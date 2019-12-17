Kandida işgaline dikkat edin

Bağırsaklarımız, özellikle de kalın bağırsaklarımız muhteşem bir ‘biyolojik ekosistem’e ev sahipliği yapıyor. Bu ekosistemin ‘doğal üye’lerinden biri de kandidalar. Ne var ki ekosistem bozulur, mikrobiyota isimli bu yapının dengeleri değişir ve disbiyozis yani biyolojik bozuşma başlarsa kandidalar sistemi işgal edebiliyor. Bu işgal bazen makat, vajina bölgelerine bazen de mide, yemek borusu hatta dile kadar yayılabiliyor. İşte bu durumda bazı ciddi sağlık sorunları da anında devreye giriyor. Neler mi? Buyurun...
Kandida işgali neler yapıyor
◊ Yorgunluk, halsizlik, bitkinlik
◊ Ağız kuruluğu, ağızda yaralar, yutma zorluğu ve ağız kokusu
◊ Baş, kas, eklem ağrıları
◊ İdrar yolu enfeksiyonları, genital akıntı ve ağrılı idrar yapma
◊ Konsantrasyon bozukluğu, odaklanma kusuru, unutkanlık
◊ El ve ayaklarda üşüme veya yanmalar
◊ Aşırı tatlı isteği ve kilo kazanımı
◊ Cinsel isteksizlik ve depresyon hali
◊ Gözlerde sulanma, yanma
◊ Karında gaz, şişkinlik, hazımsızlık ve ağrılar
Kandida işgali ile nasıl mücadele edilir
◊ Gereksiz antibiyotik kullanımından kaçının.
◊ Şeker ve şeker içeren her türlü öğünden uzak durun.
◊ Alkolü minimuma indirin, mümkünse terk edin.
◊ Gluteni (tahıl) sınırlı bir beslenme tarzını tercih edin.
◊ Süt ve süt ürünlerine sınırlama getirin.
◊ Alkali gücünüzü artırmaya, asit yükünü hafifletmeye gayret edin.
◊ Probiyotik gücünüzü maksimuma çıkarın.
◊ Kaprilik asit desteklerinden ya da doğrudan kekik yağı takviyelerinden faydalanın.
◊ Karvakrol içeriği güçlü besin takviyelerinden istifade etmeyi düşünün.
◊ Probiyotik takviyelerini akılcı kullanın.
Kabak çekirdeği
◊ Triptofan zenginliği ile beyinde serotonin üretimini çoğaltıp depresyondan koruyor.
◊ Triptofan sayesinde
uykuya geçmeyi kolaylaştırıyor.
◊ Fitosterol zenginliği ile dihidrotestosteron oluşumunu azaltıp prostat büyümesini yavaşlatıyor.
◊ E vitamini zenginliği ile gözleri koruyor.
◊ Kukurbitin isimli amino asiti sayesinde bağırsakları kurtlardan temizliyor.
◊ Kabuğundaki bol demir sayesinde demir eksikliği kansızlığını engellemeye destek oluyor.
◊ Müthiş bir selenyum, çinko, magnezyum ve çinko deposu...
◊ Bu faydalar için sadece 2 çorba kaşığı toz kabak çekirdeği (kabuğu ile birlikte öğütün) ya da 1 çorba kaşığı tam çekirdek yetiyor.
◊ Lütfen kavurmayın, yakmayın, yapısını bozmayın.
Bir tarif: Harissa sosu nasıl yapılır?
∆ 2 adet kapya biber (ya da tatlı kırmızı biber)
∆ 1 yemek kaşığı kimyon tohumu
∆ 5 adet kurutulmuş chili biberi
∆ 5 adet dövülmüş sarımsak
∆ 2 çay kaşığı frenk kimyonu
∆ 2 çay kaşığı karabiber
∆ 1/3 su bardağı domates salçası
∆ 1/3 su bardağı biber salçası
Kapya biberleri iyice yıkayın ve 200 derecede ısıtılmış fırında, ocakta ya da mangal üzerinde közleyin. Közlenmiş biberlerin tohum ve sap kısımlarını çıkarın. Kabuklarını soyun ve minik parçalar halinde doğrayın.
Kurutulmuş biberleri bir kasenin içine alın ve sıcak suda yaklaşık 10 dakika kadar bekleterek yumuşamalarını sağlayın.
Biberlerini sudan çıkarın ve minik parçalar halinde doğrayın.
Baharatları bir tavanın içinde karıştırarak sote edin. Kokuları iyice ortaya çıktığında ateşten alın.
Baharatları rondonun içine alın ve toz haline gelene kadar çekin. Üzerine kurutulmuş biberleri ilave edin ve iyice çekin.
Bu karışımın üzerine közlenmiş biber, domates ve biber salçası, dövülmüş sarımsakları da ekleyerek güzelce karıştırın.
Bu aşamada zeytinyağının dörtte birini içine ekleyin ve homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.
Ardından tuz ve zeytinyağının geriye kalanını ekleyerek karıştırmaya devam edin. Tüm malzemeler bütünleştiğinde bir kavanozun içine alın ve afiyetle tüketin.
Sosunuzu ağzı kapalı bir kavanozun içinde uzun süre muhafaza edebilirsiniz.
◊ DYT. Pınar BATMAZ
Kandida işgaline dikkat edin
Bağırsaklarımız, özellikle de kalın bağırsaklarımız muhteşem bir ‘biyolojik ekosistem’e ev sahipliği yapıyor. Bu ekosistemin ‘doğal üye’lerinden biri de kandidalar. Ne var ki ekosistem bozulur, mikrobiyota isimli bu yapının dengeleri değişir ve disbiyozis yani biyolojik bozuşma başlarsa kandidalar sistemi işgal edebiliyor. Bu işgal bazen makat, vajina bölgelerine bazen de mide, yemek borusu hatta dile kadar yayılabiliyor. İşte bu durumda bazı ciddi sağlık sorunları da anında devreye giriyor. Neler mi? Buyurun...
Kandida işgali neler yapıyor
◊ Yorgunluk, halsizlik, bitkinlik
◊ Ağız kuruluğu, ağızda yaralar, yutma zorluğu ve ağız kokusu
◊ Baş, kas, eklem ağrıları
◊ İdrar yolu enfeksiyonları, genital akıntı ve ağrılı idrar yapma
◊ Konsantrasyon bozukluğu, odaklanma kusuru, unutkanlık
◊ El ve ayaklarda üşüme veya yanmalar
◊ Aşırı tatlı isteği ve kilo kazanımı
◊ Cinsel isteksizlik ve depresyon hali
◊ Gözlerde sulanma, yanma
◊ Karında gaz, şişkinlik, hazımsızlık ve ağrılar
Kandida işgali ile nasıl mücadele edilir
◊ Gereksiz antibiyotik kullanımından kaçının.
◊ Şeker ve şeker içeren her türlü öğünden uzak durun.
◊ Alkolü minimuma indirin, mümkünse terk edin.
◊ Gluteni (tahıl) sınırlı bir beslenme tarzını tercih edin.
◊ Süt ve süt ürünlerine sınırlama getirin.
◊ Alkali gücünüzü artırmaya, asit yükünü hafifletmeye gayret edin.
◊ Probiyotik gücünüzü maksimuma çıkarın.
◊ Kaprilik asit desteklerinden ya da doğrudan kekik yağı takviyelerinden faydalanın.
◊ Karvakrol içeriği güçlü besin takviyelerinden istifade etmeyi düşünün.
◊ Probiyotik takviyelerini akılcı kullanın.
Kabak çekirdeği
◊ Triptofan zenginliği ile beyinde serotonin üretimini çoğaltıp depresyondan koruyor.
◊ Triptofan sayesinde
uykuya geçmeyi kolaylaştırıyor.
◊ Fitosterol zenginliği ile dihidrotestosteron oluşumunu azaltıp prostat büyümesini yavaşlatıyor.
◊ E vitamini zenginliği ile gözleri koruyor.
◊ Kukurbitin isimli amino asiti sayesinde bağırsakları kurtlardan temizliyor.
◊ Kabuğundaki bol demir sayesinde demir eksikliği kansızlığını engellemeye destek oluyor.
◊ Müthiş bir selenyum, çinko, magnezyum ve çinko deposu...
◊ Bu faydalar için sadece 2 çorba kaşığı toz kabak çekirdeği (kabuğu ile birlikte öğütün) ya da 1 çorba kaşığı tam çekirdek yetiyor.
◊ Lütfen kavurmayın, yakmayın, yapısını bozmayın.
Bir tarif: Harissa sosu nasıl yapılır?
∆ 2 adet kapya biber (ya da tatlı kırmızı biber)
∆ 1 yemek kaşığı kimyon tohumu
∆ 5 adet kurutulmuş chili biberi
∆ 5 adet dövülmüş sarımsak
∆ 2 çay kaşığı frenk kimyonu
∆ 2 çay kaşığı karabiber
∆ 1/3 su bardağı domates salçası
∆ 1/3 su bardağı biber salçası
Kapya biberleri iyice yıkayın ve 200 derecede ısıtılmış fırında, ocakta ya da mangal üzerinde közleyin. Közlenmiş biberlerin tohum ve sap kısımlarını çıkarın. Kabuklarını soyun ve minik parçalar halinde doğrayın.
Kurutulmuş biberleri bir kasenin içine alın ve sıcak suda yaklaşık 10 dakika kadar bekleterek yumuşamalarını sağlayın.
Biberlerini sudan çıkarın ve minik parçalar halinde doğrayın.
Baharatları bir tavanın içinde karıştırarak sote edin. Kokuları iyice ortaya çıktığında ateşten alın.
Baharatları rondonun içine alın ve toz haline gelene kadar çekin. Üzerine kurutulmuş biberleri ilave edin ve iyice çekin.
Bu karışımın üzerine közlenmiş biber, domates ve biber salçası, dövülmüş sarımsakları da ekleyerek güzelce karıştırın.
Bu aşamada zeytinyağının dörtte birini içine ekleyin ve homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.
Ardından tuz ve zeytinyağının geriye kalanını ekleyerek karıştırmaya devam edin. Tüm malzemeler bütünleştiğinde bir kavanozun içine alın ve afiyetle tüketin.
Sosunuzu ağzı kapalı bir kavanozun içinde uzun süre muhafaza edebilirsiniz.
◊ DYT. Pınar BATMAZ