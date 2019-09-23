Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Osman MÜFTÜOĞLU>Medeni çözüm: 5/2 diyeti
"Osman Müftüoğlu" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Osman Müftüoğlu" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Osman Müftüoğlu

Osman Müftüoğlu

osmanmuftuoglu55@gmail.com

Medeni çözüm: 5/2 diyeti

23 Eylül 2019

Çok sıkıcı “diyet yolculukları”na çıkıp yiyip içtiklerinizi sınırlamaya çalışmaktan bıktınız mı? Dergiler, gazete ya da internetteki yeme içme listelerini görünce başınıza ağrılar, yüreğinize sıkıntılar mı giriyor? Haklısınız! Hele bir de kronik diyetçi ya da diyet gazilerinden biri iseniz o listelerin sizde kurdeşen ataklarını tetikleyebileceğini bile söyleyebilirim. Peki sonuç? Sonuç malum: Bu ve benzer nedenlerle pek çok insan tavsiyeleri elinin tersi ile bir kenara itip fazla kilolarına katlanıyor. Ya sıkıldığından ya da sosyalleşmesinin kısıtlanacağını düşündüğünden kilo verme çabasına girmiyor, giremiyor. Peki, daha makul daha medeni bir çare var mı? Bence var! O çareyi biz 90’lı yıllarda rahmetli Cumhurbaşkanı S. Demirel’e de zaman zaman uygulardık, şimdilerde “trend diyet”lerden biri oldu. Adı mı? 5/2 DİYETİ! Peki, nasıl mı yapılıyor? ‘2 gün tek öğün’ yazısında...

Medeni çözüm: 5/2 diyeti

2 GÜN TEK ÖĞÜN

5/2 diyetinin basit uygulaması şu: Haftanın birbirini izlemeyen 2 günü, örneğin pazartesi- Perşembe, kadınsanız 500, erkekseniz 800 kalorilik tek öğünlük bir beslenme programı uyguluyorsunuz. Gün boyu istediğiniz kadar su, şekersiz bitki çayı, sebze suyu, makul miktarda kahve içmeniz serbest. Eğer tek öğüne dayanamam diyorsanız, 8 saatlik bir zaman dilimi içinde önerilen gıdaları tüketip 16 saat aç kalmayı, bu 16 saat içinde de sadece su, şekersiz çay-kahve ve şekersiz sebze sularıyla idare etmeyi kabul etmeniz lazım. Diğer günlerde ise abartıya kaçmadan ama sosyalleşmeden de vazgeçmeden günlük yaşamınızı rahatlıkla sürdürebiliyor keyfinize göre besleniyorsunuz. Ama o günlerde mutlaka 7.500-10.000 adımlık performans yürüyüşü yapmanız şart! Bu diyeti haftanın 3 günü (günaşırı) diyet, 4 günü serbest yaşam olarak yani “4/3 DİYETİ” şeklinde uygulayanlar da var. Onlar da başarılı sonuçlar alıyor. Netice şu: Özellikle şehirlerdeki yeni sosyal hayat ve yoğun sosyal network belli bir diyet programını uygulamanıza pek olanak tanımıyor. Dahası kimse kilo vermek için sosyal hayattan vazgeçmek istemiyor. İşte bu nedenle bu yeni plan medeni ve etkili bir çözüm olabilir.

Medeni çözüm: 5/2 diyeti

KİLO VERDİRİR Mİ?

KAHVE sevilen bir içecek. İçindeki kafein haricinde kavrulmada oluşan akrilamid dışında, ciddi bir sağlık sorunu yaratacak arızasının olduğunu söylemek de zor. Abartmadan tüketildiğinde fiziksel performansı arttırdığını, enerji seviyesini yükseltip konsantrasyonu desteklediğini ve belleği güçlendirdiğini biliyoruz. Kahvenin beyine etkisi sadece uyanıklık hali ve bellekle de sınırlı değil. Depresif ruh halini azaltıyor, mutluluk hissini, keyif ve haz duygularını güçlendiriyor. Kahve ile kilo arasındaki ilişkiye gelince. Mevcut bilgiler biraz “ortaya karışık” durumda. Net bir bulgu yok. Ama yine de size başka iyi haberlerim var. Merak ediyorsanız buyurun.

TOK TUTUYOR

Makul miktarda kahve az da olsa tokluk hissi sağlıyor. Dolayısıyla gıda tüketiminizi sınırlıyor, iştahınızı baskılıyor. İçeriğindeki kafein sayesinde metabolizmayı biraz harekete geçirip yağ yakımını hızlandırıyor. Yağ yakımı yani kilo kaybı artışında kafeinin “sınırlı termojenik etkisi”nin rolü var. Peki başka? Kahvenin karaciğer yağlanmasını azalttığını, safra taşı oluşumunu yavaşlatabildiğini gösteren bulgular da yayınlandı.

NE KADAR KAFEİNE İZİN VAR?

Peki hangi kahve? Öncelik ve güven hangisinde? Bence ev yapımı olanda. Ev yapımı kahvelerde kafein oranı daha düşük. 1 fincan hazır kahve 150 mg civarında kafein içerirken, 1 fincan Türk kahvesi ya da espresso yaklaşık 60-80 mg bilemediniz 100 mg civarında kafein içeriyor. Hazır kahveyi eğer fincanla değil, kupayla tüketirseniz kafein girdiniz 250 miligrama kadar yükselebiliyor. Kafein tüketimi de tıpkı şeker, tuz gibi sınırlı tutulması gereken bir konu. Bize göre de günlük kafein tüketiminizin 300-400 miligramı geçmemesi gerektiğini unutmayın. Hazır kahvelerdeki kanserojen akrilamidi de hesaba dahil etmeniz iyi olur.

10 ZARARI

Uykuyu kaçırıyor.
Çarpıntıları tetikliyor.
Sinirli ve gergin bir ruh hali yaratıyor.
Krampları davet ediyor.
El titremesi yapıyor.
Baş ağrılarını tetikliyor.
Yorgunluk nedeni olabiliyor.
Tansiyonu yükseltiyor.
Gastrit ve mide ekşimesi yapıyor.
Reflüyü azdırıyor.

X
Osman MÜFTÜOĞLU Osman MÜFTÜOĞLUTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Cumhurbaşkanı adayı Gül mü, İmamoğlu mu olacakAbdulkadir SELVİCumhurbaşkanı adayı Gül mü, İmamoğlu mu olacak? 23.09.2019
Yakında eski evim olacaksınNil KARAİBRAHİMGİLYakında eski evim olacaksın23.09.2019
İyi rotasyon / kötü rotasyonKanat ATKAYAİyi rotasyon / kötü rotasyon  23.09.2019
Aidatı ödemezsenizOya ARMUTÇUAidatı ödemezseniz23.09.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.