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Osman Müftüoğlu

Osman Müftüoğlu

osmanmuftuoglu55@gmail.com

Kısa bir mola

22 Nisan 2019

Yorulduğumuzdan değil, yenilenme ihtiyacı duyduğumuzdan kısa bir “mola” veriyoruz.

Bahar detoksu nedeniyle “sağlık dükkânı”mız bu hafta kapalı. Hoşgörünüz için çoook teşekkürler...

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