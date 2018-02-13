Kan şekeri düşünce bakın neler oluyor

Hipoglisemi, sık karşılaşılan bir sorun. İşaretleri ise başka pek çok sağlık sorununda da görülebilen şeyler. Bu nedenle çoğu zaman gözden kaçıyor, neticede de sorun geç teşhis ediliyor.

Vertigo diye derdine çare arayan, migren diye avuç dolusu ilaç yutan, yorgunluk sorununu detoks merkezlerinde çözmeye çalışan pek çok insanda arka planda gözden kaçmış bir hipoglisemi sorunu olabiliyor.

Biz bazı depresyonlar ve bellek sorunlarında da yine bu sorunun araştırılmasını tavsiye ediyoruz.

Kısacası problem basit ama önemli.

Biraz da bu nedenle “hipoglisemi işaretleri” kabul edilen belirtileri toplu halde yeniden bir hatırlatalım istedik, buyurun...

Hipogliseminin 12 işareti

◊ Çarpıntı

◊ Terleme

◊ Solukluk

◊ Titreme

◊ Açlık hissi

◊ Baş dönmesi

◊ Baş ağrısı

◊ Sinirlilik

◊ Yorgunluk

◊ İç çekilmesi

◊ Göz kararması

◊ Tatlı isteği

Kahkahanın kanıtlanmış 10 faydası

Gülümseyin! Ne yapın edin yüzünüzden o tatlı ifadeyi, ruhunuzdan o keyfi eksik etmeyin.

Hatta bana sorarsanız gülümsemekle de yetinmeyip yeri göğü inletin. İnletin çünkü “kahkahalarla gülmek” gülümsemekten çok daha derin sağlık faydaları olan bir ilaç.

Ayrıca “kahkaha” atmanın tıpkı “esnemek” gibi bulaşıcı olduğunu da unutmayın. Bakın sıkı bir kahkaha size “bir kilo pirzola yemiş gibi olmak”tan da öte neler kazandırıyor...

◊ Stresi azaltır.

◊ Yorgunluğu giderir.

◊ Bağışıklığa güç verir.

◊ Mutluluk hormonu üretir.

◊ Kasları gevşetir.

◊ Kendinizi iyi hissettirir.

◊ Tansiyonu düşürür.

◊ Acıları, ağrıları azaltır.

◊ Sakinleştirir.





Selenyum azalınca ne oluyor?

Selenyumun metabolizma-mızın düzenli işleyebil-mesi ve enzimlerle ilgili fonksiyonlarımızın aksa-madan sürdürülebilmesinde mühim görevleri var.

Yeteri kadar “selenyum zengini” gıda yiyip içebiliyorsak ilave selenyum takviyesine de pek ihtiyacımız yok.

Peki selen-

yum azalınca neler oluyor?

◊ Glutation üretimimiz aksıyor.

◊ Bağışıklık sistemi güçsüz düşüyor.

◊ Anti kanser ve anti mikrobik bağışıklık dibe vuruyor.

◊ Kısacası bağışıklık dengemiz bozuluyor, sistem alt üst oluyor.

◊ Normalde bizi dış düşmanlardan koruması gereken bağışıklık sistemimiz, kendi organlarına saldırmaya başlıyor.

◊ Otoimmun hastalıklar (Haşimato, ankilozan spondilit, vitiligo, romatizmalar) devreye giriyor.

3 mühim adaptojen bitkisel destek

Adaptojenler sizi “adapte” eden yani enerjisiz hissettiğinizde size güç veren, yorgun, bitkin hissettiğinizde sizi “gaza getiren” yani uyumunuzu kolaylaştıran bitkisel destekler.

Kalitelisi, usulüne uygun şekilde kullanılırsa işe yarayabilir.

◊ Ginseng: Ginsengi gençlerin değil, orta yaş ve sonrasının kullanması daha uygun.

◊ Rhodiola: Son yıllarda pek gözde. Ginsenge rakip olarak da gösteriliyor. Rusya Devlet Başkanı Putin’in de Rhodiola kullandığı öğrenildikten sonra daha da ünlü bir bitkisel takviye oldu.

◊ Ashwaganda: Ayurvedik tıbbın gözdesi. Hindistan ve Uzak Asya’da pek seviliyor.





Rhodiola Rosea’yı takdimimdir

◊ Asya kökenli bir bitki.

◊ Rosavin ve salidrosid içeriyor.

◊ Standardize edilmiş ürünleri çok etkili, işe de yarıyor.

◊ Kronik yorgunluk, bitkinlik, halsizlik, depresif ruh hali, uykusuzluk, aşırı tepkisel ruh halleri en çok fayda sağladığı sorunlar.





Dört güzel söz (Nietzsche’den)

◊ İçine doldurulacak çok şey olduğu zaman, günün yüzlerce cebi vardır.

◊ Kötü gören insan çok az şey görendir, kötü duyan insansa çok fazla şey duyandır.

◊ Güne iyi başlamanın yolu, o gün güneş batmadan önce en az bir kişiyi mutlu etmeye karar vermektir.

◊ Mükemmel olduğuna inanan her insan aslında aptalın tekidir.