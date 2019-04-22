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Kısa bir mola
Yorulduğumuzdan değil, yenilenme ihtiyacı duyduğumuzdan kısa bir “mola” veriyoruz.
Bahar detoksu nedeniyle “sağlık dükkânı”mız bu hafta kapalı. Hoşgörünüz için çoook teşekkürler...