.
Eğer yeterince yediğinizi düşünüyorsanız bitirmek için uğraşmayın.

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◊ Depresyon
◊ Hipoglisemi
◊ Uyku apnesi
◊ Rahatsız ayak sendromu
◊ Hipertansiyon
◊ Alkol tüketimi
◊ Uyku bölünmeleri
◊ Kronik sinüzit
◊ Elektromanyetik kirlenme
◊ Boyun fıtıkları

Keten tohumlu yoğurt

Yoğurt çok faydalı bir besin. Omega-3 ve iltihap giderici maddelerden zenginleştirildiğinde sağlığa etkisi katbekat artıyor. Önerim, yoğurdun doğal olanını bulup yemenizdir. İçine de bir çay kaşığı keten tohumu, bir çay kaşığı zerdeçal (her ikisi de toz haline getirildikten sonra ilave edilmeli) ve çeyrek çay kaşığı toz karabiber ekleyerek onu bir antiromatizmal ve bir bunama savar kokteyl haline getirmenizdir.

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