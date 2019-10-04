Konsantrasyonu artırmak mümkün mü?

Kafa karışıklığı, daha doğrusu “düşünce dağınıklığı” ya da “odaklanma güçlüğü” günümüzün en yaygın sağlık sorunlarından biri. Farklı nedenleri var. En önemlisi çoklu iş yapma tutkusu, birden fazla işi birlikte yürütme telaşı, yanlışı. Vitamin-mineral noksanlıkları, kansızlık, kan hastalıkları, hormonal ve metabolik sorunlar da mühim nedenler. Peki işe yarayabilecek “ev işi” bazı kolay, ucuz ve etkili çözümler var mı? En basit, en hızlı çözüm önerileri neler? İlk 5’ini aşağıda sıralamaya çalıştım, buyurun...
Konsantrasyon güçlendiren 5 tavsiye
ÖNERİ 1
Daha çok DHA kazanın: DHA bir tür omega-3. Beynin temel maddelerinden biri. Beyin hücrelerinin sinyalizasyon sistemlerinin güçlü olabilmesi ve birbirleriyle daha kolay mesajlaşabilmeleri için vazgeçilmez bir molekül. Biliyorsunuz beynin yüzde 60’ını yağlar oluşturuyor. Bu yağların da yüzde 20’si DHA. Daha çok DHA kazanmanın yolu DHA’dan zengin omega-3’lere öncelik vermekle ilgili bir durum. Havyar yağından ve krill canlısından elde edilen omega-3’lerde DHA içeriği balık yağından elde edilenlere oranla daha fazla. Ayrıca havyardan ve krill’den elde edilen omega-3’lerin yapısının fosfolipidlerden zengin olması da mühim bir avantaj. Fosfolipid, yapısındaki DHA’ların beyne daha kolay ulaştığı ve biyolojik yararlanımlarının daha yüksek olduğu pek çok araştırmada gösterildi.
ÖNERİ 2
Egzersiz yapın: 3-5 dakikalık kısa egzersizler bile beyne ilaç gibi geliyor. Odaklanmayı ve öğrenmeyi anında kolaylaştırıyor. Dikkat dağınıklığından kurtulmak isteyenlere ilk tavsiyemiz “Her gün egzersiz yapmalısınız!” oluyor.
ÖNERİ 3
Mola verin: Zaman zaman çalışmayı bırakın ve sadece 2-3 dakika dinlenin. Gözünüzü kapayıp tatilde olduğunuzu düşleyin. Aklınızdan güzel şeyler geçirin. İyi ve umutlu, mutlu hayallere dalmayı deneyin. Burada da 2-3 dakika bile yetiyor.
ÖNERİ 4
Bitter çikolata yiyin: Yüzde 80-90 oranında kakao içeren bitter çikolatanın sadece 25 gramı yetiyor. Bitter çikolatanın normal çikolatalardan farkı yüzde 80’den daha yüksek oranda kakao yani “polifenol zengini” doğal güç içermeleri. Konsantrasyona katkı güçleri kakao oranları güçlendikçe artıyor.
ÖNERİ 5
KaHve-çay için: Gün içinde birkaç bardak çaya da hayır demeyin.
Çay ve kahvedeki kafein uyanıklığı, algılamayı ve konsantre olmayı, teanin ise yoğun stres yükünden azıcık kurtulabilmeyi kolaylaştırıyor.
Glutatyon her yaşta önemli
Glutatyon her yaş için çok önemli bir doğal hazine. Antioksidan orkestramızın patronu. Bedenin, özellikle de karaciğerimizin temizlik işleri şefi. Onunla ilgili bazı bilgileri iyi bilmemiz lazım. Buyurun...
◊ Vücut kendi glutatyonunu üretebiliyor.
◊ Toksik birikim ve serbest radikal yükümüz arttıkça glutatyon gücümüz azalıyor.
◊ Yaşımız ilerledikçe bedenin kendi glutatyon üretiminde de düşme başlıyor. Oysa yaşlandıkça glutatyon ihtiyacımız da artıyor.
◊ Alkol ve sigara glutatyon ihtiyacını artıran, buna karşılık onun üretimini azaltan iki zararlı alışkanlık.
◊ Sabah saatleri en düşük glutatyon üretimi olan dönem. Üretimi öğle sonrasında artıyor. Bu nedenle takviyeleri sabah yapmalı.
◊ Yemeklerden sonra glutatyon üretimi artıyor. Sistein zengini sülfürlü besinler glutatyon üretimini tetikliyor.
◊ Taze sebze ve meyveler de glutatyon üretimini teşvik ediyor.
◊ Selenyum, C vitamini, alfa lipoik ve N-asetil sistein asit takviyeleri glutatyon üretimini teşvik ediyor.
Glutatyon üretimini uyaran 10 besin
Bedeninizin daha çok glutatyon üretmesini istiyorsanız sofralarınıza bu besinleri daha sık ve bol ekleyin...
* Lahana
* Sarımsak/soğan
* Maydanoz
* Ispanak
* Pancar
* Zerdeçal
* Tarçın
* Kakule
* Kimyon
* Karnabahar
Glutatyon zengini 10 besin
Glutatyon içeriği en yüksek 10 besini listelemeye çalıştım. Umarım işinize yarar.
* Kuşkonmaz
* Avokado
* Ispanak
* Bamya
* Karnabahar
* Domates
* Havuç
* Kavun
* Greyfurt
* Kabak
Kimlerin karaciğeri daha kolay yağlanır?
◊ Hareketsiz yaşayanlar
◊ Şeker hastaları
◊ Alkol tüketenler
◊ Trigliseridi yüksek olanlar
◊ Ürik asidi yüksek olanlar
◊ Bel çevresi genişleyenler, göbeklenenler
◊ İyi kolesterolü düşük olanlar
◊ Reaktif hipoglisemisi olanlar
◊ Safra kesesi taşı hikayesi bulunanlar
◊ Statin kullananlar
Konsantrasyonu artırmak mümkün mü?
Kafa karışıklığı, daha doğrusu “düşünce dağınıklığı” ya da “odaklanma güçlüğü” günümüzün en yaygın sağlık sorunlarından biri. Farklı nedenleri var. En önemlisi çoklu iş yapma tutkusu, birden fazla işi birlikte yürütme telaşı, yanlışı. Vitamin-mineral noksanlıkları, kansızlık, kan hastalıkları, hormonal ve metabolik sorunlar da mühim nedenler. Peki işe yarayabilecek “ev işi” bazı kolay, ucuz ve etkili çözümler var mı? En basit, en hızlı çözüm önerileri neler? İlk 5’ini aşağıda sıralamaya çalıştım, buyurun...
Konsantrasyon güçlendiren 5 tavsiye
ÖNERİ 1
Daha çok DHA kazanın: DHA bir tür omega-3. Beynin temel maddelerinden biri. Beyin hücrelerinin sinyalizasyon sistemlerinin güçlü olabilmesi ve birbirleriyle daha kolay mesajlaşabilmeleri için vazgeçilmez bir molekül. Biliyorsunuz beynin yüzde 60’ını yağlar oluşturuyor. Bu yağların da yüzde 20’si DHA. Daha çok DHA kazanmanın yolu DHA’dan zengin omega-3’lere öncelik vermekle ilgili bir durum. Havyar yağından ve krill canlısından elde edilen omega-3’lerde DHA içeriği balık yağından elde edilenlere oranla daha fazla. Ayrıca havyardan ve krill’den elde edilen omega-3’lerin yapısının fosfolipidlerden zengin olması da mühim bir avantaj. Fosfolipid, yapısındaki DHA’ların beyne daha kolay ulaştığı ve biyolojik yararlanımlarının daha yüksek olduğu pek çok araştırmada gösterildi.
ÖNERİ 2
Egzersiz yapın: 3-5 dakikalık kısa egzersizler bile beyne ilaç gibi geliyor. Odaklanmayı ve öğrenmeyi anında kolaylaştırıyor. Dikkat dağınıklığından kurtulmak isteyenlere ilk tavsiyemiz “Her gün egzersiz yapmalısınız!” oluyor.
ÖNERİ 3
Mola verin: Zaman zaman çalışmayı bırakın ve sadece 2-3 dakika dinlenin. Gözünüzü kapayıp tatilde olduğunuzu düşleyin. Aklınızdan güzel şeyler geçirin. İyi ve umutlu, mutlu hayallere dalmayı deneyin. Burada da 2-3 dakika bile yetiyor.
ÖNERİ 4
Bitter çikolata yiyin: Yüzde 80-90 oranında kakao içeren bitter çikolatanın sadece 25 gramı yetiyor. Bitter çikolatanın normal çikolatalardan farkı yüzde 80’den daha yüksek oranda kakao yani “polifenol zengini” doğal güç içermeleri. Konsantrasyona katkı güçleri kakao oranları güçlendikçe artıyor.
ÖNERİ 5
KaHve-çay için: Gün içinde birkaç bardak çaya da hayır demeyin.
Çay ve kahvedeki kafein uyanıklığı, algılamayı ve konsantre olmayı, teanin ise yoğun stres yükünden azıcık kurtulabilmeyi kolaylaştırıyor.
Glutatyon her yaşta önemli
Glutatyon her yaş için çok önemli bir doğal hazine. Antioksidan orkestramızın patronu. Bedenin, özellikle de karaciğerimizin temizlik işleri şefi. Onunla ilgili bazı bilgileri iyi bilmemiz lazım. Buyurun...
◊ Vücut kendi glutatyonunu üretebiliyor.
◊ Toksik birikim ve serbest radikal yükümüz arttıkça glutatyon gücümüz azalıyor.
◊ Yaşımız ilerledikçe bedenin kendi glutatyon üretiminde de düşme başlıyor. Oysa yaşlandıkça glutatyon ihtiyacımız da artıyor.
◊ Alkol ve sigara glutatyon ihtiyacını artıran, buna karşılık onun üretimini azaltan iki zararlı alışkanlık.
◊ Sabah saatleri en düşük glutatyon üretimi olan dönem. Üretimi öğle sonrasında artıyor. Bu nedenle takviyeleri sabah yapmalı.
◊ Yemeklerden sonra glutatyon üretimi artıyor. Sistein zengini sülfürlü besinler glutatyon üretimini tetikliyor.
◊ Taze sebze ve meyveler de glutatyon üretimini teşvik ediyor.
◊ Selenyum, C vitamini, alfa lipoik ve N-asetil sistein asit takviyeleri glutatyon üretimini teşvik ediyor.
Glutatyon üretimini uyaran 10 besin
Bedeninizin daha çok glutatyon üretmesini istiyorsanız sofralarınıza bu besinleri daha sık ve bol ekleyin...
* Lahana
* Sarımsak/soğan
* Maydanoz
* Ispanak
* Pancar
* Zerdeçal
* Tarçın
* Kakule
* Kimyon
* Karnabahar
Glutatyon zengini 10 besin
Glutatyon içeriği en yüksek 10 besini listelemeye çalıştım. Umarım işinize yarar.
* Kuşkonmaz
* Avokado
* Ispanak
* Bamya
* Karnabahar
* Domates
* Havuç
* Kavun
* Greyfurt
* Kabak
Kimlerin karaciğeri daha kolay yağlanır?
◊ Hareketsiz yaşayanlar
◊ Şeker hastaları
◊ Alkol tüketenler
◊ Trigliseridi yüksek olanlar
◊ Ürik asidi yüksek olanlar
◊ Bel çevresi genişleyenler, göbeklenenler
◊ İyi kolesterolü düşük olanlar
◊ Reaktif hipoglisemisi olanlar
◊ Safra kesesi taşı hikayesi bulunanlar
◊ Statin kullananlar