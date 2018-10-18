Kolajensiz olmaz mı?

Kolajen olmadan olmaz mı? Olmaz! Olmaz çünkü kolajenimiz vazgeçilmez bir hazinemiz. Sadece cildimiz değil kaslarımız, kirişlerimiz ve kemiklerimiz de kolajensiz yapamaz. İçleri boşalır. Yapıları koflaşır. Güçleri azalır ve kırılganlaşır. Yeterli bir kolajen rezervi için akılcı beslenmeli gerektiğinde de dışarıdan kolajen desteği almalıyız. Yaş ilerledikçe ona ihtiyaç artıyor. Biz yaşlandıkça da doğal kolajen üretimimiz azalıyor.
30’lu yaşlarda yüzde 1 olan yıllık kayıp, menopoz döneminde yüzde 2’ye 3’e çıkıyor. Menopozun ilk 4-5 yılındaki kayıp yüzde 5’i bile bulabiliyor. Kimin ne dozda ne süre ve hangi desteklerle kolajen rezervini arttırabileceğine ise biyolojik rakamlar ve o rakamları doğru yorumlayabilen uzmanlar karar veriyor.
Özeti şudur: Bol bol kelle, paça, sakatat yiyin. Kemikli ve sulu et yemeklerini tercih edin. Kolajen üretimini uyarmak için de bol C vitamini zengini sebzeler, meyveler ve sülfür zengini besinler (turp, lahana, karnabahar) tüketin.
Filizlenmiş mercimeği denediniz mi?
Mercimek en faydalı baklagillerden biri. Bana sorarsanız belki de en iyisi. Özellikle siyahı ayrıca ciddi bir de antioksidan bombası. Mercimek filizlendiğindeyse o antioksidan güç, 2 katına çıkıyor. Filizlendirilmiş mercimeği salatalarınıza, çorbalarınıza ekleyin. Atıştırmalık olarak tüketmeyi bile deneyin.
Mercimeği filizlendirmek için basit bir konserve kavanozu yeterli. Kavonozda bir gece ıslatıp bekletin. Ertesi gün süzün ve günde 2 defa ıslatıp süzerek iki gün daha bekletirseniz filizlenmiş mercimeğiniz kullanıma hazır demektir. Not: Filizlenmiş nohut (antioksidan gücü 4 kat artar), fasulye ve bezelyeyi de deneyin. Filizlendirilmiş bakliyat müthiş bir besindir, hepsini deneyin.
Kolajen anayasası
Her şeyin olduğu gibi kolajen zengini olmanın da bazı kuralları var. Eti kemiğinden ayırmamak, sulu, kemikli tencerede kısık ateş de uzun süre kaynatılarak pişirilen ev yemeklerine geri dönmek lazım. Unuttuğumuz sakatat lezzetlerine paça çorbalarını, kılçığı ile yenebilen balıkları tercih etmek de basit ama etkili bir ayrıntı. Keza balıkların da zaten kolajen deposu oldukları unutulmamalı. Kolajen üretimini azaltan uykusuzluk alkol, sigara, aşırı güneş gibi zararlılardan uzak durulmalı. Düzenli aktivitenin özellikle de yürüme ve yüzmenin kolajen üretimini hızlandırdığı hatırlanmalı. C vitamininden zengin sebze ve meyvelere daha çok şans tanınmalı.
Takviye planı yapılırken de Hyalüronik asit, Alfa lipoik asit, Çinko, Acai Berry gibi cilt dostu antioksidanlara öncelik tanınmalı. Gerektiğinde de doğru kolajen desteklerinden özellikle de kolajen peptidlerden sık sık faydalanmalı...
Hangi kolajen?
Kolajen takviyesi olarak kullandığınız jelatin size günde 10 gram kadar kolajen desteği sağlamalı. Jelatinden, kemik tozu veya suyundan önce de Peptid formunda Tip1 ve 3 kolajenler kullanmalı. Tip 1 öncelikle tercih edilmeli. Onun da molekül ağırlığı 3000 daltondan düşük olmalı. Bitmedi... Süre de mühim. Başarılı bir sonuç için en az 3 ay kullanmanız lazım.
Hapını, çöpünü, tozunu değil shot şeklinde üretilenler ve de şeker içermeyenler tercih edilmeli. Biraz uzunca bir anayasa oldu ama daha etkin bir sonuç için bu kadar zahmete değer...
Keten tohumunu unutmayın!
◊ Taze öğütülmüşü en faydalısı.
◊ Öğütülmüş keten tohumu koyu renkli cam kapta ağzı kapalı bir şekilde kuru bir yere ve buzdolabında tutulunca en az 4 ay dayanıyor.
◊ Günde 1 çorba kaşığı kadar tüketilebilir.
◊ Özellikle menopoz dönemi kadınlarda menopoz sorunlarından, meme kanseri ve kemik erimesinden korunmak için öneriliyor.
◊ Bunun nedeni doğal bitkisel östrojenler olan Lignanlardan çok zengin oluşu.
◊ Ayrıca müthiş bir bitkisel omega-3 yani ALA deposu.
◊ Keten tohumunun gücü pişirince kaybolmuyor. Bu nedenle çorbalara da eklenebiliyor.
◊ Kabızlıkla mücadelede de müthiş işe yarıyor.
Kolajensiz olmaz mı?
Kolajen olmadan olmaz mı? Olmaz! Olmaz çünkü kolajenimiz vazgeçilmez bir hazinemiz. Sadece cildimiz değil kaslarımız, kirişlerimiz ve kemiklerimiz de kolajensiz yapamaz. İçleri boşalır. Yapıları koflaşır. Güçleri azalır ve kırılganlaşır. Yeterli bir kolajen rezervi için akılcı beslenmeli gerektiğinde de dışarıdan kolajen desteği almalıyız. Yaş ilerledikçe ona ihtiyaç artıyor. Biz yaşlandıkça da doğal kolajen üretimimiz azalıyor.
30’lu yaşlarda yüzde 1 olan yıllık kayıp, menopoz döneminde yüzde 2’ye 3’e çıkıyor. Menopozun ilk 4-5 yılındaki kayıp yüzde 5’i bile bulabiliyor. Kimin ne dozda ne süre ve hangi desteklerle kolajen rezervini arttırabileceğine ise biyolojik rakamlar ve o rakamları doğru yorumlayabilen uzmanlar karar veriyor.
Özeti şudur: Bol bol kelle, paça, sakatat yiyin. Kemikli ve sulu et yemeklerini tercih edin. Kolajen üretimini uyarmak için de bol C vitamini zengini sebzeler, meyveler ve sülfür zengini besinler (turp, lahana, karnabahar) tüketin.
Filizlenmiş mercimeği denediniz mi?
Mercimek en faydalı baklagillerden biri. Bana sorarsanız belki de en iyisi. Özellikle siyahı ayrıca ciddi bir de antioksidan bombası. Mercimek filizlendiğindeyse o antioksidan güç, 2 katına çıkıyor. Filizlendirilmiş mercimeği salatalarınıza, çorbalarınıza ekleyin. Atıştırmalık olarak tüketmeyi bile deneyin.
Mercimeği filizlendirmek için basit bir konserve kavanozu yeterli. Kavonozda bir gece ıslatıp bekletin. Ertesi gün süzün ve günde 2 defa ıslatıp süzerek iki gün daha bekletirseniz filizlenmiş mercimeğiniz kullanıma hazır demektir. Not: Filizlenmiş nohut (antioksidan gücü 4 kat artar), fasulye ve bezelyeyi de deneyin. Filizlendirilmiş bakliyat müthiş bir besindir, hepsini deneyin.
Kolajen anayasası
Her şeyin olduğu gibi kolajen zengini olmanın da bazı kuralları var. Eti kemiğinden ayırmamak, sulu, kemikli tencerede kısık ateş de uzun süre kaynatılarak pişirilen ev yemeklerine geri dönmek lazım. Unuttuğumuz sakatat lezzetlerine paça çorbalarını, kılçığı ile yenebilen balıkları tercih etmek de basit ama etkili bir ayrıntı. Keza balıkların da zaten kolajen deposu oldukları unutulmamalı. Kolajen üretimini azaltan uykusuzluk alkol, sigara, aşırı güneş gibi zararlılardan uzak durulmalı. Düzenli aktivitenin özellikle de yürüme ve yüzmenin kolajen üretimini hızlandırdığı hatırlanmalı. C vitamininden zengin sebze ve meyvelere daha çok şans tanınmalı.
Takviye planı yapılırken de Hyalüronik asit, Alfa lipoik asit, Çinko, Acai Berry gibi cilt dostu antioksidanlara öncelik tanınmalı. Gerektiğinde de doğru kolajen desteklerinden özellikle de kolajen peptidlerden sık sık faydalanmalı...
Hangi kolajen?
Kolajen takviyesi olarak kullandığınız jelatin size günde 10 gram kadar kolajen desteği sağlamalı. Jelatinden, kemik tozu veya suyundan önce de Peptid formunda Tip1 ve 3 kolajenler kullanmalı. Tip 1 öncelikle tercih edilmeli. Onun da molekül ağırlığı 3000 daltondan düşük olmalı. Bitmedi... Süre de mühim. Başarılı bir sonuç için en az 3 ay kullanmanız lazım.
Hapını, çöpünü, tozunu değil shot şeklinde üretilenler ve de şeker içermeyenler tercih edilmeli. Biraz uzunca bir anayasa oldu ama daha etkin bir sonuç için bu kadar zahmete değer...
Keten tohumunu unutmayın!
◊ Taze öğütülmüşü en faydalısı.
◊ Öğütülmüş keten tohumu koyu renkli cam kapta ağzı kapalı bir şekilde kuru bir yere ve buzdolabında tutulunca en az 4 ay dayanıyor.
◊ Günde 1 çorba kaşığı kadar tüketilebilir.
◊ Özellikle menopoz dönemi kadınlarda menopoz sorunlarından, meme kanseri ve kemik erimesinden korunmak için öneriliyor.
◊ Bunun nedeni doğal bitkisel östrojenler olan Lignanlardan çok zengin oluşu.
◊ Ayrıca müthiş bir bitkisel omega-3 yani ALA deposu.
◊ Keten tohumunun gücü pişirince kaybolmuyor. Bu nedenle çorbalara da eklenebiliyor.
◊ Kabızlıkla mücadelede de müthiş işe yarıyor.