Kortizolün fazlası neler yapıyor?

Stres, kortizolü yükseltiyor. Yükselen kortizol de bizi hasta ediyor. Kronik depresyonda da kortizol seviyeleri yükselişe geçiyor. Peki, artan yani kanda yükselen o kortizol bizde neler mi yapıyor? İşte ilk 10...
◊ Tansiyonu yükseltiyor.
◊ Kan şekerini zıplatıyor.
◊ Kalp hızını artırıp çarpıntıya yol açıyor.
◊ İştahı tetikleyip kilo aldırıyor.
◊ Belleği ve konsantrasyon kabiliyetini azaltıyor.
◊ Bağışıklığı baskılayıp enfeksiyonlara zemin hazırlıyor.
◊ Kronik bir yorgunluk sebebi olabiliyor.
◊ Uykuyu baltalıyor, uyku kalitesini bozuyor.
◊ Kas ağrısı ve kramplarını tetikleyip fibromiyaljiye zemin hazırlıyor.
◊ Ruhsal dengeyi bozup depresyonu davet edebiliyor.
Yükselen kortizol nasıl azaltılacak?
“Kortizol nasıl düşürülecek hocam?” diyenler için 10 tüyo...
◊ Ruhsal gevşeme çalışmalarına başlanacak.
◊ Düzenli egzersiz yapılacak.
◊ Uyku kalitesi iyileştirilecek.
◊ Eğlenceli bir yaşam tarzı oluşturulacak.
◊ Sosyal ağ genişletilecek.
◊ Manevi yaşam güçlendirilecek.
◊ Beslenme alışkanlıkları iyileştirilecek.
◊ Geçmişe takılınmayacak.
◊ Üzüntüler dozunda bırakılıp çok uzatılmayacak.
◊ Alkolden uzak durulacak.
Omega-3 zengini deniz ürünleri neler?
Omega-3 yağları bize yaz-kış lazım. Günde bir gram EPA ve DHA almak için bakın ne yememiz lazım...
◊ Ton balığı/orkinos konserve: 120 gr
◊ Sardalya, hamsi, istavrit: 100 gr
◊ Mezgit: 450 gr
◊ Dil balığı: 200 gr
◊ Alabalık: 100 gr
◊ Uskumru: 100 gr
◊ Somon: 100 gr
◊ Karides: 110 gr
◊ Deniz tarağı: 350 gr
◊ Trança: 150 gr
Menopoz-alkol ilişkisine dikkat!
◊ Alkol menopoza bağlı şikayetlerinizi (ateş basmaları, terlemeler...) şiddetlendirebilir ya da tetikleyebilir.
◊ Menopozdaki kadınlar alkolün “uyku bozan” etkilerinden daha çok etkilenebilir.
◊ Menopoz nedeniyle “hormon takviyesi tedavisi” görüyorsanız, alkol, meme kanserine yakalanma riskinizi artırabilir.
◊ Alkol menopoza bağlı “kemik kaybı” yani “osteoporoz” sorununu da hızlandırıyor.
◊ Menopozdaki bir kadının alkol almaması en iyisidir. Eğer alıyorsa en doğru parola “ölçü” kelimesidir. Ölçü bir kadehi geçmemelidir.
Baş ağrısı ne zaman acil bir sorundur?
◊ Ağrıya eşlik eden ateş varsa,
◊ Yakın bir zamanda kafa travması geçirilmişse,
◊Ağrı; efor, aksırma, öksürme gibi bir hareketin hemen arkasından ortaya çıkmışsa,
◊ Şimdiye kadar karşılaştığınız en şiddetli ve en farklı ağrıysa,
◊ Ensenizde sertlik, başınızda dönme, bulantı, kusma gibi işaretler varsa,
◊ Vücudunuzun belirli bir bölgesinde yanma, uyuşma, karıncalanma, daha da önemlisi, güç kaybı gibi bir sorun ağrıya eşlik ediyorsa,
◊ Ağrıyla birlikte konuşma bozukluğu, bilinç bulanıklığı gibi bulgular da varsa.
Yürüyüşe eklenebilecek direnç aktiviteleri hangileri?
◊ Her gün düzenli şınav çekmeyi deneyin. Tekrar sayısını giderek artırın.
◊ Çömelme egzersizlerini tekrarlayın. İdeali günde 3 defa 20 tekrardır.
◊ Nordik yürüyüş gibi, “bayır tırmanma” veya “kumda yürüme” gibi ek kas gücü gerektiren yürüyüşlere de yönelin.
◊ Makul “ağırlık çalışmaları”nı da ihmal etmeyin. 2-3 kiloluk ağırlıklar bile işe yarar. “Az ağırlık çok tekrar” harika sonuçlar verebilir.
◊ Tenis, voleybol, golf ve benzeri ek aktivitelere de zaman ayırın.
Kortizolün fazlası neler yapıyor?
Stres, kortizolü yükseltiyor. Yükselen kortizol de bizi hasta ediyor. Kronik depresyonda da kortizol seviyeleri yükselişe geçiyor. Peki, artan yani kanda yükselen o kortizol bizde neler mi yapıyor? İşte ilk 10...
◊ Tansiyonu yükseltiyor.
◊ Kan şekerini zıplatıyor.
◊ Kalp hızını artırıp çarpıntıya yol açıyor.
◊ İştahı tetikleyip kilo aldırıyor.
◊ Belleği ve konsantrasyon kabiliyetini azaltıyor.
◊ Bağışıklığı baskılayıp enfeksiyonlara zemin hazırlıyor.
◊ Kronik bir yorgunluk sebebi olabiliyor.
◊ Uykuyu baltalıyor, uyku kalitesini bozuyor.
◊ Kas ağrısı ve kramplarını tetikleyip fibromiyaljiye zemin hazırlıyor.
◊ Ruhsal dengeyi bozup depresyonu davet edebiliyor.
Yükselen kortizol nasıl azaltılacak?
“Kortizol nasıl düşürülecek hocam?” diyenler için 10 tüyo...
◊ Ruhsal gevşeme çalışmalarına başlanacak.
◊ Düzenli egzersiz yapılacak.
◊ Uyku kalitesi iyileştirilecek.
◊ Eğlenceli bir yaşam tarzı oluşturulacak.
◊ Sosyal ağ genişletilecek.
◊ Manevi yaşam güçlendirilecek.
◊ Beslenme alışkanlıkları iyileştirilecek.
◊ Geçmişe takılınmayacak.
◊ Üzüntüler dozunda bırakılıp çok uzatılmayacak.
◊ Alkolden uzak durulacak.
Omega-3 zengini deniz ürünleri neler?
Omega-3 yağları bize yaz-kış lazım. Günde bir gram EPA ve DHA almak için bakın ne yememiz lazım...
◊ Ton balığı/orkinos konserve: 120 gr
◊ Sardalya, hamsi, istavrit: 100 gr
◊ Mezgit: 450 gr
◊ Dil balığı: 200 gr
◊ Alabalık: 100 gr
◊ Uskumru: 100 gr
◊ Somon: 100 gr
◊ Karides: 110 gr
◊ Deniz tarağı: 350 gr
◊ Trança: 150 gr
Menopoz-alkol ilişkisine dikkat!
◊ Alkol menopoza bağlı şikayetlerinizi (ateş basmaları, terlemeler...) şiddetlendirebilir ya da tetikleyebilir.
◊ Menopozdaki kadınlar alkolün “uyku bozan” etkilerinden daha çok etkilenebilir.
◊ Menopoz nedeniyle “hormon takviyesi tedavisi” görüyorsanız, alkol, meme kanserine yakalanma riskinizi artırabilir.
◊ Alkol menopoza bağlı “kemik kaybı” yani “osteoporoz” sorununu da hızlandırıyor.
◊ Menopozdaki bir kadının alkol almaması en iyisidir. Eğer alıyorsa en doğru parola “ölçü” kelimesidir. Ölçü bir kadehi geçmemelidir.
Baş ağrısı ne zaman acil bir sorundur?
◊ Ağrıya eşlik eden ateş varsa,
◊ Yakın bir zamanda kafa travması geçirilmişse,
◊Ağrı; efor, aksırma, öksürme gibi bir hareketin hemen arkasından ortaya çıkmışsa,
◊ Şimdiye kadar karşılaştığınız en şiddetli ve en farklı ağrıysa,
◊ Ensenizde sertlik, başınızda dönme, bulantı, kusma gibi işaretler varsa,
◊ Vücudunuzun belirli bir bölgesinde yanma, uyuşma, karıncalanma, daha da önemlisi, güç kaybı gibi bir sorun ağrıya eşlik ediyorsa,
◊ Ağrıyla birlikte konuşma bozukluğu, bilinç bulanıklığı gibi bulgular da varsa.
Yürüyüşe eklenebilecek direnç aktiviteleri hangileri?
◊ Her gün düzenli şınav çekmeyi deneyin. Tekrar sayısını giderek artırın.
◊ Çömelme egzersizlerini tekrarlayın. İdeali günde 3 defa 20 tekrardır.
◊ Nordik yürüyüş gibi, “bayır tırmanma” veya “kumda yürüme” gibi ek kas gücü gerektiren yürüyüşlere de yönelin.
◊ Makul “ağırlık çalışmaları”nı da ihmal etmeyin. 2-3 kiloluk ağırlıklar bile işe yarar. “Az ağırlık çok tekrar” harika sonuçlar verebilir.
◊ Tenis, voleybol, golf ve benzeri ek aktivitelere de zaman ayırın.