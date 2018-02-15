Midem neden ağrıyor?

“Benim midem bugüne kadar ‘tık’ bile demedi” ya da “daha bir defa bile yanmadı, ağrımadı, ekşimedi” diyen biri olabilir mi? Bence olamaz!

Peki midedeki her sorunda karalar bağlayıp paniğe mi kapılmalı? Tabii ki hayır.

Telaşlanmaya, aceleye getirip konu komşu tavsiyesi ile hemen bir “antiasit” hap veya “proton pompası baskılayıcı” tablet yutmaya hiç gerek yok.

Çözümü o “sorunlu” hapları yutmak yerine bazı basit sorulara yanıt arayarak anlamaya bakın.

Bu sorulara yanıt bulamadığınız ve ağrılarınız tekrarlama eğiliminde olduğunda ise aile hekimine başvurun.

Türkiye sadece MR veya koroner anjiyo tetkiklerinin en sık ve çok yapıldığı -abartıldığı- ülke değil. Endoskopik incelemeler yani gastroskopik tetkiklerin sıklığı bakımından da dünya şampiyonu olma yolundayız.

Ve işte o sorulardan bazıları...

◊ Çok mu yedim?

◊ Yanlış şeyler mi yedim?

◊ Alkolü mü abarttım?

◊ Çok mu sigara içtim?

◊ Stresim mi fazla?

◊ Reflüm mü azdı?

◊ Kilo mu aldım?

◊ Yuttuğum ilaçlar mı dokundu?

Şekerim neden arttı?

Merak edip ölçtürdünüz ya da “ağız kuruluğu, sık idrara çıkma ihtiyacı, yorgunluk” veya başka bir nedenle merak edip baktırdınız ve kan şekeri değerlerinizin bir hayli yüksek olduğunu gördünüz. Yine ilk çareniz ilaç olmasın. Hemen bir hapa, ota, çöpe sarılmayın. İlk işiniz burada da önce şu sorulara yanıt vermek olsun...

◊ Meyveyi mi çoğalttım?

◊ Ekmeği mi çok yedim?

◊ Şekeri mi abarttım?

◊ Tatlısız yapamıyor muyum?

◊ Hareketsiz miyim?

◊ Kilom mu arttı?

◊ Bel çevrem ne durumda?

◊ Çok mu yiyorum?

◊ Atıştırdığım şeyler sağlıklı mı?

◊ Çaya, kahveye çok mu şeker ekliyorum?

◊ Şekerli içeceklere fazla düşkün biri mi oldum?





Trans yağ bombalarında ilk 5

Trans yağlar gıdalarla birlikte alındıklarında bilinen en toksik maddeler. Kanserler dahil yaşlılıkla ilgili çok sayıda sorunun arkasında bunlar var. Bu “belalı maddelerin” en çok

bulunabileceği besinleri yeniden bir hatırlayıp onlardan olabildiğince uzak duralım derim.

◊ Margarinler

◊ Bisküviler, krakerler, gofretler

◊ Pasta ve kekler, cipsler

◊ Hamburgerler

◊ Kızartmalar (sebze, patates, et)

Süleyman Demirel’den not aldığım 5 mühim cümle

◊ Hiçbir suyun derinliğini iki ayağınla birden yoklama.

◊ Kederde de, mutlulukta da “bu da geçer” demeyi unutma.

◊ “Daha fazlası daha iyidir” diye kendini kandırma.

◊ “Her gecenin bir sabahı olduğunu” unutma!

◊ Hayat maçını kaybettiren golleri en çok “kendini en güçlü hissettiğin anlarda” yiyebileceğini asla aklından çıkarma.

Düşük tutun...

◊ Kan basıncınızı 120/80’den

◊ Nabzınızı 70’ten

◊ Açlık şekerinizi 100’den

◊ Açlık insülininizi 8’den

◊ HbA1C’nizi 5’ten

◊ Bel çevrenizi (E) 100, (K) 88 cm’den

◊ LDL kolesterolünüzü 120’den

◊ Trigliseridinizi 100’den

◊ Homosisteininizi 10’dan

◊ Ürik asidinizi 5’ten

◊ İnsülin direncinizi 2.5’tan

◊ TSH’nızı 2.5’tan düşük tutmaya gayret edin.





Yükseltin...

◊ D vitamininizi 50’den

◊ B12 vitamininizi 500’den

◊ Demirinizi 50’den

◊ Ferritininizi 50’den

◊ Hemoglobininizi 13’ten

◊ Hematokritinizi 43’ten

◊ Koenziminizi 2000’den

◊ Çinkonuzu 100’den

◊ Selenyumunuzu 100’den

◊ Magnezyumunuzu 2’den yüksek tutmaya çalışın.

Bir bellek desteği olarak fosfatidil serin

Bellek takviyeleri her zaman ilgi uyandırır. Ne var ki birkaçı dışında piyasada satılan bu tür takviyeler pek işe yaramaz. İşe yarayanların en güvenli olanlarının omega-3 destekleri (DHA zengini olanlar), B12 vitamini, citikolin, huperzin ve ginkgo özleri var. İşe yarayabileceği düşünülenlerinden biri de fosfatidil serin. İşte kısa ve özet bir PS bilgisi...

◊ Fosfatidil serin beyin için vazgeçilmez bir yaşamsal madde.

◊ Sinir sistemi, özellikle de beyin için pek önemli.

◊ Hücre zarının baş muhafızı!

◊ Hücreye haber (bilgi) giriş ve çıkışında güvenli başoyuncularından biri.

◊ Mitokondriyal gücün de mühim bir aktivatörü.

◊ Takviye olarak alındığında beyni de etkiliyor.



