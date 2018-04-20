Karaciğer yağlanması neden önemli?

Karaciğer yağlanması, yaygın ve mühim sağlık sorunlarından biri.

Yaygınlığın nedeni sadece alkol tüketimindeki artış da değil. Şekerin özellikle nişasta bazlı fruktozun (NBŞ) ve beyaz un mamulü endüstriyel ekmeğin fazlaca tüketilmesi de ciddi bir problem.

Bilhassa NBŞ’nin altını çizmek lazım. NBŞ’li besinler tüketen annelerin bebekleri bile karaciğer yağlanmasıyla dünyaya gelebiliyor deniyor.

NBŞ çocuk ve gençlerdeki karaciğer yağlanmasının da

1 numaralı sebebi olarak gösteriliyor. Çünkü yedikleri bisküviler, gofretler, içtikleri gazlı gazsız içecekler NBŞ kaynıyor.

Peki konu neden bu kadar önemli?

Karaciğer yağlanması sessiz, sinsi ve ciddi bir sorun.

Tedavi edilmediğinde problem karaciğer iltihaplanmasına (hepatit), siroza, hatta karaciğer kanserine kadar ilerleyebiliyor.

Ayrıca karaciğer yağlanınca detoks fonksiyonlarını da yerine getiremiyor.

Kilo almayı kolaylaştırıyor, yorgun düşürüyor, halsiz bırakıyor.

Netice şudur:

Karaciğer yağlanmasını ciddiye alın ve çözüm arayın.,

Size pilates yetmez her gün yürüyün!

Pilates çok faydalı bir bedensel çalışma biçimi. Harika bir kas güçlendirici ve şekillendirici. Eklem ve eklem çevresi dokuları için de mükemmel bir elastikiyet ve güç sağlayıcı.

Ama en yoğun pilates çalışmaları bile size en fazla saatte 150-200 kalori yaktırabilir. Bu da sağlıklı bir kilo aralığında kalmanız için pilatesin yeterli bir aktivite türü olmadığı anlamına gelir.

Özellikle kilo sorunu olanların, hele hele insülin direnci nedeniyle kilosunu yönetmekte zorlananların sadece pilates ve/veya yogayla sorunlarını çözebileceklerini düşünmeleri yanlıştır.

İdeal formül bence şu olmalı: Haftada beş gün tempolu yürüyüş, iki gün pilates çalışması. Unutmayın; pilates yürüyüşün yerine geçemez.

Bu çekirdek uyku dostu!

Kabak çekirdeği mükemmel bir atıştırmalık. Lezzetli ve besleyici. Aynı zamanda tok da tutuyor.

Dikkat edilmesi gereken nokta makul miktarda tüketmek. Zira kalorisi yüksek bir atıştırmalık. 100 gramı yaklaşık 600 kalori içeriyor.

Besleyici özelliklerine gelince... E ve B vitaminlerinden zengin yapısı, tıka basa kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, selenyum, bakır içermesi onu ayrıcalıklı atıştırmalıklardan biri yapıyor.

Sizi de şaşırtacağını düşündüğüm mühim bir özelliği daha var: Doğal bir uyku hapı vazifesi de görebiliyor. Nedeni bol miktarda triptofan ve glutamat içermesi.

Triptofan, serotoninin öncü maddesi. Serotoninse mükemmel bir uyku bileşiği. Keza glutamattan üretilen GABA stresi azaltan, gerginliği gideren ve uykuyu kolaylaştırabilen bir madde.

Peki neden afrodizyak? Yani cinsel isteği/gücü artırıcı etkisi neye bağlı?

İçindeki bol arginine.

Arginin nitrik oksit yapımında kullanılan bir madde. Nitrik oksitin sildenafil veya tadalafil gibi etkileri var, cinsel performansı destekleyen bir madde.

Tavsiyem şu:

Eğer akşam atıştırmalığı arıyorsanız, uyku probleminiz de varsa ve uykudan önce 25-30 gram (1/2 fincan) kabak çekirdeği size yardımcı olabilir.

Baklagil neden çok faydalı?

Fasulye grubunun yani baklagil ailesinin tamamını “süper besin” kabul edebiliriz. Ama ilk sıraya mercimek ve maş fasulyesini almalı, ardına bezelye ve fasulyeyi koyup nohudu son sıraya yerleştirmeli. Zira nohudun nişastası diğerlerinden çok daha fazla.

Bu gruptaki besinlerin hemen hepsinde bol miktarda bitkisel protein, vitamin ve mineral var.

Ayrıca özellikle fasulye posadan çok zengin bir besin. Kalın bağırsakları dolduruyor, kabızlıkla da, kolon kanseriyle de mücadelede yardımcı oluyor.

Ayrıca fasulyede bol miktarda sitorol (bitki kolesterolü) de var ve kolesterol sorunuyla mücadelede de işe yarıyor.

Siyah fasulyeye gelince...

Onu bir “tık” daha yukarıya çıkaran, siyah rengini veren antioksidanlar ve içindeki buturik asit.

Buturik asit kalın bağırsak sağlığı için çok mühim bir madde.

Zira bağırsaktaki dost bakterilerin, probiyotiklerin beslenmesini ve daha iyi çalışmasını sağlıyor.

Fasulyenin kilo almayı önleyen ve tok tutan ve geç acıktıran besinler listesinde olduğunu aklınızda tutun.

Basit ama mühim 5 ayrıntı

Unutmayın, şeytan ayrıntıda gizlidir. Şu 5 basit ayrıntı ise sağlığınızın emniyeti gibidir.

◊ Hepatit aşılarınız tamam mı?

◊ Sık sık 15-20 dk. güneşleniyor musunuz, D vitamini stoklarınız iyi mi?

◊ Dikkatli bir sürücü müsünüz? Emniyet kemeriniz takılı mı?

◊ Alkolü mantıklı ve makul ölçülü tüketiyor musunuz?

◊ Sağlık kontrollerinizi düzenli yaptırır mısınız?

Baş ağrısı ne zaman acil bir sorun sayılmalı?

◊ Ağrıya eşlik eden ateş varsa

◊ Yakın bir zamanda kafa travması geçirilmişse

◊ Ağrı efor, aksırma, öksürme gibi bir hareketin hemen arkasından ortaya çıkmışsa

◊ Şimdiye kadar karşılaştığınız en şiddetli ve en farklı ağrıysa

◊ Ensenizde sertlik, başınızda dönme, bulantı, kusma gibi işaretler varsa

◊ Vücudunuzun belirli bir bölgesinde yanma, uyuşma, karıncalanma, daha da önemlisi güç kaybı gibi bir sorun ağrıya eşlik ediyorsa

◊ Ağrıyla birlikte konuşma bozukluğu, bilinç bulanıklığı gibi bulgular da varsa