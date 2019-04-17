Kemik erimesinin tek çözümü kalsiyum takviyesi mi?

Kemik sağlığı özellikle de osteoporoz yani “kemik erimesi” söz konusu olunca anında ve yalnızca kalsiyum hatırlanıyor. Kalsiyum zengini besinler, kalsiyum bombası haplar akla geliyor. Peki doğru mu? Hayır. Doğrusu ne mi? Buyurun...
Tamam, kemikler kalsiyumsuz yapamıyor. Tamam, kalsiyum kemiklerin ana destek dokusunun vazgeçilmez minerali. Ama sadece kalsiyum almakla o iş bitmiyor, çözülmüyor.
En az onun kadar mühim 4 şey daha var: D vitamini, K2 vitamini, magnezyum, stronsiyum... Bunları da kazanmak, bedene kazandırmak şart!
Selenyumun yıldızı parlıyor
İddia ediyoruz: Selenyum eksikliği meselesi de en az kalsiyum, magnezyum, çinko eksikliği kadar mühim bir konudur. Selenyum antioksidan minerallerin şampiyonu, bilinen en güçlü glutatyon dostudur. Kısacası mineral denince “kalsiyum”u hatırlayan eski akıldan, şimdilerde “Yahu bu magnezyum da mühimmiş!” aklına terfi ettik. İyi oldu.
Çok şey kazandık. Kramplardan, sırt, bel, bacak ağrılarından kurtulmanın bir yolunun da daha çok magnezyum kazanmaktan geçtiğini bir hayli gecikerek de olsa fark ettik.
Çinkonun da önemli bir bağışıklık desteği olduğunu nihayet öğrendik. Ama nedense inat ve ısrarla selenyumun, hele hele selenometiyonin eksikliğimizin hâlâ farkında değiliz.
Oysa onun da bizim bildiklerimizden çok daha fazla marifet var.
Omega-3’ler bize ne sağlıyor?
Bedenimizi pek çok sorundan koruyan iki yağ asidi var. Bunlar kısaca omega-3 yağları diye bilinen EPA ve DHA. İkisinin ortak ve farklı yetenekleri var.
DHA daha ziyade göz beyin ve sinir sistemi, EPA ise kalp ve damar sistemi için önemli. Bol omega-3 kazanmak (balık, ceviz, chia, keten tohumu) bakın sağlığınıza hangi avantajları sağlıyor...
- Kalp krizlerini engeller.
- Aritmi (ritim bozukluğu) olasılığını azaltır.
- Tansiyonu dengeler.
- Belleği destekler.
- Artriti (romatizma) frenler.
- Görmeyi takviye eder.
- Sarı nokta hastalığını önler.
- İltihapları baskılar.
- Kilo dengesini destekler.
Harika bir ofis egzersizi: Çömelme
- Çömelme egzersizi, büyük kas gruplarınızın çoğunu çalıştırır: Kalça, bacak ve sırt kaslarınızı aktifleştirir.
- En etkili güçlendirme egzersizlerinden biri kabul edilir.
- Düşmelere engel olmanın garantisidir.
- Size ciddi ölçüde kalori harcatır, kilo dengesine yardımcıdır.
- Harika bir dolaşım
desteğidir.
- Kas ve kemik erimelerinin ilacı gibidir.
Tırnaklarımız nasıl güçlenecek?
Tırnaklar da sağlığınızın aynasıdır. Onlar da saçlarınız gibi derinizin, dolayısıyla bedeninizin ayrılmaz parçasıdır.
Tırnaklarınız çıt çıt kırılıyor, kolayca soyuluyor, sık sık çatlıyorsa şu bilgiler sizin de işinize yarayabilir...
- Biotin takviyesi yap.
- Demir eksikse yerine koy.
- Çinko eksik mi araştır.
- Proteinden zengin beslen.
- Kalsiyum zengini besinlere yüklen.
- E ve C vitamini desteğini düşün.
Kemik erimesinin tek çözümü kalsiyum takviyesi mi?
Kemik sağlığı özellikle de osteoporoz yani “kemik erimesi” söz konusu olunca anında ve yalnızca kalsiyum hatırlanıyor. Kalsiyum zengini besinler, kalsiyum bombası haplar akla geliyor. Peki doğru mu? Hayır. Doğrusu ne mi? Buyurun...
Tamam, kemikler kalsiyumsuz yapamıyor. Tamam, kalsiyum kemiklerin ana destek dokusunun vazgeçilmez minerali. Ama sadece kalsiyum almakla o iş bitmiyor, çözülmüyor.
En az onun kadar mühim 4 şey daha var: D vitamini, K2 vitamini, magnezyum, stronsiyum... Bunları da kazanmak, bedene kazandırmak şart!
Selenyumun yıldızı parlıyor
İddia ediyoruz: Selenyum eksikliği meselesi de en az kalsiyum, magnezyum, çinko eksikliği kadar mühim bir konudur. Selenyum antioksidan minerallerin şampiyonu, bilinen en güçlü glutatyon dostudur. Kısacası mineral denince “kalsiyum”u hatırlayan eski akıldan, şimdilerde “Yahu bu magnezyum da mühimmiş!” aklına terfi ettik. İyi oldu.
Çok şey kazandık. Kramplardan, sırt, bel, bacak ağrılarından kurtulmanın bir yolunun da daha çok magnezyum kazanmaktan geçtiğini bir hayli gecikerek de olsa fark ettik.
Çinkonun da önemli bir bağışıklık desteği olduğunu nihayet öğrendik. Ama nedense inat ve ısrarla selenyumun, hele hele selenometiyonin eksikliğimizin hâlâ farkında değiliz.
Oysa onun da bizim bildiklerimizden çok daha fazla marifet var.
Omega-3’ler bize ne sağlıyor?
Bedenimizi pek çok sorundan koruyan iki yağ asidi var. Bunlar kısaca omega-3 yağları diye bilinen EPA ve DHA. İkisinin ortak ve farklı yetenekleri var.
DHA daha ziyade göz beyin ve sinir sistemi, EPA ise kalp ve damar sistemi için önemli. Bol omega-3 kazanmak (balık, ceviz, chia, keten tohumu) bakın sağlığınıza hangi avantajları sağlıyor...
- Kalp krizlerini engeller.
- Aritmi (ritim bozukluğu) olasılığını azaltır.
- Tansiyonu dengeler.
- Belleği destekler.
- Artriti (romatizma) frenler.
- Görmeyi takviye eder.
- Sarı nokta hastalığını önler.
- İltihapları baskılar.
- Kilo dengesini destekler.
Harika bir ofis egzersizi: Çömelme
- Çömelme egzersizi, büyük kas gruplarınızın çoğunu çalıştırır: Kalça, bacak ve sırt kaslarınızı aktifleştirir.
- En etkili güçlendirme egzersizlerinden biri kabul edilir.
- Düşmelere engel olmanın garantisidir.
- Size ciddi ölçüde kalori harcatır, kilo dengesine yardımcıdır.
- Harika bir dolaşım
desteğidir.
- Kas ve kemik erimelerinin ilacı gibidir.
Tırnaklarımız nasıl güçlenecek?
Tırnaklar da sağlığınızın aynasıdır. Onlar da saçlarınız gibi derinizin, dolayısıyla bedeninizin ayrılmaz parçasıdır.
Tırnaklarınız çıt çıt kırılıyor, kolayca soyuluyor, sık sık çatlıyorsa şu bilgiler sizin de işinize yarayabilir...
- Biotin takviyesi yap.
- Demir eksikse yerine koy.
- Çinko eksik mi araştır.
- Proteinden zengin beslen.
- Kalsiyum zengini besinlere yüklen.
- E ve C vitamini desteğini düşün.